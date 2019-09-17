 Кабмін вимагає від Financial Times спростування статті про "компроміс" із Коломойським щодо "Приватбанку"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Інформація, яка міститься в сьогоднішньому матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності, що їх мусять дотримуватися засоби масової інформації - тим паче ЗМІ такого рівня. Цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої Прем'єр-міністром України інформації", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі Кабміну зазначають, що Гончарук не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо зазначеного питання.
"Ця публікація не відповідає високим стандартам журналістської роботи. У зв’язку з цим ми направили офіційний лист-звернення до авторів матеріалу з проханням спростувати викладені у ньому тези, пов’язані з вищезазначеним", - повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів.
Нагадаємо, вранці 17 вересня видання Financial Times опублікувало статтю, в якій подало коментар Гончарука щодо ймовірного компромісу з Ігорем Коломойським стосовно "Приватбанку".
Пізніше Гончарук прокоментував статтю Financial Times. Він заперечує факт переговорів з ексвласниками "Приватбанку" і заявив, що уряд тільки вивчає ситуацію навколо "Приватбанку".
Ой, эти "финансовые времена" насочиняют таке...
придется отвечать за базар, партайгеноссе Гончарук, это вам не СН ("Сельские новости")
FT это вам не Г+Г или 112 анал!)))
Вы ведете себя как....как...ну...о!!!!
Как 73% идиотов!)))))
Они просто ДОЛБ...БЫ!!!))))
Будет страдать СРАКА!))))
она будет голой и откупореной гражданином Израиля!)))
И вот теперь хай зелебобы попробую проделать то же самое в странах, в которых на Коломойского уголовные дела.
Це повна і беззаперечна перемога бородатої бабусі.
Позорище...
Это вам не прямой кошмарить...
Під цим соусом хочуть подарувати Коломойському 250млн. баксів типу "компенсації збитків" заподіяних забороною перельотів у раху та неможливістью прольоту наж Донбасом та Кримом!
Гірше не буде, так, Зє! Біли?
Я коли прочитав вперше, то подумав, що Беня втратив інстинкт самозбереження і не може на старість так відкрито доїти Україну. Мало того, що ми за нього всі борги віддаємо, та ще й тут літаки його найгіршого в світі авіаперевізника трохи гак робили. «Фігня. Пороха уберем, і охлос заплатить».
Так ось скрін, як починають цю тему форсити зелені чати та пабліки. Мало того, що ми маємо 5 мільярдів віддати просто так Коломойському, так ще й скоро зроблять сполучення з Росією, менше гак, більше профіт - та ще Пороха і Луку накажемо! От де многоходовочка!
Виявляється, Гладковський через Укроборонпром КЕШ привозив від кожного квитка в Мінськ. Сам Лукашенко віддавав кейс, і той летів до Порошенка. А зараз шах і мат! Наказали Порошенка, Лукашенка, прямі рейси на Росію, вказати, що вона саме в лапках агресор, - і готовити Донбас до інтеграції в Україну.
Ніякої війни, ніхто не напав, Росія, максимум, то гумконвой відправляла з однієї сторони, а Ахметов з іншої. Воювали армія під проводом Порошенка та якісь повстанці. А про танки Росії то Порох точно сам придумав. Ніхто їх не бачив!
Тому думайте, розказуйте близьким і друзям, що саме твориться зараз в Україні, а не чекайте, поки поїзд дружби з кацлами приїде на тільки-но відкритий новий вокзал Донецька…
А ГДЕ ВЗЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОПРОВЕРЖЕНИЯ? ЕСЛИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ "КОМПРОМИССА".
Но они правы: про "компромисс" брехня! Зеленые человечки "добазарились" на полный слив Коломойскому.
- Правда ли, что Изя выиграл в лотерею тысячу рублей?
- Правда, только не Изя, а Сёма, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
І дуся по бюджету вже працює далі. І на ОП видатки ростуть ... Вони прийшли з"їздити бабла і втікнути, але перетд цим розвести реальний внутрішньодержавний срач.
"Українські євробонди обвалилися після статті FT про "компроміс" уряду з Коломойським та підпалу будинку Гонтаревої " -
https://espreso.tv/news/2019/09/17/*******************************************************************************************************************