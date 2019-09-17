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 Політика України
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Все про:Вілкул Олександр (174) суд (5525) Колєсніков Дмитро (20) поруки (6)

 Суд заочно відпустив на поруки екснардепів від "Опоблоку" Вілкула і Колєснікова

Екснардепи від фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков, яким інкримінують завдання збитків державі, рішенням суду в Дніпрі відпущені на поруки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Обох колишніх народних обранців прокуратура просила взяти під арешт. Але Жовтневий суд Дніпра вирішив відпустити їх на поруки. Засідання раптово призначили напередодні ввечері. Інформація щодо дати і часу старанно приховувалася від преси", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вілкулу та Колєснікову оголосили про підозру в заподіянні багатомільйонних збитків, - ГПУ

5 вересня 2019 року екснардепам Вілкулу та Колєснікову повідомили по підозру й оголосили в розшук.

25 травня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і Колєснікова.

Слідство встановило, що Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, зробив "певні дії", в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Осади" в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м, що завдало державі збитків у розмірі понад 16 млн грн.

Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, протягом 2011-2012 рр. видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді - із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району. Крім того, він видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності ТОВ "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148893
 
 
 Топ коментарі
 
суд імені Зялєнского ))
всю мразоту відпустив. і на обмін і так.
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Ущерб государству нанес - иди сынок на поруки прохлаждайся и наслаждайся наврованным... "Спасибо" нашим "судам"
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Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 542 Сергей Енин
Спасибо нашему Зе...
За звільнення Цемаха та помилування кацапських фашистів, які пішли на обмін Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 6445

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Думаю, що це недореформований баригою суд, а не якийсь там портнов.
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Там до вас может новости не дошли еще, у нас тут другая власть уже.
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Так а чего же реформу не продолжают, пусть дореформируют. 😀 Зевова кричал что каждую будет одного судью лишать мантии и бла бла бла. И где? 😁
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Ущерб государству нанес - иди сынок на поруки прохлаждайся и наслаждайся наврованным... "Спасибо" нашим "судам"
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хто виплекав такі суди? хто реформував судову систему до повного абсурду? для кого старався поц нікчемний, которий парашенка???? нічого, якщо президент Зеленський насправді з народом, то з цих недоторканих виродків у суддівських мантіях скоро має піря сипатись.
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не суды, а какое то народное наказание
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вы хотели сказать, судам - народное наказание.
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святые люди..., эти руки ничего не крали...
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Зебік, заспокой мій мозок - поясни: Як так трапилось що звільнення судом Цемаха співпало з його евакуацією за порєбрік. Я ніколи не повірю що хтось з ОП подзвонив у суд і наказав це зробити - скоріше за все це зробив барига, бо він досі має вплив на всю судову систему і ставить палки в колеса всенародному прєпіздєнту.
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Я тебе больше скажу, порохнявое. Даже проституционный овощно-барыжный суд постановил, что предателей модно отпускать под честное слово. Думаю что специально под обмен. Но это ж не значит, что барыжно-рошеновские судейские ублюдки не могут брать самостоятельно.
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Чего эту тему мусолить, государство из третьего мира.
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суд імені Зялєнского ))
всю мразоту відпустив. і на обмін і так.
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шо ти мелиш. Судова рехворму робив Пепе попередник
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И Порох, конечно же, сохраняет рычаги влияния на них.
Зебобики, неважно, кто привел девушку, важно, кто ее будет кормить, а потом танцевать.
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я відкрию тебе недоумок велику таємницу Пепі попердник зі своєю когортою дозволив крадіям за залог виходити на свободу
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Порох-папиредник в 2012 принял действующий КПКУ, зебобичек?
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В 2012, изменения в ч. 1 ст. 176 КПКУ за 7 лет не вносились.
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за 5 років ніяк не склалося? а як же судова "успішна" рехворма та і всі інші - усё пропало? наче ж ніяких змін поки ніхто не вносив - за що ж ви дякували? Суд заочно відпустив на поруки екснардепів від "Опоблоку" Вілкула і Колєснікова - Цензор.НЕТ 18
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Еще Порох не отменил залог в США, СК, НЗ и остальных цивилизованных странах. Проклятый барыга! Суд заочно відпустив на поруки екснардепів від "Опоблоку" Вілкула і Колєснікова - Цензор.НЕТ 8306
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ну якщо він і їм розповідав про рехворми - то їх справи - мені це не цікаво Суд заочно відпустив на поруки екснардепів від "Опоблоку" Вілкула і Колєснікова - Цензор.НЕТ 5442
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Так то и была реформа в 2012 году, на которой настаивал ЕС, зебубочка.
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у єліти, як завжди, "переконливі" аргументи Суд заочно відпустив на поруки екснардепів від "Опоблоку" Вілкула і Колєснікова - Цензор.НЕТ 1023
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Сергій Енін - спеціально для тебе та таких же зебілів як ти :
" У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. ! " Коли у Порошенко починали -
то експерти їм казали - що судова реформа - це робота на БАГАТО років !
Але ж вам зебілам даввай все зразу - ви вибрали клоуна ! Вже бачимо - парламенту в нас НЕМАЄ ! А суди творять що хочуть - при Порошенко хоч вони сиділи тихо і усіляки прняжки взагалі боялись в Україну носа показувати !! Дякуемо зебілам !
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Спасибо нашему Пепе попереднику за мощно реформированную судебную систему Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 1133
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Сергей Енин
Спасибо нашему Зе...
За звільнення Цемаха та помилування кацапських фашистів, які пішли на обмін Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 6445

