 Україна і Польща мають перегорнути сторінки спільної історії, які написані кров'ю, - Потураєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив нардеп від "СН" Микита Потураєв, який взяв участь у симпозіумі "Три революції. П'ять років після Майдану: постреволюційна еволюція", який відбувається у Варшаві.

"У нашій спільній історії є сторінки, написані кров’ю. У нас немає жодного іншого рецепту, крім вивчення цих сторінок, не пропускаючи жодного рядка, пам’ятаючи що це написано кров’ю, але все ж таки перегортати їх", - зазначив Потураєв.

Він підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський під час свого нещодавнього візиту до Варшави чітко сформулював позицію Києва: "Хай би якими не були болючими спогади, ми не маємо заплющувати очі на ці драматичні епізоди, вивчати їх, доходити до об’єктивних оцінок, що і буде запорукою нормальних і дружніх взаємовідносин".

Щодо аспектів сучасних відносин Потураєв підкреслив, що Києву зараз на усіх міжнародних майданчиках, зокрема й у Варшаві, потрібно розповідати, що реформи в Україні почали рухатися швидко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща і Словаччина підтримуватимуть реформи, що проводяться українською владою, - глави МЗС

"Звичайно, саме через швидкість ми десь робимо помилки, але немає нічого такого, що не можна виправити", - зауважив політик.

Звертаючи увагу на відносини з Росією, Потураєв наголосив, що Україна не починала цю війну, не хоче її продовжувати, але "не може погодитися на такі варіанти рішень, які поставлять під загрозу територіальну цілісність країни".

На його переконання, крім використання існуючих міжнародних майданчиків для донесення до міжнародної аудиторії інформації про зміни в Україні, Києву потрібно також самому створювати такі можливості, зокрема і завдяки підсиленню українського мовлення на міжнародному рівні.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Пшидач заявив, що в Польщі чекають від України нового підходу в історичній проблематиці.