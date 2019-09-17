 Гончарук про "Приватбанк": "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде"

Про це йдеться в заяві прем'єра Гончарука, передає Цензор.НЕТ.
"Зранку вийшла стаття в Financial Times, в якій я коментую справу "Приватбанку" та нібито наголошую, що ми шукаємо компроміс у цьому питанні. Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що Уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання. Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки над "і": Уряд уважно вивчає ситуацію навколо "Приватбанку" (в тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). Жодних перемовин Уряд ні з ким не веде. Більше того, журналістам FT я наголошував, що не настільки глибоко знаю юридичні деталі цієї справи, щоб її коментувати по суті. Але я впевнений, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами", - заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Раніше Ігор Коломойський заявляв, що в спорі про націоналізацію "Приватбанку" готовий задовольнятися сатисфакцією за обвинувачення на його адресу та мировою угодою і бачить для цього хороше вікно можливостей. Однак деталей можливої угоди не уточнив.
Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.
Наразі сторони проводять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.
Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" і його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського й Боголюбова та ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.
Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.
Головний архітектор проекту - Андрій Сорін, центр створено на кошти меценатів - підприємця Генадія Аксельрода[2], президента Дніпровської єврейської громади Генадія Боголюбова та
президента Об'єднаної єврейської громади Ігоря Коломойського
Комплекс «Менора» складається з 7 веж, що представляють собою Храмовий семисвічник. Загальна площа центру більше 50 000 м². Найвища вежа - 20 поверхова (77 метрів)[4].
ВІКІПЕДІЯ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Центр_ "Менора"
Мы богоизбранный народ, или мы так считаем, ...наша жизнь, наше существование вызывает ответные реакции"- отметил Коломойский.
Об этом заявил Президент объединенной еврейской общины Украины Игорь Коломойский на 7 съезде евреев.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
"1. Вернуть деньги Коломойскому за Приват
2. Вернуть еще столько же за моральный ущебр"
3. Выплаты провести фантиками от рошенок с Липецкой фабрики
5 июня 2019 16:10
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "НВ" со ссылкой на аналитический центр Atlantic Council.
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
В иске говорится о том, КАК РАБОТАЛА СХЕМА Конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров - заговорщиков". (с. 3).
Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.
ВЕРНИТЕ БАНК ВЛАДЕЛЬЦУ !!!
Приватбанк - классический банк-пылесос. Он активно привлекал депозиты населения и, под видом кредитов (актив), выдавал эти деньги предприятиям, которые объединены в неформальную группу "Приват".
https://biz.censor.net.ua/r3017506
ПРИВАТНАЯ ИМПЕРИЯ: ЧТО В УКРАИНЕ ПРИНАЛДЕЖИТ ОЛИГАРХУ КОЛОМОЙСКОМУ
Система YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват»
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».
Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».
«Только на патриотические чувства не надо давить.
Мне не надо говорить, что кто-то голодает или не хватает на армию, а я буду получать два миллиарда.
Я не спешу.»
Имеет право праздновать. Развел ЗЕфанов реально красиво. И не хочет стесняться этого.
Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было 1+1
Портнов - не апологет режима Януковича, он выполнял свою работу. У меня с ним хорошие отношения. Он вообще ничего не совершил и к команде Зеленского отношения не имеет.
О "Гражданской войне". На Донбассе внутренняя гражданская война, что тут непонятного? Воюют украинцы с украинцами. Россия ее спровоцировала и поддерживает одну часть
украинцев.
Тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% - Геннадию Боголюбову.Источник: https://censor.net.ua/n3125135
По поводу господина Коломойского я Вам сразу скажу. Все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и, если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку». Давайте поаплодируем будущему президенту Владимиру Александровичу Зеленскому, который не побоялся прямо на дебатах пообещать нам посадить Коломойского.
Мы запомнили ̶э̶т̶о̶т̶ ̶т̶в̶и̶т̶ это обещание Зеленского.
И если после инаугурации правоохранительные органы не объявят подозрение Коломойскому, то это будет означать, что Владимир Александрович нам наврал на дебатах.
