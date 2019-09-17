 Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Інформація, яка міститься в сьогоднішньому матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності, що їх мусять дотримуватися засоби масової інформації - тим паче ЗМІ такого рівня. Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої Прем'єр-міністром України інформації", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Кабміну зазначають, що Гончарук не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо зазначеного питання.

"Ця публікація не відповідає високим стандартам журналістської роботи. У зв’язку з цим ми направили офіційний лист-звернення до авторів матеріалу з проханням спростувати викладені у ньому тези, пов’язані з вищезазначеним", - повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів.

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Нагадаємо, вранці 17 вересня видання Financial Times опублікувало статтю, в якій подало коментар Гончарука щодо ймовірного компромісу з Ігорем Коломойським стосовно "Приватбанку".

Пізніше Гончарук прокоментував статтю Financial Times. Він заперечує факт переговорів з ексвласниками "Приватбанку" і заявив, що уряд тільки вивчає ситуацію навколо "Приватбанку".

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