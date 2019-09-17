 "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої

Про це він сказав у коментарі українській службі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Я маячню не коментую", – зазначив Коломойський і порадив звернутися за коментарем "до тих, від кого лунають" звинувачення на його адресу.
Раніше Гонтарева заявила, що на її адресу надходили погрози "від Коломойського і Портнова".
Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Теперь Джулиани показания давать будешь, он по тебе уже соскучился
- Это бесподобно.(c)
Лере надо бояться своих, т.к. она много знает и её скорее уберут свои чем Беня. Бене она кстати больше нужна живой и целой.
Этот врать не станет.
No comment.
https://censor.net.ua/news/3148842/podjog_doma_gontarevoyi_politsiya_otkryla_ugolovnoe_proizvodstvo_zloumyshlennika_zafiksirovali_kamery
Нові, майже святі, але не бідні обличчя могли би проспонсорувати таке добре діло.
Например, чтобы не думала давать показаний в суде Делавэра по делу об отмывании денег Приватом (крупнейшем в истории).
Такой ответ устроит?
Даю натырку желающим!
Ну или Гонтаревой передайте, это домик Игоря Валериевича.
Вот это была бы тема...
Давай, потомок ВОХРы.
Попробуй.
А ты не воруй
,
Ведь Вы же знаете, почему Бене "невыгодно"?
То есть знаете, что будет обсуждаться на закрытом слушанье об Ури?
Чуть-ли не до терроризма и угроз убийства не договорились.
А єтот поджег "Вороньей слободки" вообще перебор Гонтаревой , хватило бьі и машиньі зятя. Имхо
И останется у Квартала единственная опция - черноземы продавать. Как только они закон о продаже черноземов примут - тут им и конец.
Красивую "вилку" поставило прогрессивное мировое человечество Кварталу: и не продавать черноземы нельзя (денег нет) и продавать нельзя (гривну сбросят до 200 за доллар).
Потому что кто же полную цену за ассеты платит?
Учитесь, жалкие гопники из Квартала, "заточенные", как крокодилы, на "хапок", как дела обделывать нужно. Это вам за заигрывание с запоребриком и "дефолт- это хорошо"(С)
Мои поздравления ЗЕбилам - к вам идет Венесуэла. только без теплого океана, нефти, бананов, какао-бобов и кофе-бобов.
Не забыли, как в 2014 году рухнула гривна? Не из-за Гонтаревой, из-за войны - 20% экономики было оттяпано у Украины буквально физически, плюс разрушение кооперационных связей, плюс закрытие российского рынка. При таких условиях в любой бы другой стране валюта рухнула точно также, а то глубже.
А сейчас нравится жить при стабильной финансовой системе? Так вот, огромная заслуга Гонтаревой именно и состоит в создании этой стабильности. Действовала она жесткими методами, никто не спорит, но и авгиевы конюшни тогдашней банковой системы как-то нежно было не преодолеть. Именно Гонтарева её очистила калёным железом и привела в божеский вид.
Тяжело жить? Тяжело, но, поверьте, без стабильной финансовой системы было бы во сто раз хуже и без всяких перспектив на улучшение. Слава богу, что (пока) новая власть на неё не посягает в угоду популизму, Гонтарева оставила ей хорошее наследство.
А про "скотов" - это, конечно, интересно, особенно к этому не прилагается ни профессиональный анализ, ни расчеты, ничего, кроме эмоций. А если не эмоции - то чисто вонь из-за поребрика, ибо там во все времена люто ненавидели тех, кто приносил реальную пользу Украине и её независимости.
По его приказу...…..