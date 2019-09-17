 Україна може втратити три чверті експорту залізорудної сировини в разі ухвалення законопроєкту №1210, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Про це заявив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков після наради в ДФС, присвяченої питанню зміни ставок рентних платежів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мінпром.

"Навіть працівники фіскальної служби визнають, що прийняття законопроекту в нинішньому вигляді фактично включить режим автопотоплення галузі в умовах зниження цін на світовому ринку. А ми все чекаємо, що ринки підуть на спад вже наступного року", – зазначив він.

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О. Каленков висловив упевненість, що в разі ухвалення законопроєкту №1210 фінансові втрати української держави значно перевищать надходження від підвищених ставок рентних платежів. "Зупиниться частина виробництва, оскільки ми втратимо китайський і більшу частину європейського ринку. Тобто фактично ми втратимо 75% всього нашого експорту ЗРС. Під питанням стоїть понад 2 мільярди доларів валютної виручки", – підкреслив він.

Як зазначив президент "Укрметалургпрому", оскільки витрати на гірничорудних підприємствах мають умовно-постійний характер, то єдиним способом впоратися зі зростанням витрат для ГЗК неминуче стане звільнення співробітників.

"Природно, всі наші підприємства соціально-відповідальні, і вони будуть вдаватися до звільнень в останній ситуації. Але ми всі маємо розуміти, що під питанням стоять працівники всієї галузі. Лише в Кривому Розі на ГЗК працюють 50 тисяч осіб і 80 тисяч у суміжних галузях у цьому регіоні. Таким чином, необдумане ухвалення законопроєкту поставить під питання робочі місця всіх цих людей", – зазначив О. Каленков.

Як повідомлялося,Citigroup Inc. прогнозує падіння цін на залізну руду в довгостроковій перспективі, оскільки вплив ослаблення попиту в Китаї, який є основним покупцем, буде більш ніж компенсувати зростання споживання, що спостерігається на інших ринках, що розвиваються, включно з Індією.

За прогнозами Citigroup, ціни на руду поточного року застигнуть на "еталонних" 90 дол./тонна, а потім, до кінця 2020 року, впадуть до 75 дол./тонна і продовжать зниження до 55 дол./тонна.



