 "Голос" запропонував кандидатуру Гевка на посаду члена ЦВК

Про це йдеться в повідомленні на сайті політичної сили, передає Цензор.НЕТ.

"З боку партії "Голос" на посаду члена Центральної виборчої комісії запропоновано Андрія Гевка, експерта в питаннях виборчого процесу, який має досвід роботи в партійному будівництві та досвід у сфері державного управління", - йдеться в заяві.

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Зазначається, що Гевко – один з авторів навчальних матеріалів для членів виборчих комісій у системі онлайн-навчання "Виборчком", а також один з авторів навчальних матеріалів для працівників органів ведення Державного реєстру виборців (2009 рік), які були створені за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Водночас у партії "Голос" закликають президента України оприлюднити кандидатури на посади членів ЦВК, які були запропоновані депутатськими фракціями.

"Минулого тижня ініціатори відставки Центрвиборчкому заявляли про "політичну упередженість" та "недостатню виваженість" ЦВК. Партія "Голос" не погоджується з таким формулюванням і тому голосувала проти відставки Комісії", - зазначили в "Голосі".

Втім, додали в політсилі, після рішення парламенту, Центрвиборчком необхідно сформувати знову.

"Тож закликаємо президента подати до ВРУ, в строк, передбачений законом, перелік кандидатур, який відповідатиме критеріям професіоналізму та неупередженості. Ми наполягаємо на максимальній прозорості під час формування персонального складу ЦВК та вимагаємо завчасного оголошення кандидатів, що дасть можливість провести аналіз їхніх попередніх дій та заяв", - зазначили в партії.