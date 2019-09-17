 Зараз немає умов для проведення виборів на Донбасі, - глава ОБСЄ Лайчак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Лайчака BBC.

За словами глави ОБСЄ, вільні вибори на Донбасі можуть відбутися тільки в системі української юрисдикції.

"Я думаю, що вільні вибори можуть пройти тільки у вільній обстановці, і звичайно по українським законам і за спостереження з боку міжнародних спостерігачів - ОБСЄ, інших міжнародних організацій, тобто в системі української юрисдикції. Тільки після цього, коли ми досягнемо такої ситуації, ми зможемо організувати вибори і назвати їх вільними", - заявив Лайчак.

Водночас передувати проведенню виборів, на думку глави ОБСЄ, має виведення російський військ з регіону, а також встановлення Україною контролю над кордоном на Сході.

"Звичайно, про конкретні деталі мають домовитися сторони, і оскільки Донбас є територією України, я вважаю правомірним, що вибори можна організувати тільки в такій обстановці, коли українська влада, український уряд скажуть, що є атмосфера, передумови для вільних виборів. На сьогодні такої ситуації немає", - розповів Лайчак.

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