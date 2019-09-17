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Все про:підпал (234) Нацполіція (8204) Гонтарева (297)

 На місці пожежі будинку Гонтаревої знайдено запальну ракету, - спікер Нацполіції Київської області

Під час слідчих дій на місці пожежі будинку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої в с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області знайдено запальну ракету та низку інших речових доказів, які нині вивчаються криміналістичною лабораторією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник відділу з комунікацій Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович.

На запитання журналістів про те, чи відповідає правді інформація про те, що на територію домоволодіння Гонтаревої в ніч на вівторок було кинуто "коктейль Молотова", що і стало причиною пожежі, він сказав: "Не було такого коктейлю Молотова - ми знайшли запальну ракету світлошумову і звукову, і ще низку речових доказів, над якими наразі працює слідчо-оперативна група".

"Можливо, військова (ракета. - Ред.), а, можливо, і саморобні пристрої були. Саме для цього і працювала криміналістична лабораторія, яка брала зразки на дослідження, щоб з'ясувати, чи були там легкозаймисті матеріали", - додав Жукович.

За його словами, на місці пожежі було знайдено ще низку речових доказів. "На жаль, не можу їх зараз озвучити", - сказав спікер облуправління поліції.

При цьому Жукович зазначив, що правоохоронці розглядають усі можливі версії пожежі. "Ми не відкидаємо навіть версію короткого замикання. Можливо", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Євросолідарність" про підпал будинку Гонтаревої: У владі є представники, які хочуть їй помститися

Речник Київської обласної поліції розповів, що нині вивчаються записи з камер відеоспостереження, які зможуть допомогти правоохоронцям встановити особу людини, котра може бути причетною до підпалу. "Попередньо ми говоримо про те, що було якесь проникнення сюди на територію незаконне... На камеру поки що потрапила одна людина", - сказав Жукович.

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Також читайте: Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148868
 
 
 Топ коментарі
 
Классно! Уже и ракеты в ход пошли! Хана олигам! И соевым тоже.
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Как сжечь дом, чтоб остаться в Лондоне))
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Подорожало кофе в Италии. Я помню, когда эспрессо стоил 600 лир... - это примерно 30 евроцентов, если не ошибаюсь.
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Да. В 2000-м пачка средних сигарет стоила 4 миля лир (4 000). Сейчас - 5 €. 1 € =1936 lire - примерно один к двум. С Евро подорожало абсолютно всё. В ЕС плановая экономика - распланирован импорт - экспорт для каждой страны. Германия и Франция - привилегированные локомотивы. Британцы правы - надо убираться. И молодцы, что евро не приняли. Правительство Сальвини поговаривало ,,, но не прошло.
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С оценкой французского кофе согласен. Прожарка зёрен у них слишком сильная.

Вот, кстати, цена пиццы - хорошая мера стоимости жизни (питания) в стране...
В Цюрихе цена была такая, что я даже выговорить ее не могу.
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да ...действительно как они там бедненькие живут На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области - Цензор.НЕТ 3802
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Один вопрос: сгорел только застрахованный дом в Гореничах а в Севериновке и Ирпене я так понимаю чудом уцелели? На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области - Цензор.НЕТ 2229
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лерке страховку выплатят по цене дома! Вот в чём секрет - избавляется от имущества в Украине, а заодно дикредитирует нашу страну.
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Никто не в курсе, на какой расчетный счет бабки можно скинуть? На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области - Цензор.НЕТ 2450
Нужно помочь погорельцам. На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета, - спикер Нацполиции Киевской области - Цензор.НЕТ 9727
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Сгоревший дом Гонтаревой: ищите страховку #ДУБИНСКИЙ

https://www.youtube.com/watch?v=DTsmcDDhSd4
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Надо требовать у англичан выдачу воровки
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прилепить ей финансирование терракта против собственного дома и страховое мошенничество заодно - и на выход.
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ключевое слово "прилепить"....
вот так и отваливаются ваши ДЕШооооВЫЕ ПОНТЫ )))))
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Відішь уже кремлебеоты діскредідітую слово патріот - пацреот.
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петеботы сами дискредитируют украинский патриотизм.
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чО зелеботики веселитесь? )))
как там беня говорил - гражданская война??
вот вы скоро и допи..сь и довеселитесь ))))
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Все ідет по Лукашенковскому сценарію 90-х. Так Рада захвачена, суды захвачены. Теперь наступленіе на СМІ, ЦІК і Кіев. Кто не поддасться - будут сажать, кого не посядат - унічтожат. Потом двуязычіе, свертываеніе інтеграці в Европу, замена сімволікі (наверно между сінім і жолтым будет жырная полоса зелёного). Прічем всё это будут делаться на референдумах, новый ЦІК поспособствует.
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сегодня домик гонтаревой сгорел повеселились, а завтра будут гореть домики новых лиц в парламенте или антиукраинских судей , вот тогда тоже весело будет.
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а після завтра твій, але усі будуть тільки ржати... звичка.
Чи ти як в анекдоті, а мені за що?
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власть меняется и домики горят после смены власти, значит будут гореть и следующие. Пример есть.
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Так, але твоє життя (народу) не змінюється
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до реальной гражданской войны осталось немного, скоро и беню начнут жечь и ахметку, а потом начнут друг в друга стрелять. ********** многоходовочка выстреливает)))
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Це буде цікава війна... "Аналогов нет" - тупі проти розумних...
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это будет война денег, а пушечное мясо всегда найдется
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Одною ракетою спричинити декілька осередків займання в різних будівлях, що знаходяться під охороною??
Після шахтарів з РЕБами та самогубств з двома пострілами в голову - вірю, що це звичайна людська помста.
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Проявления огромной любви украинцев к соевой мрази чем дальше, тем больше становятся все более и более бурными На місці пожежі будинку Гонтаревої знайдено запальну ракету, - спікер Нацполіції Київської області - Цензор.НЕТ 3994
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