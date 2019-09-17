 Виплата пенсій жителям окупованих територій допоможе об'єднати Україну, - Моніторингова місія ООН з прав людини

Про це заявила глава місії Матильда Богнер під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
"Ми з оптимізмом почули, що нове керівництво України прагне задовольнити потреби українців і зміцнити зв'язки з громадянами, які живуть по той бік лінії зіткнення і в Криму", - зазначила вона.
Богнер наголосила, що ці прагнення мають утілитися в конкретні дії. "Ми готові забезпечити, щоб це здійснювалося відповідно до міжнародних стандартів", - додала вона.
Глава місії зазначила, що керівництво України декларує ідеї єдності. "Поліпшення умов для пересування і забезпечення виплат пенсій усім, хто має на них право, були б конкретними діями, які відображають цю тезу", - підкреслила Богнер.
ОНИ ОФИЦИАЛЬНО ЛИШЕНЫ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ??????
(Что бы не выдавать им пенсии, пособия и пр...) Что же вы тупые такие???
Если раша выгнала украинские государственные органы то как пенс или инвалид могут их оформить по месту проживания?
Это насколько надо быть тупыми что бы не понимать такой простой вещи?
давай те по миллиону платите им за каждого убитого укрсолдата.
сегодня еще 1 убитый.
по 500 000 за 1 раненого за вчера 2 .
а где протесты полкаазовов правыхсекторов семей убитых??
дебилы бл
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив.
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".
Уже каждому по 4 000$ в месяц приготоволись выплачивать.
Теперь же собираются выплачивать НА ордловской территории.
Украина будет доверять данным о пенсионерах органам террористическо-оккупационной власти ОРДЛО?
"Украина будет доверять данным о пенсионерах органам террористическо-оккупационной власти ОРДЛО?"
В Украине на законодательном уровне ордло признано временно-оккупированной территорией.
Украины, получается, должна будет признавать документы "днр"?
А если пенс сдох а "органы "днр" не сообщат в Украину? Зачем "органам "днр" заботиться о сохранении бюджета хунты?
И будут Украина платить тысячам "мертвых душ", пока им не исполнится 200 или 300 лет.
Неужели ЗЕлюпа откажет таким хорошим людям?
То есть выплата пенсии возможна после вывода войск российских фашистов и установление контроля над границей.
Нас, после приклеивания ДНРа, ожидает признание пенсионного стажа всем кто обеспечивал жизнедеятельность города в период оккупации.
Ну и инвалидность пострадавшим от обстрелов.
"На офіційному каналі Луганської облдержадміністрації у YouTube опубліковано LIVE-трансляцію з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської. Таким чином, кожен, кому небайдужа доля Луганщини, стане свідком побудови мосту, який стане символом єднання та примирення. "
Сепар во главе ОДА зібрався еднатися з ким?
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Польща купує ************ у світі літаки F-35, в кількості 32 штук, а також весь комплекс обладнання для їх обслуговування, включаючи запасний двигун. Це суперскладні багатоцільові військові літаючі комплекси, які можуть вести радіоелектронну та оптичну розвідку, а також радіоелектронну боротьбу, проривають будь-яку ППО ворога, несуть високоточну ядерну зброю з регульованою потужністю як для знищення військово-промислового потенціалу ворога на великій площі, так і для знищення глибоких бункерів, обладнані штучним інтелектом, здатні виконувати провідну координуючу роль у керівництві наземними , морськими та повітряно-космічними силами тощо. Якість технології Stealth третього покоління така, що F-35 на екранах радарів має розмір як літаюча комаха, наприклад, бджола, і то лише при деяких, сприятливих для радарів, умовах. Звичайно, під час виконання бойового чи учбового завдання, коли використовуються активні та пасивні радіоперешкоди, виявлення радаром літака фактично неможливе.
Пілотує літак одна людина. Льотчик має на голові шолом "додаткової реальності", який дає йому можливість бачити все на 360°, і "крізь" літак, який для нього є "прозорим".
Модифікації літака здатні злітати і сідати вертикально, чи мати короткий розбіг і посадку, вражати будь-які цілі з відстані сотень кілометрів, летіти на надзвуковій швидкості без "форсажу" двигуна.
Попередньо вартість одного літака оцінено у 200 мільйонів доларів, проте на момент постачання ціна буде знижена, бо росте кількість виготовлених літаків, а ціна падає.
Таблиця порівняння ЕПР F-35 (ефективної площі розсіювання радіохвиль радарів) у порівнянні з відомими об'єктами. З відкритих джерел.
значит, я, платя налоги не понятно еще какую пенсию получать буди (и буду ли?), а им платить???
-Адик, всэ саветские гражданэ эвакуировалысь в саатветствии с маим приказом. А астались одны пасобныки, прэдателы и коллаборцыанысты. Это не наши луды, теперь они твоя праблэма."
Вы можете представить абсурдность и невозможность такого диалога тогда? Тогда почему блеать эти имбецилы, откуда бы они не были (наши предатели, ООН, ОБСЕ, СЕ и т.д.), считают подобное возможным сейчас. Оккупант должен обеспечивать оккупированные территории. Точка.
ПыСы. Может еще и крымлядям-крысчанам пенсии начать платить? А впрочем, что это я, Израилю то ведь платим... Нация терпил. Бандере было бы мучиетльно стыдно за ссыкливых потомков.
Пам'ятаємо!