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 Політика України
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Все про:аеропорт (397) держбюджет (216) Дніпропетровськ (1146)

 Кабмін не вніс до проєкту Держбюджету 200 млн грн на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проєкт Державного бюджету-2020 року, в якому не передбачено фінансування реконструкції злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро", критичної для нормального повітряного сполучення Дніпра з рештою світу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, із жалем зазначаючи, що сподівання дніпрян на прогрес у вирішенні цього питання після візиту Президента України Володимира Зеленського в місто, що відбувся 14 вересня, не справдилися, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, у проєкті бюджету на авіасполучення Дніпра виділять 0 грн: три останні стовпчики - проєкт на наступний рік", - пишуть журналісти, які ознайомилися з документом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський визнав, що Центральний міст у Дніпрі здали вчасно

Дніпровські ЗМІ нагадують, як новопризначений голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко відразу після представлення президентом запевнив: "Кредит довіри повертатимуть людям якісною роботою... У пріоритеті - новий аеропорт". "Виходить, поговорили і забули?" - обурюються журналісти.

Як повідомлялося раніше, міністр фінансів Оксана Маркарова не підписала паспорт бюджетної програми на 200 млн грн: "Процес завис у повітрі. Саме з цієї причини зараз заблоковані будь-які починання щодо аеропорту в Дніпрі", - писав минулого тижня "Информатор".

Депутатів Верховної Ради від Дніпра обурило таке ставлення до міста і його жителів.

"Я розумію, що зв'язати Чорне море з Аравійською пустелею, або з чим там планувалося, це дуже важливо. Майже так само важливо, як 2 мільярди гривень, закладених у бюджет на суспільне телебачення, яке ніхто не дивиться. Але аеропорт у Дніпрі - це трохи важливіше", - написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат від округу № 25 у Дніпрі, член партії "Слуга народу" Максим Бужанський. Він, зокрема, звернувся до Ірини Верещук, представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді, з проханням передати рекомендації "не експериментувати з настроями громадян, що зробили Президенту і партії "Слуга народу" величезну підтримку на виборах".

Нагадаємо, що остання реконструкція аеропорту Дніпра, створеного в 1943 році, була проведена 30 років тому, інфраструктура безнадійно застаріла і фізично зношена настільки, щоб загрожувати безпеці літаків і пасажирів. Через це повітряні ворота Дніпра скоротили активність відправки літаків зі ста рейсів на добу до трьох, що відрізало місто від туристичних потоків, стримує економічну активність і обмежує міжнародні ділові зв'язки регіону. Містяни вже двічі збирали десятки тисяч підписів під петиціями (на адресу місцевої влади і Президента) з проханнями надати державне фінансування на реконструкцію ЗПС в аеропорту Дніпра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148870
 
