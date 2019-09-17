EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1031  31
Матеріали за темою:
Все про:Львівщина (950) Міноборони (2783) США (5404) вишкіл (1270)

 Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу. ФОТОрепортаж

На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулося спільне навчання українсько-американського підрозділу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами командира батальйону підполковника Збройних сил США Майкла Старза, ці навчання є серйозним проривом у стосунках між НАТО і Україною.

"Адже вони демонструють взаємосумісність військових підрозділів наших країн", - додав підполковника Збройних сил США.

Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 01

За задумом навчань, країна-агресор підступно вдерлася на територію України. Зайнявши певну територію, організували ділянку оборони.

Завданням українсько-американського підрозділу було вибити ворога з позицій та знищити його командний пункт. У навчаннях з бойовою стрільбою брали участь штатний механізований взвод одного з підрозділів МЦМБ та штатний піхотний взвод Збройних сил США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Корегування та маневр вогнем артилерії здійснювали спільно воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗС України та США.

Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 02

Примітно, що всі бойові дії підрозділи проводили із застосуванням лише штатної техніки: українці - БМП-1, американці багатоцільових автомобілів - HMMWV.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2019 стартували на Львівщині, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командував об’єднаними взводами та операцією американський офіцер - командир роти. Відповідно до визначених завдань командир ставив завдання українським чи американським військовим. Злагодженість дій просто вражала.

Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 03

Зазначається також, що два взводи Збройних сил різних країн об’єднані спільним керування уміло змогли прикритись вогнем артилерії, використати свою штатну зброю, організувати вогневе прикриття дій один одного. Також підрозділи показали повну керованість та сумісність засобів зв’язку.

Все це яскраво свідчить про той високий рівень на який піднялись українські військові. Тепер їх вишкіл потрібно рівняти не за старими стандартами, а за прогресивними бойовими нормативами розвинутих країн світу.

Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 04
Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 05
Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 06
Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 07
Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 08
Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 09
Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 10
Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 11
Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання обєднаного українсько-американського підрозділу 12

Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148887
 
   
 Топ коментарі
 
Каждый год Москва отмечает 9 мая, но почему-то никогда не празднует 17 сентября. Именно в этот день 80 лет назад во Вторую мировую и вступил сталинский СССР. На стороне союзной Германии. Перейдя в 5 часов утра польско-советскую границу.
Вот как всё начиналось. Как воевали деды...

Почему не пишешь об этом сегодня цензор ?
 показати весь коментар
 
Надо бы макет Кремля с пристройкой Лубянки построить и на нём тренироваться.
 показати весь коментар
 
смелый ты, я смотрю, на своем четвероногом друге Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу - Цензор.НЕТ 8916
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Надо бы макет Кремля с пристройкой Лубянки построить и на нём тренироваться.
 показати весь коментар
 
 
Два взвода - это круто. Зато каких! Львов и США - сила!
 показати весь коментар
 
 
шо, привел свой диван в полную боевую готовность? Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу - Цензор.НЕТ 6598
 показати весь коментар
 
А как же , и топор для твоих зубов тоже
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
смелый ты, я смотрю, на своем четвероногом друге Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу - Цензор.НЕТ 8916
 показати весь коментар
 
 
ЭИ 1530, боевой , не заряженый , патроны в цинке.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
или ты в цинке? шо та не пойму
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
шилник-мылник хде ты был?
хто тебя всю ночь любил?
 показати весь коментар
 
Ты не понимаешь потому что ты тупой.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
из всех вариантов ответа ты выбрал вариант под стать своему ай-кью
 показати весь коментар
 
Нахрена, можно скрепных с особой челюстью к мишеням поприматывать в стиле Мэд Макс дорога ярости 2.Це ж Яворiвщина хлопаки. Анегдот на тему - грузин и гуцул сидят в Карпатах и спорят у кого в горах это дольше, грузин - у нас крикнеш и эхо целый вас отзывается, а гуцул а у нас гукнеш i десь добу або 2. Ныверю.Ну от дивись - МОСКАААЛь и отзыв везде москаль москаль доносится, ось так чуешь день або два, поки десь його тут не знайдуть.
 показати весь коментар
 
 
Не, там месные лазят, медные ободки с стреляных снарядов отдирают, все болванки без них валяются.
 показати весь коментар
 
негры на абрамсах гуляли по дамбасу, доколе
 показати весь коментар
 
Каждый год Москва отмечает 9 мая, но почему-то никогда не празднует 17 сентября. Именно в этот день 80 лет назад во Вторую мировую и вступил сталинский СССР. На стороне союзной Германии. Перейдя в 5 часов утра польско-советскую границу.
Вот как всё начиналось. Как воевали деды...

Почему не пишешь об этом сегодня цензор ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сначала было мюнхенское соглашение
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это точно. Без орды никак.
 показати весь коментар
 
без орды не бывать мацкве, а без мацквы не бывать и Мордору.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору