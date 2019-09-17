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 Політика України
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Все про:Крим (7477) ОБСЄ (2247) Варшава (74)

 Українська делегація залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві через заяви про "російський Крим", - ATR

Українська делегація залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві, де обговорювалася тема свободи слова, на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт кримськотатарського телеканалу ATR.

"Українська делегація призупинила участь у робочому засіданні. Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій", - розповіла кореспондентка телеканалу з місця подій.

Вона пояснила, що в такий спосіб українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

Зазначається, що головна редакторка пропагандистських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала окупований РФ Крим російським. Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

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Крім того, промову генерального директора пропагандистського телеканалу "Міллет" Ервіна Мусаєва на нараді ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, перервали, бо він почав скаржитися на блокаду Криму з боку України.

Нагадаємо, напередодні у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасників у сфері дотримання прав і свобод людини. 16 вересня делегації обговорили питання захисту прав людей, окупацію Криму, а також санкції щодо Російської Федерації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148900
 
   
 Топ коментарі
 
...телеканал "Миллет"? Ничего в названии не перепутали?
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Треба ще розібратися саме чому ОБСЄ запросило російських пропагандонів Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме", - ATR - Цензор.НЕТ 1101 Я думаю, що ОБСЄ це філія ФСБ.
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...телеканал "Миллет"? Ничего в названии не перепутали?
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Не тех крымчан позвали. ОБСЕ не понимает разницы.
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ОБСЄ спеціально запросило путінських пропагандонів! Потрібно виганяти ОБСЄ з України, за співпрацю з міжнародними терористами! Хай проводять конференції з терористами без України!
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Успокойся! Привыкай! Еще немного зеленого навоза, и ты такое будешь слышать каждый день по украинским каналам.
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у руских всё так. Они даже "путин" произносят как "путил"... строение челюсти такое...
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А работают там сосу ны и сосу шки или пастухи и пастушки!!!!
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То что они покинули зал - это ничего не изменит...
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СТРАННО ПЕТЮНИНОЙ ШОБЛЫ ТАМ НЕТ, А ,ЗРАДЫ" ТОЖЕ НЕТ.
ИЛИ ЭТО ТОЖЕ ,,ЗЕЛЕНСКИЙ ЗДАЁТ УКРАИНУ"??????? 😂😅😂
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Покинули они или не покинули - это ничего не меняет. Крым де-факто - Россия, чьим его не назови. Власть там российская, законы российские и валюта российская... Могли бы хотя бы возразить, указав на то, что это украинская аннексированная территория, или оккупированная территория и Украина продолжает дипломатическую борьбу за её возвращение под юрисдикцию Украины. Не, мля, состроили обидку и ушли, а вы, мол, другие участники заседания ОБСЕ, отдувайтесь за нас и возражайте упоротым представителям РФ. Шозанах? Им это что нужнее?
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То ти якийсь цілий діплАмАнт?
Чи ти будеш сидіти в компанії, де твою дочку називатимуть сусідським байстрюком?
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Шо ты сравниваешь личное оскорбление с работой заседания ОБСЕ, где главный редактор какого-то издания назвал Крым российским? Представители Украины демонстрируют тотальную бесхребетность. Лучше бы вывели эту тётку за патлы. Проку было бы больше.
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ну да, за патльі как раз в духе постсовков. на рашке - классика. даже лошадь матерится.
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А ты попробуй через кацапские банки в кырым деньги отправить. Или выехать оттуда в европу.
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Это украинские санкции надо полагать? Или не?
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Ну ты ж тут очко пополам раздираеш,что это расцея. Вот и потрудись обьяснить,почему внутри расцеи такие непонятки. И мне насрать,чьи санкции. Но гейжопейские жопошники всячески пытаются их отменить
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Шото ты сильно преувеличиваешь насчёт очка. Ну а если тебе насрать чьи санкции, то не парься по поводу российских непоняток. Есть другие способы перевести деньги и уехать в Европу, если нужно.
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Если они есть - то отчего так воют и плачутся крысчане?
Да и понаехавшие расцейские урюки их за людей не воспринимают. Расцея,фуле
Ты уж как то определись
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И шо ты предлагаешь? С Крымом? Я определился, я сказал: де-факто Крым аннексирован Россией, украинской власти там нет, шо тут не понятно?
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Знаем, знаем))) Полный Геническ этих "других" способов))) Как мыши под паспортным столом сидят)))
