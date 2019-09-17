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Все про:Дніпропетровськ (1146) суд (5525) пожиттєве ув'язнення (17)

 Суд відхилив апеляцію ексбійця "Торнадо" Пугачова, засудженого за вбивство двох поліцейських у Дніпрі

Дніпровський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Олександра Пугачова, засудженого за вбивство поліцейських у Дніпрі, на вирок суду першої інстанції щодо довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Сьогодні у Дніпровському апеляційному суді продовжили розгляд кримінального провадження за апеляційними скаргами Пугачова О.В та його захисника на вирок суду присяжних Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 8 квітня 2019 року, щодо Олексанадра Пугачова, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 263, ч.2 ст.15, п.13 ч.2 ст.115, ч.3 ст.262, ст.348, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Сьогодні у ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу Олександра Пугачова та його захисника, а вирок суду першої інстанції - без змін", - йдеться в повідомленні.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а також ухвалив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої сторони 3 млн грн морального збитку. Не погодившись з таким рішенням суду, обвинувачений подав апеляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджений за вбивство патрульних у Дніпрі Пугачов оскаржує довічне ув'язнення

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі екіпаж поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій почав чинити опір, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Один із патрульних загинув на місці події, друга померла на операційному столі.

Пізніше водія затримали в лікарні, куди він звернувся з вогнепальним пораненням, яке встиг йому завдати Кутушев. Ним виявився колишній боєць "Торнадо", раніше судимий Олександр Пугачов. В рамках кримінального провадження за фактом вбивства двох патрульних поліцейських у Дніпрі затриманому Пугачову виписали повідомлення про підозру, давати показання той відмовився.

Потім у мережі з'явилися трагічні кадри з нагрудної камери загиблого в сутичці зі злочинцем патрульний поліцейський Артема Кутушева. У МВС заявили про те, що повна версія відео вбивства патрульних поліцейських оприлюднена не буде.

8 квітня 2019 року Пугачова засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

30 липня засуджений оскаржив вирок суду присяжних Кіровського районного суду Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім'я убитої в Дніпрі співробітниці патрульної поліції Ольги Макаренко отримала квартири

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148933
 
 
 Топ коментарі
 
Ця падлюка має сидіти пожиттєво!
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Видит пугачев, что Зе! всякую шушеру выпускает и тоже решил попытать счастья?
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Кто же таким рецедивистам полицейскую форму, оружие и офицерские звания выдавал?
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Видит пугачев, что Зе! всякую шушеру выпускает и тоже решил попытать счастья?
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Кто же таким рецедивистам полицейскую форму, оружие и офицерские звания выдавал?
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Спробував катувати фортуну, щоб вийти з тюремного висновку - оно Джумаєва випустили, а тут лише два сміття вбиті зі стовбура...
Але щось у нього не задалося усе оце. Та й у Джумаєва власне теж ))))))))
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Не *****,там не все так,як показали аваковці,тому просто не *****.
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попросите у авакова полное видео,скажу одно,первой стреляла девушка и ранила его в живот.
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С чего бы она стреляла при обычном нарушении ПДВ. Видимо увидела пистолет у нарушителя.
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ПреЗедент зеленский имеет право помиловать. Кстати в августе под шумок они даже комисию поменяли...
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Судья всё таки настоящий, не выпустил под залог и не оправдал за недостаточностью улик.
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А що тама about 10000 захисників Неньки, включно Торнадо, без суду, в вязниці??
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Там ровно 8000. иван сулима называл точную цифру.
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де там защитник гниющих за решёткой, посаженных Порохом патриотов, ivan sulima?
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Та то ж якби Зубожіночка стала президентом - випустила б усіх... а призеленському сидять у тюремному висновку і випробовують борошна... Суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо" Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре - Цензор.НЕТ 2870
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він вже до шмарклі перекинувся, за тЮльку забув, як і ІгорЛ, був за Грицацуєва, тепер теж на пайці у Зеполєона
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Пусть в Англию там политическое убежище дадут, как Гонтаревой. Петрусь подтвердит что узник режима.
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Суд отклонил апелляцию экс-бойца "Торнадо" Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре - Цензор.НЕТ 297

Артем Кутушев, 27 лет - Артем родился в Днепропетровске, отслужил в армии на должности водителя-механика, после чего поступил в Днепропетровский университет внутренних дел. Учился заочно, закончил учебу в 2015 году, получив образование по специальности "Правоохранительная деятельность".

В день убийства дочери Артема исполнилось три года.

Ольга Макаренко, 36 лет - лейтенант полиции, закончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работала юристом в отделе образования Индустриальной районной рады в Днепре. Переживала, что из-за возраста не попадет в полицию. Но легко прошла отбор. Была отличницей по огневой подготовке, часто помогала коллегам в обучении. Планировала перейти в водный патруль.
У Ольги остались муж и двое сыновей: 11 и 15 лет.
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Вилкула и Колесникова отпустили на поруки (с)

Ви зробили це разом!
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Есть еще один очень важный аспект этого дела. Маловероятно, что подобное могло случиться лет 10-20 назад. Сегодня страна наводнена оружием, психически неустойчивыми отморозками и "патриотами", которые считают, что имеют право убивать других людей.
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Патриёта судют! Мусоров много - патриётов мало...
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Отпустите человека на поруки или под домашний арест. Или вы только сепаров отпускаете?
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Архиважная новость. Может он и хороший парень, но в полицию стрелять плохо, хоть она и не защищает никого. Вот депутатов взрывать - как Савченко хотела - это доброе дело.
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Тюрьма пошла ему на пользу , если верить фото!
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ну Виту Заверуху отпустили под залог, хотя 100% она участвовала в убийстве двух патрульных, для меня это был шок Суд відхилив апеляцію ексбійця "Торнадо" Пугачова, засудженого за вбивство двох поліцейських у Дніпрі - Цензор.НЕТ 9342 Ни одной страны не представляю где-бы такое могло быть. Но этот тип не из УНА-УНСО, так что будет сидеть.
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Зараз дуже не вистачає Пугачова при розмові з аваківськими недоумками..Кожному патрульному по Пугачову потрібно..
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