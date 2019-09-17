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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (7477) Чехія (260)

 "Вони не порушували чеські закони", - у МЗС Чехії назвали приватним візит громадян країни в окупований Крим

Нещодавня поїздка громадян Чехії до Криму, анексованого Росією, мала "винятково приватний, а не офіційний характер, і чехи не порушували чеські закони".

Про це заявили в МЗС Чехії, повідомляє "Європейська правда" передає Цензор.НЕТ.

Посольство України в Чехії раніше закликало компетентні чеські органи засудити відвідини Криму деякими чеськими громадянами, зокрема представниками керівництва так званої "Світової ради Підкарпатських русинів".

Більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно порядку в’їзду в Крим, зазначили дипломати України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України

МЗС Чехії закликало чеських громадян під час своїх подорожей "поважати закони іноземних держав, зокрема України". Речниця зовнішньополітичного відомства Зузана Штіхова підкреслила, що "чеська дипломатія протягом довгого часу не рекомендує громадянам здійснювати туристичні поїздки до Криму, що йдуть врозріз із законами України".

Нагадаємо, особи з-поміж керівництва т.зв. "Світової ради Підкарпатських русинів" нещодавно зустрілися зпрезидентом Чеської Республіки Мілошем Земаном, що також викликало протест з боку Києва.

Ця організація діє в руслі та під керівництвом Кремля з метою дестабілізації ситуації в Україні, заявили в посольстві.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що "в рамках візиту в Крим до Євпаторії приїхала делегація з Чехії", до складу якої увійшли представники "торгової палати міста Усті-над-Лабем, громадські працівники та члени Чеського союзу борців за свободу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148929
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво, а якби цю ситуацію Чехія пояснила для США, Великобританії чи кого іншого?
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Чехи мабуть бовдури повні? З яких то пір в Україні діють "чєшскіє закони"? "Вони не порушували чеські закони", - у МЗС Чехії назвали приватним візит громадян країни в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7081 чеські може й не нарушалі,а от українські так.
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Вони порушили кордони і закони України. Нота МЗС протесту і запит на видачу Україні для пред'явлення претензій в порушенні кордону України, контрабанді, тероризмі.
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ахаха, ну шо получили харчек в рыло от чехов,
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Вони порушили закони України і будуть оголошені в міжнародний розшук як терористи!
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У чехов даже флаг на кацапский похож, оно и не удевительно. Просто думали что возвращаются в родную говень "Они не нарушали чешские законы", - в МИД Чехии назвали частным визит граждан страны в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5512
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Чехи мабуть бовдури повні? З яких то пір в Україні діють "чєшскіє закони"? "Вони не порушували чеські закони", - у МЗС Чехії назвали приватним візит громадян країни в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7081 чеські може й не нарушалі,а от українські так.
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Цікаво, а якби цю ситуацію Чехія пояснила для США, Великобританії чи кого іншого?
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такое себе частное, от вращательного деления че на хию.
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Интересно если БМ 21 отработает полным пакетом по ближайшему поселку в Чехии, то это будет считаться нарушением законов Чехии?
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Пристайко ж нібито обіцяв покращити стосунки з сусідами...
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Почему на инцидент реагируют дипломаты? А где прокуратура и суды? Срок за незаконное пересечение границы Украины никто не отменял. Заочно осудить. Данные о судимости попадут в международные базы данных и больше никто с этими людьми в мире связываться не будет.
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а потом кормить этих чехов в наших тюрьмах с наших налогов? Или мы их, этих чехов, потом на пленных наших ребят поменяем?
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а как ты их собираешься посадить в украинскую тюрьму? похитить что ли?
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Схоже хтось когось дипломатично послав...............
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Прогнозируемый процесс. Исторически все предают Украину. Что делать - вот вопрос?
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Перестати перед ними прогинатися. А то полякам щось дай, венграм дай, та ще й незадоволені.Є закони України нехай дотримуються. Скільки було крику за п/потік-не вигідний, ні економічно, ні політично, ні екологічно,під ці лозунги вже його благополучно закінчують...
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Тільки от завдяки полякам ***** зможе використовувати його лише на 50% потужності.
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думать, почему предают. Впрочем, я не помню, чтобы чехи клялись в верности. Может, не стоит преувеличивать?
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От така вона Європа, говорить одне, а робила, робить і є підозра що буде робити те що самим вигідно, не далі того.
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Всегда вам кто-то виноват . В зеркало смотрите ? Вы все хорошо хотяб этой Европе делаете ?
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Память короткая. Давно русня на пражский аеродром не высаживалась...
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То есть пересекли границу Украины без виз? Нарушили? МИД Чехии ОФУЕЛ
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Пересекли границу не через официальный пункт пропуска
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То есть нарушители государственной границы Украины . Что положено в суде за это?
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это если не вникать в подробности их сотрудничества с оккупационными властями в Крыму. А если вникать, то это посягательство на территориальную целостность и это совсем другие сроки
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В каком месте нарушается граница?Крым не Украина?
Ну и глянул рейсы.15 авиакомпаний-прямые перелеты.С кем судится?
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Вони порушили кордони і закони України. Нота МЗС протесту і запит на видачу Україні для пред'явлення претензій в порушенні кордону України, контрабанді, тероризмі.
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" і запит на видачу Україні для пред'явлення претензій "

