 Зміна бази оподаткування зараз - зашкодить всій українській економіці, - Каленков

Таку думку висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков після наради в ДФС, присвяченої питанню зміни ставок рентних платежів, пише Минпром.
Коментуючи положення внесеного до Верховної Ради законопроєкту №1210, А.Каленков зазначив, що в документ включили норми, які роблять його токсичним для української економіки. "Проти цього законопроєкту вже виступили Європейська бізнес-асоціація, Американська торгова палата, Федерація роботодавців України, Український союз промисловців і підприємців та багато інших. І основна причина цього полягає в тому, що все робиться похапцем, і в документі прописано норми, які при детальнішій дискусії туди б просто не увійшли. Тому ми просимо перш за все дати час для того, щоб нас почули. Набагато легше витратити час зараз, подивитися на економічні моделі, сценарії розвитку і побачити, до чого це призведе, ніж потім дочекатися неминучого погіршення ситуації", - підкреслив він.
А.Каленков висловив упевненість, що нова модель рентних платежів на всі види корисних копалин має бути вироблена в процесі великої податкової реформи анонсованої прем'єр-міністром, яка має початися навесні наступного року. "Тому ми пропонуємо навесні повернутися до цього питання, і по-новому прописати багато статей, що стосуються не тільки ренти на залізорудну сировину, а й рентних платежів на всі корисні копалини, і зробити це настільки якісно, щоб система потім встояла на багато років вперед" , - сказав президент "Укрметалургпрому".
При цьому А.Каленков повідомив, що під час наради в ДФС сторони домовилися про те, що пропоновані законопроєктом №1210 норми в разі їхнього прийняття мають вводитися не з моменту підписання закону, а як мінімум з 1 січня 2020 року.
Президент "Укрметалургпрому" також повідомив, що представники вітчизняного гірничо-металургійного комплексу на нараді погодилися із запропонованим законопроєктом №1210 підвищенням ставки рентних платежів з 8% до 10%, але виступили категорично проти зміни бази оподаткування. "Міняти зараз базу оподаткування з урахуванням того, що навесні ми до цього повернемося - неефективно, неправильно, шкодить галузі і всій українській економіці", - упевнений він.
Як відомо, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe 62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe 16-30%.
За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі ухвалення змін до Податкового кодексу, передбачених законопроєктом №1210, частка рентних платежів стосовно комерційного прибутку металургійних підприємств України суттєво перевищить аналогічний показник в інших країнах. Так, частка ренти по відношенню до прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, ПАР коливається в діапазоні від 8,4% до 12,7%. А в Росії - лише 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.
значить припекло
2) Заміняй картоплю бурячком по 4грн та морквою по 5грн..
3) НЕ БУХАЙ!! не смали тютюн... і воно попустить
Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.
Джерело: Telegram-канал Андрія Портнова, екс-заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича; коментар речника ДБР Максима Білоусенка "Українській правді"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/17/7226542/
варто нагадати що печсерський(самий чесний після оаск) очолює вовк, давній дружаня портнова. ото тигіпко(як новий власник) зрадіє
2)Наприкінці вересня 2018 року фонд Прайм ессетс кепітал, який управляє активами Президента України Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу «Кузня на Рибальському» вітчизняному покупцеві
3) не туди ти бзднув...
так ради этого и делается, наивный )))
зміна рентних платежів ПРИМУСИТЬ тих хто РОЗКРАДАЄ НАДРА УКРАЇНИ бути заощадливими та ПІДВИЩИТЬ ДОХОДИ БЮДЖЕТА УКРАЇНИ
а те що офшорні перекупники НЕ ЗМОЖУТЬ віджимати частину вартості без податків... ЛИШЕ ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ
и если покупателю за такую ренту твои недра и нахер не нужны,
то конечно - повысит твой доход...
вы идиоты в чистом, дистиллированном виде )))))
материвыгоде. Вы сделали это вместе.
По сути этим сейчас и заняты!