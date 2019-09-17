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 Політика України
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Все про:вибори (4500) Донбас (13038) Лайчак (26)

 Зараз немає умов для проведення виборів на Донбасі, - глава ОБСЄ Лайчак

Глава Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, вважає, що нині немає умов для проведення виборів на окупованому Донбасі, оскільки вони можуть відбутися тільки в системі української юрисдикції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Лайчака BBC.

За словами глави ОБСЄ, вільні вибори на Донбасі можуть відбутися тільки в системі української юрисдикції.

"Я думаю, що вільні вибори можуть пройти тільки у вільній обстановці, і звичайно по українським законам і за спостереження з боку міжнародних спостерігачів - ОБСЄ, інших міжнародних організацій, тобто в системі української юрисдикції. Тільки після цього, коли ми досягнемо такої ситуації, ми зможемо організувати вибори і назвати їх вільними", - заявив Лайчак.

Водночас передувати проведенню виборів, на думку глави ОБСЄ, має виведення російський військ з регіону, а також встановлення Україною контролю над кордоном на Сході.

"Звичайно, про конкретні деталі мають домовитися сторони, і оскільки Донбас є територією України, я вважаю правомірним, що вибори можна організувати тільки в такій обстановці, коли українська влада, український уряд скажуть, що є атмосфера, передумови для вільних виборів. На сьогодні такої ситуації немає", - розповів Лайчак.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148866
 
 
 Топ коментарі
 
Не прошло и 100 дней, как мальчик Вова обарыжился и не хочет прекращать войну Сейчас нет условий для проведения выборов на Донбассе, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 4349 Сейчас нет условий для проведения выборов на Донбассе, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 4349
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А зачем нам выборы на донбасе. У нас есть преЗедент и Слуги нарида. Есть жи кому руководить и так!!!
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Вибори будуть там рано чи пізно, бо їм не потрібен гнійник в одному місці, їм потрібен гнійник по всій Україні.
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А зачем нам выборы на донбасе. У нас есть преЗедент и Слуги нарида. Есть жи кому руководить и так!!!
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Не прошло и 100 дней, как мальчик Вова обарыжился и не хочет прекращать войну Сейчас нет условий для проведения выборов на Донбассе, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 4349 Сейчас нет условий для проведения выборов на Донбассе, - глава ОБСЕ Лайчак - Цензор.НЕТ 4349
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Гы. Один ********** сернул, а другой ему тут же подлизал очко. Вы периодически меняетесь или у вас одни и те же очко лижут? Бу-га-га.
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Кацап по развитию на уровне опарыша, что не высер, то про жопу
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Пока нет условий, вот выберут новый хароший ЦИК и сразу условия появятся
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Прозрєл? Сепари ж сказали що цього не допустять. Не буде там ніяких виборів.
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Да не будет никаких выборов потому что рашку вполне устраивает вечный гнойник на заднице Украины и вопрос членства НАТО закрыт для Украины навсегда (пока не решены территориальные споры, а они не решаться никогда)
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Вибори будуть там рано чи пізно, бо їм не потрібен гнійник в одному місці, їм потрібен гнійник по всій Україні.
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