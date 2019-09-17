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Все про:Кабмін (3123) Коломойський (556) Приватбанк (297) Гончарук_Олексій (87)

 Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку"

Кабмін направив лист-звернення до авторів статті, розміщеної на сайті Financial Times, із проханням спростувати інформацію про те, що уряд нібито шукатиме компроміс з Ігорем Коломойським у питанні націоналізованого "Приватбанку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Інформація, яка міститься в сьогоднішньому матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності, що їх мусять дотримуватися засоби масової інформації - тим паче ЗМІ такого рівня. Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої Прем'єр-міністром України інформації", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Кабміну зазначають, що Гончарук не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо зазначеного питання.

"Ця публікація не відповідає високим стандартам журналістської роботи. У зв’язку з цим ми направили офіційний лист-звернення до авторів матеріалу з проханням спростувати викладені у ньому тези, пов’язані з вищезазначеним", - повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук про "Приватбанк": "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде"

Нагадаємо, вранці 17 вересня видання Financial Times опублікувало статтю, в якій подало коментар Гончарука щодо ймовірного компромісу з Ігорем Коломойським стосовно "Приватбанку".

Пізніше Гончарук прокоментував статтю Financial Times. Він заперечує факт переговорів з ексвласниками "Приватбанку" і заявив, що уряд тільки вивчає ситуацію навколо "Приватбанку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня хорошее окно возможностей для мирового соглашения по "ПриватБанку", - Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148928
 
   
 Топ коментарі
 
Кажется Бенины СЛУЖКИ попутали рамсы!?))))
FT это вам не Г+Г или 112 анал!)))
Вы ведете себя как....как...ну...о!!!!
Как 73% идиотов!)))))
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Зачем компромисс? Вернуть Бене Приват, влить туда ещё 5,5 млрд.$ из бюджета, заплатить оттуда их Бене в качестве "кредитов" и дать Бене ещё раз из сп*здить. Вот и весь "компромисс". Только желательно это сделать за личный счёт всех зебилов. Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 405
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Заметьте-у всех лежат листы бумаги и ручки и и только у хозяев ничего нет.Они не пишут,они диктуют,что нужно писать
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Заметьте-у всех лежат листы бумаги и ручки и и только у хозяев ничего нет.Они не пишут,они диктуют,что нужно писать
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Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Пезидент Украины встретился с шаурменом ЗЕленым?))))
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а вон тот кашерный шницель в конце стола, смешной такой, им прислуживает? Служит?
Ой, эти "финансовые времена" насочиняют таке...
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Премьер сделал заявление не слезая с самоката !!! О, ништяк !! 73 % ая Ылита задергалась в оргазмическом екстазе ...
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Под аккаомпанимент :
Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 393
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Раймонд Паулс дрожащими руками докуривает пачку Беломорканала ...
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Уже всем очевидно , что любой член команды Зе - очередной мир , дверь , мяч (переведите на английский.. )
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идёт занимать очередь за кассовым аппаратом... Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1710
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не соответствует действительности и "не соответствует принципам объективности" немного разние вещи особенно в юридической плоскости.............
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господа, мне сдается мы накануне громадного шухера с FT

придется отвечать за базар, партайгеноссе Гончарук, это вам не СН ("Сельские новости") Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 1606
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Біда у тому, що прийдеться платити і 24,45%....
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действительно, сми вводят нас в заблуждение. ведь какие могут быть переговоры, когда все и так давно решено
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Ну ,если учесть что этого издания есть Московский филиал,где главой Financial Times Фой Генри,недавно имевший длинную беседу с Путиным,правдивость информации весьма требует проверки.Кремль туда сливает всякую гадость уже не раз.
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....если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 3274
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Зачем компромисс? Вернуть Бене Приват, влить туда ещё 5,5 млрд.$ из бюджета, заплатить оттуда их Бене в качестве "кредитов" и дать Бене ещё раз из сп*здить. Вот и весь "компромисс". Только желательно это сделать за личный счёт всех зебилов. Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 405
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согласен!!(не для того беня в презы шел!! чтоб в вопросе привата компромисничать!!)да и последние события с гонтаревой сами за себя говорят!!(бенин почерк!! без вариантов!!) Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6439 Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5580
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Кажется Бенины СЛУЖКИ попутали рамсы!?))))
FT это вам не Г+Г или 112 анал!)))
Вы ведете себя как....как...ну...о!!!!
Как 73% идиотов!)))))
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Когда мозг не способен строить логические цепочки...
Будет страдать СРАКА!))))
она будет голой и откупореной гражданином Израиля!)))
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А помнишь, кто их засудил?

И вот теперь хай зелебобы попробую проделать то же самое в странах, в которых на Коломойского уголовные дела.
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кто? один Д*? как ты написал в этом комментарии 17.09.2019 15:18 Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9789

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Старается практикант, бо Беня может "вырвать из контекста...
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Ну так пусть кабмин подаст в суд, если так уверены в своей правоте. Да боюсь, что после всех уголовных дел открытых на Коломойшу в США и UK, суд кабмин сольет со скоростью света. ДА и нового ватного преЗЕдентика подставит по полной)
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ну скажем так "запутались".Это происходит когда часто приходится врать.
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А как иначе можно "не тратить наши ресурсы на уничтожение друг-друга"?
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рисунок немного не соответствует действительности (губы правого перснажа на самом деле находятся в несколько другом месте). Но общий смысл передан верно...

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Дійсно. Який компроміс?
Це повна і беззаперечна перемога бородатої бабусі.
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Це ти, коли 21 квітня, коли голосував «протів Порошенка !»
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Ну вот и проверим - подаст кабмин или Гончарук на ФТ в суд не в Украине или не подаст?
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Есть же самый справедливый Барышевский суд,туда и подавайте.
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Басманный суд Москвы еще справедливее. Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9
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Покакаете вы жиденько со всей зе командой..
Это вам не прямой кошмарить...
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Во як виходить...
Кабмин требует у "Financial Times" опровержения статьи о "компромиссе" с Коломойским по "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 7158

Під цим соусом хочуть подарувати Коломойському 250млн. баксів типу "компенсації збитків" заподіяних забороною перельотів у раху та неможливістью прольоту наж Донбасом та Кримом!


Гірше не буде, так, Зє! Біли?
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Всі ми чули, що компанія Коломойського МАУ захотіла від держави Україна (в лиці Кабміну) компенсації в 5 мільярдів гривень за те, що за 5 років війни на Сході їхнім літакам приходилось облітати Донбас і Крим. І держава має компенсувати їм ці кошти (не бачив ще офіційного затвердження, як і коли віддадуть кошти).
Я коли прочитав вперше, то подумав, що Беня втратив інстинкт самозбереження і не може на старість так відкрито доїти Україну. Мало того, що ми за нього всі борги віддаємо, та ще й тут літаки його найгіршого в світі авіаперевізника трохи гак робили. «Фігня. Пороха уберем, і охлос заплатить».
Так ось скрін, як починають цю тему форсити зелені чати та пабліки. Мало того, що ми маємо 5 мільярдів віддати просто так Коломойському, так ще й скоро зроблять сполучення з Росією, менше гак, більше профіт - та ще Пороха і Луку накажемо! От де многоходовочка!
Виявляється, Гладковський через Укроборонпром КЕШ привозив від кожного квитка в Мінськ. Сам Лукашенко віддавав кейс, і той летів до Порошенка. А зараз шах і мат! Наказали Порошенка, Лукашенка, прямі рейси на Росію, вказати, що вона саме в лапках агресор, - і готовити Донбас до інтеграції в Україну.
Ніякої війни, ніхто не напав, Росія, максимум, то гумконвой відправляла з однієї сторони, а Ахметов з іншої. Воювали армія під проводом Порошенка та якісь повстанці. А про танки Росії то Порох точно сам придумав. Ніхто їх не бачив!
Тому думайте, розказуйте близьким і друзям, що саме твориться зараз в Україні, а не чекайте, поки поїзд дружби з кацлами приїде на тільки-но відкритий новий вокзал Донецька…
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шо, Порошенко и тут всем в штаны насрал?! Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6809
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Кабмин направил письмо-обращение к авторам статьи, размещенной на сайте Financial Times, с просьбой опровергнуть информацию о том, что правительство якобы будет искать компромисс с Игорем Коломойским в вопросе национализированного "ПриватБанка".

А ГДЕ ВЗЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОПРОВЕРЖЕНИЯ? ЕСЛИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ "КОМПРОМИССА".
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Брешет и глазом не моргнет юный филателист.
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Ось тепер подумайте над тим хто і головне з ким вас дурників «сдєлал».
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Всё у Шариковых теперь "Financial Times" продажная западная пресса, которая выполняет заказ англосаксов против славянской страны. Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8255
Но они правы: про "компромисс" брехня! Зеленые человечки "добазарились" на полный слив Коломойскому.
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О ! Забегали "новые лица " , как шкурка по кую.
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Позже Гончарук прокомментировал статью "Financial Times". Он отрицает наличие переговоров с экс-владельцами "ПриватБанка" и заявил, что правительство только изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка".

- Правда ли, что Изя выиграл в лотерею тысячу рублей?
- Правда, только не Изя, а Сёма, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
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Давайте нові морди, мочіть!
І дуся по бюджету вже працює далі. І на ОП видатки ростуть ... Вони прийшли з"їздити бабла і втікнути, але перетд цим розвести реальний внутрішньодержавний срач.

"Українські євробонди обвалилися після статті FT про "компроміс" уряду з Коломойським та підпалу будинку Гонтаревої " -

https://espreso.tv/news/2019/09/17/*******************************************************************************************************************
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