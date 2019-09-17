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 Політика України, Суспільство
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Все про:НБУ (488) атака (34) Гонтарева (297)

 НБУ назвав терором атаки на Гонтареву

Правління Національного банку України вважає терором атаки на ексглаву центрального банку Валерію Гонтареву і заявляє про їхню неприпустимість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві НБУ.

В НБУ назвали переслідування Гонтаревої атаками і на "всіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України".

"Це вже не низка інцидентів, це – терор. Його мета – залякати реформаторів, минулих і теперішніх, паралізувати нашу діяльність, змусити нас мовчати", - йдеться в заяві.

У НБУ вбачають неприховану загрозу демократії і реформам в Україні. "І не лише реформам. Це загроза кожному громадянину, його конституційним правам і свободам, гарантом захисту яких має бути держава", - наголошується в заяві.

НБУ вимагає від правоохоронних органів проведення неупередженого прискореного розслідування цієї серії атак, а також правопорушень власників і акціонерів неплатоспроможних банків, інформацію про яких Національний банк раніше передав до правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку ексглави НБУ Гонтаревої, - посольство США

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева: Мені погрожували останні п'ять років. Зараз погрози надходили тільки від Коломойського і Портнова. Всі вони були в публічній площині

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148904
 
   
 Топ коментарі
 
террор, это когда гонтарева уничтожила гривну и ограбила украинцев, а миллионы с этой аферы, вместе со своим подельником поросенко - вывела в офшоры..
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Для Гонтаревой -это комариные укусы,А НБУ надо прилюдно обезглавить.Осиное гонтаревское гнездо.
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Этой стране никогда не победить мафию.
Прижали одного Коломойшу и 70% зебилов довольны преследованием той, которая его прижала.
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Для Гонтаревой -это комариные укусы,А НБУ надо прилюдно обезглавить.Осиное гонтаревское гнездо.
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Я долго искал цензурное для неё слово... Реформатор - вот оно. "Академик" это прозвище наверное подошло бы... У него нет лица. Он может быть разным (с)
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Нам терміново потрібен новий Голова НБУ та нова Рада НБУ! Досить вже цього ідіотизму! Головою НБУ має бути Олександр Савченко, колишній директор **** і заступник Голови НБУ, відомий український банкір, економіст та фінансіст!
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То-то я смотрю гривна укрепляется...
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Серйозно?! Зміцнюється? Це ти по росту цін визначаєш?
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покупал гамбургер 2 недели назад по 14.99 сегодня - 28 грн - гривна укрепилась как никогда!
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На протязі останнього місяця закладав на prom.ua для ремонту квартири - матеріали, двері, замки і т.п. Сьогодні вирішив вибрати і дещо купити. Пілять! Долар падає, а ціни якогось хера ростуть! І то так не трошки, а досить відчутно. Було 1254, стало 1699, було 585, а стало 625... То звіздець, як та гривня зміцнюється
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В мене на тій АЗС, що заправляюсь, сьогодні бензин зріс на 1 грн, а картопля навіть на опті 12 грн, таке собі укріплення.
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ну да укрепляется. НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 5589 картошка в 2018 году была в пересчете по 15 евроцентов., а сейчас по 70 евроцентов за килограмм
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На 2020 рік у бюджет закладено прогноз курсу 28,02 (за іншими джерелами 28,20).
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Кто там от имени НБУ высказался за свою начальницу? Пора гнать сраной метлой.
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Клятый барыга не дає спокою колишеім подєльнікам НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 9008
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террор, это когда гонтарева уничтожила гривну и ограбила украинцев, а миллионы с этой аферы, вместе со своим подельником поросенко - вывела в офшоры..
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что такое "вывела в офшоры"??? Ты можешь рассказать? Уши прожужжали дебилы: "вывел в офшоры"... мне, например, очень хорошо известна одна компания в офшорной юрисдикции (BVI) и счетом в лондонском royal bank of scotland... Деньги поступали туда и платились оттуда. Договоры подписывались nominee secretary и заверялись вакуумной печатью. Это был способ оптимизации налогов, ну и как партнерства в JV. Компания вела хозяйственную деятельность как иностранная компания в украинской юрисдикции, получала прибыль, платила соответствующие налоги, прибыль либо капитализировала, либо генерировала на лондонском счете законным образом... Но я до сих пор не могу понять, как это "вывел в офшоры"... вам дебилы-журналюшки рассказали? Привили клише в мозгу? Зебельня, когда вы начнете думать хотя бы на йоту, лягушки безмозглые... что? С мозгами??? На юзика посмотри...
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Ты его уже четвертым предложением в ступор вогнал. Сейчас просто пошлет. НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 5734
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пусть международные эксперты, помогут спецслужбам Украины, расследовать аферы гонтаревой, в результате чего, миллионы украинцев стали нищими..
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Аферы были Порошенко! А Гонтарева - лишь гаджет для входа в банковскую систему... Но на нем могли остаться отпечатки пальцев!
