EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  225  20
Все про:МЗС (1884) ООН (1259)

 У межах роботи сесії Генасамблеї ООН Україна продовжить домагатися відновлення суверенітету і територіальної цілісності, - МЗС

Україна як одна з держав-засновниць ООН виступає за посилення ролі багатосторонніх механізмів у вирішенні нагальних проблем сучасності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ з приводу початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах дедалi наполегливiших намагань зруйнувати світовий порядок, який заснований на мiжнародному правi i принципах Статуту ООН, лідерство цієї міжнародної організації є критично необхідним", - йдеться в публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 мирних жителів загинули, 60 - поранено на Донбасі з травня по серпень, - Моніторингова місія ООН з прав людини

"У рамках роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН продовжимо працювати над реалізацією національних пріоритетів, насамперед у сфері відновлення суверенітету i територіальної цілісності нашої держави", - зазначили в МЗС.

У цьому зв’язку українські дипломати позитивно оцінюють результати голосування 16 вересня щодо включення до проєкту порядку денного 74-ї сесії окремого пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

"Розраховуємо на подальшу підтримку міжнародних партнерів у питаннях припинення збройної агресії проти України й досягнення мирного врегулювання та деокупації Кримського півострова та частини Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна погодиться на миротворців на Донбасі, якщо інші інструменти врегулювання ситуації не спрацюють, - Пристайко

Також українські дипломати висловлюють підтримку пріоритетам роботи новообраного Голови сесії Тіджані Мухаммад-Банде щодо сприяння зміцненню миру та безпеки, боротьби із бідністю, розвитку якісної освіти та розбудови інклюзивних суспільств.

"Очікуємо на продуктивні переговори світового співтовариства у рамках загальних політичних дебатів наступного тижня", - заявили в МЗС.

Крім того, у відомстві заявили про готовність зробити активний внесок в успішне проведення у цей період ініційованих Генеральним секретарем ООН і державами-членами "п’яти самітів для людей планети": першого Саміту Цілей сталого розвитку, Кліматичного саміту, а також засідань на найвищому рівні щодо охорони здоров’я, фінансування розвитку та проблематики малих острівних держав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148934
 
 
 Топ коментарі
 
Ты зря так, при Порохе ее величали "сливным бачком". Посмотрим как слуги нарида буду Олечку называть В рамках работы сессии Генассамблеи ООН Украина продолжит добиваться восстановления суверенитета и территориальной целостности, - МИД - Цензор.НЕТ 4381
 показати весь коментар
 
А вы что-то наработали с союзниками Украины за три месяца, какие-то совместные действия?
 показати весь коментар
 
Будет дякувать, дякувать дякувать, дуже дякувать, дужа дякувать дякувать, дужу дуже дяку дяку дякувать....-сЦарь, очень приятно сЦарь,
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а можно было короче - едим на сессию ООН - будем делать то же шо и обычно - точка
 показати весь коментар
 
 
Если ты, чувак, индеец ты найдешь себе оттяг .
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк !
😁
 показати весь коментар
 
Новый состав с представителей слуг народа будет восхищаться скобеевой, говорить что она красотка и делать комплименты на генасамблее?
 показати весь коментар
 
 
Ты зря так, при Порохе ее величали "сливным бачком". Посмотрим как слуги нарида буду Олечку называть В рамках работы сессии Генассамблеи ООН Украина продолжит добиваться восстановления суверенитета и территориальной целостности, - МИД - Цензор.НЕТ 4381
 показати весь коментар
 
 
Такки прахолюби вже схожі на закаканий унітаз..
😁
 показати весь коментар
 
Добиватц..нада вооружатца!
Si vis pacem, para bellum!
🤗
 показати весь коментар
 
Чтобы подавить растущее недовольство внутри паРаши, Х**ло может усилить военную напряжённость в духе "родина в опасности".
 показати весь коментар
 
 
А вы что-то наработали с союзниками Украины за три месяца, какие-то совместные действия?
 показати весь коментар
 
 
После постоянного вранья мальдивской свиньи, тяжело вернуть доверие к Украине.
 показати весь коментар
 
После выборов Зелемойского, на мнение Украины кладут, за неё всё решают и даже решили - обменяй моряков, а то нам не очень хочется выступать против паРаши за невыполнение решения трибунал...
 показати весь коментар
 
Отрок. Брльше всех недоволен Х**ло. Об этом свидетельствует антипорошенковский срач "ольгинских" х**лоботов.
 показати весь коментар
 
ООМ, ООЖ, ООН - можно назвать одним словом КЛОЗЕТ.
 показати весь коментар
 
"Президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН."
Интересно: будет выступать или просто посидит в зале?
 показати весь коментар
 
Будет дякувать, дякувать дякувать, дуже дякувать, дужа дякувать дякувать, дужу дуже дяку дяку дякувать....-сЦарь, очень приятно сЦарь,
 показати весь коментар
 
 
а смисл ...всеодно резидент заланував розпродати українську землю ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору