 На місці пожежі будинку Гонтаревої знайдено запальну ракету, - спікер Нацполіції Київської області

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник відділу з комунікацій Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович.

На запитання журналістів про те, чи відповідає правді інформація про те, що на територію домоволодіння Гонтаревої в ніч на вівторок було кинуто "коктейль Молотова", що і стало причиною пожежі, він сказав: "Не було такого коктейлю Молотова - ми знайшли запальну ракету світлошумову і звукову, і ще низку речових доказів, над якими наразі працює слідчо-оперативна група".

"Можливо, військова (ракета. - Ред.), а, можливо, і саморобні пристрої були. Саме для цього і працювала криміналістична лабораторія, яка брала зразки на дослідження, щоб з'ясувати, чи були там легкозаймисті матеріали", - додав Жукович.

За його словами, на місці пожежі було знайдено ще низку речових доказів. "На жаль, не можу їх зараз озвучити", - сказав спікер облуправління поліції.

При цьому Жукович зазначив, що правоохоронці розглядають усі можливі версії пожежі. "Ми не відкидаємо навіть версію короткого замикання. Можливо", - сказав він.

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Речник Київської обласної поліції розповів, що нині вивчаються записи з камер відеоспостереження, які зможуть допомогти правоохоронцям встановити особу людини, котра може бути причетною до підпалу. "Попередньо ми говоримо про те, що було якесь проникнення сюди на територію незаконне... На камеру поки що потрапила одна людина", - сказав Жукович.

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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