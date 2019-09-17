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Все про:Коломойський (556) Приватбанк (297) Гончарук_Олексій (87)

 Гончарук про "Приватбанк": "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заперечує факт переговорів з ексвласниками "Приватбанку". Уряд тільки вивчає ситуацію навколо "Приватбанку".

Про це йдеться в заяві прем'єра Гончарука, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку вийшла стаття в Financial Times, в якій я коментую справу "Приватбанку" та нібито наголошую, що ми шукаємо компроміс у цьому питанні. Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що Уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання. Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки над "і": Уряд уважно вивчає ситуацію навколо "Приватбанку" (в тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). Жодних перемовин Уряд ні з ким не веде. Більше того, журналістам FT я наголошував, що не настільки глибоко знаю юридичні деталі цієї справи, щоб її коментувати по суті. Але я впевнений, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами", - заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компроміс із Коломойським щодо "Приватбанку" можливий, але за участю МВФ, - Гончарук

Раніше Ігор Коломойський заявляв, що в спорі про націоналізацію "Приватбанку" готовий задовольнятися сатисфакцією за обвинувачення на його адресу та мировою угодою і бачить для цього хороше вікно можливостей. Однак деталей можливої угоди не уточнив.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наразі сторони проводять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" і його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського й Боголюбова та ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко дав ДБР свідчення про націоналізацію "ПриватБанку" та про події в Керченській протоці. ВIДЕО

Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148867
 
 
 Топ коментарі
 
Встреча президента Украины с Зеленским
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Вчера уже поздно вечером произошел грандиозный скандал между Гончаруком\Абромавичусом и Зеленским\Богданом. Причина - интервью Гончарука "Financial Times" и статья в этой газете под заголовкам "Kiev moots Privatbank deal with Kolomoisky despite $5.5bn scandal". В интервью Гончарук нежно, но абсолютно недвусмысленно заявил, что инициатива переговоров и готовящегося договора с Коломойским по поводу национализации "Приватбанка" принадлежит именно президенту Зеленскому, а он белый и пушистый будет "...искать решение вместе с МВФ". Истерику Зеленского и Богдана можно понять. Их прямые связи и сотрудничество с Коломойским было озвучено не просто кем то, а вторым должностным лицом государства и главой его же правительства.
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В старину скоморохи и шуты были низшим неприкасаемым сословием, им запрещалось есть со стола и хозяйской посуды - только с собачьих мисок и свиных корыт, после смерти их хоронили на свалках или скотомогильниках. Глядя на нашего ***********, его поведение, и его окружение я понимаю - вполне справедливо.
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это было на Западе, а в скрепной раше юродивые были святыми
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Центр «Менора» - НАЙБІЛЬШИЙ У СВІТІ єврейський громадський комплекс, відкритий у жовтні 2012 року у Дніпрі. Розташований за адресою вул. Шолом-Алейхема, 4/26. «Менора» знаходиться в єдиному комплексі з центральною синагогою Дніпра «Золота Троянда».[1]
Головний архітектор проекту - Андрій Сорін, центр створено на кошти меценатів - підприємця Генадія Аксельрода[2], президента Дніпровської єврейської громади Генадія Боголюбова та
президента Об'єднаної єврейської громади Ігоря Коломойського
Комплекс «Менора» складається з 7 веж, що представляють собою Храмовий семисвічник. Загальна площа центру більше 50 000 м². Найвища вежа - 20 поверхова (77 метрів)[4].
ВІКІПЕДІЯ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Центр_ "Менора"
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" Мы должны быть откровенн. Евреи являются самой националистической нацией в мире.
Мы богоизбранный народ, или мы так считаем, ...наша жизнь, наше существование вызывает ответные реакции"- отметил Коломойский.

Об этом заявил Президент объединенной еврейской общины Украины Игорь Коломойский на 7 съезде евреев.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306
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Кстати! Наш новый премьер Алексей Валерьевич Гончарук

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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посылаю петицию на сайт президента:

"1. Вернуть деньги Коломойскому за Приват

2. Вернуть еще столько же за моральный ущебр"
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пункт:

3. Выплаты провести фантиками от рошенок с Липецкой фабрики Гончарук про "Приватбанк": "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде" - Цензор.НЕТ 6823
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$470 ОТМЫТЫХ МИЛЛИАРДОВ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАВОДЫ В США: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО
5 июня 2019 16:10
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "НВ" со ссылкой на аналитический центр Atlantic Council.
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
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Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются чуть ли не всеми видами бизнеса - у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. Коломойский - публичное лицо, а Боголюбов редко появляется на публике. В последние годы они жили в Женеве, но в конце 2018 года переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.


