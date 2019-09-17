 Спочатку тобі кажуть робити реформи, але після першої перемоги ЗМІ називають тебе "ґвалтівником і корупціонером", - Омелян

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Роби реформи, казали вони. Ти будеш героєм, запевняли вони. Історія все розставить на свої місця, втішали вони… Ти ламаєш першу схему. Оплесків немає, зате в пресі ти з’являєшся вперше як "корупціонер, ідіот, вбивця, ґвалтівник". Потім виявляється, що однакові за текстом публікації в інтернет-ЗМІ і навіть по ТБ щедро оплатила людина, схему якої ти зламав і через тебе ця людина стала біднішою. Далі ти ламаєш схеми вже серйозних людей. Які мають доступ до найвищих кабінетів… Кількість негативних публікацій в пресі про тебе зашкалює", - зазначає ексміністр.
Після цього, додає Омелян, суспільство починає вірити, що "з цим реформатором щось не так, раз усе журналісти про нього пишуть".
"Далі - ще веселіше. Ти зі святою вірою, що реформи відбуваються в усіх сферах, звертаєшся за підтримкою до реформованих, новостворених і всіх правоохоронних органів... У відповідь спершу мовчанка, а потім порушуються кримінальні справи. Щоправда, проти тебе самого, - продовжує ексчиновник. - Після твого звільнення тебе ще довго доганяють: кримінальними справами, цькуванням в пресі, горять твої машини, будинки, цькують сім’ю, переслідують тебе особисто".
"З таким підходом до реформ ми скоро будемо реформаторів навіть не в цирку шукати, а одразу у в’язниці: випив-зробив реформу-назад в тюрму!" - резюмує ексміністр.
Гіперлупа недороблена.
Жека Вольн
Помогите разобраться (ретвит приветствуется) Узеленского не нашлось денег на украинскую книгу, украинское кино или украинских детей (Пласт), но нашлись
ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ (+ скидки на **************) для ̶о̶л̶и̶г̶а̶р̶х̶а̶ предпринимателя Коломойского.
навіть не сумніваюсь..
але чи культура це ?
судя по тому шо нынешний ничего лучше не придумал чем слизать у омеляна идею гиперлупа (чорнобалтийский канал через таёжный союз)
И не помогли свиносоевые всхрюки о том что в Украине 4000 км дорог мыролюбно отремонтировали.
Если министр инфраструктуры всерьез может говорить о том, что это нормальные условия, то он - полный идиот.
Если ты пытаешься служить народу, пусть с ошибками, пусть неумело, но искренне, а этот народ, не задумываясь и не разбираясь, растопчет тебя и смешает с грязью, и потом выберет себе в лидеры иноверца, который лишь тем и хорош, что красиво стреляет в телевизоре по депутатам из автомата, то нахер нужно служить такому народу?
Чего ради?
Заработать-не получится, оставить о себе хорошую память-тем более.
Готовое напутствие для коррупционера: укради побольше и уезжай подальше?