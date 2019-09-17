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 Події, За кордоном
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Все про:розслідування (1537) Євросоюз (2612) Гонтарева (297)

 ЄС відреагував на серію атак проти Гонтаревої: "Очікуємо негайного розслідування"

Делегація Європейського Союзу в Україні назвала неприйнятною серію нападів проти ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це йдеться у твітері дипломатичної місії, передає Цензор.НЕТ.

"Серія нещодавніх атак на особу і майно колишнього глави НБУ неприпустимі, як заявив сьогодні вранці президент України. Ми очікуємо, що правоохоронні органи проведуть розслідування і притягнуть до відповідальності винних без зволікання", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева: Мені погрожували останні п'ять років. Зараз погрози надходили тільки від Коломойського і Портнова. Всі вони були в публічній площині

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148896
 
   
 Топ коментарі
 
ну ты ведь все знаешь, насыпь им пруфов.
облегчи работу.
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Гонтарева для Европейской элиты своя...что бы вы тут быдло на ветке не писали!
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Ну а когда найдут заказчика и заказчицу, европа выдаст их Украине или блть будет дурака включать как с Фирташкой?

А найдут 100%...не нужно быть Энштейном чтоб всех петюшек вывести на чистую воду, было бы желание!
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Ты шо??? Самому честному и непримиримому борцу с олигархами? За что???!!!
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нужно было не дом сжигать, построенный на награбленные у народа деньги,а саму гонтареву
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А ты толя сразу прокурор и судья?,мне кажется ты просто козломордый провокатор...
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а чому по діамантовим прокурорам, Мосійчуку, Розенблату, товаришу вкритим картатою кковдрою нема заяв. Де заяви?, дволикі покидьки
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Что там расследовать,уши козломордых уродов торчат...Всё б***и успокоиться не могут и не хлтят,бо тупые и недолугии ********* подпевают...
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Шо тут расследовать? Сама и подпалилиа через подельников или родственников. Кейс для получения убежища нарабатывает
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