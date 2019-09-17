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 Політика України, Суспільство
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Все про:реформи (1661) Гонтарева (297) Омелян (548)

 Спочатку тобі кажуть робити реформи, але після першої перемоги ЗМІ називають тебе "ґвалтівником і корупціонером", - Омелян

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян розповів членам нового уряду про свій досвід проведення реформ і пов'язані з ними труднощі.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Роби реформи, казали вони. Ти будеш героєм, запевняли вони. Історія все розставить на свої місця, втішали вони… Ти ламаєш першу схему. Оплесків немає, зате в пресі ти з’являєшся вперше як "корупціонер, ідіот, вбивця, ґвалтівник". Потім виявляється, що однакові за текстом публікації в інтернет-ЗМІ і навіть по ТБ щедро оплатила людина, схему якої ти зламав і через тебе ця людина стала біднішою. Далі ти ламаєш схеми вже серйозних людей. Які мають доступ до найвищих кабінетів… Кількість негативних публікацій в пресі про тебе зашкалює", - зазначає ексміністр.

Після цього, додає Омелян, суспільство починає вірити, що "з цим реформатором щось не так, раз усе журналісти про нього пишуть".

"Далі - ще веселіше. Ти зі святою вірою, що реформи відбуваються в усіх сферах, звертаєшся за підтримкою до реформованих, новостворених і всіх правоохоронних органів... У відповідь спершу мовчанка, а потім порушуються кримінальні справи. Щоправда, проти тебе самого, - продовжує ексчиновник. - Після твого звільнення тебе ще довго доганяють: кримінальними справами, цькуванням в пресі, горять твої машини, будинки, цькують сім’ю, переслідують тебе особисто".

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"З таким підходом до реформ ми скоро будемо реформаторів навіть не в цирку шукати, а одразу у в’язниці: випив-зробив реформу-назад в тюрму!" - резюмує ексміністр.

Спочатку тобі кажуть робити реформи, але після першої перемоги ЗМІ називають тебе ґвалтівником і корупціонером, - Омелян 01
Спочатку тобі кажуть робити реформи, але після першої перемоги ЗМІ називають тебе ґвалтівником і корупціонером, - Омелян 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148889
 
 
 Топ коментарі
 
Вобщем хреновый народишко реформатору попался. Неблагодарный
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Шо он мелет, придурошный?
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Жека Вольн


Помогите разобраться (ретвит приветствуется) Узеленского не нашлось денег на украинскую книгу, украинское кино или украинских детей (Пласт), но нашлись
ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ (+ скидки на липиздричество) для ̶о̶л̶и̶г̶а̶р̶х̶а̶ предпринимателя Коломойского.
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Вобщем хреновый народишко реформатору попался. Неблагодарный
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Такие крутые реформаторы! Почему падение ВВП в 2 раза и откат на 50 лет назад?
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А які були перемоги в Омеляна? Звільнення суперпрофесіонала Бальчуна з посади керівника Укрзалізниці, за те що Бальчун підняв вантажний тариф на 15% і цим збільшив надходження УЗ на більш ніж 20 млрд грн, чим вивів УЗ зі збитковості? Омелян не зміг захистити Бальчуна, який був реально крутим реформатором і після цього Омелян сам вже нічого не міг зробити! Разом зі звільненням Бальчуна закінчились всі реформи в інфраструктурі і запанувала мафія!
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Да да ты великий украинский рехворматор инфраструктуры. Основатель украинского Гипперлуп Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя "насильником и коррупционером", - Омелян - Цензор.НЕТ 6461
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Омелян - "борець с корупцією". ))))
Гіперлупа недороблена.
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Короче - Омелян решил запугать новых людей, чтобы и не вздумали чего реформировать.
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Жека Вольн


Помогите разобраться (ретвит приветствуется) Узеленского не нашлось денег на украинскую книгу, украинское кино или украинских детей (Пласт), но нашлись
ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ (+ скидки на **************) для ̶о̶л̶и̶г̶а̶р̶х̶а̶ предпринимателя Коломойского.
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Ксения на культуру запланировано 8,6 млрд. грн. Шо ты мелешь придурошная
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на фільмікі зеленского ?
навіть не сумніваюсь..
але чи культура це ?
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ботопорох там где написано про сватой. Недоумок
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Реформи которие уходшають жизнь простых людей это не реформы... реформы должны быть проведены за счте тех у кого есть деньги, а не за счет нищего 90% населения...
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У нас як гроші рахувати, так всі бідні.
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Правильная реформа - отбрать и поделить, а вотку сразу выпить, бо ее делить трудно...
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Беницион не зря вернулся, уж он то проследит, шоб все было по чесноку...
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Во гонит! Кто когда-то называл его убийцей и насильником? Прожектер и балабол - это да!
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Гиперлупыч затянул мазу за Гонтареву. Век воли не видать!
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Пусть спустятся вниз и посмотрят, какие они реформы провели, подонки.
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имхо из него неплохой премьер получился бы
судя по тому шо нынешний ничего лучше не придумал чем слизать у омеляна идею гиперлупа (чорнобалтийский канал через таёжный союз)
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Самокатчику до Омеляна, как на самокате до Аляски...
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фантомные министры с фантомными болями - Омелян, Супрун. Идите гиперлупы и косатые хиппи дремучим лесом. Идите, идите...
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Ну шо, висновок: і слово, і діло. Одне слово нічого не варте, одне діло ніхто не побачить. Це політика: палки, помиї, завжди невдоволені, тут навіть щоденної фейсбучної комунікації замало. Нічо, дорослішаємо.
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а что там с потужным премонтом дорог когда емельян мыролюбно все реформил? что там с гиперлупом? или он его вместе с баблом на ремоет дорог тоже отреформил?

