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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:миротворці (497) ОБСЄ (2247) Донбас (13038) Лайчак (26)

 "Дуже важливою є зустріч у нормандському форматі", - глава ОБСЄ Лайчак про миротворців на Донбасі

Глава Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак заявив, що не бачить конкретних кроків для створення ефективної миротворчої місії на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу конкретних кроків для створення такої місії. Я бачу дві несумісні концепції такої місії, чую голоси на її підтримку та проти. Все залежить від домовленостей сторін, якщо вони вважатимуть доцільною таку місію, треба домовитися про мандат, конкретну роль такої місії", - зазначив Лайчак.

Він додав, що якщо сторони домовляться, то міжнародна спільнота підтримає.

Лайчак уточнив, що багато що залежить від зустрічі в нормандському форматі, яку очікують у вересні.

"Дуже важливою є зустріч у нормандському форматі на вищому рівні, тому що вона має дати імпульс всім цим робочим платформам для того, щоб вони знали, яке в них завдання", - сказав глава ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз немає умов для проведення виборів на Донбасі, - глава ОБСЄ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148907
 
 
 Топ коментарі
 
То есть вопрос миротворцев решили без клоуна? о миротворцах говорят как о уже решенном вопросе. В очередной раз клоун обосрался и все вышло как путин хотел.... Здравствуй Приднестровье лет на 100....
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та а может сразу на рашку? Малороссу зеленскому братушки мішибратья близки по духу и говорят они с ним на одном язіке "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе - Цензор.НЕТ 5219
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Встреча важна когда цели совпадают.!
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То есть вопрос миротворцев решили без клоуна? о миротворцах говорят как о уже решенном вопросе. В очередной раз клоун обосрался и все вышло как путин хотел.... Здравствуй Приднестровье лет на 100....
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Проведут весной всеукраинские местные выборы. Включая ОРДЛО. И вернут под украинский флаг.
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Никакой встречи в сентябре не будет, проснитесь! В лучшем случае- в октябре...
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Бросай ЗЕ Европу и прямым курсом на США.
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та а может сразу на рашку? Малороссу зеленскому братушки мішибратья близки по духу и говорят они с ним на одном язіке "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе - Цензор.НЕТ 5219
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Он еще и говорит на английском, но с тобой без полезно. Вряд ты его поймешь. А ты под стать братушкам, такое же х....... ло.
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Зеленский говорит на английском? Да ты чо? это что-то новенькое Он на украинском с трудом разговаривает, какой к бениной матери английский???
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Для тебя может и новенькое, УБОГИЙ. Меньше шлепай, а побольше интересуйся.
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И вообще, на х......... я ты мне сдался, что бы я переводил время на шо то.
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А не то продай им за 1 гривню. Порохоидиотов оставь в Европе с П.О.П ом и Леркой.
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Миротворцы невозможны, ибо через них(она будет главной в них явочным порядком)легализует,танки Грады и войска в Донбассе.Как в Косово,Приднестровье,Грузии,Карабахе и Таджикистане.
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Редиски. Оторвали реформатов от насиженных схем.
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