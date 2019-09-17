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 Політика України
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Все про:історія (659) Польща (1937) Потураєв (16)

 Україна і Польща мають перегорнути сторінки спільної історії, які написані кров'ю, - Потураєв

Київ і Варшава мають вивчити всі драматичні епізоди в історії обох народів, зробити відповідні висновки і перегорнути ці сторінки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив нардеп від "СН" Микита Потураєв, який взяв участь у симпозіумі "Три революції. П'ять років після Майдану: постреволюційна еволюція", який відбувається у Варшаві.

"У нашій спільній історії є сторінки, написані кров’ю. У нас немає жодного іншого рецепту, крім вивчення цих сторінок, не пропускаючи жодного рядка, пам’ятаючи що це написано кров’ю, але все ж таки перегортати їх", - зазначив Потураєв.

Він підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський під час свого нещодавнього візиту до Варшави чітко сформулював позицію Києва: "Хай би якими не були болючими спогади, ми не маємо заплющувати очі на ці драматичні епізоди, вивчати їх, доходити до об’єктивних оцінок, що і буде запорукою нормальних і дружніх взаємовідносин".

Щодо аспектів сучасних відносин Потураєв підкреслив, що Києву зараз на усіх міжнародних майданчиках, зокрема й у Варшаві, потрібно розповідати, що реформи в Україні почали рухатися швидко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща і Словаччина підтримуватимуть реформи, що проводяться українською владою, - глави МЗС

"Звичайно, саме через швидкість ми десь робимо помилки, але немає нічого такого, що не можна виправити", - зауважив політик.

Звертаючи увагу на відносини з Росією, Потураєв наголосив, що Україна не починала цю війну, не хоче її продовжувати, але "не може погодитися на такі варіанти рішень, які поставлять під загрозу територіальну цілісність країни".

На його переконання, крім використання існуючих міжнародних майданчиків для донесення до міжнародної аудиторії інформації про зміни в Україні, Києву потрібно також самому створювати такі можливості, зокрема і завдяки підсиленню українського мовлення на міжнародному рівні.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Пшидач заявив, що в Польщі чекають від України нового підходу в історичній проблематиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148878
 
 
 Топ коментарі
 
ну якщо през не здатний на публічні виступи державною мовою, то про що можна говорити..
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цікаві заяви..
а чи не те саме робилось і говорилось до них ?
особливо Вятровичем ?
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Теперь историю Украины пишут малоросы зеленой мочой.
Такша переворачивайте, как хотите - обосцаным малоросам пофиг.
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ну якщо през не здатний на публічні виступи державною мовою, то про що можна говорити..
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цікаві заяви..
а чи не те саме робилось і говорилось до них ?
особливо Вятровичем ?
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Поляки самі не хочуть нічого забувати і робити висновків.

Пшеки намагаються нав`язати українцям свій брехливий
світогляд, а потім роблять безневинний вигляд наче їх образили... Що це за
формулювання "геноцид поляків на Волині"?
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ну Вы как будто только родились. Польша всегда так воспринимала. Равно как и Украина всегда была против такого восприятия. это называется ангажированность той или иной стороны, ибо каждая страна продвигает ту историю которая ей необходима. посему правильно говорят, что нужно устранить терки и прийти к общему знаменателю, устраивающему всех.
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каждая страна продвигает ту историю которая ей необходима.

От тільки не тре про інші країни. Почитайте книжки В`ятровича і побачите, що України це не стосується . Польща, росія, угорщина - так !
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Тому що геноцид поляків на Волині був. В 1943 році. По сьогодні є живі свідки, є закатовані трупи в землі, є родичі загиблих, є архіви. Цього вже ніколи неможливо буде замаскувати, забути, замовчати. Це навічно.
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Події на Волині є результатом діяльності Пілсудського і його команда а саме
1. Окупація ЗУНР
2. Осадники
3. Пасифікації
4. Дескримінація національних меншин на їх же етнічних тереторіях.
Можна ще добавити різня євреїв в Львові після входження армії Пілсудського.
Також згадаємо про вирізання українських сіл на Холмщині і операцію Вісла.
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Потураєв у ЗЕ лише для того, щоб відволікати народ від капітуляції.
Все те, що він говорить, немає жодного відношення до того, що робить (і робитиме) ЗЕ.
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очередной миротворческий умственный шедевр от пана подтираева
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Мало нам одних "братьєв". Вже й пшеки ту саму пісню завели.
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