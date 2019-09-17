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 Економіка
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Все про:аграрії (59) зернові (8)

 Майже 800 гривень на тонні зернових втрачають аграрії через колапс на залізниці, - Козаченко

Майже 800 гривень на тонні зернових втрачають зараз аграрії через транспортний колапс на залізниці.

Про це заявив в ефірі 24-го каналу глава Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

Цей колапс особливо проявився на Південно-західній залізниці, яка наразі взагалі зупинила перевезення збіжжя. Через критичну ситуацію з відвантаженням в аграріїв припинили купувати зернові і ціни одразу почали падати. Скільки часу буде зупинена ця магістральна лінія, в Укрзалізниці поки що не кажуть. Втрати виробників величезні - 800 гривень на тонні, не через те, що зерно псується, осипається на полях, а через те, що фермери не можуть продати його за достойну ціну, – пояснив Леонід Козаченко.

Ми говорили про те, що залізниця перевозить понад 60 відсотків таких вантажів. На жаль, та модернізація, яка планувалася, не відбулася. І Укрзалізниця нині не здатна забезпечити необхідну кількість локомотивів, які могли б обслуговувати наразі понад 20 тисяч вагонів, – зазначив голова Української аграрної конфедерації.

Потрібно розвивати приватну тягу. Знімати монополію з магістральних перевезень. І в уряді з цим погоджуються. Однак обіцяють запровадити приватну тягу не раніше ніж за три роки. Сказали, що основною причиною цього є те, що потрібно ухвалити три постанови Кабінету Міністрів і прийняти близько десяти підзаконних актів. Невже для цього потрібно ще три роки. Уявляєте, яких втрат за цей час зазнають аграрії, – пояснив керівник профільної Асоціації.

Окрім демонополізації залізничних перевезень, за словами Л. Козаченка, потрібно розвивати річкові перевезення та будувати сучасні автобани. Тоді Україна насправді стане світовою житницею і здатна буде нагодувати півсвіту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148905
 
 
 Топ коментарі
 
Вас, аграриев, не поймешь. Как и металлургов. То вы кричите, что нельзя давать Укрзализнице повышать расценки. То жалуетесь, что у Укрзализницы не хватает вагонов и локомотивов. А с каких шишей Укрзализниця купит новые вагоны, если вы хотите, чтобы она работала себе в убыток, а вам в прибыль? Вот и получили: тарифы вас устраивают, а вагонов нет, и вы несете убытки. А если бы половину этих убытков вы заплатили Укрзализнице - то и вагоны появились бы.
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сверхприбыли аграриям глаза застилают - нет чтоб цены внутри страны сделать доступными--- я неделю назад гамбургер по 14 грн покупал - а сейчас он уже 28 стоит - неужели за 2 недели гривна так сильно укрепилась? интересно, а что будет если я прямо сейчас руководству поставлю новый ценник на свою работу , увеличенный в 2 раза?
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так это не к аграриям а переработчикам, у аграриев пшеница 1 тонна 3100, 1 тонна семечки 5 900- 6150.. знаешь сколько бургеров переработчики напекут, считай?Свинина живым весом около 45 за кг. Доллар подешевел , это так. а свинячии добавки? Производители масла вообще рехнулись, макуху примерно по цене семечки продают, 400 кг масла в навар.
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Ох уж єто мародерство на зерне, клятій баріга Почти 800 гривен на тонне зерновых теряют аграрии из-за коллапса на железной дороге, – Козаченко - Цензор.НЕТ 1893
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Як не він то його люди. Ставлять село раком, щоб продали зерно євреям. Ви думаєте для чого всі ці Димінські-Бужанські покинули землю обітованну і сюди збіглися?
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Боюся, що проблема копилася десятиріччами. Двадцять років промисловість України виживала за рахунок Укрзалізниці. В результаті тепер ми маємо знос вагонів і локомотивів вище критичного. Тепер уже не заважало б промисловості і аграріям допомогти Укрзалізниці. У вас збитки 800 на тону? Заплатіть Укрзалізниці 400 на тону - і у неї з'являться і вагони, і локомотиви. Але жадібність....
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Не правильно. Урожай цього року лиша на 1,2 млн.т. більше ніж торік!
При гнуснам шикаладнам баригє були проблеми?
Я щось не чув.
А коли у владі опинилися євреї проблеми раптово виникли.
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Не в евреях проблема, а в ЗекоМанде. Хотелось кому-то у власти тех, кто ни в чем не соображает - получите и распишитесь.
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Там різні є. Але те що їх обїєднує - психологія рейдера.
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сверхприбыли аграриям глаза застилают - нет чтоб цены внутри страны сделать доступными--- я неделю назад гамбургер по 14 грн покупал - а сейчас он уже 28 стоит - неужели за 2 недели гривна так сильно укрепилась? интересно, а что будет если я прямо сейчас руководству поставлю новый ценник на свою работу , увеличенный в 2 раза?
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так это не к аграриям а переработчикам, у аграриев пшеница 1 тонна 3100, 1 тонна семечки 5 900- 6150.. знаешь сколько бургеров переработчики напекут, считай?Свинина живым весом около 45 за кг. Доллар подешевел , это так. а свинячии добавки? Производители масла вообще рехнулись, макуху примерно по цене семечки продают, 400 кг масла в навар.
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Про жадность украинцев ходят легенды. Мы вторые после евреев. Нашим предпренимателям подавай прибыль 50-100% годовых вместо того когда в Европе 7-12% годовых ето уже очень хороший прибыльный бизнес.
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Вас, аграриев, не поймешь. Как и металлургов. То вы кричите, что нельзя давать Укрзализнице повышать расценки. То жалуетесь, что у Укрзализницы не хватает вагонов и локомотивов. А с каких шишей Укрзализниця купит новые вагоны, если вы хотите, чтобы она работала себе в убыток, а вам в прибыль? Вот и получили: тарифы вас устраивают, а вагонов нет, и вы несете убытки. А если бы половину этих убытков вы заплатили Укрзализнице - то и вагоны появились бы.
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Тягу отримуєть фірмочки євреїв. Продай зерно єврею - ось гасло Зє!
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На транспортних перевезеннях - колапс, квитки на потяг х.р купиш, за місяць треба брати... За те УЗ державна корпорація... А кому вона потрібна як державна, якщо вона була, є і буде у лайні???
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Бєня дасть відмашку і колапс на з.д. припинеться
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Если пойти на поводу у латифундистов, то они все зерно вывезут и цена на хлеб взлетит до небес (за 100 грн за кг)
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Не вывезут. Как только цена внутри страны сравняется с международно-рыночной, им будет проще продать в Украине, не заморачиваясь с продажей за бугор
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И как же она (внутренняя цена) сравнится с международно-рыночной(это что такое?), если зерна в Украине производится в три раза больше внутренней потребности и кому это зерно внутри Украины будут продавать?
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Так не будьте жлобами. Возите зерно в украинские зернохранилища и на украинские предприятия а не в одесский порт за границу очередь выстроилась
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Международная рыночная цена - это цена, по которой торгуют в мире, как правило - на биржах. И излишки всегда будут продавать за бугор.

ЗЫ. не пойму, почему при СССР хлеба не хватало. Хотя чему я удивляюсь? При Хрущеве радовались урожаю в 17 центнеров с гектара, а сейчас 50 центнеров - это неурожай там, где зимой вымерзло.
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