 ЄС відреагував на серію атак проти Гонтаревої: "Очікуємо негайного розслідування"

Про це йдеться у твітері дипломатичної місії, передає Цензор.НЕТ.

"Серія нещодавніх атак на особу і майно колишнього глави НБУ неприпустимі, як заявив сьогодні вранці президент України. Ми очікуємо, що правоохоронні органи проведуть розслідування і притягнуть до відповідальності винних без зволікання", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева: Мені погрожували останні п'ять років. Зараз погрози надходили тільки від Коломойського і Портнова. Всі вони були в публічній площині

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.