У вас, Владимир Александрович - уникальный шанс. Посадить друга - и стать Ли Куан Ю
https://real-vin.com/terroristy-dnr-zanjali-novye-pozicii-v-rajone-razvedenija-storon-v-petrovskom
https://www.ft.com/content/beddb1cc-d885-11e9-8f9b-77216*******
Прем'єр-міністр України заявив, що Київ домагається "компромісу" з олігархом-мільярдером Ігорем Коломойським у зв'язку із банківським скандалом у розмірі 5,5 мільярда доларів, що може ризикувати відчуженням західних прихильників нового уряду президента Володимира Зеленського. Олексій Гончарук сказав FT, що президент хоче досягти врегулювання з паном Коломойським під час краху найбільшого в Україні кредитора Приватбанку, який Київ націоналізував на тлі звинувачень у шахрайстві. "Я повністю переконаний, що нам потрібно зосередитися на зростанні зараз і шукати спільних рішень, а не витрачати наші ресурси на руйнування один одного. Тож я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу ", - сказав пан Гончарук в інтерв'ю. МВФ попередив Україну, що відступ від націоналізації Приватбанку може поставити під загрозу її очікувану програму в розмірі 3,9 млрд доларів, і що чиновники очікують, що Україна поштовх буде відновити 5,5 млрд. дол., витрачені на порятунок банку....
сразу чувствуется, откуда уши торчат этой заграничной писанины.
https://www.ft.com/content/beddb1cc-d885-11e9-8f9b-77216*******
Коломойский открывает ногой дверь в офис президента и диктует свои требования.
По истене "там много сумашедших и психологически не здоровых людей" и самое страшное что эти люди управляют страной, Боже храни Украину!
https://mobile.twitter.com/m170261m/status/1173883315272736769
если сопоставить все их заявления по многим темам -- имеем четкий вывод,
они вообще не знаю и не понимают что сами хотят делать дальше...
как говорится: "5 минут, полет нормальный"
https://www.youtube.com/watch?v=-kTtreoWKdQ
Похоже не внедрении гнидки в организм.
и аргументация самоката поражает - я верю, я уверен...
АУДИТ ПОКАЗАЛ, КАК БЫВШИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРИВАТБАНКА ВЫВЕЛИ ИЗ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БОЛЕЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.
Проанализировав материалы аудита, проведенного компанией Kroll, в OCCRP (Центре исследования коррупции и организованной преступности) объяснили, как бывшие владельцы ПриватБанка вывели из финучреждения 5,5 миллиарда долларов. ДЛЯ ЭТОГО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ И ГЕННАДИЙ БОГОЛЮБОВ ПРИМЕНИЛИ СХЕМУ, В КОТОРОЙ БЫЛ ЗАДЕЙСТВОВАН ФИЛИАЛ БАНКА НА КИПРЕбанка на Кипре, сообщает
Экс-владельцы ПриватБанка не зря решили задействовать именно эту схему. Все дело в том, что филиал банка на Кипре в НБУ рассматривали как одно из отделений финансового учреждения в Украине. Соответственно, чиновники Нацбанка не видели, что средства выводятся из страны, и переводятся на Кипр. ВУ свою очередь кипрские регуляторы не выявили признаков фиктивности у контрактов, на основании которых осуществлялись банковские переводы на общую сумму 5,5 миллиарда долларов.
Журналист и нардеп по совместительству Лещенко, который, как известно, не так давно начал "искренне поддерживать" основного конкурента действующего президента Украины, в свое время "мочил" Игоря Коломойского.
Новость была опубликована изданием "Факты". При этом уточняется, что нынешний союзник ставленника олигарха Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях:
"Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского.
Особо сентиментальным советую послушать этот диалог Коломойского с главой Нафтогаза Андреем Коболевым".
Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и угрожает спустить на него подконтрольные добровольческие батальоны
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.
И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения
Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.
Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.
Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта». «Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.
Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук
Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине
В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».
В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу «Привата»
В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.
Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.
В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров.
ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.
Отдельно следует упомянуть и о СМИ.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».
Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
https://www.uaportal.com/ukr/news/oleksij-goncharuk-vtrativ-batka.htm
Хде ж это видано, что бы куклы с кукловодом переговоры устроили?
Ну, разве что, если у кукловода раздвоение личности...
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.
https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова.
Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebookгде Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
МастерТук
3 липня 2019 19:05:08
Дмитрий Чекалкин
18 год ·
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
МастерТук
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.
Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".
Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "
Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0