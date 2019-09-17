 Закликаємо до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку ексглави НБУ Гонтаревої, - посольство США

Про це йдеться на сторінці посольства в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми долучаємося до президента Зеленського та інших українських посадовців, закликаючи до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. Ми солідарні з українським народом і сподіваємося, що компетентні органи притягнуть до відповідальності не тільки винних у нападі на Гонтареву і погрозах їй, але і тих, хто замовив такі напади", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
На не хорошие мысли это наталкивает
Не озабоченность выражают, а ТРЕБУЮТ!
1. Самозамовлення щоб просити політпритулок в Англії.
2 Гебня буянить, підставляє Україну перед світом.
В Вашем списке их почему-то нет...
аха , в рельсу еще постучите . Придурки
пусть посольство сша поинтересуется, на сколько этот дом в деревне был застрахован..
никому, кроме гонтаревой - эти поджоги и прочие страшилки не нужны..
гонтарева, украинскому правосудию нужна живой, она ценный свидетель по уничтожению гривны, и поджоги могут быть на руку только тем, кто боится того, что лерка-инфляция слишком много знает))
В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 16, - ГСЧС
Навеяло сбитием Гонтаревой на переходе. Приезжает наряд на ДТП. На переходе лежит бездыханное тело старушки. А перед ней бентли, расхеряченный, за ней мазератти, роллс-ройс, майбах, лендровер... Окинул инспектор это всё взглядом и промолвил: "Красиво ушла!"
17.09.2019 14:17
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(просто как бы...без комментариев)
видимо ей хреново в Лондоне ...