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ни можит такого быть!
то фё порохоскот серит в штаны зебобикам, никак гады не упокоятся....
а может зебобики, в большинстве своем, этого и хотели?...
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Новая фишка от рехвормированного суда ето теперь можно выйти на поруки даже не приходя в суд? Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 2629 Называется, не приду в суд пока не узнаю что выиграл суд, ато вдруг проиграю и повяжут. Я такой другой страны не знаю....
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Что интересно - при потужном рошене никаких судов над Вилкулом и Колесниковым вообще не было, но виноват все равно Зеленский потому что не посадил фсех.
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И шо интересно, зебобики даже не знают, шо при марадере оба были депутатами и имели неприкосновенность.
Но то таке - депутатскую неприкосновенность можно было и снять конечно... И фиг с ним шо у марадера небыло депутатского большинства...

Кстати, а чего это до сих пор не сняли неприкосновенность с марадера и не посадили его?
Вроде ж и прокурор свой. И есть большинство. А?
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бо як посадють, ти вiдразу всеришся, тому i нi саджають
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Проходь повз, недолуге. Ти мені не цікаве
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Не помню насчет Колесникова, но с А. Вилкула неприкосновенность была снята. Просто с таким качеством работы следствия, как при бывшем генпрокуроре ни на что большее ВР согласия не давала. Эти дебилы были не в состоянии по деяниям зафиксированным на десятках бумаг сформулировать доказательное обвинение.
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А сейчас качество то какое! Самое лучшее качество! И Роттердам+ тоже лучше! Зебилы...
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Вообще мне не интересно шо было тогда.
Мне интересно почему сейчас не по другому?
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Если еще и этих пристрелят, будет вообще атас. Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 3436
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Ці руки нічого не крали, просто переписували ділянки на котів...
https://www.youtube.com/watch?v=wHWkbFSEz78
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в Днепре нет "Октябрьского" суда... есть Жовтневый и то...как бы вопрос... ибо весь район уже пару лет как переименован в Соборный...и неужели суд этого района не декоммунизирован (хотя бы в названии ?))))
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У нас у київських військкоматах до цих пір російськомовні печатки та штампи ставлять... Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 1244
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Просто будут октябрьские посадки - потому так и назвали. Посадят не меньше чем в маю. Зуб даю!
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Заседание внезапно назначили накануне вечером. А че не в сауне за городом с проститутками? Нух*я етот суд и ети мусора вообще нужны Украине? Они только ущерб на десятки миллиардов долларов в год приносят государству.
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На етом фоне смешно выглядит статистика Разумкова что государству доверяет 80% населения.
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Твою ковіньку! Так ви посадите хоч кого-небудь? Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 3648
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новості від пречсного народного преза:Около ста люстрированных прокуроров руководящего состава могут возобновить на должностях по решениям Окружного админсуда Киева. Об этом LB.ua сообщил источник в судебной системе.

В частности, некоторые иски находятся на рассмотрении суда с 2014 года. Производства по ним были приостановлены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного Суда по поводу закона о люстрации.

По словам собеседника, среди тех, кто скорее всего будет возобновлен в должности, - два бывших заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича - Юрий Дьомин (как пишут СМИ, он является сыном экс-Генпрокурора Михаила Потебенько и бывшим ректором Национальной академии прокуратуры) и Михаил Гаврилюк.

Как сообщалось ранее, 11 сентября Окружной административный суд города Киева вернул должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору главного управления надзора Олегу Киперу, которых люстрировали в 2014 году. Суд также решил взыскать с ГПУ в их пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере 805 тыс 289 грн. 96 коп.

По аналогии с этими решениями, в ближайшее время будут приняты решения по остальным прокурорам, которые обжаловали свое увольнение по закону о люстрации.

Ранее сообщалось о возобновлении на должности бывшего первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши, который также был люстрирован.
https://www.ostro.org/general/society/news/576154/

і да вова ж тут савсєм ні прі чьом. єта прадєлки баригі. а візити богдана в кс і його інтерес у скасуванні люстрації то совпадєніє! як і інтереси портнова Суд заочно отпустил на поруки экс-нардепов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова - Цензор.НЕТ 1371
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Зе-ПЕРЕМОГА!!!

А как Зе набрал 70% на выборах?
А как так, что за него голосовали региОНАЛЫ???

Зе расплачивается за победу и сдает Украину.....
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Криминальный кодекс портнова - казнокрады, коррупционеры, сепаратисты неподсудны.
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Это все что надо знать о власти зебилов.
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Зебилы троекратное ура. Не то что при мародире!
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Ватный суд отпустил вату ! А что вы хотели ?
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Що таке "поруки"? Це отрижка совка. Брати на поруки, "вести среді мєня разяснітельную работу", "таваріщескій суд" и т.д. і т.п. Ще десь у світі є така *****? Ніде. Стидно таваріщі.
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Слава українським судам соратникам і співучасникам злодіїв, корупціонерів, казнокрадів
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