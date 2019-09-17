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 Політика України
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Все про:ВР (5728) податки (777) Укрметалургпром (26) Каленков Олександр (51)

 Україна може втратити три чверті експорту залізорудної сировини в разі ухвалення законопроєкту №1210, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Ухвалення законопроєкту №1210 призведе до втрати для українських виробників трьох чвертей експорту залізорудної сировини в разі падіння світових цін.

Про це заявив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков після наради в ДФС, присвяченої питанню зміни ставок рентних платежів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мінпром.

"Навіть працівники фіскальної служби визнають, що прийняття законопроекту в нинішньому вигляді фактично включить режим автопотоплення галузі в умовах зниження цін на світовому ринку. А ми все чекаємо, що ринки підуть на спад вже наступного року", – зазначив він.

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О. Каленков висловив упевненість, що в разі ухвалення законопроєкту №1210 фінансові втрати української держави значно перевищать надходження від підвищених ставок рентних платежів. "Зупиниться частина виробництва, оскільки ми втратимо китайський і більшу частину європейського ринку. Тобто фактично ми втратимо 75% всього нашого експорту ЗРС. Під питанням стоїть понад 2 мільярди доларів валютної виручки", – підкреслив він.

Як зазначив президент "Укрметалургпрому", оскільки витрати на гірничорудних підприємствах мають умовно-постійний характер, то єдиним способом впоратися зі зростанням витрат для ГЗК неминуче стане звільнення співробітників.

"Природно, всі наші підприємства соціально-відповідальні, і вони будуть вдаватися до звільнень в останній ситуації. Але ми всі маємо розуміти, що під питанням стоять працівники всієї галузі. Лише в Кривому Розі на ГЗК працюють 50 тисяч осіб і 80 тисяч у суміжних галузях у цьому регіоні. Таким чином, необдумане ухвалення законопроєкту поставить під питання робочі місця всіх цих людей", – зазначив О. Каленков.

Як повідомлялося,Citigroup Inc. прогнозує падіння цін на залізну руду в довгостроковій перспективі, оскільки вплив ослаблення попиту в Китаї, який є основним покупцем, буде більш ніж компенсувати зростання споживання, що спостерігається на інших ринках, що розвиваються, включно з Індією.

За прогнозами Citigroup, ціни на руду поточного року застигнуть на "еталонних" 90 дол./тонна, а потім, до кінця 2020 року, впадуть до 75 дол./тонна і продовжать зниження до 55 дол./тонна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148884
 
 
 Топ коментарі
 
Не Украина потеряет,а Ахметов.Не путайте государственный карман со своим
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Экспортируйте прокат, а не руду. Тоже мне отрасль - добыть открытым способом загрузить в вагоны и отправить. Это они называют отраслью? Хотите так - башляйте в бюджет побольше, недра это всеобщее достояние, а не "отрасли" с длинными щупальцами с присосками.
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Всё правильно хватит в шахтах сидеть восстанавливайте металлургию.Покупал двутавр недавно был в шоке в Украине продают Польский двутавр в жизни себе не мог такого представить(((Спасибо нашему кормильцу татарину рыжему как говориться хозяйственник...
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Еще один Паша Глобус, предсказатель ... .
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Нефиг только сырье экспортировать, нужно самим что-то производить. Олигархи превратили Украину в грязный сырьевой придаток, перерыли всю землю как свиньи, подняли радиационный фон, уничтожили чернозем, уничтожили леса и все безнаказано За 9 лет 4 млн га леса вывезли контрабандой и деньги себе в карман. Где наказание преступников? Чем занималось СБУ и ГПУ? Может хоть сейчас посадят этих сатанистов и конфискуют наворованное.
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нормальный бизнесмен должен рассчитать риски, что когда-то халява закончится и надо быть готовым Украина может потерять три четверти экспорта железорудного сырья в случае принятия законопроекта №1210, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 4232
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Это в условия долгосрочного планирования. К сожалению, пока в Украине - это невозможно. Поэтому-то бизнес и старается получить максимум прибыли за короткое время.
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Не Украина потеряет,а Ахметов.Не путайте государственный карман со своим
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а то что вывозя сырье через оффорные хвирмочки этот паночек залазит в карман нашим детям и внукам - так это ХОРОШО...(((
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Не шатай рояль,бездельник, наш Юзик с фотографом все просчитали...
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Пора прекращаать торговать сырьем, как банановые республики и начинать развивать наукоемкие произвдства. Оставте хоть что ни будь детям!
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"Только в Кривом Роге на ГОКах работают 50 тыс. человек и 80 тыс. в смежных отраслях в этом регионе. Таким образом, необдуманное принятие законопроекта поставит под вопрос рабочие места всех этих людей", - отметил А.Каленков. "
Раз проголосовали за Шмарклю - значит они согласны на такую жертву. И не стоит им так переживать - они же все сейчас президенты (с).
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В ЕС, США, Канаде действуют высокие заградительные пошлины на продукты переработки железной руды, которые защищают собственных производителей. Вот и приходится Украине поставлять им только сырье по дешевке, на грани рентабельности. Повысят налог на 2% и все накроется медным тазом.
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А почему бы не продавать в РФ, раз в ЕС, США, и Канаде высокие заградительные пошлины. ТВЭЛы для АЭС у них покупаем за валюту.
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"на грани рентабельности" - попали в форбс)))
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В Украине себестоимость добычи и транспортировки ЖРС близка к цене по которой экспортируют. Сейчас в мире очень низкие цены на руду.
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Ха-ха-ха. Это продавцы руды Вам сказали?
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Вы будете смеяться, да я читал их интервью.
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Напоминает анекдот:
"За 1$ купил, за 2$ продал. На этот 1% и живу."
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Из статьи - "Даже работники фискальной службы признают, что принятие законопроекта №1210 в нынешнем виде фактически включит режим автопотопления отрасли...." Украина может потерять три четверти экспорта железорудного сырья в случае принятия законопроекта №1210, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 5553
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Только не путай свою личную шерсть с государственной....

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Экспортируйте прокат, а не руду. Тоже мне отрасль - добыть открытым способом загрузить в вагоны и отправить. Это они называют отраслью? Хотите так - башляйте в бюджет побольше, недра это всеобщее достояние, а не "отрасли" с длинными щупальцами с присосками.
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Ух как оно завизжало. Нехрен породу продавать. Здесь перерабатывай. Когда-то экспортеры подсолнечника так же завывали. А теперь практически первое в мире по производству подсолнечного масла. Так что успокойся, лоббист хренов.
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Украине нужно больше заниматься машиностроением, а не поставками "металлолома" слябов и др металлопродукции под металлолом,металлургию нужно упразднить до 39% и этого будет хватать на...
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Почему не занимается. Занимается. Вот генеральный директор краматорского НКМЗ(одного из крупнейших в мире производителей тяжелого машиностроения(с)) Геннадий ***** сидит в Москве на Металл-Экспо(январь 2019-го) и хвастается что основным потребителем продукции предприятия является Россия(50%).


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Только проститутки торгуют своим телом.
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Всё правильно хватит в шахтах сидеть восстанавливайте металлургию.Покупал двутавр недавно был в шоке в Украине продают Польский двутавр в жизни себе не мог такого представить(((Спасибо нашему кормильцу татарину рыжему как говориться хозяйственник...
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Каленкова уже давно треба судити. І дати років 15.
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Украина худая,а олигархи жирные.Надо платить ,Федя ,надо.Надо снять запретительные пошлины на экспорт лома и всё будет пучком.Тогда экспортный доход не только лукавой кучке тдостанется.Да и цена на приём лома повысится.Я знаю где есть залежи лома,может расконсервирую,а на пенсию толко ноги протянуть.
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это уже финальное выступление ассоциации сборщиков металлолома или дали будэ?
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переживает каленков за олигархов падло ! Ты еще профсоюзы собери . как обычно это делаете.
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ну и ша, подумаеш ахметов будет не много меньше оплачивать игрокам шахтера.
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Интересы Коломойского превыше всего.
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а в холуїв олігархів ставки "всьо пропало" ростуть з кожним днем!!!! на сьогодні вже три чверті.
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