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Чет ты гониш. Не далее как вчера слушал скрепный вой,как тяжко жить на свете.пианэру пете.Типа ниче никуда не перевести.А про крипту ваще лучше не вспоминать.В подробности не вникал,но стонали здорово
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А у меня там родственники В Евпатории. Жили. Теперь продали недвижку и свалили с Италию. Тупая бычара,что ее купила нажравшись с горя звонит мне и пытается угрожать. Меня это очень веселит, беседа с говорящей обезьяной - это весьма прикольно
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На левый, никому не известный банк?))) Так чего рашкинских ОФИЦИАЛЬНЫХ банков там нет?))) А зачем же им украинские паспорта?) Рашка не способна обеспечить им счастье? А чего бралась???
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ЗЕ сдает, ДА? Тут вопили за Голандию, Цемаха не отдали, без виз потеряем. Да никому мы не нужны. Если ЗЕ будет за свою страну, ему цены не будет. А на коленках к ним ползти Х....... Покинули и правильно сделали. Пусть думают.
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Пусть тогда Зе! не берет кредит от МВФ. Помнится мне он в сериале мвф послал в промежность Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме", - ATR - Цензор.НЕТ 9232
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Это ты косому обьясняеш? Зря.Он считает Что МВФ это Может Вонять Фигово
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Нові кредити не брати ,борги не віддавати і всіх далеко послати ...!!! Українська делегація залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві через заяви про "російський Крим", - ATR - Цензор.НЕТ 6438
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Треба ще розібратися саме чому ОБСЄ запросило російських пропагандонів Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме", - ATR - Цензор.НЕТ 1101 Я думаю, що ОБСЄ це філія ФСБ.
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Надо нахер слать этих хутинских пуесосов.Толку от них ноль.
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Треба добре собі уяснити. У нас нема іншого виходу як повернути свої території тільки військовим шляхом, або не повертати взагалі. Все інше, це від лукавого. Всі партнери ЄС разом з кацапами, гонять як кацапи "дурку" по цих питаннях по формулі або цап здохне, або кінчиться капуста. Чи згідна на це нація, навряд чи. Чи згідна ця влада? Тут сумніву немає. На мої тверді переконання, які би слова вони не говорили, вони прийшли у владу, щоби здати Україну.
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Афганістан перемог могутній СРСР військовим шляхом.
Країни Балтії - дипломатичним.
Обидва шляхи добрі, але з різних обставин.
Крим не стане російським, бо це - крадене.
Прийде мить, коли росії буде не до Криму, та все повернеться.
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вот так потихоньку...полегоньку...и привыкнет общественность что крым - это рашка...а на Донбассе таки гражданская война...
начнут постепенно сниматься санкции с рашки... и все поедут на парад Победы в мацк-ву... (тем более что и нашего жизнерадостного преЗЕдента уже туда пригласили мышебратья...)
все меньше патриотов... все больше слуг.. да не народа, а телевизора и холодильника...
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Мало того, что крымские пропагандоны не предъявили справки о прививках от бешенства, так они ещё явились на заседание ОБСЕ без намордников. Все помнят тот случай когда пропагандон "Лайф Ньюз" облаял и чуть не покусал журналистку...
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по кацапських паспортах, виданих не в Криму
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ИМХО это обсе давным-давно надо послать. куда угодно,но пусть валят.
Более бесполезных тварей я не встречал. Зато расходов по содержанию этих сидоров немеряно. Плюс под ихней крышей смело орудуют вражеские шпионы.
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Пора Миротворцу вводить санкции против руцких участников заседания ПОФАМИЛЬНО
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Не істериками потрібно відповідати в подібних випадках, а фактами і аргументами.
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ОБСЕ - продажна донька Євросоюзу.
Треба було не покидати це засідання, а викинути кацапську делегацію на зовні.
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А как вы хотели? ОБСЕ просто действует в своих интересах, точно так же как Зелебобики действуют в своих интересах выдавая террористов.
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ОБСЄ філія ФСБ, агенти Кремля, сприяють терористам. Зливають інфу про ЗСУ , шпигують на користь терористів.
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ОБСЕ уже тридцать лет нам Карабах возвращает. Это просто кормушка бездельников.
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треба працювати так, щоб зал покинули рашапоїдні сосунці ху.йла.
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От кто объяснит - на хера это пустопоржнее и недешевое ОБСЕ Украине? Надо было после продажного восстановления там Кацапии демонстративно приостановить участие. И пусть дрочат всякие яглунды там на кремлевского окурка хоть каждый день. И деньги бы экономили.
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Каждый раз выбегать заламывая руки когда русские называют крым "российским". Это сильно.
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