EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  10118  46
Все про:догана (14) Дніпропетровщина (599) Зеленський (2768) наказ (182)

 Після поїздки на Дніпропетровщину Зеленський оголосив догану двом заступникам Богдана: Трофімову і Тимошенку, - Указ

Президент України Володимир Зеленський оголосив догану першому заступнику керівника ОП Сергію Трофімову і заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку за неналежне виконання посадових обов'язків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йдеться в Указі глави держави №699/2019 від 17 вересня "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності".

"За неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки Президента України В. Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану:

- Трофімову Сергію Володимировичу — Першому заступнику Керівника Офісу Президента України;

- Тимошенку Кирилу Владленовичу — Заступнику Керівника Офісу Президента України", - йдеться в Указі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський представив нового главу Дніпропетровщини Бондаренка

Зі свого боку Тимошенко прокоментував телеканалу "112 Україна" догану Президента, сказавши, що він вже провів особисту розмову із Зеленським.

Також заступник голови ОП розповів, за що саме отримав догану:

"Були моменти, які були не зовсім чітко організовані, були деякі моменти, коли місцева влада не дуже вірно себе поводила саме з організації, попереджень нас щодо деяких моментів організації, але відповідальний за це Офіс Президента, тому що це поїздка президента. Ось тому і є догана", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, Зеленський відвідав Дніпропетровську область 14 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148898
 
 
 Топ коментарі
 
Мабуть пиво виявилося несвіжим... После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 1

После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 5167

 показати весь коментар
 
Хреновый сценарий написали ?
 показати весь коментар
 
Бояре плохие. Царь хороший. Знаем, плавали.. После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 6419
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потрібно було взагалі їх вигнати, разом з Богданом, бо вони повністю непрофесійні - повністю провалили всю підготовку до прийомки мосту в Дніпрі, не провели робочі зустрічі з проектувальниками та будівельниками, не опрацювали дані СБУ про зменшення обсягів ремонтних робіт мосту, не з'ясували чи впливає це на прочність конструкції мосту! Фактично Президент приїхав в Дніпро з пустими руками - в нього не було результатів роботи робочих груп офісу Президента по фактам виявленим працівниками СБУ!!!! Президент в Дніпрі виглядав як клоун, як лох! Чесно кажучі було соромно за Президента та його говнокоманду! Богдану потрібно було ще вліпити сувору догану, це він проїпав. Менше треба було гуляти по закордонах і більше працювати! Робота чиновника це не розваги!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Потому и наказал,что подставили.Из-за них Вазелин выглядел лохом.Мост по факту в аварийном состоянии.Пидчепурили и все.
 показати весь коментар
 
 
Вони провели зустріч по одному разу з моделлю яка обіцяла бігати голою по новому мосту а потім бігали голі чи що
 показати весь коментар
 
 
А можна було б і звільнити.........
Адже недаремно в народі кажуть - "бл*дєй частіше міняти потрібно".
 показати весь коментар
 
 
Бояре плохие. Царь хороший. Знаем, плавали.. После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 6419
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну i пливi далi, не загорожуй...
 показати весь коментар
 
 
Зебилы какие то обидчивые стали. Кидаются на все , что видят)
 показати весь коментар
 
 
После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 1512

а шо такое? Трофимов и Тимошенко штаны преЗЕденту не поддержали???
 показати весь коментар
 
 
А что случилось? До пива шаурму не подали
 показати весь коментар
 
 
Наверное самое смешное на фото с зелей ,это когда он делает умную и серьезную морду лица.
 показати весь коментар
 
 
"На вид у Трофимова есть! У него строгого с предупреждением нету. Какие будут предложения?"
 показати весь коментар
 
 
А я предлагаю уволить Трофимова, Богдана, Шефира и отправить в Ростов их начальника!
 показати весь коментар
 
 
Царь-батюшка суров, но справедлив. Правильно делает что гоняет своих бояр. А то ишь распоясались!
 показати весь коментар
 
 
Петики, не тупите! Попробуйте хоть что-нибудь толковое придумать. Одни дебилы остались на форуме. Похоже, самые дешёвые...
 показати весь коментар
 
 
Тупее чем ты, зелерыговское уе... еще поискать надо. Лижешь путлеру и зеле? не отвлекайся, жуй-жуй-глотай!
 показати весь коментар
 
 
Так денег нет. Контрабандистов придавили, на янтарных промыслах затишье. За малые деньги в порохоботы идет одно говно.
 показати весь коментар
 
 
Верно. Это говно плавает на всех украинских форумах.
 показати весь коментар
 
Ну чем же ещё ЗЕбаньку потешить электоральных лохопедин и лохмандеев (дам и господ), как не весёлыми пенделями, столь задорно втыкаемыми специально подготовленной ЗЕ-челяди. Ведь для того она и челядь.
 показати весь коментар
 
 
Лукашистам тоже нравится, когда царь даёт разгон боярам, чего только стоит разгон за обосранных коров, месяца на полтора разговоров о мудрости великого Лукашенко хватило...
 показати весь коментар
 
 
А, что же Богдан, своих замов не может наказать...!?
 показати весь коментар
 
 
Він під загрозою звільнення "за власним бажанням з моменту бажання".
 показати весь коментар
 
 
Не справились с диверсией против Филатова?
 показати весь коментар
 
 
Естественно!!!!Теперь своего человека Зе не сможет сразу поставить своего человека мером днепра...придётся играться в выборы!!!А время идёт.....
 показати весь коментар
 
Мабуть ці господарники щось несвіже підложили сіятєльству в сумку і стався колапс стравохода. После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 5910
 показати весь коментар
 
 
А самому богдану обьявить выговор засцал.... После поездки на Днепропетровщину Зеленский объявил выговор двум замам Богдана: Трофимову и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 5048
 показати весь коментар
 
 
Не засцяв. Просто без "візи" Бєні Бодя недоторканий
 показати весь коментар
 
Привет А самому богдану обьявить выговор засцал....


 показати весь коментар
 
 
Фото Зеленского зачетное, переживает, смесь страха и ответственности. Что ж поделать если вся политическая элита за 28 лет полностью себя уничтожила.
 показати весь коментар
 
 
Як за Союзу: догана, строга догана, догана з попередженням, догана з 2 попередженнями і т.д.
 показати весь коментар
 
 
Як за Союзу: догана, строга догана, догана з попередженням, догана з 2 попередженнями і т.д.
 показати весь коментар
 
нє падалі шаурму воврємя ? вада в фантанє била халодная ? в тралейбасе била жарка?
 показати весь коментар
 
Замы получили по выговору. Вот только почему болтлтивый их начальник оказался как бы не при чем? Или Богдан неприкасаем?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору