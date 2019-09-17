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 Політика України
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Все про:вибори (4503) Київ (6500) Кличко (711)

 Це централізація влади, - Кличко про можливе призначення виборів мера Києва на 8 грудня

Мер Києва Віталій Кличко вважає законопроєкт №2143 про призначення виборів мера Києва на 8 грудня таким, що посилює централізацію і руйнує можливість киян обирати владу.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Попередньо можу сказати, що цей законопроєкт узагалі руйнує місцеве самоврядування, можливість киян обирати владу. Такого немає в жодному європейському місті... Я впевнений, що це не децентралізація - це, навпаки, централізація влади", - сказав Кличко.

Мер також виступив за оцінку законопроєкту міжнародною та українською громадськістю, а також Венеціанською комісією, перед його розглядом у парламенті.

"Якщо хочуть киянам спускати згори людину, яка не відповідає перед ними, а повноваження київського керівника мінімізують, тобто він не може виконувати свої прямі обов'язки перед громадськістю, - це недемократично", - наголосив Кличко.

Він також пригрозив розпустити Київську міську раду в разі неявки депутатів ради на засідання.

"Якщо депутати не хочуть брати участь з різних політичних причин, то вони не відповідають ключовим вимогам - відповідальності перед киянами, які їх обрали представляти їхні інтереси. Якщо вони не хочуть працювати - не залишиться іншого виходу, крім як дострокові вибори, щоб пройшли нові", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що перед депутатами стоять питання опалювального сезону, зарплати вчителям, проєкт бюджету столиці на 2020 рік і розвиток інфраструктури. У вівторок ввечері градоначальник має намір провести консультації з головами фракцій Київради з цього приводу.

Нагадаємо, 13 вересня депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт "Про столицю України - місто-герой Київ", де передбачено проведення 8 грудня позачергових виборів мера Києва і членів Київради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори мера Києва і членів Київради "Слуга народу" пропонує призначить на 8 грудня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148927
 
   
 Топ коментарі
 
Петя рассчитался в Вовой за поддержку его президентства,теперь пришел новый,будет ставить своего,закономерно. Как мэр кличко оказался нулем в отличии от спортсмена.
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Все просто. Потому, что Революцию достоинства делали не эти 73%. Эти могут только, как в ДНР - грабить и отжимать.
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Педалик как всегда не в тему. Ему про одно, а он про другое. Как такое во власть попало? Оно даже не понимает о чем ему говорят
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Не. Это седлание всех финансовых потоков Коломойским.
Централизация власти - это уже вторично чисто для его обизянки ЗЕ.
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Выборы - коммунистический пережиток. Надо декоммунизировать
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Вибори у комуїстів? Явка 99,8%, за єдиного кандидата 99,9%.
Такі "вибори" в Україні давно декомунізовано.
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Большинство опять выберут какого-нибудь Зе. Голосовать должны только политически проверенные.
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как 1 олигарх так поставил раком всю страну, в которой вообще-то не так давно была революция достоинства - это уникально.

Бегут в хлев и главное радуются этому.
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Сомневаюсь что у людей, 73 %, которые выбирают президентом клована-малороса есть вообще какое-то достоинство или даже намек на него...
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Иліта скігліт. )))))
Мєлочь, а пріятно. : )
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у илиты еще и жизнь есть и бабло часто.

А шариковым ничего не остается кроме как радоваться что илита скигле
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Всі знають,
що тебе лякає -
те, що в твоїй труні кишень немає.
Всё шло так мило, тихо, сладко...
Но не в то горло влезла шоколадка.
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можно подумать вот это вот ососзнание что кто-то скиглит ты сможешь с собой в труну забрать
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Не "кто-то", а мародёры. Это продлевает жизнь нормальных людей. А мародёрские сокращает.
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опыт показывает что если такого как ты капнуть как следует то ты же марадером и окажешься. Потому и орешт как резаный
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Бггг. Проте народ копнув таки вас, мародери.
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а гитлера выбрал не народ?

А совков к власти привел не народ?

