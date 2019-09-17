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 Політика України
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Все про:підпал (234) пожежа (1801) Гонтарева (297)

 "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева розповіла, що в її згорілому будинку було багато особистих речей.

Про це Гонтарева сказала в коментарі hromadske.ua, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що в будинку було багато особистих речей, зокрема, фотографій. Також Валерія Гонтарева розповіла, що ще в п'ятницю, за три дні до пожежі, в будинку ночував її син.

"Там усе моє життя... Але я рада, що там мого сина не було. Ще в п'ятницю він там ночував", - розповіла вона.

"Я підозрюю, хто за цим стоїть, тому що вже понад рік як він мені погрожує", - додала Гонтарева.

Також читайте: Гонтарева: Мені погрожували останні п'ять років. Зараз погрози надходили тільки від Коломойського і Портнова. Всі вони були в публічній площині

Нагадаємо, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148921
 
 
 Топ коментарі
 
Коли будуть горіти будинки бойків шуфричів медведчуків ахмєтова вілкула та інших покидьків?
"Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме - Цензор.НЕТ 2822
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ой как же ж хочется политического убежища в Великобритании...
жалоби еще! чтоб обрыдались все..
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Взрослая девушка и могла бы понимать, что сдавать дом под охрану надо частным охранным фирмам, а не аваковским орлам, которые его обязательно ограбят, потом сожгут
Княжичи ничему не учат?
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- Неужели весь дом сгорел? - сочувственно спросил Птибурдуков. - Вот ужас!

- А я думаю, что, может быть, так надо, - сказал Васисуалий, приканчивая хозяйский ужин, - может быть, я выйду из пламени преобразившимся?

Но он не преобразился.
©
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Какая она политическая? Обычная "воровка на доверии", только большого размаха
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Щось дуже вже відкрито Гонтарєву страхають. Без боязні.
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Да, Лерка, если так не хочется
на Родину возвращаться, то еще и не так раскорячишся! И дом не пожалела, и ногу, и машину невесткину.. Но Боженька все видит, и всем будет по делам их..
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и тебе бумерангом вернется, не переживай
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"Просим убежища, у нас в Украине дом сожгли"

"Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме - Цензор.НЕТ 1087
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Беняфициары "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 3810 Встречайте братву в 21-ом веке.
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А моя жизнь была в долларе по 8. Гори, ****, гориии!
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Гонтарева пришла, когда курс был 27.
А стал он таким после того, как беня вывел бабло из ПриватБанка
Как то так.
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Известного знавця киевских ландшафтов и творчества Тургенева и на ниве курса нацвалюты посадили на задницу
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Скорее всего, он и сейчас должен был быть таким. Если бы не Петя с Лерой...
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Женская часть «Вороньей слободки» сплотилась в одну кучу и не сводила глаз с огня. Орудийное пламя вырывалось уже из всех окон. Иногда огонь исчезал, и тогда потемневший дом, казалось, отскакивал назад, как пушечное тело после выстрела. И снова красно-желтое облако выносилось из окон, парадно освещая Лимонный переулок. Стало горячо. Возле дома уже невозможно было стоять, и общество перекочевало на противоположный тротуар.©
🤗
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Скорее у собутыльников его сына и сына Алексея Петровича. Самый возможный вариант по версии выпускников-двоечников факультета минимизаторов рисков игр с фискальными органами!
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Актриса погорелого театра Лерка-Облигацион давит жмёт из публики слезу. Джон Форд, который снимал почти исключительно драмы, должен люто завидовать, ха.
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Занятно.
ЕС та Штати виступили з різким осудженням підпалу.
У зебілів поголовно свято.
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А что Штаты с ЕСами должны были сказать ЖГИ ИСТЧО? "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 8135
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А жизней скольких людей было сбережениях, которые ты втрое обесценила?
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Портков может вна суд подать, потому что он ей год угрожал, а она не записала этого. Ну, разве что ручкой на листочке: приходил Портняков, угрожал, уже 105-й раз, говорил что сожжет машину и хату и буду жить на одну зарплату.
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Кстати, может она просто оговорились?Не лиЧных вещей, а лиШних?Ну там пара канистр и так далее?
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Неужели все наворованное под половицей держала
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все наворованное она вынесла перед тем как подпалить свой дом - этот пожар выгоден ей больше всех - а на то сколько она стянула вместе с подельником петей можно не один дом такой купить и снова спалить
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==="Там вся моя жизнь", - Гонтарева о сгоревшем доме===