В иске говорится о том, КАК РАБОТАЛА СХЕМА Конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров - заговорщиков". (с. 3).
Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.
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Нетипично, что конечные бенефициары не приняли мер для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах, как это часто делают богатые россияне. Вместо этого они работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегон.
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при Коломойском был порядок!!! сейчас бардак...
ВЕРНИТЕ БАНК ВЛАДЕЛЬЦУ !!! Гончарук про "Приватбанк": "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде" - Цензор.НЕТ 8950
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Откуда взялась дыра в 150 миллиардов
Приватбанк - классический банк-пылесос. Он активно привлекал депозиты населения и, под видом кредитов (актив), выдавал эти деньги предприятиям, которые объединены в неформальную группу "Приват".
https://biz.censor.net.ua/r3017506

ПРИВАТНАЯ ИМПЕРИЯ: ЧТО В УКРАИНЕ ПРИНАЛДЕЖИТ ОЛИГАРХУ КОЛОМОЙСКОМУ
Система YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват»
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.


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Отдельно следует упомянуть и о СМИ.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».

Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».

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Кроме Коломойского у нас таких есть: Пинчук, Ахметов, Порошенко, Фирташ, Косюк, Новинский, Жеваго.
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Бигус в гостях у Коломойского
«Только на патриотические чувства не надо давить.
Мне не надо говорить, что кто-то голодает или не хватает на армию, а я буду получать два миллиарда.
Я не спешу.»
Имеет право праздновать. Развел ЗЕфанов реально красиво. И не хочет стесняться этого.
Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было 1+1
Портнов - не апологет режима Януковича, он выполнял свою работу. У меня с ним хорошие отношения. Он вообще ничего не совершил и к команде Зеленского отношения не имеет.
О "Гражданской войне". На Донбассе внутренняя гражданская война, что тут непонятного? Воюют украинцы с украинцами. Россия ее спровоцировала и поддерживает одну часть
украинцев.
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Правительство не ведет переговоры, оно получает указания
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Коломойский пришел на экскурсию в Офис Президента, когда он захотел покурить, оказалось, что курение разрешено только в кабинете Президента, хоть там в тот момент и проходило совещание с участием премьер-министра Украины, Президент, демонстрируя свою открытость простым людям, разрешил покурить и даже предложил свою пепельницу.
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Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ****, а также страныG7,Евросоюз и США.
Тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% - Геннадию Боголюбову.Источник: https://censor.net.ua/n3125135
По поводу господина Коломойского я Вам сразу скажу. Все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и, если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку». Давайте поаплодируем будущему президенту Владимиру Александровичу Зеленскому, который не побоялся прямо на дебатах пообещать нам посадить Коломойского.
Мы запомнили ̶э̶т̶о̶т̶ ̶т̶в̶и̶т̶ это обещание Зеленского.
И если после инаугурации правоохранительные органы не объявят подозрение Коломойскому, то это будет означать, что Владимир Александрович нам наврал на дебатах.
У вас, Владимир Александрович - уникальный шанс. Посадить друга - и стать Ли Куан Ю
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а тем временем: Террористы «ДНР» заняли новые позиции в районе разведения сторон в Петровском

https://real-vin.com/terroristy-dnr-zanjali-novye-pozicii-v-rajone-razvedenija-storon-v-petrovskom
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Т.е. порохоботы просто врут? Не может быть, их же содержит святой человек...
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беня всю историю привата показывал убытки банка - как только потерял то сразу пошла прибыль и какая - да уже за одно это мог бы ответить - но не сейчас и у нас в Украине
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Вчера уже поздно вечером произошел грандиозный скандал между Гончаруком\Абромавичусом и Зеленским\Богданом. Причина - интервью Гончарука "Financial Times" и статья в этой газете под заголовкам "Kiev moots Privatbank deal with Kolomoisky despite $5.5bn scandal". В интервью Гончарук нежно, но абсолютно недвусмысленно заявил, что инициатива переговоров и готовящегося договора с Коломойским по поводу национализации "Приватбанка" принадлежит именно президенту Зеленскому, а он белый и пушистый будет "...искать решение вместе с МВФ". Истерику Зеленского и Богдана можно понять. Их прямые связи и сотрудничество с Коломойским было озвучено не просто кем то, а вторым должностным лицом государства и главой его же правительства.
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Ukraine's prime minister has said Kiev is seeking a "compromise" with billionaire oligarch Igor Kolomoisky over a $5.5bn banking scandal, a move that risks alienating the western backers of President Volodymyr Zelensky's new government.Oleksiy Honcharuk told the FT that the president wanted to reach a settlement with Mr Kolomoisky over the 2016 collapse of Ukraine's largest lender Privatbank, which Kiev nationalised amid allegations of staggering fraud. "I'm completely convinced that we need to concentrate on growth now and look for joint solutions instead of spending our resources on destroying each other. So I am very positive about any rhetoric directed towards searching for a compromise," Mr Honcharuk said in an interview.The IMF has warned Ukraine that backsliding on Privatbank's nationalisation would jeopardise its $3.9bn standby programme and that officials expect Ukraine to push for recovery of the $5.5bn spent on ******** the bank.. Mr Honcharuk said: "Whatever solution we find, we have to find it together with the IMF." How is it possible to settle? Our recapitalisation plan was a settlement. He failed to fulfil his promises Valeria Gontareva, former central bank chief PrivatBank was nationalised in 2016 to save it from collapse when regulators found a $5.5bn black hole in its balance sheet. Ukraine launched legal proceedings against Mr Kolomoisky and his partner Gennady **********, accusing them of running a "Ponzi-like scheme" to launder money and use the bank's retail deposit base to fund their own businesses. The businessmen deny the allegations and they and related parties have launched more than 600 lawsuits challenging the nationalisation.Mr Honcharuk's comments are likely to deepen concern over Mr Zelensky's ties to Mr Kolomoisky, which are threatening to overshadow the former comedian's ambitious reform agenda and efforts at detente with Russia. The oligarch owns 1+1, the television channel on which Mr Zelensky shot to stardom playing a fictional president. Last week, parliament appointed MP Oleksandr Dubinsky, who criticised the nationalisation during his time as a reporter at 1+1, as head of a commission that will control board appointments to state-owned banks.Mr Zelensky -- along with his chief of staff Andriy Bogdan, a former lawyer who represented Mr Kolomoisky in the legal disputes over Privatbank - hosted the oligarch in the presidential office last week, a step one aide described as "disturbing". The two denied they discussed Privatbank. Comments by Oleksiy Honcharuk, Ukraine's prime minister, are likely to deepen concerns over the president's ties to Igor Kolomoisky © Gleb Garanich/Reuters The meeting came days after police raided Privatbank's offices in Mr Kolomoisky's hometown of Dnipro and searched the home of Valeria Gontareva, former central bank chief, under a new investigation into the officials who led the nationalisation.Ms Gontareva said she and the current management of PrivatBank had been subjected to a campaign of intimidation by Mr Kolomoisky's allies. "How is it possible to settle?" she told the FT. "Our recapitalisation plan was a settlement. He failed to fulfil his promises."In the early hours of Tuesday Ms Gontareva's house outside Kiev was set ablaze and destroyed. Mr Kolomoisky has denied involvement in any campaign to intimidate her.Though Privatbank is owned by Ukraine's finance ministry and is therefore part of Mr Goncharuk's remit, he said Mr Zelensky and Mr Bogdan would take the lead on the case, despite their apparent conflict of interest as former employees of Mr Kolomoisky. "We understood from the very beginning that this is a special issue, so it was never my responsibility. Mr Bodgan and the president have personally handled this issue from the very beginning," he said. "I am counting on them to find the right way to solve it, because they know the situation much better. But I have no ***** that the president and his office will be on the side of the state."Back-channel talks over a possible settlement have accelerated since Mr Zelensky took power, according to people briefed on the negotiations. Under Petro Poroshenko, Mr Zelensky's predecessor, Ukraine agreed a deal with Mr Kolomoisky last year that would have seen him give up his stake in state oil producer Ukrnaftain exchange for a mutual cessation of legal hostilities over Privatbank.The deal collapsed after Mr Poroshenko's cabinet decided making concessions to Mr Kolomoisky was untenable in an election year. Unofficial talks resumed after Mr Zelensky took office this spring, but any outcome is unlikely to require Mr Kolomoisky to surrender any assets or compensate Ukraine for Privatbank's losses, according to a person briefed on the talks.Speaking to reporters at a conference in Kiev last week, Mr Kolomoisky said there was a "good window of opportunity" for a settlement.Mr Honcharuk said "the very fact that there's a public discussion […] is a step forward."In April, as Mr Zelensky was on course for a crushing 73 per cent electoral win, a court in Kiev ruled the nationalisation was illegal. The central bank is appealing against the decision and has said it will declare the bank insolvent again should control be awarded to Mr Kolomoisky.Mr Honcharuk said Mr Zelensky would avoid interfering with Ukraine's courts or the central bank's independence, while trying to "defend the interests" of the country. "Of course, they used to work together. But we inherited a very tricky situation," he said. Get alerts on Ukrainian politics when a new story is published Get alerts Copyright The Financial Times Limited 2019. All rights reserved. Reuse this content (opens in new window) Latest on Ukrainian politics
https://www.ft.com/content/beddb1cc-d885-11e9-8f9b-77216*******
Прем'єр-міністр України заявив, що Київ домагається "компромісу" з олігархом-мільярдером Ігорем Коломойським у зв'язку із банківським скандалом у розмірі 5,5 мільярда доларів, що може ризикувати відчуженням західних прихильників нового уряду президента Володимира Зеленського. Олексій Гончарук сказав FT, що президент хоче досягти врегулювання з паном Коломойським під час краху найбільшого в Україні кредитора Приватбанку, який Київ націоналізував на тлі звинувачень у шахрайстві. "Я повністю переконаний, що нам потрібно зосередитися на зростанні зараз і шукати спільних рішень, а не витрачати наші ресурси на руйнування один одного. Тож я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу ", - сказав пан Гончарук в інтерв'ю. МВФ попередив Україну, що відступ від націоналізації Приватбанку може поставити під загрозу її очікувану програму в розмірі 3,9 млрд доларів, і що чиновники очікують, що Україна поштовх буде відновити 5,5 млрд. дол., витрачені на порятунок банку....
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"a move that risks alienating the western backers of President Volodymyr Zelensky's new government."