Марадеры вы и есть.
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Гитлера, кондитера выбрал народ. Но правители, вставая на путь преступлений, теряют доверие народа. Что и произошло.
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
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Все просто. Потому, что Революцию достоинства делали не эти 73%. Эти могут только, как в ДНР - грабить и отжимать.
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ПЕТЕраст-Порохоботина-8%-ный!..Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
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Ты строчишь под четырьмя никами, красавчег. Ты поклонник шута горохового, Что ты получил за период с 20 мая, а главное, что надеешься получить в результате цирковой программы?
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Оно у себя на Донбабве шото отожмет у соседей. Других способов оно не знает.
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Щось почав підозрювати стосовно "революции достоинства"?
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Петя рассчитался в Вовой за поддержку его президентства,теперь пришел новый,будет ставить своего,закономерно. Как мэр кличко оказался нулем в отличии от спортсмена.
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по законам примнимаемым выходит что киевляне оказались нулевыми раз им нельзя доверить даже выборы собственного мэра
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А что от этого поменяется? ЦИК ложится под зеленского,а как сказал товарищ сталин
-" Не важно как голосуют,важно кто считает"
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ну так киевляне хоть возмутиться могут если выбрали того кого не поддерживали
а так голосуй не голосуй все равно добрый царь лучше знает
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Педалик уже высказался на встрече с Богданом
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а если что, то Кличко пожалуется Фирташу
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Виталий, выдвигайся на второй срок. В чём проблема?
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а толку...по новому закону о столице все потоки будет контролировать глава КМДА, а мер будет только ездить перерезать ленточки
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А слів то яких вже навчився, цей "вогнегасник"..........
Невже він дійсно думав що після повалення маріонеточного режиму кровавого бариги - його хтось збирався терпіти на цій посаді?
Все - "прянички" закінчились.
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даже в автократической Турции мера Стамбула выбирают сами жители...и Эрдогану пришлось смириться что люди выбрали оппозиционного мера

Украине еще очень далеко даже до Турции, не говоря уже о странах ЕС
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тебе касабу видней. У нас в Украине во всех городах люди выбирают себе мэра.
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ты хотел сказать раньше выбирали? при злочиній владі бариги

а при ЗЕбилах мера Киева не будет...городом будет управлять глава КМДА назначенный Зеленским
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...всегда выбирали и будут выбирать. Так и запиши в свою методичку.
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когда выучишь украинснкий язык, поймешь что такое КМДА
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КМДА - Київська міська державна адміністрація или по другому Представництво Президента України в місті Києві.
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и где в этом предложении местное самоуправление? или мы уже движемся на Восток и Зеленский у нас уже Князь всея Руси? так пусть обьявит об этом и не морочит людям голову
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Во всем мире, во всех крупных городах естб мэрии и муниципалитеты, отвечающие за разную сфрер деятелности. Не читай порохоботские методички, а то совсем идиотм станешь.
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ну ты и даун...Муниципалитет это синоним нашего Городского совета...а мер это глава Городского совета.
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это синоим госадмисртарции на метах. Мэрия это совем другое. Трудно тебе касабу разобораться....
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я не понял в чем проблема )? если киевляне захотят видеть тебя мером - изберут еще раз ))
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если ты не понял, то зачем что то пишешь? чукча не читатель?

по новому закону о столице все потоки будет контролировать глава КМДА, а мер будет только ездить перерезать ленточки
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по новому закону в Киеве будет как во всех остальных городах Украины.
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Игорь Д, ты дурак? или совсем мозги позеленели? в каком еще населенным пунктом Украины городскими делами управляет Глава ОДА?
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а ты купи учебник "гугл для чаников" погуогль напрмер ДГА Днепр или ДГА Харьков. Це централізація влади, - Кличко про можливе призначення виборів мера Києва на 8 грудня - Цензор.НЕТ 9657
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Педалик как всегда не в тему. Ему про одно, а он про другое. Как такое во власть попало? Оно даже не понимает о чем ему говорят
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Т.е. совмещение должностей мэра и главы ога, это не узурпация. Пэидиоты, хавайте😀
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Вителик еще не понял ,что совмещение разных должностей это цетрализция власти.
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Сразу видно разницу в интеллекте между Кличко и Филатовым. Результаты налицо!
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Нова влада срисовывает российскую модель, понимая что если не ввести диктатуру - очередной Майдан неизбежен.
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скорее французскую, там мэрии и муниципалитеты.
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