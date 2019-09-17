 Це централізація влади, - Кличко про можливе призначення виборів мера Києва на 8 грудня

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Попередньо можу сказати, що цей законопроєкт узагалі руйнує місцеве самоврядування, можливість киян обирати владу. Такого немає в жодному європейському місті... Я впевнений, що це не децентралізація - це, навпаки, централізація влади", - сказав Кличко.

Мер також виступив за оцінку законопроєкту міжнародною та українською громадськістю, а також Венеціанською комісією, перед його розглядом у парламенті.

"Якщо хочуть киянам спускати згори людину, яка не відповідає перед ними, а повноваження київського керівника мінімізують, тобто він не може виконувати свої прямі обов'язки перед громадськістю, - це недемократично", - наголосив Кличко.

Він також пригрозив розпустити Київську міську раду в разі неявки депутатів ради на засідання.

"Якщо депутати не хочуть брати участь з різних політичних причин, то вони не відповідають ключовим вимогам - відповідальності перед киянами, які їх обрали представляти їхні інтереси. Якщо вони не хочуть працювати - не залишиться іншого виходу, крім як дострокові вибори, щоб пройшли нові", - сказав Кличко.



Мер зазначив, що перед депутатами стоять питання опалювального сезону, зарплати вчителям, проєкт бюджету столиці на 2020 рік і розвиток інфраструктури. У вівторок ввечері градоначальник має намір провести консультації з головами фракцій Київради з цього приводу.

Нагадаємо, 13 вересня депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт "Про столицю України - місто-герой Київ", де передбачено проведення 8 грудня позачергових виборів мера Києва і членів Київради.

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