Дурня. За закондавством України санкція за незаконне відвідування Криму - це якраз заборона в'їзду на територію України на 3 роки. Запит на видачу задля того, щоб заборонити в'їзд?
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Так они нарушили украинские законы, потому въезжать в Украину, а затем и в сам Крым не смогут.
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Вони порушили кордони і закони України. Нота МЗС протесту і запит на видачу Україні для пред'явлення претензій в порушенні кордону України, контрабанді, тероризмі.
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А там був кордон України, звідкіль вони в'їжджали? "Вони не порушували чеські закони", - у МЗС Чехії назвали приватним візит громадян країни в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7737
Не все так просто і однозначно в цьому питанні.
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А як що перетнути кордон Чехії в місцях не пербачених для цього, це буде порушенням закону Чехії?
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Во-первых, в украинских тюрьмах неизвестно кто кого кормит, тюрьма - заключенных или заключенные кормят тюрьму. Во-вторых, после того , как они отсидят в украинской тюрьме, они и правнукам своим "закажут" в украинскую тюрьму не попадать.
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Враги окружают Украину...как пиндосы Россию
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Вони знехтували законами УКРАЇНИ!
Цього вистачить!
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Друзья, кто в курсе? Сегодня на "60 минут" у скабеняхи Карасев сказал, что вчера, в Крым Украина дала воду. А Скабеняха еще посмеялась, что в жару не давали воду, а, сейчас дали.
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Забыли видимо русскую весну в Праге 1968г!
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вот в такую Европу вы прётесь
у вас есть безвиз и право на торговлю?
вот и успокойтесь
другое дело - НАТО, тут надо влезать как можно быстрее
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В аэропорту Праги надписи на 3 языках: чешский (что естественно), английский(что понятно) и .....русский (???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Такое впечатление, что они спят и видят повторение 68-го. Они этого ХОТЯТ!
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Нічого дивного, враховуючи кількість російськомовних заробітчан.....
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туристов много из России, поэтому и надписи. Ну и есть некоторое недовольство у чехов ЕС. "Цебо" теперь в Китае с соответствующим качеством (ах, какая была обувь!), с пивом там что-то тоже. Только в маленьких пивоварнях нормальное пиво осталось. А для них это как религия.
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Въехав на территорию Крыма они нарушили закон Украины, а не Чехии. Если я, находясь в Чехии буду там нарушать её законы, то при этом законы Украины я не нарушу.
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Если Украины не хочет наказывать тех , кто нарушает ее границу , то причём тут Чехия ? Все правильно и конкретно ответили в МИД Чехии .
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Украина хочет руками чехов наказывать граждан Чехии за то , что граждане Чехии нарушили закон Украины ? Вы в Украине там не о ху е ли ? А самим слабо наказывать нарушителей своей же границы ?
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Причем тут чешские щаконы, а если он на себе будет тонну кокаина в бангкоке тащить и это будет разрешено по чешским законам то что его не привлекут? Логика идиотов
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А вот взять и задержать парочку этих борцунов-чехов, да помурыжить пару недель, ну как у нас умеют, так сразу чешский МИД порядок начнёт наводить.
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Хто ще на наклав купу на міжнародний статус України, користаючись зміною влади? Ґвінея-Бісау? Гондурас? Налєтай, падєшевєла!
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