сразу чувствуется, откуда уши торчат этой заграничной писанины.
https://www.ft.com/content/beddb1cc-d885-11e9-8f9b-77216*******
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Ну не проканало сегодня и ладно...попробуем через недельку....да..?? "Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", - Гончарук о "ПриватБанке" - Цензор.НЕТ 1436
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Какие переговоры?
Коломойский открывает ногой дверь в офис президента и диктует свои требования.
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То ведет, то не ведет, да что ж вы сами себе противоречите???
По истене "там много сумашедших и психологически не здоровых людей" и самое страшное что эти люди управляют страной, Боже храни Украину!
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Огнетушитель в сраку этому донбаситу, а не Киев.
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После президентов Януковича и Зеленского, харьковских жидков и уж тем более монокоалиции в ВР из "слуг народа", уже мало что удивляет в этом балагане. Человеческое достоинство покинуло эту страну. Напрочь.
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Гончарук анонсировал компромисс с Коломойским по "Приватбанку", - Financial Times
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простите, но это все попахивает тяжелой формой шизофрении.
если сопоставить все их заявления по многим темам -- имеем четкий вывод,
они вообще не знаю и не понимают что сами хотят делать дальше...

как говорится: "5 минут, полет нормальный"
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Дубинский бьёт тревогу по поводу скользкого литовца Абромавичуса, прибившегося к команде Зеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=-kTtreoWKdQ

Похоже не внедрении гнидки в организм.
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да проминвест он отожмет у русских да и все, или то шо останется от него, если коломойский сунет свой пятак в приват, ему и зеленскому бошки снесут очень быстро, а гончарук, этот молодое дарование, он сам продукт системы, все на что у них хватает , это распродать то шо не успел распродать грося. Экономика на растяжке, жмут долги и олигархи начали новый передел, бюджет пополнять нечем, вот они и пошли путем ужесточений налогового кодекса, наезды на фопы, кассовые, и поднятие минималки, шо ударит по зарплатам в теневом секторе и в общем снизит покупательную способность населения. И кстати не за горами новый трудовой кодекс, который обратит украинцев в полное рабство. Когда начнется деребан земли и последних госактивов , немного постреляют они друг друга, европейский и американский чистый капитал не придет сюда, прокладки там разные офшорные, это да. Там уже видно шо нихуя не будет, баканов ходит как друг к суркису, толстый ездит на свадьбы к смотрящим, коломойский проводит любое нужное решение через украинские суды, порошенка уже никто сажать не собирается, наверное откупился, а кабмин наполняется старыми кадрами, но им тесно и гончарук ешо друзей и родычей позовет, потом скажет - ****, ну как работать таким высококлассным штырям за такую смехотворную зарплату, мы же соль украинской земли и полтора лимона на рыло каждому соучастнику большого деребана выпишут... Не будет тут нихуя, рокировка олигархов, это все. Пока их не начнут отстреливать как собак, прогресса в этой стране не будет, хотя отстрел бешеных свиней и животных, тоже не добавит, деньги будут убегать из страны, но так немого очистит почву, а кто на этом выжженом поле взрастет, это уже второй вопрос, но скорей всего такие же как и сейчас, но более матерые и аккуратные в своем ремесле - воры.
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ляпнул лишнего, что коломою готовятся бабки отвалить
и аргументация самоката поражает - я верю, я уверен...
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от петушара... побачили реакцію суспільства і в обіс.рались...
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Нетушки-нетушки! Умерла, так умерла...
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Аудит показал, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финансового учреждения более 5 миллиардов долларов

