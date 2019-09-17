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 Політика України
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Все про:ЦВК (824) Голос партія (72)

 "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК

У партії "Голос" запропонували кандидатуру Андрія Гевка на посаду члена Центральної виборчої комісії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті політичної сили, передає Цензор.НЕТ.

"З боку партії "Голос" на посаду члена Центральної виборчої комісії запропоновано Андрія Гевка, експерта в питаннях виборчого процесу, який має досвід роботи в партійному будівництві та досвід у сфері державного управління", - йдеться в заяві.

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Зазначається, що Гевко – один з авторів навчальних матеріалів для членів виборчих комісій у системі онлайн-навчання "Виборчком", а також один з авторів навчальних матеріалів для працівників органів ведення Державного реєстру виборців (2009 рік), які були створені за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Водночас у партії "Голос" закликають президента України оприлюднити кандидатури на посади членів ЦВК, які були запропоновані депутатськими фракціями.

"Минулого тижня ініціатори відставки Центрвиборчкому заявляли про "політичну упередженість" та "недостатню виваженість" ЦВК. Партія "Голос" не погоджується з таким формулюванням і тому голосувала проти відставки Комісії", - зазначили в "Голосі".

Втім, додали в політсилі, після рішення парламенту, Центрвиборчком необхідно сформувати знову.

"Тож закликаємо президента подати до ВРУ, в строк, передбачений законом, перелік кандидатур, який відповідатиме критеріям професіоналізму та неупередженості. Ми наполягаємо на максимальній прозорості під час формування персонального складу ЦВК та вимагаємо завчасного оголошення кандидатів, що дасть можливість провести аналіз їхніх попередніх дій та заяв", - зазначили в партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148879
 
 
 Топ коментарі
 
ну да, усьо плахоє то пєця "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК - Цензор.НЕТ 1677 Зе білус вулгаріс, зубажілус- пару звивин(квартал, свати, ми так усталі ат вайни, парашенка всєх абакрал, вова красівчік) і ті функціонують паскудно
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В той час поки горить будинок Гонтарєвої, починає диміти репутація ЗЄкоманди ...Коли Бєня вискакує з допущеннями , що Гонтарева палить свій будинок сама , то хтось умнівається , що це САМЕ ВІН покладається на тупість 73 відстотків , які повірять ЙОМУ ... чим нагліш діє Бєня, тим більше вівці йому вірять ...
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Варіантів два. Або Зеля повірив у те що він хтось, і його поставили на місце окресливши реальні Бєніни завдання, або Зеля відчув дупою, що виконання цих завдань поставить хрест на рейтингу і тоді ніякий серіал не допоможе...
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Так как главный по свободе слова Днестор Шуфрич, то Главой ЦИК должен быть Мертвечук. "Голос" предложил кандидатуру Гевко на должность члена ЦИК - Цензор.НЕТ 9328
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Четыре года ЦИК очолював кавалер ордена Ярослава Мудрого Охындовськый, а тут такой рыгореванш
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Вопорсы были к ЦИКу? Или просто нужно поставить людей януковича?
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Я ж и пишу снять патриотичного Охындовського! Доколе?
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А тим часом ... "Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал Гончарук в интервью FT.
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Премьер-министр Украины допустил, что Украина может заключить мировое соглашение по Приватбанку с олигархом Игорем Коломойским, но пока неизвестно во сколько это обойдется бюджету. - про це повідомив Гончарук в інтервю для FT

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да здгаствует наш чесний Вовін суд:
Відпустили на поруки - такий запобіжний захід у Дніпрі обрали двом екснардепам з "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову, йдеться у ТСН.12:00.
Обох колишніх народних обранців прокуратура просила узяти під арешт. Але Жовтневий суд Дніпра вирішив відпустити їх на поруки. Засідання раптово призначили напередодні ввечері. Інформація щодо дати і часу старанно приховувалася від преси. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/eksnardepiv-vilkula-ta-kolyesnikova-vidpustili-na-poruki-1412337.html
і да Вова тут савсєм ні прі чьом, спільні гуляння, бізнес та голосування то всь правакація парашенка
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ну да, усьо плахоє то пєця "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК - Цензор.НЕТ 1677 Зе білус вулгаріс, зубажілус- пару звивин(квартал, свати, ми так усталі ат вайни, парашенка всєх абакрал, вова красівчік) і ті функціонують паскудно
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не можно наш Зелений друг, бути таким тупим...
Суд у цій країні завжди був - влади. Не Віктора, Пеці чи Вови, а влади. Це безхребетна інституція готова прогнутись під будь якого господаря. Так що це суд влади, а хто сьогодні влада?
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Поздно, невильмишановний. Нефиг ему было горланить при каждом удобном случае "мы отреформировали, мы отреформировали". Теперь-прилипло намертво.
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Не для того тут всех Зеленскій разгоняет, чтобы чужіх ставіть. А эті "профессіоналы" потом не послушаются і 73% не намолюют.
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"Голос" предложил кандидатуру Гевко на должность члена...................."
Ну значить так тому і бути........ "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК - Цензор.НЕТ 3613
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Дарма Голос хоче бути у цьому ЦВКу, бо прийдеться відповідати за фальсифікації "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК - Цензор.НЕТ 9068
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Зеленский срочно прибыл в КабМин. Гончарук с ним не разговаривает Зеленский злой....... Шо там в КабМине произошло, шо хто знает?
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"Злые языки" говорят, что Абромавичус вроде написал заяву об отставке и ещё Денис Малюська (министр юстиции). Также Зе дал взбучку Гончаренко за его статью в Financial Times. Гончаренко отказывается брать на себя ответственность за последствия по переделу собственности ПриватБанка........
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Варіантів два. Або Зеля повірив у те що він хтось, і його поставили на місце окресливши реальні Бєніни завдання, або Зеля відчув дупою, що виконання цих завдань поставить хрест на рейтингу і тоді ніякий серіал не допоможе...
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В той час поки горить будинок Гонтарєвої, починає диміти репутація ЗЄкоманди ...Коли Бєня вискакує з допущеннями , що Гонтарева палить свій будинок сама , то хтось умнівається , що це САМЕ ВІН покладається на тупість 73 відстотків , які повірять ЙОМУ ... чим нагліш діє Бєня, тим більше вівці йому вірять ...
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Бєня зі сміху не помер? Він для чого ЦВК розпускав, щоби його представник Голосу очолив? А зміст? Як потім на наступних виборах мутити?
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померли мы, когда вы заявили, что много налогов заплатили
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Так, але коли ти пенсію в банкоматі зняв, ти ж мене не згадав? А чому? Це я тебе годую, а не твій хитрожопий син, який зарплату у конверті отримує! Наступного разу дякуй годувальнику!
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Нічо не зрозумів!? Так партія Славка-Кастрата голосувала проти заміни ЦВК.Тут потрібно бути послідовним, як ПЕС
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