 Зміна бази оподаткування зараз - зашкодить всій українській економіці, - Каленков

Таку думку висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков після наради в ДФС, присвяченої питанню зміни ставок рентних платежів, пише Минпром.

Коментуючи положення внесеного до Верховної Ради законопроєкту №1210, А.Каленков зазначив, що в документ включили норми, які роблять його токсичним для української економіки. "Проти цього законопроєкту вже виступили Європейська бізнес-асоціація, Американська торгова палата, Федерація роботодавців України, Український союз промисловців і підприємців та багато інших. І основна причина цього полягає в тому, що все робиться похапцем, і в документі прописано норми, які при детальнішій дискусії туди б просто не увійшли. Тому ми просимо перш за все дати час для того, щоб нас почули. Набагато легше витратити час зараз, подивитися на економічні моделі, сценарії розвитку і побачити, до чого це призведе, ніж потім дочекатися неминучого погіршення ситуації", - підкреслив він.

А.Каленков висловив упевненість, що нова модель рентних платежів на всі види корисних копалин має бути вироблена в процесі великої податкової реформи анонсованої прем'єр-міністром, яка має початися навесні наступного року. "Тому ми пропонуємо навесні повернутися до цього питання, і по-новому прописати багато статей, що стосуються не тільки ренти на залізорудну сировину, а й рентних платежів на всі корисні копалини, і зробити це настільки якісно, ​​щоб система потім встояла на багато років вперед" , - сказав президент "Укрметалургпрому".

При цьому А.Каленков повідомив, що під час наради в ДФС сторони домовилися про те, що пропоновані законопроєктом №1210 норми в разі їхнього прийняття мають вводитися не з моменту підписання закону, а як мінімум з 1 січня 2020 року.

Президент "Укрметалургпрому" також повідомив, що представники вітчизняного гірничо-металургійного комплексу на нараді погодилися із запропонованим законопроєктом №1210 підвищенням ставки рентних платежів з 8% до 10%, але виступили категорично проти зміни бази оподаткування. "Міняти зараз базу оподаткування з урахуванням того, що навесні ми до цього повернемося - неефективно, неправильно, шкодить галузі і всій українській економіці", - упевнений він.

Як відомо, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe 62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe 16-30%.

За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі ухвалення змін до Податкового кодексу, передбачених законопроєктом №1210, частка рентних платежів стосовно комерційного прибутку металургійних підприємств України суттєво перевищить аналогічний показник в інших країнах. Так, частка ренти по відношенню до прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, ПАР коливається в діапазоні від 8,4% до 12,7%. А в Росії - лише 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.