АУДИТ ПОКАЗАЛ, КАК БЫВШИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРИВАТБАНКА ВЫВЕЛИ ИЗ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БОЛЕЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.
Проанализировав материалы аудита, проведенного компанией Kroll, в OCCRP (Центре исследования коррупции и организованной преступности) объяснили, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финучреждения 5,5 миллиарда долларов. ДЛЯ ЭТОГО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ И ГЕННАДИЙ БОГОЛЮБОВ ПРИМЕНИЛИ СХЕМУ, В КОТОРОЙ БЫЛ ЗАДЕЙСТВОВАН ФИЛИАЛ БАНКА НА КИПРЕбанка на Кипре, сообщает

Экс-владельцы ПриватБанка не зря решили задействовать именно эту схему. Все дело в том, что филиал банка на Кипре в НБУ рассматривали как одно из отделений финансового учреждения в Украине. Соответственно, чиновники Нацбанка не видели, что средства выводятся из страны, и переводятся на Кипр. ВУ свою очередь кипрские регуляторы не выявили признаков фиктивности у контрактов, на основании которых осуществлялись банковские переводы на общую сумму 5,5 миллиарда долларов.
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Сергей Лещенко, доверенное лицо Зеленского, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА»
Журналист и нардеп по совместительству Лещенко, который, как известно, не так давно начал "искренне поддерживать" основного конкурента действующего президента Украины, в свое время "мочил" Игоря Коломойского.
Новость была опубликована изданием "Факты". При этом уточняется, что нынешний союзник ставленника олигарха Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях:
"Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского.
Особо сентиментальным советую послушать этот диалог Коломойского с главой Нафтогаза Андреем Коболевым".

Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и угрожает спустить на него подконтрольные добровольческие батальоны
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
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Сразу видно, что истинный патриот, у зебилов, как и сами зебилы, разговаривает с Коболевым.
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ПРИВАТНАЯ ИМПЕРИЯ: ЧТО В УКРАИНЕ ПРИНАЛДЕЖИТ ОЛИГАРХУ КОЛОМОЙСКОМУСистема YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват»
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.

И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения

Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.

Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.
Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта». «Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.

Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук

Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине

В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».

В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу «Привата»

В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.
Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.

В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров.
ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.

Отдельно следует упомянуть и о СМИ.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».

Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».


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Кстати! Наш новый премьер Алексей Валерьевич Гончарук

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.

У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
https://www.uaportal.com/ukr/news/oleksij-goncharuk-vtrativ-batka.htm
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Нуканешн...
Хде ж это видано, что бы куклы с кукловодом переговоры устроили?
Ну, разве что, если у кукловода раздвоение личности...
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Бизнес-империя Коломойского:
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.
https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
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Вы бы Мертвечуком так увлекались, порохоботные - больше пользы Украине было бы.
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Зебил, если Медведчука Зелемойский не сажает, значит о Порошенко не за что было его сжать.
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болеешь, бедолага - порохоботулизм поразил мозг...
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Новый представитель Кабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте Суркова.

В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова.
Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebookгде Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
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Баканов в США. Паника и ошибки.
МастерТук
3 липня 2019 19:05:08
Дмитрий Чекалкин
18 год ·
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "

Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.

Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.

С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп Гончарук про "Приватбанк": "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде" - Цензор.НЕТ 2811

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".

Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."

МастерТук
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...

Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.

Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".

Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.

Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.

Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.

Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "
Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.

Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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