 Це централізація влади, - Кличко про можливе призначення виборів мера Києва на 8 грудня

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
"Попередньо можу сказати, що цей законопроєкт узагалі руйнує місцеве самоврядування, можливість киян обирати владу. Такого немає в жодному європейському місті... Я впевнений, що це не децентралізація - це, навпаки, централізація влади", - сказав Кличко.
Мер також виступив за оцінку законопроєкту міжнародною та українською громадськістю, а також Венеціанською комісією, перед його розглядом у парламенті.
"Якщо хочуть киянам спускати згори людину, яка не відповідає перед ними, а повноваження київського керівника мінімізують, тобто він не може виконувати свої прямі обов'язки перед громадськістю, - це недемократично", - наголосив Кличко.
Він також пригрозив розпустити Київську міську раду в разі неявки депутатів ради на засідання.
"Якщо депутати не хочуть брати участь з різних політичних причин, то вони не відповідають ключовим вимогам - відповідальності перед киянами, які їх обрали представляти їхні інтереси. Якщо вони не хочуть працювати - не залишиться іншого виходу, крім як дострокові вибори, щоб пройшли нові", - сказав Кличко.
Мер зазначив, що перед депутатами стоять питання опалювального сезону, зарплати вчителям, проєкт бюджету столиці на 2020 рік і розвиток інфраструктури. У вівторок ввечері градоначальник має намір провести консультації з головами фракцій Київради з цього приводу.
Нагадаємо, 13 вересня депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт "Про столицю України - місто-герой Київ", де передбачено проведення 8 грудня позачергових виборів мера Києва і членів Київради.
Централизация власти - это уже вторично чисто для его обизянки ЗЕ.
Такі "вибори" в Україні давно декомунізовано.
Бегут в хлев и главное радуются этому.
Мєлочь, а пріятно. : )
А шариковым ничего не остается кроме как радоваться что илита скигле
що тебе лякає -
те, що в твоїй труні кишень немає.
Всё шло так мило, тихо, сладко...
Но не в то горло влезла шоколадка.
А совков к власти привел не народ?
Марадеры вы и есть.
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
-" Не важно как голосуют,важно кто считает"
а так голосуй не голосуй все равно добрый царь лучше знает
Невже він дійсно думав що після повалення маріонеточного режиму кровавого бариги - його хтось збирався терпіти на цій посаді?
Все - "прянички" закінчились.
Украине еще очень далеко даже до Турции, не говоря уже о странах ЕС
а при ЗЕбилах мера Киева не будет...городом будет управлять глава КМДА назначенный Зеленским
по новому закону о столице все потоки будет контролировать глава КМДА, а мер будет только ездить перерезать ленточки