Шо ш тебя там не было?
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Наша Лера громко плачет,
Недруги спалили дачу.
Тише, Лерочка, не плачь,-
У тебя семнадцать дач.
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мазохистка шоле. Так шо ж ты от "всей своей жизни", аж в лондон сиганула？😀
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В доме был сынок, вот он и подпалил.И концы в воду или в огонь. Теперь попробуй докажи
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Из серии "Богатые тоже плачут". Порошенковская "элита" реально конченые. ЖДУТ СОЧУВСТВИЯ. Тогда в 2014-2015 сделали нас всех бедняками, печатая гривну и выводя доллары, миллионы вынуждены были уехать навсегда за границу. А мы должны еще ее пожалеть, хотя она затарилась по самое не могу и по любому жирно живет в Лондоне и будет там жить до конца жизни пока наши пенсионеры забыли что такое морская рыба, так как хек, который при СССР считался говном, стоит 80 грн за кг... И все остальное поднялось в ТРИ РАЗА... Но мы пожалеем ее бедную... сгорела хата.
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Брешеш як псина шедудива. я знаю одного чорта який працює клоуном на естраді. так у нього 20 квартир, вілла в Італії і 10 елітних автівок, і 40 лямів в кіпрських ошорах. і все це він заробив при Пороху. Вміти треба реалізувати себе а не нити що тебе грабують.
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-Житийо мойо житийо, паки- паки..
-Какойо житийо твойо , **** смердящий!
🤗
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там где то доллар по 8 гр, должен быть "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 4066 "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 4066
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Несчастная ,некому по головке погладить.Дайте я хоть за горло подержусь.Пенсу легко живется на минималку.
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Кому вигідна та пожежа? насперед самій Гонтарьевій в матеріальному плані для неї це копійки ,а ось показати перед світом, що її в Україні хтось переслідує і попросити політичного притулку в Британії. Коштів в неї хватить не на одну таку хатинку .
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Людина, з ризиком для життя ліквідувала схеми обналу які процвітали до неї, а тут дебільна шобла Коломойского радіє пожежі... суки.
"Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 2253
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И не говори, зелебобики по ночам собираются группами по три человека и радостно курят намекая чьих рук это дело! Безобразие!
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Поки держава не буде карати згідно Закону от таких, то будуть діяти "народні месники".....
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В любую игру можно играть вдвем, а есть и коллективные игры.
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Неужто не вывезла все свои ценные манатки перед тем, как хату свою подпалить? Ай-яй-яй, какая "забывчивость"! "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок - Цензор.НЕТ 9819
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Та отож! Прокуратура тоже сожалеет об утере "родынных бомаг"
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"Твой дом турма" © Папанов. Берегись автомобиля.
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За то, как ты кинула нас на бабки, народ будет тебя и твою жизнь проклинать всю свою жизнь. Так что гореть тебе еще и в аду.
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Зелене бидло бачу прсуває єдину проограму: палити, садити, виганяти, відбирати, ділити, вбивати. На те що б проводити реформи, будвати економічно сильну, демократичну європейську Україну у зе-скота просто немає а ні часу а ні клепки в голові. Страшна тупорила худоба без совісті і моралі захопила владу в Україні.
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якщо комусь подобається це "сомалі", в яке перетворюється Україна, хочу зазаначити: не репетуйте тоді, коли ця вся шваль, що наводнила державу при зєлєбєні, почне чморити саме вас...Ви радієте беззаконню? Та це до тих пір, коли вона не торкнеться саме вас, ваших рідних, ваших дітей...Типу "класс",- спалили хату Гонтарєвої...але коли скривдять вас особисто, або ваших дітей, не волайте тоді до всирачки про "беззаконня"!!! Бо ви самі цього хочете!!!. Таке вже було, коли червонопузі відбирали все без суду і слідства в тих, кого вони самі ж призначували "ворогами" комуняк! Але це відкинуло державу на десятки років на задвір'я цивілізації, що і досі заважає нам рухатися вперед...Всьому цьому дуууже радіє кремлівське х*йло...цьому беззаконню та безладу, що набирає обертів в Україні...Х8ло дуже вдячний вам за пости, які підтримують часи "льоньки пантєлєва" та інших кримінальних угрупувань, що зараз жирують в державі...
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так надо было там и сидеть а не в Лондоне...
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