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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:виборчий закон (102) місцеві вибори (92) ООН (1259) переселенці (240) Богнер Матільда (2)

 Закликаємо Раду надати право переселенцям і трудовим мігрантам проголосувати на місцевих виборах, - Моніторингова місія ООН з прав людини

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликає Верховну Раду надати тимчасово переміщеним особам (ТПО) можливість голосувати на майбутніх місцевих виборах.

"Ми закликаємо парламент вжити заходів для того, щоб надати ТПО і трудовим мігрантам можливість проголосувати на місцевих виборах, запланованих на 2020 рік", - сказала глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер на пресконференції у вівторок у Києві, презентуючи доповідь про ситуацію з правами людини в Україні в період з 16 травня по 15 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що Моніторингова місія стежитиме за розвитком подій навколо Виборчого кодексу, на який президент України Володимир Зеленський наклав вето, надавши парламенту 30 днів на внесення змін у документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 мирних жителів загинули, 60 - поранено на Донбасі з травня по серпень, - Моніторингова місія ООН з прав людини

Богнер наголосила на необхідності вирішити проблему з виплатою пенсій жителям тимчасово непідконтрольних територій Донбасу: "Пенсії слід виплачувати всім, хто має на них право, незалежно від місця їхнього проживання. Це наполеглива рекомендація. І ми сподіваємося, що новий уряд вважатиме її одним з пріоритетів" .

Крім того, в Місії зазначають, що потрібно знайти механізм погашення заборгованості з виплати пенсій.

Водночас Місія ООН вважає позитивним знаком рішення Кабінету Міністрів про компенсації сім'ям, чиї будинки зруйновані внаслідок конфлікту на Донбасі. Однак низка питань викликає в неї занепокоєння, зокрема умова, згідно з якою особи, які претендують на компенсації, мають проживати в тому ж населеному пункті, де розташовується і зруйноване житло, а також те, що кошти на ці потреби будуть передбачені в бюджеті після 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148883
 
 
 Топ коментарі
 
C чего вдруг беженец или временно проживающий в моем районе должен решать, как должен жить район/область и т.п.??? Они уже у себя наголосовали. Пусть идут и голосуют по месту своей постоянной регистрации, а тут дебилов и своих полно.
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оккупированные территории должны быть на содержании оккупанта.
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А украинцы, работающие легально в Европе, голосуют там на местных выборах?
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Дать ему мешок с пенсиями и хай едет раздаёт.
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Киевляне с удовольствием проголосовали на выборах в Крыму, а Львов отлично проголосовал бы за мера Москвы какого-либо Миколу Шевченко!

Почему Мониторинговая миссия ООН молчить, не призывает *****???

