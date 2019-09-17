 Українська делегація залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві через заяви про "російський Крим", - ATR

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт кримськотатарського телеканалу ATR.

"Українська делегація призупинила участь у робочому засіданні. Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій", - розповіла кореспондентка телеканалу з місця подій.

Вона пояснила, що в такий спосіб українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

Зазначається, що головна редакторка пропагандистських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала окупований РФ Крим російським. Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

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Крім того, промову генерального директора пропагандистського телеканалу "Міллет" Ервіна Мусаєва на нараді ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, перервали, бо він почав скаржитися на блокаду Криму з боку України.

Нагадаємо, напередодні у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасників у сфері дотримання прав і свобод людини. 16 вересня делегації обговорили питання захисту прав людей, окупацію Криму, а також санкції щодо Російської Федерації.