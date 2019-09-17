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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:армія (2561) жінки (190) Міноборони (2783) ЗСУ (334)

 За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

У сучасній Україні Збройні сили доволі тривалий час залишалися традиційно одними з найбільш консервативних у питанні перебування жінок на військовій службі. Війна на Сході внесла свої корективи. Дівчата не змогли залишатися вдома, коли в боях за свою землю, незалежність держави гинули їхні чоловіки, сини, друзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, нині у війську 27 074 жінки-військовослужбовці, з них 949 - старші офіцери. Для порівняння, торік у війську проходило службу 24 897, у 2017-му - понад 23 тисячі, а у 2008 році їх було лише 1800.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 7 тис. жінок мають статус учасника бойових дій, - Порошенко. ФОТО

Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9916 жінкам, 166 військовослужбовиць у період з 2014 року відзначено державними нагородами України.

Водночас у відомстві зазначають, що під час проведення АТО/ООС загинули 7 жінок-військовослужбовців.

За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони 01
Інфографіка: сайт Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148877
 
   
 Топ коментарі
 
100% службу тянут мужчины, бабы только место зря занимают. Сидят в основном на штабных должностях, бумажки перекладывают. Физической работой не занимаются, непосредственно в боевых действиях, как правило, не участвуют. В казармах и блиндажах не живут. Ходят на работу на 9:00, в 18:00 бабораб-начальник даёт команду "девочки могут быть свободны". Права у всех равные, а обязанности... так "онижедевочки")
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не думаю что обороноспособность в целом от этого хоть как то возросла
скорее наоборот
увеличилась армия бюджетных дармоедов в штабах
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На тапиках да на рациях сидят, ну ещё кушать готовят. Вот и все чем занимаеться женщина на передовой, да и что ты с них больше потребуешь? Ну есть ещё штабные " тьолочьки" они и покрасивее и пофигуристей, надо же высшему офицерскому составу настроение поднимать, они же все в бумаженочьках загрузли, трудно лампасникам по паркету передвигаться.
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В диванных войсках в основном мужики сидят. По этому служить прийдется женщинам в армии За 10 лет количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в 15 раз, превысив 27 тысяч человек, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2186
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Ты все получила: свободу, права... Далі не пам"ятаю.
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Підлога Маккартні Жінки не служать на призові,а тільки контракт.Деякі кажуть за рівні права,то нехай йдуть на призов.
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Почему ? Ты же не сможешь на спущенном колесе и ручнике доехать домой , а они смогут .
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На ручнике не надо ездить, с него надо вовремя сниматься)
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не думаю что обороноспособность в целом от этого хоть как то возросла
скорее наоборот
увеличилась армия бюджетных дармоедов в штабах
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100% службу тянут мужчины, бабы только место зря занимают. Сидят в основном на штабных должностях, бумажки перекладывают. Физической работой не занимаются, непосредственно в боевых действиях, как правило, не участвуют. В казармах и блиндажах не живут. Ходят на работу на 9:00, в 18:00 бабораб-начальник даёт команду "девочки могут быть свободны". Права у всех равные, а обязанности... так "онижедевочки")
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Так, це показник проблеми. Фактично маємо 27 тис. військових, які у будь який момент можуть відмовитись виконувати військовий обов'язок в бойових умовах.
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Не знаю, где ты таких встречал, служил под командованием "девачки"? Не сравнивай их всех под одну ситуацию, я сталкивался и с девочкой снайпером, и с медиками, которые умудрялись делать вещи, на которые мальчикам яичек не хватало, может ты и встретил такую?, лично я, могу говорить лишь о тех, кого сам встречал, претензий к ним нет никаких. Это как по какому то нарколыге или авотару (хоть и разницы особой нет) сравнивать всех мужчин.
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Ты описываешь единичные случаи, подавляющее большинство баб в армии и других силовых структурах - паразитируют. "Это как по какому то нарколыге или авотару (хоть и разницы особой нет) сравнивать всех мужчин." - точно так же нельзя по одной бабе-снайперу или медику судить о них всех. Сталкивался он... Если ты с пингвином в воздухе сталкивался, это не значит, что пингвины летают)
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Да, я с тобой полностью согласен, дело в том, что я наоборот не встречал девачек, которых ты описываешь, были в медчасти, да, их не возьмешь в разведку, но и доверия к ним было на все 100%, я с тобой согласен, что место в армии для мужчин, мне неприятно, что там служат женщины, поскольку считаю, что они не должны занимать наше место в войне, мы их должны защищать, при этом, никто не может им запретить служить, и тех, кого я повстрачал из девчат, мне невчем упрекнуть, они выполняли задачу на все 100%, хоть мне и было не по себе, от их присутствия.
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Офігенне досягнення. У нас завжди армія була забита жінками з однієї причини, бо військовим, яких батьківщина посилає служити не по місцю народження, без зв'язків просто не має куди влаштувати власну дружину, а з часом і доньку. До того ж військова служба для жінки і для чоловіка, це як небо і земля! Це вам не армія Ізраїлю, де є військовослужбовець... У нас це різні категорії, навіть на законодавчому рівні.
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SergTranscarpathian В Ізраїлі теж не все так добре,як ******* показувати.Жінці всеодно в більшості випадкі,важче все виконувати.
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служив і бачив як жінки службу несуть За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 799 За 10 років кількість жінок у лавах ЗСУ збільшилася в 15 разів, перевищивши 27 тисяч осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 799. її треба обслужити готове на блюдці піднести тоді вона шось та зробить. мож в Ізраїлі по іншому. в нас би я їх не брав на службу
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Дійсно корисних військовослужбовців жінок надзвичайно мало. В основній масі це баласт чиїхось жонушок, доцічок і т.п., роботу яких допрацьовують чоловіки. І чим більше в частині баласту (особливо на ключових посадах), тим важче працювати.
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На тапиках да на рациях сидят, ну ещё кушать готовят. Вот и все чем занимаеться женщина на передовой, да и что ты с них больше потребуешь? Ну есть ещё штабные " тьолочьки" они и покрасивее и пофигуристей, надо же высшему офицерскому составу настроение поднимать, они же все в бумаженочьках загрузли, трудно лампасникам по паркету передвигаться.
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