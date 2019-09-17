 Суд заочно відпустив на поруки екснардепів від "Опоблоку" Вілкула і Колєснікова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Обох колишніх народних обранців прокуратура просила взяти під арешт. Але Жовтневий суд Дніпра вирішив відпустити їх на поруки. Засідання раптово призначили напередодні ввечері. Інформація щодо дати і часу старанно приховувалася від преси", - йдеться в повідомленні.
5 вересня 2019 року екснардепам Вілкулу та Колєснікову повідомили по підозру й оголосили в розшук.
25 травня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і Колєснікова.
Слідство встановило, що Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, зробив "певні дії", в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Осади" в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м, що завдало державі збитків у розмірі понад 16 млн грн.
Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, протягом 2011-2012 рр. видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді - із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району. Крім того, він видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності ТОВ "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.
всю мразоту відпустив. і на обмін і так.
Зебобики, неважно, кто привел девушку, важно, кто ее будет кормить, а потом танцевать.
" У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. ! " Коли у Порошенко починали -
то експерти їм казали - що судова реформа - це робота на БАГАТО років !
Але ж вам зебілам даввай все зразу - ви вибрали клоуна ! Вже бачимо - парламенту в нас НЕМАЄ ! А суди творять що хочуть - при Порошенко хоч вони сиділи тихо і усіляки прняжки взагалі боялись в Україну носа показувати !! Дякуемо зебілам !
Спасибо нашему Зе...
За звільнення Цемаха та помилування кацапських фашистів, які пішли на обмін
то фё порохоскот серит в штаны зебобикам, никак гады не упокоятся....
а может зебобики, в большинстве своем, этого и хотели?...
Но то таке - депутатскую неприкосновенность можно было и снять конечно... И фиг с ним шо у марадера небыло депутатского большинства...
Кстати, а чего это до сих пор не сняли неприкосновенность с марадера и не посадили его?
Вроде ж и прокурор свой. И есть большинство. А?
Мне интересно почему сейчас не по другому?
https://www.youtube.com/watch?v=wHWkbFSEz78
В частности, некоторые иски находятся на рассмотрении суда с 2014 года. Производства по ним были приостановлены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного Суда по поводу закона о люстрации.
По словам собеседника, среди тех, кто скорее всего будет возобновлен в должности, - два бывших заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича - Юрий Дьомин (как пишут СМИ, он является сыном экс-Генпрокурора Михаила Потебенько и бывшим ректором Национальной академии прокуратуры) и Михаил Гаврилюк.
Как сообщалось ранее, 11 сентября Окружной административный суд города Киева вернул должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору главного управления надзора Олегу Киперу, которых люстрировали в 2014 году. Суд также решил взыскать с ГПУ в их пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере 805 тыс 289 грн. 96 коп.
По аналогии с этими решениями, в ближайшее время будут приняты решения по остальным прокурорам, которые обжаловали свое увольнение по закону о люстрации.
Ранее сообщалось о возобновлении на должности бывшего первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши, который также был люстрирован.
https://www.ostro.org/general/society/news/576154/
і да вова ж тут савсєм ні прі чьом. єта прадєлки баригі. а візити богдана в кс і його інтерес у скасуванні люстрації то совпадєніє! як і інтереси портнова
А как Зе набрал 70% на выборах?
А как так, что за него голосовали региОНАЛЫ???
Зе расплачивается за победу и сдает Украину.....