И не помогли свиносоевые всхрюки о том что в Украине 4000 км дорог мыролюбно отремонтировали.
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Тобто можна і не ремонтувати, бидло все одно не оцінить?
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он этим и занимался. а бабло с акцизов топлива мыролюбно, по свински реформировал. Где бабло?
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Гляньте краще-но у дзеркало, де мозок?
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Хоть бы этот гипперлупыч за 5 лет навел порядки на Укрзализнице.
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все именно так - после местных выборов в 2010 и 2011 - я лично поехал пожить в Чехию - ну пока не договорился ,шо можно возвращаться ,в начале 2013 - после этого, я в политику, не играю ,хватит - даже бабушка с семечками и то чья та - как то так было - пытаешься шо то изменить - выходишь на поле других игроков,а им не нравиться,а некоторым и активно не нравиться и вот ,не имея с этого не чего ,ну кроме морального удовольствия,шо поступаешь хорошо,начинаешь подтачивать томагавк и не смываешь боевую раскраску с лица - так шо я лично его очень,очень понимаю - вопрос возникает - а зачем? - если можно и дальше стрегти зебилов, без напряжения и спокойно спать)))))
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У тебя Емельян побед пока что не было . разве ,что подворовал пару миллионов долларов .
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Омелян, ты после пяти лет реформ пассажирские вагоны видел? Я сколько себя помню, они все время одинаковые, херовые. А мне уже лет ого-го...
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Это чучело амелянка отдал инспекцию по дипломированию моряков менту лавренюку ( инспекцию сейчас возглавляет сбу-шник, а его зам мент). Эти уроды понятия не имеют о морской специфике. Но цены за услуги дипломирования поднялись в 11 раз !!!!! браво !!!
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Да гиперлупнись ты же куда-нибудь, надоел, страдалец.
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оно победило бабло с ремонта дорог. а сейчас похрюкивает о мыролюбстве.
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Гиперлупу в сраку тебе Омеляшка и все рехформы твои туда же
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После озвученного в свое время "рехворматором" предполагаемого тарифа за проезд 1 км по автобану "Киев-Одесса" в пределах 60-80 евроцентов мое представление о его умственных способностях сформировалось полностью.
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Не 60-80, а 20-70. Не автобан "Київ-Одеса", а новий автобан, збудована приватним інвестором, паралельно існуючому. Уявляю, яку думку він би про ваші здібності сформулював.
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20-70 - эта вилка была им названа для будущих платных автобанов. Для Киев-Одесса озвучивалось около 70 евроцентов. Да, для нового автобана. И да, при таком тарифе (70 евроцентов) за проезд от Киева до Одессы пришлось бы заплатить около 340 евро.
Если министр инфраструктуры всерьез может говорить о том, что это нормальные условия, то он - полный идиот.
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Одне з предметних обговорень, це лише 50 км ділянка від Київської окружної до Білої Церкви, паралельно Київ-Одеса. Ніхто не міг оголосити ніякої кінцевої ціни, бо дослівно: "точна вартість проїзду платними дорогами буде відома після тендеру з її будівництва", якого не було. Якщо у вас є точно відомості, то вколіть мене лінком.
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а, ведь, его где-то можно попытаться понять...
Если ты пытаешься служить народу, пусть с ошибками, пусть неумело, но искренне, а этот народ, не задумываясь и не разбираясь, растопчет тебя и смешает с грязью, и потом выберет себе в лидеры иноверца, который лишь тем и хорош, что красиво стреляет в телевизоре по депутатам из автомата, то нахер нужно служить такому народу?
Чего ради?
Заработать-не получится, оставить о себе хорошую память-тем более.
Готовое напутствие для коррупционера: укради побольше и уезжай подальше?
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Всё как обычно в Украине. Те кто вытаскивает её из коррупционной Ж, подвергаются нападкам в олигархических СМИ и как следствие получают ненависть "простого народа".
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