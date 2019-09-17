 Гонтарева: Мені погрожували останні п'ять років. Зараз погрози надходили тільки від Коломойського і Портнова. Всі вони були в публічній площині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Таку нісенітницю навіть не можу коментувати. Інцидентів зі мною вистачило б уже на 20 політичних біженців", – сказала Гонтарева.
Вона назвала "ахінеєю" версію про те, що підпалом автомобіля та будинку займався друг її сина.
"Який друг?! Це повна ахінея! Нехай поліція нарешті скаже своє слово, хто й навіщо це робить", – зазначила колишня голова НБУ.
Гонтарева наголосила, що не знає, хто стоїть за підпалом будинку. Вона розповіла, що їй погрожували впродовж останніх п’яти років.
"Зараз погрози надходили тільки від Коломойського та Портнова. Усі вони були в публічній площині", – повідомила Гонтарева.
Також Гонтарева заявила, що не бачить, чим їй може допомогти статус політичного біженця у Великій Британії.
"Я легально живу й працюю у Великій Британії. Я не бачу, чим мені допоможе статус біженця в цій країні", – розповіла Гонтарева.
Ексглава НБУ додала, що перебуває вдома після того, як її збила машина напри кінці серпня.
"У мене вже було дві операції на нозі, зараз я вдома, мене відпустили з госпіталю на два тижні до наступної операції. Після цього має бути ще одна операція", - розповіла Гонтарева.
Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Г*вном зе сброд,
А мне-то что,
******* в ***!
Еще пол годика, и он вцепится в горло и ваЗЕлиновой коМАНДЕ.
МастерТук
3 липня 2019 19:05:08
Дмитрий Чекалкин
18 год ·
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
МастерТук
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.
Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".
Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "
Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
Английская полиция официально зарегистрировала письменное заявление Гонтаревой по поводу угроз ее жизни от Коломойского, Портнова и других неустановленных пока лиц..
Министр юстиции Денис Малюська передал премьер-министру Гончаруку прошение об отставке. Зеленский прибыл в КМ.
Вчера уже поздно вечером произошел грандиозный скандал между Гнчаруком\Абромавичусом и Зеленским\Богданом. Причина - интервью Гончарука "Financial Times" и статья в этой газете под заголовкам "Kiev moots Privatbank deal with Kolomoisky despite $5.5bn scandal". В интервью Гончарук нежно, но абсолютно недвусмысленно заявил, что инициатива переговоров и готовящегося договора с Коломойским по поводу национализации "Приватбанка" принадлежит именно президенту Зеленскому, а он белый и пушистый будет "...искать решение вместе с МВФ". Истерику Зеленского и Богдана можно понять. Их прямые связи и сотрудничество с Коломойским было озвучено не просто кем то, а вторым должностным лицом государства и главой его же правительства.
Дать отмашку жечь дома в Украине может дать только тот, кто уверен, что его дом не подожгут. Потому что его дом, к примеру в Израиле. Или в России. Если кто не в курсе, то даже в 14 году не жгли дома сепарам и русскомировцам. Потому что дом, это дом. Там может быть семья и дети, которые не при делах. А еще потому что сегодня ты поджег чей-то дом, завтра подожгут твой. Это понимают все, чьи дома в Украине.