 НБУ назвав терором атаки на Гонтареву

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві НБУ.
В НБУ назвали переслідування Гонтаревої атаками і на "всіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України".
"Це вже не низка інцидентів, це – терор. Його мета – залякати реформаторів, минулих і теперішніх, паралізувати нашу діяльність, змусити нас мовчати", - йдеться в заяві.
У НБУ вбачають неприховану загрозу демократії і реформам в Україні. "І не лише реформам. Це загроза кожному громадянину, його конституційним правам і свободам, гарантом захисту яких має бути держава", - наголошується в заяві.
НБУ вимагає від правоохоронних органів проведення неупередженого прискореного розслідування цієї серії атак, а також правопорушень власників і акціонерів неплатоспроможних банків, інформацію про яких Національний банк раніше передав до правоохоронних органів.
Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Война на далбасе то АТО и ООС, а сожгли хатынку, так террор.
Они ж думают, что это такая потайная "шухляда", до которой простому нариду никак не добраться.
Прижали одного Коломойшу и 70% зебилов довольны преследованием той, которая его прижала.
Хоть на один день все забили на войну.
Или про разные?
Ты на хреновом украинском пишешь ту же херню, что писали на хреновом русском кацапы.
Когда ваша цена в моих глазах станет хоть сколько-нибудь выше, чем у конченых кацапов, я обязательно тебе об этом сообщу вместе с твоей новой ценой.
Эта лупоглазая курва никто сейчас, а мазу за нее такие авторитеты тянут. Ох и картинка вырисовывается мутная. Кто же руководил Украиной эти пять лет？
Любая бабка на базаре лучше знает про финансы, чем НБУ.
Любой таксист легко докажет, что Гонтарева воровка.
2. Правильно - конфисковать их в доход государства. А рехформаторов посадить на пожизненное.
3. Когда каждый житель Украины сможет позволить себе дом как у рехформатора, тогда и рехформаторов трогать никто не будет.