 "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок

Про це Гонтарева сказала в коментарі hromadske.ua, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що в будинку було багато особистих речей, зокрема, фотографій. Також Валерія Гонтарева розповіла, що ще в п'ятницю, за три дні до пожежі, в будинку ночував її син.

"Там усе моє життя... Але я рада, що там мого сина не було. Ще в п'ятницю він там ночував", - розповіла вона.

"Я підозрюю, хто за цим стоїть, тому що вже понад рік як він мені погрожує", - додала Гонтарева.

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Нагадаємо, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.