 Зеленський призначив 41 суддю в місцевих судах

Відповідний указ №698/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити в місцевих загальних судах на посади", - йдеться в документі.

Загалом призначено 41 суддю.

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