Хочу пиво в москве по 5 гривен!
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вы еще кацапов попросите проголосовать за процветание Украины, результат будет одинаковый.
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людина з українським паспортом має право голосувати, навіть, якщо вона переселенець. а ось трудовий мігрант без українського паспорту повинен голосувати, не зрозуміло.
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Голос Гонтаревой очень важен.
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оккупированные территории должны быть на содержании оккупанта.
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территории, но не пенсии, котрьіе начислили еще до окупации. любая страна вьіплачивает пенсии, даже если получатель не живет на ее территории.
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Уже проголосовали, хватит, тем боле, займитесь правами людей, а не прите, куда не надо, там зоологи ими уже занимаются.
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А украинцы, работающие легально в Европе, голосуют там на местных выборах?
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А не хотят дать право голоса тем, кого в 14 лет паспортизируют? Как паспорт в 14 , так да! Как уголовная ответственность с 14? с 16? так да! А как голосовать , так с 18! А кто уже на финише жизни им побоку всё кроме гречки, так голосуют....Несправедливо с молодёжью поступают!
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КАЦАПЧИК, А КОМУ ДАЮТ ПАСПОРТА В 14 ЛЕТ???????? 😂😅😂
И ГДЕ??????? 😂😅😂
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Так кацапина спалилась. козлорожий даже не знает . что в Украине не дают паспорт как в параше с 14 лет
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в парашке нужно чтоб тьі пахал и рожал пораньше. а то до пенсии из тебя не вьіжмешь максимум, помрешь ненароком.
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А ви розумієте чому ООН закликало дозволити голосувати трудовим мігрантам?
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1. ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ПАСПОРТА В 14 ЛЕТ??????
2. А ТЫ ,,РОЗУМІЄШЬ" РІЗНИЦЮ МІЖ ,,ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ", И ,,ТРУДОВЫЕ ЭМИГРАНТЫ"????? 😂😅😂
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Я тобі про 14 років писав? Ти та чорна Лукреція, що капсом пише? Де моя відповідь?
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,,ЫЛИТНЫЙ" НЕАДЕКВАТ ТЫ ХОТЬ СМОТРИ ПОД ЧЕМ, И О ЧЁМ ТЫ ЛЕЗЕШЬ СО СВОИМИ АПРОСАМИ..... 😂😅😂
ТАМ ЖЕ И СВОЮ ,,ВІДПОВІДЬ" ШУКАЙ ,,ЫЛИТНЫЙ" НЕАДЕКВАТ. 😂😅😂
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ТОБТО я НЕУПОЛНОМОЧЕН КОММЕНТИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ ООН. 😂😅😂
УНДЕРСТЕН НЕАДЕКВАТ????????
А ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗРАЖЕНИЯ И НЕСОГЛАСИЯ С ТВОЕЙ СТОРОНЫ, РАЗРЕШАЮ ТЕБЕ ОТОРВАТЬ ДУПУ С ДИВАНА, И НАВАЛЯТЬ КУЧУ ПОД ГЛАВНЫМ ОФИСОМ ООН. МОЖЕШЬ ДАЖЕ НА ТОЙ КУЧЕ РАСПИСАТЬСЯ. 😂😅😂
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они и в 18 еще тупьіе для голосования с 25-ти в самьій раз.
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Тобто надати право голосувати тим, хто не має громадянство України?
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C чего вдруг беженец или временно проживающий в моем районе должен решать, как должен жить район/область и т.п.??? Они уже у себя наголосовали. Пусть идут и голосуют по месту своей постоянной регистрации, а тут дебилов и своих полно.
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потому что те, кто добровольно переезжает жить в твой город - голосует, на том основании, что он гражданин Украиньі. люди всю жизнь перемещаются по стране, разница только, что одни добровольно, а других война прогнала. крівацтво якесь із цими переміщеними особами.наче у них паспрорт не настоящий. маразм.
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Закликаємо ООН відновити дію пакту Молотова і Ріббєнтропа!
А чому ні?
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Если переселенцы имеют право голосовать на местных выборах в Украине, то трудовые мигранты имеют право голосовать на местных выборах в толерастической Европе)
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так не имеют же переселенцьі голосовать только по причине єтого унизтельного статуса переселенец. почему-то прописанньій в неокупированной области гражданин, работающий в другой области спокойно берет открепительньій талон и голосует. у переселенцев тоже самое, но не могут. бред.
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Верховную Раду предоставить временно перемещенным лицам (ВПЛ) возможность голосовать на предстоящих местных выборах. Источник: https://censor.net.ua/n3148883
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Після того, як на виборах у ОРДЛО проголосує вся Україна. Нехай спочатку ООН почне закликати про це сепарів і путіна
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проживающие на оккупированной территории или перебежчики уже проголосовали на референдуме. Они вообще уже не должны иметь право голоса , только после деоккупации. Они живут под чужим флагом и законы не украинские.Только вспоминают украинские законы когда им бабки выплачивать нужно.
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Навіщо ?
Місцеві самі оберуть. Як і завжди.
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а що десь трудові мігранти голосують? тут українці маючі паспорт України чогось не голосують, а трдовий мігрант, який не має паспорту, чогось має право голосувать. маразм.
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В США! Любой не гражданин имеющий легальный статус- беженец, трудовой мигрант, постоянный житель- имеет право учавствовать в Местных выборах. По собственному желанию- это не есть обязанность! Граждане- обязанны голосовать! Но в США есть страховка- выборцы, по которым считают все голоса.
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Для цього він повинен зареєструватися?
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Естественно! Но его регистрация происходит автоматически. После получения документа- Грин карты, он идет и регистрирует- социальный номер, индификационную карту( водительские права)- где указывает место своего постоянного жительства. Далее заходит на избирательный сайт и регистрируется! Все! Там же на сайте он может и проголосовать, только в местных выборах- мэра, парламента, губернатора! Он не имеет права голосовать за Президента, конгрессменов и сенаторов!
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а ми не сша і до них нам як рачки. нам треба паспорти негромадян запровадити, а ми усяким право голосувати роздаєм. зовсім подуріли.
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С этим даже спорить не буду, единственный вопрос- "мы это кто? У вас на аватарке флаг Германии!
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Чего это лугандонские переселенцы будут голосовать у меня дома? Я ведь у них не голосую.
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А як щодо цього вилупка в ООН не дуже переймаються...
Закликаємо Раду надати право переселенцям і трудовим мігрантам проголосувати на місцевих виборах, - Моніторингова місія ООН з прав людини - Цензор.НЕТ 507
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Відразу пнх. Навіть не обговорювати. ООНівські імпотенти, де Крим?
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Внутренние переселенцы с оккупированных территорий, имеют украинский паспорт и в большинстве своем проукраинскую позицию. Путинофилы бежали на Россию, асоциальные элементы остались в "молодых республиках".
Ничего страшного нет в участии ВПЛ в местных выборах по месту фактического проживания. А вот если на деоккупированных территориях когда-нибудь будут выборы - они разбавили бы немного зомбированую и дизориентированую часть местного электората.
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"Мы призываем парламент принять меры для того, чтобы предоставить ВПЛ и трудовым мигрантам возможность проголосовать на местных выборах, запланированных на 2020 год", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции во вторник в Киеве Источник: https://censor.net.ua/n3148883
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Трудові мігранти мають паспорти України?
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Да, думаю это те же украинцы, не имеющие статуса ВПЛ.
Про не граждан тут речи не идет.
Страшно подумать - из какого "пальца" вы тут зраду насосали.
Чудеса демонстрируете эквилибристики.
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А ви не думайте, бо українці не є трудовими мігрантами. Тому краще навчайте своїх бєларусів.
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Нафіга ще трудовим мігрантам право голосу? зовсім вже тю-тю? Переселені вони свої, і е дико, що вони не голосують.
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Где не голосуют . на местных выборах ? так на хрен он здесь нужен со своим голосом
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чому срана-терроріст сидить в СОВБЕЗЕ?
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А не пошло бы ООН в задницу?

Это дает возможность фальсифицировать выборы, нагнав туда "переселенцев/мигрантов".

Пусть переселяются, находят работу, прописываются и тогда пусть голосуют.
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призовiть краще Iсуса Христа бiльше шансiв на успiх буде ! новина якась дурня повна...
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