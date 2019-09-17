 Закликаємо Раду надати право переселенцям і трудовим мігрантам проголосувати на місцевих виборах, - Моніторингова місія ООН з прав людини

"Ми закликаємо парламент вжити заходів для того, щоб надати ТПО і трудовим мігрантам можливість проголосувати на місцевих виборах, запланованих на 2020 рік", - сказала глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер на пресконференції у вівторок у Києві, презентуючи доповідь про ситуацію з правами людини в Україні в період з 16 травня по 15 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона зазначила, що Моніторингова місія стежитиме за розвитком подій навколо Виборчого кодексу, на який президент України Володимир Зеленський наклав вето, надавши парламенту 30 днів на внесення змін у документ.
Богнер наголосила на необхідності вирішити проблему з виплатою пенсій жителям тимчасово непідконтрольних територій Донбасу: "Пенсії слід виплачувати всім, хто має на них право, незалежно від місця їхнього проживання. Це наполеглива рекомендація. І ми сподіваємося, що новий уряд вважатиме її одним з пріоритетів" .
Крім того, в Місії зазначають, що потрібно знайти механізм погашення заборгованості з виплати пенсій.
Водночас Місія ООН вважає позитивним знаком рішення Кабінету Міністрів про компенсації сім'ям, чиї будинки зруйновані внаслідок конфлікту на Донбасі. Однак низка питань викликає в неї занепокоєння, зокрема умова, згідно з якою особи, які претендують на компенсації, мають проживати в тому ж населеному пункті, де розташовується і зруйноване житло, а також те, що кошти на ці потреби будуть передбачені в бюджеті після 2020 року.
Почему Мониторинговая миссия ООН молчить, не призывает *****???
Хочу пиво в москве по 5 гривен!
И ГДЕ??????? 😂😅😂
2. А ТЫ ,,РОЗУМІЄШЬ" РІЗНИЦЮ МІЖ ,,ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ", И ,,ТРУДОВЫЕ ЭМИГРАНТЫ"????? 😂😅😂
ТАМ ЖЕ И СВОЮ ,,ВІДПОВІДЬ" ШУКАЙ ,,ЫЛИТНЫЙ" НЕАДЕКВАТ. 😂😅😂
УНДЕРСТЕН НЕАДЕКВАТ????????
А ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗРАЖЕНИЯ И НЕСОГЛАСИЯ С ТВОЕЙ СТОРОНЫ, РАЗРЕШАЮ ТЕБЕ ОТОРВАТЬ ДУПУ С ДИВАНА, И НАВАЛЯТЬ КУЧУ ПОД ГЛАВНЫМ ОФИСОМ ООН. МОЖЕШЬ ДАЖЕ НА ТОЙ КУЧЕ РАСПИСАТЬСЯ. 😂😅😂
А чому ні?
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Після того, як на виборах у ОРДЛО проголосує вся Україна. Нехай спочатку ООН почне закликати про це сепарів і путіна
Місцеві самі оберуть. Як і завжди.
Ничего страшного нет в участии ВПЛ в местных выборах по месту фактического проживания. А вот если на деоккупированных территориях когда-нибудь будут выборы - они разбавили бы немного зомбированую и дизориентированую часть местного электората.
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Трудові мігранти мають паспорти України?
Про не граждан тут речи не идет.
Страшно подумать - из какого "пальца" вы тут зраду насосали.
Чудеса демонстрируете эквилибристики.
Это дает возможность фальсифицировать выборы, нагнав туда "переселенцев/мигрантов".
Пусть переселяются, находят работу, прописываются и тогда пусть голосуют.