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 Політика України, Події
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Все про:Коломойський (556) підпал (234) пожежа (1801) Гонтарева (297)

 "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої

Олігарх Ігор Коломойський назвав "маячнею" звинувачення в підпалі будинку колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої під Києвом.

Про це він сказав у коментарі українській службі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Я маячню не коментую", – зазначив Коломойський і порадив звернутися за коментарем "до тих, від кого лунають" звинувачення на його адресу.

Раніше Гонтарева заявила, що на її адресу надходили погрози "від Коломойського і Портнова".

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева: Мені погрожували останні п'ять років. Зараз погрози надходили тільки від Коломойського і Портнова. Всі вони були в публічній площині

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148910
 
   
 Топ коментарі
 
Ну раз убийца, шантажист и вымогатель Коломойский сказал, то конечно...

Этот врать не станет.
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от падлюка - хату спалила и не при делах!
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пока Беня скрывался в Швейцарии и Израиле, а рейдер Портнов в Австрии и Русне - то никто в Украине НБУ и их сотрудников не прессовал. И как только объявились сразу вернулись и их методы отжатия и устрашения.
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от падлюка - хату спалила и не при делах!
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Беня, нужно было поменьше болтать ерундой.

Теперь Джулиани показания давать будешь, он по тебе уже соскучился
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Бери выше - папа кукловод президента:

"Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 6146
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- Доктор Борменталь, умоляю вас, … если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. Это плохо? Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
- Это бесподобно.(c)
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Игорь Валерьевич Гонтарева ошиблась это ваши заводы банки дома фермы компании МЯУ и так далее сгорели..... "Чушь не комментирую", - Коломойский на вопрос о причастности к поджогу дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 8958 это также чушь представляю какой МАТЮК ДОЛГИЙ С МЕСЯЦ СТОЯЛ БЫ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ.... Зеля бы блохой скакал как ошпаренный вместе с Ефьисьем... "Чушь не комментирую", - Коломойский на вопрос о причастности к поджогу дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 677
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Похоже да! И заводик нефтяной у него, осталось канистру с его отпечатками найти
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А визитку Коломойского нашли? Нет? Ну тогда и не ******* батенька.
Лере надо бояться своих, т.к. она много знает и её скорее уберут свои чем Беня. Бене она кстати больше нужна живой и целой.
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Точно Коломойский спалил. Его камера с канистрой бензина сняла.
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Ну раз убийца, шантажист и вымогатель Коломойский сказал, то конечно...

Этот врать не станет.
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Чушь не коментирую, но предельно удовлетворен!
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Большинство украинцев с глубоким одобрением поддерживают ликвидацию леркиного имущества. Если бы она не мошенничала со страховкой.
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зря сожгли... лучше бы детдому передали после конфискации...
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Ніякий дитячий будинок не потягне проживання дітей в такому будинку.
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Будинок як будинок, просто там планування не під проживання великої кількості дітей.
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Навіщо великої? Останнім часом навпаки була тенденція до невеликих за кількістю дітей.
Нові, майже святі, але не бідні обличчя могли би проспонсорувати таке добре діло.
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Ось і головний підпалювач України - кучерявий жид
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Интересно, а чего фото той хатынки не показывают？ Когда целой была еще
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Будет прикольно если прилетит ответочка и Игорю Валерьевичу что-нибудь подпалят "Чушь не комментирую", - Коломойский на вопрос о причастности к поджогу дома Гонтаревой - Цензор.НЕТ 7389
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А вона і прилетить, тільки не за цю паскуду.
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Зачем ему жечь? Чтобы Гонтарева страховку получила? Она то нападения на себя организует, то поджоги. Терористические акты.
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Тут швидше натяк щоб мовчала, а от від кого, тут необмеженне поле.
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ну,петюню можно сразу откинуть.Он ваще тут не при делах.Та и о гонтаревой по наслышке знает
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О, Господи.
Например, чтобы не думала давать показаний в суде Делавэра по делу об отмывании денег Приватом (крупнейшем в истории).
Такой ответ устроит?
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Вау!
Даю натырку желающим!
Ну или Гонтаревой передайте, это домик Игоря Валериевича.
"Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 5839

"Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 7758
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А это флора Бенина от дождя закрыта или зебилы на поклон пришли? Судя по размерам, один из них Юзик. "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 920
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пока Беня скрывался в Швейцарии и Израиле, а рейдер Портнов в Австрии и Русне - то никто в Украине НБУ и их сотрудников не прессовал. И как только объявились сразу вернулись и их методы отжатия и устрашения.
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тирили мільярди гривень ..і робили девальвацію космічну ..
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Они чувствовали себя безнаказанными на века?Скольких мелких предпринимателей эта мадам пустила по миру?.А скока банков разорила?.И я бы с удовольствием подержался за её нежнейшую шею.хотя просто пенс.
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А пока просто пососи ***** у Зеленого))))))
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бєня, чючєло, ти і єсть сплошная чушь.
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Спалить бы саму ведьму
Вот это была бы тема...
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Да мы все это уже слышали.
Давай, потомок ВОХРы.
Попробуй.
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Гонтарева в панике. Боится грядущего суда, конфискации и длительного тюремного срока
А ты не воруй
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Зебилы вернули в Украину самых мерзких рейдеров и бандюганов.
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Ну Гонтареву же не вернули. Так что не надо ля-ля.
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Дык самым омерзительным зебилам лучше, чтобы их на бутылку посадили, как их братский народец. Малоросы не люди...
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Сама дала указивку чтоб палили,типа убежище у Лондоне,для неё этот поджог как для людей не больше 500 гривен,зато прокомбенировала,да мозг работает правда для себя любимой.
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А тут я бене верю - с его деньгами и возможностями он мог спалить дом гонтаревой в любой момент а не сейчас - этот пожар выгоден сейчас гонтаревой а не бене , гонторева пытается получить политическое убежище в Англии и в свете этого это ей на руку , да и пете не выгодно возвращение гонторевой .......
,
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А расскажите, как идет следствие по Привату в суде Делавэра.
Ведь Вы же знаете, почему Бене "невыгодно"?
То есть знаете, что будет обсуждаться на закрытом слушанье об Ури?
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зеЛеная падаль закончит плохо...драпать на ростов через годик будут
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через годик петя ваш вой из тюремной камеры слышать будет
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сама и заказала, чтобы хатынку спалили - так хоть страховку получит, а не конфискацию. гонтаревой прямая выгода + PR про злочынну владу...
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А когда Зелю с КАМАЗом нарисовали, так такой вой поднялся!
Чуть-ли не до терроризма и угроз убийства не договорились.
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Бородатий покидьок!!! Кривава потвора з 90-х!!! Віддати цю мерзоту американцям!!!
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Не , ну Коломойский предлагал прислать за Леркой самолет в Англию , но не машину.
А єтот поджег "Вороньей слободки" вообще перебор Гонтаревой , хватило бьі и машиньі зятя. Имхо
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После получения Гонтаревой политического убежища в Великобритании, вопрос получения (точнее, неполучения "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 5877 ) западных кредитов Кварталом можно будет считать закрытым.
И останется у Квартала единственная опция - черноземы продавать. Как только они закон о продаже черноземов примут - тут им и конец.
Красивую "вилку" поставило прогрессивное мировое человечество Кварталу: и не продавать черноземы нельзя (денег нет) и продавать нельзя (гривну сбросят до 200 за доллар).
Потому что кто же полную цену за ассеты платит? "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 5877
Учитесь, жалкие гопники из Квартала, "заточенные", как крокодилы, на "хапок", как дела обделывать нужно. Это вам за заигрывание с запоребриком и "дефолт- это хорошо"(С)
Мои поздравления ЗЕбилам - к вам идет Венесуэла. только без теплого океана, нефти, бананов, какао-бобов и кофе-бобов. "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 5877
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Отношение к Гонтаревой - это хороший тест на идиотизм. И (или) сволочизм.
Не забыли, как в 2014 году рухнула гривна? Не из-за Гонтаревой, из-за войны - 20% экономики было оттяпано у Украины буквально физически, плюс разрушение кооперационных связей, плюс закрытие российского рынка. При таких условиях в любой бы другой стране валюта рухнула точно также, а то глубже.
А сейчас нравится жить при стабильной финансовой системе? Так вот, огромная заслуга Гонтаревой именно и состоит в создании этой стабильности. Действовала она жесткими методами, никто не спорит, но и авгиевы конюшни тогдашней банковой системы как-то нежно было не преодолеть. Именно Гонтарева её очистила калёным железом и привела в божеский вид.
Тяжело жить? Тяжело, но, поверьте, без стабильной финансовой системы было бы во сто раз хуже и без всяких перспектив на улучшение. Слава богу, что (пока) новая власть на неё не посягает в угоду популизму, Гонтарева оставила ей хорошее наследство.
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Не правда , реальньій курс гривньі бьіл тогда 14-16 , но обвалили до 24 , скотьі...
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Правда, ещё как правда. Гривна валилась и валилась и остановить её мгновенно было в принципе невозможно - чудес не бывает. Но и Гонтарева не медлила, так что скажем спасибо, что сейчас курс не 60 и не 90 за доллар.
А про "скотов" - это, конечно, интересно, особенно к этому не прилагается ни профессиональный анализ, ни расчеты, ничего, кроме эмоций. А если не эмоции - то чисто вонь из-за поребрика, ибо там во все времена люто ненавидели тех, кто приносил реальную пользу Украине и её независимости.
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Хм. Это был комплимент Коломойскому
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Мдаааа любите ві святого человека порохоботы обгадить
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Дядя Беня сказал - как трезал - не поджигал он!

По его приказу...…..
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Смотрю колыма щедро разбрасывает камни, Скоро придется их собирать.
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