 Правоохоронці затримали підозрюваних у замовному вбивстві директора "Caparol Україна"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області, затримано організаторів та виконавців вбивства цього бізнесмена.

Крім того, є підстави підозрювати, що на рахунку цих зловмисників ще одне замовне вбивство, вчинене в січні 2019 року.

Слідчі дії тривають. Вживаються заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації.

Як повідомлялося, 20 вересня 2016 року до поліції надійшло повідомлення, що в с.Крушинка Васильківського району Київської області біля дачного кооперативу на дорозі виявлено невідомого закривавленого чоловіка без ознак життя. Прибулі співробітники поліції встановили особу загиблого. Це був директор фірми "Caparol Україна".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков тоді заявив, що є всі підстави розглядати версію замовного вбивства.

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