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 Суспільство
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 8 мирних жителів загинули, 60 - поранено на Донбасі з травня по серпень, - Моніторингова місія ООН з прав людини

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатує, що 8 мирних жителів загинули і 60 були поранені на Донбасі в період із 16 травня по 15 серпня.

Про це сьогодні на брифінгу заявила голова місії Матильда Богнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

За даними місії, 56 мирних жителів зазнали поранень унаслідок артилерійського обстрілу, обстрілів стрілецькою зброєю і легким озброєнням.

9 жертв було зафіксовано на території, контрольованій урядом, 1 - на нейтральній території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо, щоб всі злочинці були покарані за вчинені на Донбасі злочини, - глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Богнер

Троє цивільних загинули і 9 зазнали поранень від мін і вибухонебезпечних речовин по обидві сторони лінії зіткнення.

"Три місяці, охоплені доповіддю, характеризуються найменшою кількістю жертв серед цивільного населення порівняно з аналогічними періодами всіх попередніх років конфлікту. Тим часом люди, які зазнали поранень, поховали близьких або втратили будинки, досі не отримали компенсації за ці незворотні втрати", - зазначила Богнер.

Загалом за весь період конфлікту станом на 15 серпня загинули щонайменше 3339 осіб.

Нагадаємо, за інформацією Управління Верховного комісара з прав людини Організації Об'єднаних Націй, з 1 січня по 5 червня 12 мирних жителів загинули і 58 були поранені на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148873
 
 
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Нічогеньке собі "хлібне перемиря"?
Тов Гарант, ну коли ж вони "перестанут стрелять"?
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9 жертв были зафиксированы на территории, контролируемой правительством, 1 - на нейтральной территории.
Источник: https://censor.net.ua/n3148873

Тобто жертви на совісті окупантів.
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