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Как раз эти эксперты и помогли разместить грязные деньги в финансовую систему Англии
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Дадада!!! Запад зло. Роися добро. Вот кацапы помогут обязательно и с удовольствием.
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Хотите - живите в парадигме добра и зла. Только не удивляйтесь - вас ждёт разочарование...
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Пізно. Вже нацбанк підключився, а зарубіжним експертам до них як до Києва рачки...
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Шиза какая то！
Война на далбасе то АТО и ООС, а сожгли хатынку, так террор.
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Потепление с Роисей у ЗЕлюпы. Оно ж удовлетворило *****.
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Так тепер всі соєві будуть верещати-терор. Кому на нари хочеться. А чому головний Педро ще не відмітився,все ж його зв'зкову з офшорами зачепили...
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обнови методички. в новых написано, что офшоры - это великое благо.
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Если бы оно еще знало, что это и, как это. НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 4715
Они ж думают, что это такая потайная "шухляда", до которой простому нариду никак не добраться.
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Этой стране никогда не победить мафию.
Прижали одного Коломойшу и 70% зебилов довольны преследованием той, которая его прижала.
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Источник в МВД: поджогом автомобиля и дома Гонтаревой занимался друг ее сына.(с) НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 9225
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Похоже на то - дом ведь вовсе и не дом, с главными банковскими сейфами, а летняя дачка...
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Схоже на те, що Гонтарева сама замовила цю акцію для того щоб на хайпі вийти з під можливого переслідування і відповідальності.
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А вам не кажется, что сегодня с гонтаревой - перебор?
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Слава богу, шо НБУ - это не Совбез ООН и даже не департамент МВФ по закупке туалетной и офисной бумаги...
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Угруповання по грабуванню українців й знищенню економіки
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вы бы лучше проверили сколько по страховке она за этот дом получит, тогда уже другие вопросы к ней появятся
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Ну вот, спасибо гонтаревой!
Хоть на один день все забили на войну. НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 827
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Та ти шо?!!! По якій причині та за чією командою було девальвовано гривню з 8 до 40 грн зразу після революції , а потім до 28?!
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Називати злочинців їхніми іменами !!
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Это пробный камень, если прокатит и получит убежище, можно не сомневаться что заголосят все по кому тюрьма плачет и все побегут просить убежище. Это будет зрелище почище нашествий цыган.
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А все эти новости про один дом? НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 5350
Или про разные? НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 8978
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А чего молчим про её верную соратницу, Рожкову, тоже изрядную дрянь с крысиной мордочкой?Где оно сейчас, тоже смылось?
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Да блин, бабы с такими мордами годятся только для важной офисной работы! Они умные и уже знают, что нельзя хозяина разменять на "любовь" какого-то жигало. Им платят столько, что они могут купить целый офис из мальчиков... Но для ФБР они кажись флэшки держат...
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Гонтарева и её подельники должны сидеть в тюрьме с полной конфискацией имущества! Эта мразь обокрала нас до нитки и теперь то машина её, *******, сбила, то типа дом и машину сожгли. Почему эту мразь не эктрадируют в Украину, почему барыги и ворюги ещё ходят на свободе и продолжают красть наши деньги!?
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Сначала в турму нужно посадить тех, кто на Гонтареву не смог собрать улик, для того, чтобы посадить в турму ЕЕ! Из-за тупости, или из-за денег, или из страха... А потом уже сажать Гонтареву. Сначала нужен ПРАВОПОРЯДОК - остальное производное от него. Каждый раз рихтовать закон в ручном режиме - прямая дорога в Ростов!
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Петя жлобится в цене - уже два месяца пытаются с ним сговориться, а он пока заплатил только за два поджога... Причем заметь - гарантированное без человеческих жертв! Напоминает про пистолет с изогнутым стволом для стрельбы говнопулями из-за угла! Измельчали бандерiвцi!
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Зняли охорону,аби під ногами неплуталася, й відпалювали з усіх боків -смішно,яка тупа НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 2528
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То, хворма гумору НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 2749 Сумнівний штиб,особливо стосовно особи,що вкрала два бюджети країни й зараз усіх паплюжить,аби не екстрадували НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 8742
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Не. Не форма юмора.
Ты на хреновом украинском пишешь ту же херню, что писали на хреновом русском кацапы.
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Подібним чином будеш розмовляти зі,своєю,неповноцінною,ріднею!
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Я буду с вами, дегенераты ущербные, разговаривать так, как вы того заслуживаете.

