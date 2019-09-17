 "Вони не порушували чеські закони", - у МЗС Чехії назвали приватним візит громадян країни в окупований Крим

Про це заявили в МЗС Чехії, повідомляє "Європейська правда" передає Цензор.НЕТ.

Посольство України в Чехії раніше закликало компетентні чеські органи засудити відвідини Криму деякими чеськими громадянами, зокрема представниками керівництва так званої "Світової ради Підкарпатських русинів".

Більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно порядку в’їзду в Крим, зазначили дипломати України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України

МЗС Чехії закликало чеських громадян під час своїх подорожей "поважати закони іноземних держав, зокрема України". Речниця зовнішньополітичного відомства Зузана Штіхова підкреслила, що "чеська дипломатія протягом довгого часу не рекомендує громадянам здійснювати туристичні поїздки до Криму, що йдуть врозріз із законами України".

Нагадаємо, особи з-поміж керівництва т.зв. "Світової ради Підкарпатських русинів" нещодавно зустрілися зпрезидентом Чеської Республіки Мілошем Земаном, що також викликало протест з боку Києва.

Ця організація діє в руслі та під керівництвом Кремля з метою дестабілізації ситуації в Україні, заявили в посольстві.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що "в рамках візиту в Крим до Євпаторії приїхала делегація з Чехії", до складу якої увійшли представники "торгової палати міста Усті-над-Лабем, громадські працівники та члени Чеського союзу борців за свободу".