 Закликаємо Раду надати право переселенцям і трудовим мігрантам проголосувати на місцевих виборах, - Моніторингова місія ООН з прав людини

"Ми закликаємо парламент вжити заходів для того, щоб надати ТПО і трудовим мігрантам можливість проголосувати на місцевих виборах, запланованих на 2020 рік", - сказала глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер на пресконференції у вівторок у Києві, презентуючи доповідь про ситуацію з правами людини в Україні в період з 16 травня по 15 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що Моніторингова місія стежитиме за розвитком подій навколо Виборчого кодексу, на який президент України Володимир Зеленський наклав вето, надавши парламенту 30 днів на внесення змін у документ.

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Богнер наголосила на необхідності вирішити проблему з виплатою пенсій жителям тимчасово непідконтрольних територій Донбасу: "Пенсії слід виплачувати всім, хто має на них право, незалежно від місця їхнього проживання. Це наполеглива рекомендація. І ми сподіваємося, що новий уряд вважатиме її одним з пріоритетів" .

Крім того, в Місії зазначають, що потрібно знайти механізм погашення заборгованості з виплати пенсій.

Водночас Місія ООН вважає позитивним знаком рішення Кабінету Міністрів про компенсації сім'ям, чиї будинки зруйновані внаслідок конфлікту на Донбасі. Однак низка питань викликає в неї занепокоєння, зокрема умова, згідно з якою особи, які претендують на компенсації, мають проживати в тому ж населеному пункті, де розташовується і зруйноване житло, а також те, що кошти на ці потреби будуть передбачені в бюджеті після 2020 року.