 Спочатку тобі кажуть робити реформи, але після першої перемоги ЗМІ називають тебе "ґвалтівником і корупціонером", - Омелян

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Роби реформи, казали вони. Ти будеш героєм, запевняли вони. Історія все розставить на свої місця, втішали вони… Ти ламаєш першу схему. Оплесків немає, зате в пресі ти з’являєшся вперше як "корупціонер, ідіот, вбивця, ґвалтівник". Потім виявляється, що однакові за текстом публікації в інтернет-ЗМІ і навіть по ТБ щедро оплатила людина, схему якої ти зламав і через тебе ця людина стала біднішою. Далі ти ламаєш схеми вже серйозних людей. Які мають доступ до найвищих кабінетів… Кількість негативних публікацій в пресі про тебе зашкалює", - зазначає ексміністр.

Після цього, додає Омелян, суспільство починає вірити, що "з цим реформатором щось не так, раз усе журналісти про нього пишуть".

"Далі - ще веселіше. Ти зі святою вірою, що реформи відбуваються в усіх сферах, звертаєшся за підтримкою до реформованих, новостворених і всіх правоохоронних органів... У відповідь спершу мовчанка, а потім порушуються кримінальні справи. Щоправда, проти тебе самого, - продовжує ексчиновник. - Після твого звільнення тебе ще довго доганяють: кримінальними справами, цькуванням в пресі, горять твої машини, будинки, цькують сім’ю, переслідують тебе особисто".

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"З таким підходом до реформ ми скоро будемо реформаторів навіть не в цирку шукати, а одразу у в’язниці: випив-зробив реформу-назад в тюрму!" - резюмує ексміністр.