 
 Топ коментарі
 
Поздравляю жителей Днипра, голосовавших за Кокаиниста!
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Филатов постарается, для чего народ напрягать.
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Если вернуть все стыренные деньги на мост и д.р. стройки Днепра, то наскребется не на взлетную полосу, а на целый аэропорт. Не надо воровать.
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Не говори эти страшные вещи Игрь Валеричу...
Агегт ты Кремля!)))
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Я предлагаю (на всякий случай) покрасить ларьок . Даже два !
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Кирпидонов-пулеметов ,а ты откуда знаешь? Тебе в засранск сигнал пришел?
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За свои построит?
Или слепит вам его из веток и говна?))))
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- Я покупаю самолет! - поспешно сказал великий комбинатор. -- Заверните в бумажку. (с)
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Да как-то пох на Филатова. Сейчас Каламой даст команду Зеленой сопле и та быстро зашевелится😄
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Откуда вы все знаете с Ростиславом, вам не на этом сайте надо околачиваться, надо в предсказатели, ну, на канал ВЕРА, поначалу.
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Вангую. У бюджеті буде закрита частина. І підозрюю там на аеропорт (читай -Коломойському) закладено буде в рази більше.
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Бене аеропорт не нужен - у него и так есть. Это нужно жителям Днепра.
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Не время скулить!
Игрь Валеричь нуждается в ШЕКЕЛЯХ!))))
низкий поклон Днепру от 73% долбо..бов!))))
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У Бени и так есть аеропорт. Новый аеропорт нужен жителям Днепра.
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Собко Юрій : « Коли зєля народжувалось,то дорогу волхвам на чолі з Бєнєю вказував спокусливий запах шаурми. Як тільки Порох,це ісчадіє ада,Сатана во плоті, дізнався ,що на світ появилося дитя чудотворне,то послав КАМАЗ,щоб розчавити месію. Але на охороні став відважний ангел Рюкзаков і не дозволив статися святотатству.
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
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І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
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Нєнєнє !
Наріт™ чекає останньої потужної фрікції, «посадки Пороха».
От тоді він буде качатися в мультиоргазмі...
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Вчера уже поздно вечером произошел грандиозный скандал между Гнчаруком\Абромавичусом и Зеленским\Богданом. Причина - интервью Гончарука "Financial Times" и статья в этой газете под заголовкам "Kiev moots Privatbank deal with Kolomoisky despite $5.5bn scandal". В интервью Гончарук нежно, но абсолютно недвусмысленно заявил, что инициатива переговоров и готовящегося договора с Коломойским по поводу национализации "Приватбанка" принадлежит именно президенту Зеленскому, а он белый и пушистый будет "...искать решение вместе с МВФ". Истерику Зеленского и Богдана можно понять. Их прямые связи и сотрудничество с Коломойским было озвучено не просто кем то, а вторым должностным лицом государства и главой его же правительства.(с)
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Ничо, пиЗЕдент с офшоров своих насыпет, проиграл пари - плати
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Никто никому ничего не должен. Довольствуйтесь тем сараем, что есть.
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Бужанский на премьера бочку погнал. Как бы бочка не поглотила Бужанского и не отнесла в его к берегам Аравийского полуострова. Это далеко.
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Поздравляю жителей Днипра, голосовавших за Кокаиниста!
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Правильно, пусть с коммунальных денег берут, как в остальных городах
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У зебобиков в приоритете донецкий аэропорт отстраивать....вот мост в лугандонию закончат...и возьмутся за аэропорт...донецкий...
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Он не любит велоспорт . Вас обманули , слабоумные любители сериалов .
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ЗеКлоун ще раз підтвердив, що він звичайний балабол, який за свої слова не відповідає... Чекаємо інших "покращень".
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Спочатку потрібно знайти те, що вкрали при ремонті моста.
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Молчи , если найдут , то ещё три года будут ремонтировать .
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Ты у бени от денег выведенных из привата возьми.
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та он отыграется... как не аэропорту...так еще на какой-то хрени))))
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З цього мона зробити висновок що це не входить в плани ляльковода.
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Предлагаю на сэкономленные средства провести торжественное неоткрытие ветки днепровского метрополитена со звёздами неукраинской эстрады в неприспособленном для концертов месте, например на недостроенной объездной дороге вокруг недоделанного города Днепр.
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Це потужне покращення от Зеленого недоразумения. Спасибо жителям кривбасса з президента ...
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Не надо волноваться. Зепрезидент дал указание отремонтировать аэропорт в Черкассах. И все днепровские деньги наверное пошли туда. Шо, и с Черкассами тоже пошутил?
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І вірно зробив, кажу як дніпрянин. Філатов нахабно витратив з міського бюджету 165 мільйонів гривень на виборчу мережу Порошенка, і ще велику суму грошей на прямий підкуп пенсів усілякими розвагами за рахунок, знов таки ж, бюджету міста. Якщо в казні міста є такі "зайві" гроші, то й аеропорт місто може реконструювати за власний рахунок - просто треба припинити красти!
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Гииии.... я взагалі антисеміт, і за депортацію усіх євреїв куди завгодно з України - і поганих, і "гарних", і Зелень не виключення. Просто Богя Філатов лайно і він краде, і це свята правда.
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Это-техническая ошибка!
Как и то, что секретарша пропустила пунктто повышении зарплаты учителям до 4000 баксов!
Секретарша уже уволена!
А зельцман хороший!
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У петикантропов: выделили деньги - Зе кормит беню, не выделили деньги - Зе кинул филатова и Днепр. Кабмін не вніс до проєкту Держбюджету 200 млн грн на реконструкцію аеропорту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 7298
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дороги б краще зробили міжміського значення...ями по коліно....просто жах...страшно їздити, коли вже нагальна потреба...
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Подколки порохососов неуместны. Как можно доверять большие деньги на реконструкцию аэропорта Филатову? Вспоминая трехлетний ремонт Нового моста, который обошелся больше 400 млн грн и полученный "результат" лучше отдать эти деньги кому-то почище на руку.
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а это лично от Игоря Валериевича ...прилетело!
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А за свои слабо? Пари оно заключает на деньги налогоплательщиков...
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