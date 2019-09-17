 Майже 800 гривень на тонні зернових втрачають аграрії через колапс на залізниці, - Козаченко

Про це заявив в ефірі 24-го каналу глава Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

Цей колапс особливо проявився на Південно-західній залізниці, яка наразі взагалі зупинила перевезення збіжжя. Через критичну ситуацію з відвантаженням в аграріїв припинили купувати зернові і ціни одразу почали падати. Скільки часу буде зупинена ця магістральна лінія, в Укрзалізниці поки що не кажуть. Втрати виробників величезні - 800 гривень на тонні, не через те, що зерно псується, осипається на полях, а через те, що фермери не можуть продати його за достойну ціну, – пояснив Леонід Козаченко.

Ми говорили про те, що залізниця перевозить понад 60 відсотків таких вантажів. На жаль, та модернізація, яка планувалася, не відбулася. І Укрзалізниця нині не здатна забезпечити необхідну кількість локомотивів, які могли б обслуговувати наразі понад 20 тисяч вагонів, – зазначив голова Української аграрної конфедерації.

Потрібно розвивати приватну тягу. Знімати монополію з магістральних перевезень. І в уряді з цим погоджуються. Однак обіцяють запровадити приватну тягу не раніше ніж за три роки. Сказали, що основною причиною цього є те, що потрібно ухвалити три постанови Кабінету Міністрів і прийняти близько десяти підзаконних актів. Невже для цього потрібно ще три роки. Уявляєте, яких втрат за цей час зазнають аграрії, – пояснив керівник профільної Асоціації.

Окрім демонополізації залізничних перевезень, за словами Л. Козаченка, потрібно розвивати річкові перевезення та будувати сучасні автобани. Тоді Україна насправді стане світовою житницею і здатна буде нагодувати півсвіту.