 Суд відхилив апеляцію ексбійця "Торнадо" Пугачова, засудженого за вбивство двох поліцейських у Дніпрі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Сьогодні у Дніпровському апеляційному суді продовжили розгляд кримінального провадження за апеляційними скаргами Пугачова О.В та його захисника на вирок суду присяжних Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 8 квітня 2019 року, щодо Олексанадра Пугачова, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 263, ч.2 ст.15, п.13 ч.2 ст.115, ч.3 ст.262, ст.348, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Сьогодні у ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу Олександра Пугачова та його захисника, а вирок суду першої інстанції - без змін", - йдеться в повідомленні.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а також ухвалив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої сторони 3 млн грн морального збитку. Не погодившись з таким рішенням суду, обвинувачений подав апеляцію.

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Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі екіпаж поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій почав чинити опір, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Один із патрульних загинув на місці події, друга померла на операційному столі.

Пізніше водія затримали в лікарні, куди він звернувся з вогнепальним пораненням, яке встиг йому завдати Кутушев. Ним виявився колишній боєць "Торнадо", раніше судимий Олександр Пугачов. В рамках кримінального провадження за фактом вбивства двох патрульних поліцейських у Дніпрі затриманому Пугачову виписали повідомлення про підозру, давати показання той відмовився.

Потім у мережі з'явилися трагічні кадри з нагрудної камери загиблого в сутичці зі злочинцем патрульний поліцейський Артема Кутушева. У МВС заявили про те, що повна версія відео вбивства патрульних поліцейських оприлюднена не буде.

8 квітня 2019 року Пугачова засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

30 липня засуджений оскаржив вирок суду присяжних Кіровського районного суду Дніпра.

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