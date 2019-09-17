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 Політика України
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Все про:бізнес (356) Меморандум (43) Аслунд (15) Бахматюк (57)

 Прозора приватизація і конкуренція: представники великого бізнесу підписали меморандум про принципи підприємництва

Представники 9 українських фінансово-промислових груп підписали меморандум взаємодії влади і бізнесу, який закріплює принципи ведення бізнесу.

У меморандумі перераховано 15 принципів ведення бізнесу, яких мають дотримуватися підписанти: незалежність Нацбанку, виконання умов угоди асоціації з ЄС, прозорість та простота податкової системи, судова та антикорупційна реформи, ринок землі, прозора приватизація, боротьба з рейдерством, публічний доступ до інформації про кінцевих власників підприємств та високовартісних активів, підтримка конкурентного середовища та позбавлення СБУ функції розслідування економічних злочинів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"В Україні є унікальний економічний консенсус. Ми отримали шанс унікальний шанс зменшити корупцію, захистити право власності та спростити ведення бізнесу", - сказав економіст Андреас Аслунд, який підготував меморандум.

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Документ підписали Олег Бахматюк, власник компанії "Укрлендфармінг", Сергій Тігіпко, власник групи "ТАС", Андрій Ставніцер (група "ТІС"), Джок Мендоза-Вілсон директор з міжнародних зв'язків корпорації СКМ Ріната Ахметова, а також представники компаній "Бурізма" Миколи Злочевського, Smart Holding Вадима Новинского, "Епіцентр" Галини та Олександра Герег.

Серед підписантів немає співвласника телеканалу "1+1" Ігоря Коломойського та його бізнес-партнерів.

"Було два бізнесмени, яких ми не запрошували підписати ці принципи, але їхні прізвища я називати не буду", - сказав Аслунд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148890
 
 
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будет иметь такую же силу как и Будапештский?
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Бєня, я так понял, положил на этот рояль. Прозрачная приватизация и конкуренция: представители крупного бизнеса подписали меморандум о принципах предпринимательства - Цензор.НЕТ 3342
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Коломойский теперь выше всего этого, плевал он с высокой колокольни на ваши меморандумы.
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Скупа чоловіча подяка
Кривавий шоколадний барига Петро Порошенко, який роками торгував на крові і наживався на війні, Липецька фабрика на території ворога, і підконтрольний йому уряд недобитого Гройсмана запланували для вчителів невелике підвищення зарплати з 1 січня 2020 року.

Під час передвиборної кампанії на виборах до Ради Зеленський назвав уряд Гройсмана гів**м і пообіцяв вчителям зарплату 4000 євро на місяць.

БАГАТО щасливих педагогів всю передвиборчу кампанію топили за Зеленського, вели у школах незаконну агітацію за нього, порушували закон у день тиші перед виборами і упереджено поводили вели себе, працюючи у виборчих комісіях на дільницях у своїх школах.

Вчора прогресивний *********** народний уряд Гончарука (Зеленського!) вивісив на сайті уряду чорновий варіант бюджету країни на 2020 рік.Зарплата вчителям на 2020 рік залишається на старому рівні. Підвищення, заплановане кривавим шоколадним баригою, злодієм і корупціонером Порошенко і його клікою, у бюджеті узеленського не передбачене.
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