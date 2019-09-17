У меморандумі перераховано 15 принципів ведення бізнесу, яких мають дотримуватися підписанти: незалежність Нацбанку, виконання умов угоди асоціації з ЄС, прозорість та простота податкової системи, судова та антикорупційна реформи, ринок землі, прозора приватизація, боротьба з рейдерством, публічний доступ до інформації про кінцевих власників підприємств та високовартісних активів, підтримка конкурентного середовища та позбавлення СБУ функції розслідування економічних злочинів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"В Україні є унікальний економічний консенсус. Ми отримали шанс унікальний шанс зменшити корупцію, захистити право власності та спростити ведення бізнесу", - сказав економіст Андреас Аслунд, який підготував меморандум.
Документ підписали Олег Бахматюк, власник компанії "Укрлендфармінг", Сергій Тігіпко, власник групи "ТАС", Андрій Ставніцер (група "ТІС"), Джок Мендоза-Вілсон директор з міжнародних зв'язків корпорації СКМ Ріната Ахметова, а також представники компаній "Бурізма" Миколи Злочевського, Smart Holding Вадима Новинского, "Епіцентр" Галини та Олександра Герег.
Серед підписантів немає співвласника телеканалу "1+1" Ігоря Коломойського та його бізнес-партнерів.
"Було два бізнесмени, яких ми не запрошували підписати ці принципи, але їхні прізвища я називати не буду", - сказав Аслунд.
Кривавий шоколадний барига Петро Порошенко, який роками торгував на крові і наживався на війні, Липецька фабрика на території ворога, і підконтрольний йому уряд недобитого Гройсмана запланували для вчителів невелике підвищення зарплати з 1 січня 2020 року.
Під час передвиборної кампанії на виборах до Ради Зеленський назвав уряд Гройсмана гів**м і пообіцяв вчителям зарплату 4000 євро на місяць.
БАГАТО щасливих педагогів всю передвиборчу кампанію топили за Зеленського, вели у школах незаконну агітацію за нього, порушували закон у день тиші перед виборами і упереджено поводили вели себе, працюючи у виборчих комісіях на дільницях у своїх школах.
Вчора прогресивний *********** народний уряд Гончарука (Зеленського!) вивісив на сайті уряду чорновий варіант бюджету країни на 2020 рік.Зарплата вчителям на 2020 рік залишається на старому рівні. Підвищення, заплановане кривавим шоколадним баригою, злодієм і корупціонером Порошенко і його клікою, у бюджеті узеленського не передбачене.