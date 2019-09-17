 Українська делегація залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві через заяви про "російський Крим", - ATR

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт кримськотатарського телеканалу ATR.
"Українська делегація призупинила участь у робочому засіданні. Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій", - розповіла кореспондентка телеканалу з місця подій.
Вона пояснила, що в такий спосіб українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".
Зазначається, що головна редакторка пропагандистських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала окупований РФ Крим російським. Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.
Крім того, промову генерального директора пропагандистського телеканалу "Міллет" Ервіна Мусаєва на нараді ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, перервали, бо він почав скаржитися на блокаду Криму з боку України.
Нагадаємо, напередодні у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасників у сфері дотримання прав і свобод людини. 16 вересня делегації обговорили питання захисту прав людей, окупацію Криму, а також санкції щодо Російської Федерації.
ИЛИ ЭТО ТОЖЕ ,,ЗЕЛЕНСКИЙ ЗДАЁТ УКРАИНУ"??????? 😂😅😂
Чи ти будеш сидіти в компанії, де твою дочку називатимуть сусідським байстрюком?
Да и понаехавшие расцейские урюки их за людей не воспринимают. Расцея,фуле
Ты уж как то определись
Країни Балтії - дипломатичним.
Обидва шляхи добрі, але з різних обставин.
Крим не стане російським, бо це - крадене.
Прийде мить, коли росії буде не до Криму, та все повернеться.
начнут постепенно сниматься санкции с рашки... и все поедут на парад Победы в мацк-ву... (тем более что и нашего жизнерадостного преЗЕдента уже туда пригласили мышебратья...)
все меньше патриотов... все больше слуг.. да не народа, а телевизора и холодильника...
Более бесполезных тварей я не встречал. Зато расходов по содержанию этих сидоров немеряно. Плюс под ихней крышей смело орудуют вражеские шпионы.
Треба було не покидати це засідання, а викинути кацапську делегацію на зовні.