Когда ваша цена в моих глазах станет хоть сколько-нибудь выше, чем у конченых кацапов, я обязательно тебе об этом сообщу вместе с твоей новой ценой.
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странный, мягко говоря, кипиш！
Эта лупоглазая курва никто сейчас, а мазу за нее такие авторитеты тянут. Ох и картинка вырисовывается мутная. Кто же руководил Украиной эти пять лет？
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Я буду очень удивлён если СБУ не владеет материалами по так называемому поджогу машины, дома, и дтп с Леркой...это будет феноменальный прокол и потеря удобного случая всю петину контору накрыть сразу!
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Вы шо???!!!

Любая бабка на базаре лучше знает про финансы, чем НБУ.
Любой таксист легко докажет, что Гонтарева воровка.
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1. Дома поджигать не правильно.
2. Правильно - конфисковать их в доход государства. А рехформаторов посадить на пожизненное.
3. Когда каждый житель Украины сможет позволить себе дом как у рехформатора, тогда и рехформаторов трогать никто не будет.
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Політика тут не причому, це бог винних карає! Петру Олексійовичу потрібно побільше вогнегасників закупити, ніч іде, а в нього хатинка як наших чотири будинка культури скласти
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НБУ ,- облікова ставка,функціонування продуктивного сектору економіки!!!Якось усі позабували засади економічної теорії,й звикли до того,за десятиліття НБУ назвал террором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 6031
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Черговий підпал для обгрунтованого копняка Авакову з посади.
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Интересно калоботы которые тут поливают грязью Гонтареву, хоть отдаленно понимают как работает НБУ и за что отвечает глава Центробанка? Как там свинарчуки, уже сели?
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О как коррупционеры заёрзали. Подождите твари - Третий Майдан не за горами.
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А почему она еще не в тюрьме , и дом бы целым остался , конфискованный НБУ назвав терором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 2851
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А кто конкретно так заявил? НБУ это не человек, а организация. Значит это точка зрения директора НБУ?
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По всей видимости, это точка зрения ее подельника с которым вместе грабили.
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Wolf Larsen 95a6ff16 Нет не кажется , она и к тебе в карман залезла , я говорю , что ко всем Украинцам , это легко доказать вся информация в открытом доступе , просто взять калькулятор и посчитать разницу курсов валют в 14-м , 15-м , 16-м , на межбанке и в обменниках НБУ назвав терором атаки на Гонтареву - Цензор.НЕТ 8216
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Це стародавнє природнє право знедоленого народу..палити маєтки владних грабіжників та їх посіпак)) Не маючи можливості розправи над самим крівдником селянство пускало "червоного півня" на його маєток. "З кожного двору вибігали люди, дивилися на черво­не небо і відгадували, де горить. Чулись голоси: - Да­леко, аж у маєтку.- Отак узялися за панів: це вже третьому червоного півня підпускають? (Панч, В дорозі, 1959, стор. 166)"


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