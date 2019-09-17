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 Політика України
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Все про:підпал (234) посольство (324) США (5408) Гонтарева (297)

 Закликаємо до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку ексглави НБУ Гонтаревої, - посольство США

Посольство США в Україні розраховує на проведення термінового розслідування підпалу будинку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої і притягнення до відповідальності всіх винних, зокрема й замовників.

Про це йдеться на сторінці посольства в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми долучаємося до президента Зеленського та інших українських посадовців, закликаючи до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. Ми солідарні з українським народом і сподіваємося, що компетентні органи притягнуть до відповідальності не тільки винних у нападі на Гонтареву і погрозах їй, але і тих, хто замовив такі напади", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС відреагував на серію атак проти Гонтаревої: "Очікуємо негайного розслідування"

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148899
 
   
 Топ коментарі
 
По моему шо амеры шо европа сгоревшей хатынкой преступницы обеспокоены больше, чем войной на далбасе и оттяпаным крымом.
На не хорошие мысли это наталкивает
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Кацап, тебе йолочка нравится? Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 3567
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100%
Не озабоченность выражают, а ТРЕБУЮТ! Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 1272
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ЕС и США поставили Гонтареву. Теперь отмазывают своих.
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ну гадишь пока ты и такие же таёжные как ты.
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Та это она сама же и подпалила - хочет политическое убежище получить.
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Я притягнути замовника... Якщо вона в Англії сидить..
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По моему шо амеры шо европа сгоревшей хатынкой преступницы обеспокоены больше, чем войной на далбасе и оттяпаным крымом.
На не хорошие мысли это наталкивает
 показати весь коментар
 
 
100%
Не озабоченность выражают, а ТРЕБУЮТ! Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 1272
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Каждый день, что-то где-то горит!!! Давайте будем расследовать каждый случай с таким пристальным вниманием. Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 2666
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"Коли зорі запалюються, значить комусь це потрібно".

1. Самозамовлення щоб просити політпритулок в Англії.
2 Гебня буянить, підставляє Україну перед світом.
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Обычно, среди первых подозреваемых те, кто угрожал.
В Вашем списке их почему-то нет...
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Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США


аха , в рельсу еще постучите . Придурки Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 8833
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а посольство сша знает, сколько у гонтаревой этих домов, и на какие деньги у гонтаревой столько недвижимости..
пусть посольство сша поинтересуется, на сколько этот дом в деревне был застрахован..
никому, кроме гонтаревой - эти поджоги и прочие страшилки не нужны..
гонтарева, украинскому правосудию нужна живой, она ценный свидетель по уничтожению гривны, и поджоги могут быть на руку только тем, кто боится того, что лерка-инфляция слишком много знает))
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Заерзали... Ну, как же, у жительницы Лондона дом сожгли!
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А поджогами домов других граждан Украины посольство США не озабочено? Те пускай молча сгорают?
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А теперь все что потребует от Гонтаревой следствие окажется в сгоревшем до тла доме и машине невестки Круто!
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Согласен. Расследовать нужно тщательно. Есть все признаки того, что поджог устроили петюнинцы.
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Тебя ж самого с корешами тут разрывало, нужно посадить, уничтожить, отобрать, сжечь, а теперь в кусты?
Закликаємо до термінового і ретельного розслідування підпалу будинку ексглави НБУ Гонтаревої, - посольство США - Цензор.НЕТ 3800
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Поищи и дай ссылку или скрин, где это меня разрывало. Шото не припомню.
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Да вот ниже... Навеяло сбитием Гонтаревой на переходе. Приезжает наряд на ДТП. На переходе лежит бездыханное тело старушки. А перед ней бентли, расхеряченный, за ней мазератти, роллс-ройс, майбах, лендровер... Окинул инспектор это всё взглядом и промолвил: "Красиво ушла!"... Ну не ипанат?
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Ну, я рассказываю анекдоты не для средних умов. Здесь нужно смеяться. А Гонтарева не при чём. Просто случай с ней напомнил мне этот анекдот. А тебе не смешно? Я могу рассказать суть анекдота, если непонятно...
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Да все мне понятно, сам почитай что ЗЕферма тут пишет.
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Кацманавт

Навеяло сбитием Гонтаревой на переходе. Приезжает наряд на ДТП. На переходе лежит бездыханное тело старушки. А перед ней бентли, расхеряченный, за ней мазератти, роллс-ройс, майбах, лендровер... Окинул инспектор это всё взглядом и промолвил: "Красиво ушла!"
17.09.2019 14:17
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Ну пусть расследуют, флаг им в руки, может выйдут на петю, зачем ему лишние свидетели, при чем главные.
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говорят, это Богдан в Марике *********** грохнул. приметы полностью совпадают.
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Навеяло сбитием Гонтаревой на переходе. Приезжает наряд на ДТП. На переходе лежит бездыханное тело старушки. А перед ней бентли, расхеряченный, за ней мазератти, роллс-ройс, майбах, лендровер... Окинул инспектор это всё взглядом и промолвил: "Красиво ушла!"
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Предлагаю озвучить мыслю, дескать делается всё возможное, задействованы все силы, всё ищут злоумышленников. А тем временем вывезти эту сволочь дипломатической почтой прямо в Киев.
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знаете как называется то село под Киевом где полыхнуло - Гореничи
(просто как бы...без комментариев) Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США - Цензор.НЕТ 1259
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спасибо народу США за заботу о Гонтаревой ...
видимо ей хреново в Лондоне ...
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У моего соседа год назад сгорел дом - янки молчали. Бог дал - Бог взял. В Лондоне плохо? Она что самая обездоленная?
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