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Все про:підпал (234) Гонтарева (297) Голос партія (72)

 Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос"

У партії "Голос" наполягають на негайній реакції правоохоронних органів і президента України на підпал будинку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої і вважають, що те, що сталося, не можна розцінювати, як звичайний кримінал.

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Злочинці, які стоять за цим, мають бути негайно знайдені правоохоронною системою та покарані за рішенням суду", - закликали в партії.

"Реформа банківського сектору, проведена Валерією Гонтаревою після Революції Гідності, викликала чимало суперечок. Політичний та медійний тиск на Валерію Гонтареву не припинявся, а в останні місяці навіть посилився. На цьому тлі зухвала атака на будинок, який належить ексголові Нацбанку, не може розцінюватися як звичайний "кримінал", розслідування підпалу має стати пріоритетом для правоохоронців. Недоторканність та захист власності - основа для будь-якого економічного зростання. Це також базова потреба будь-якого інвестора, про залучення яких так любить говорити президент у відеозверненнях та прем’єр-міністр на міжнародних форумах. Якість та швидкість розслідування такого зухвалого злочину стане справжнім сигналом для бізнесу та інвесторів, а також й іспитом для правоохоронних органів", - констатували в "Голосі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Євросолідарність" про підпал будинку Гонтаревої: У владі є представники, які хочуть їй помститися

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний кримінал: його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - Голос 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148864
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше бы он продолжал петь . У него это лучше получается .
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Інсценіровка підпалу Гонтаревою карається так само, як і підпал. Самопідпал - важкий злочин і Гонтарева має тільки по ньому бути допитана
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Где смеяться ? Выводят шкуру поросячью на вилы . Конечно будет спрыгивать .
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Лучше бы он продолжал петь . У него это лучше получается .
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что-то у гонтаревой все загорелось именно когда надо давать показания прокурору, а раньше никому не мешала ))
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Я думаю, что Лерка представляет большую угрозу для Петюни, т.к. очень много знает. Её скорее прикончат свои, чем Беня.
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Я бы не сказал, хоть и Косой, но хорошо слышу.
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Зато какой талант! Это же надо, без голоса, стать таким популярным. Хотя мелодика его песен мне нравится.
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ТАЛАНТ ЗЕ, без голоса, а стал ПРЕЗИДЕНТОМ и притом популярным, и многим нравится.
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То же верно, а вот у Потрошенко не получилось. Голоса то же нет, но вот популярности еще меньше чем голоса. Гы.
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только цапы хотят нашей стране плохо - или полные зебилы
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Причем тут ЗЕ? Разве нормальный человек будет строить себе дом в с.Гореничи? Вот дом и сгорел. Бу-га-га.
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С ее фамилией и наклонностями надо было строиться в Чортомлыке
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как-то невдобно со сгоревшим домом вышло, не так, ли, зебилы ?
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ЗЕ тоже лутше бы стучал по клавишам...
През из него никакой...
Ну разве През в ШАПИТО...
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Он и как певец так себе. Корчит из себя украинского Фреди Меркьюри...
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Півун ротом,пів алфавіту не вимовляє ! Грішно казать ,що краще виходить ! Йому б, до логопеда, фікцію підлікувать !😆
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ГОЛОС есть -- мозгов НЕТ !!!! Преступлений десятками а они переживают за єту жабу !!!
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"Я думал, с кем-то плохо или кошка застряла в трубе..." - Ватсон . Это о нем во всех отношениях.
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зебилы тупые - пару часов назад ,писал тут вам - денег не кто не даст ,от слова - вообще не кто - тупицы зебильные
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Кому денег не дадут ,за что и кому их должны дать ? Может лучше чем у кого-то просить денег взять их у ворья доморощенного ? Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос" - Цензор.НЕТ 3079Тогда уровень жизни народа вырастет сразу раз в десять минимум .
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Этому свинолюбу вообще еще на букварь собирать надо
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свинолюб, или ты из-за своего афигенного 8%-го интеллекта души в жабе-гонтаревой не чаешь?
и плевать то что она тебя лоха развела и на твоё бабло накупила недвижимости в Англии - любовь слепа?
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вах вах - каков зебил - ответь себе на вопрос - а почему у цапов так же фрубль упал - это тоже она виновата ?- а может шо то еще? как можно быть таким тупым? - вот вы какие зебилы)))
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Вах вах, каков пидсвынок! Фубль в 2 раза, а гривна в 3,5 ...... Хотя Свыням без разницы!
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Чупачпок в тебе що сьогодні критичні дні даун?? Чи якогось тупого песдякули сьогодні зміна за цим актом??😂😂
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Да не любят богатенькие когда начинаются такие процессы ,боятся они очень матроса Железняка и комиссаров с наганами ...но и люди тоже не хотят с голоду подыхать ... Поджог дома Гонтаревой не может расцениваться как обычный "криминал": его расследование должно стать приоритетом для правоохранителей, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5157
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є підозра, що саме цей м.ятий йух і підпалив маєток найкращого банкіра всесвіту...
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Голос подал голос по команде "Голос" от хозяина.
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Зебил подал голос по команде урода)
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Как же тебя курочит.... Любо-дорого посмотреть! Продолжай, не лишай удовольствия!
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Как же тебя курочит.... Любо-дорого посмотреть! Продолжай, не лишай удовольствия!
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Где смеяться ? Выводят шкуру поросячью на вилы . Конечно будет спрыгивать .
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Надо провести на месте преступления пять-шесть следственных экспериментов. А лучше семь - шоб наверняка
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Ха-ха! олиги надеялись ограбить народ, а потом спокойно жиреть за границей. Не получится!
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Інсценіровка підпалу Гонтаревою карається так само, як і підпал. Самопідпал - важкий злочин і Гонтарева має тільки по ньому бути допитана
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а что там "приоритетного"?
чем он отличается от поджога магазина, машины (машин, автобусов), гаража или любого другого дома? (это ведь не единичные случаи)
а тут ...прямо - приоритетное...с какого такого счастья???
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Обычная хулиганка, или несчастный случай!
Шел мужик..... бычок неудачно кинул....
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За ПМЖ в Англии не жалко спалить какую то конуру , купленную за украденные гривни....
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Приоритетом будет, если вы Порошенко вместе с Гонтаревой на нары посадите.
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Конечно это не обычный криминал. Это политическое преследование и давление за успешные реформы банковской системы Украины. А как вы думали? От если бы реформы были не успешными - тогда другое дело. Никто бы не преследовал...
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Гонтарева ради своей же безопасности должна немедленно вернуться в Украину, где ей обеспечат круглосуточную охрану по адресу Дегтяревская, 13.
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Ні не кримінал, зебобіки кажуть що норма. Зекоманда спустошує магазини з вогнегасниками.
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Міг і не підписуватися я і так знаю що ти соєвий дебіл.
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Врагов много. Сколько позакрывала банков -лохотронов. Её достать не могут, отыгрываются на кирпичах.
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осталось тока сдаться без бою... Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос" - Цензор.НЕТ 689
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Следующий раз Гонтырева будет биться головой об лондонский омнибус. А для верности прикрутит на него киевские номера
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Цікаво а яка має бути реакція президента??? Він має публічно вистуити в пресі,зробити заяву?А навіщо тоді правоохоронці? Доречі як може з одної кинутої пляшки виникнути декілька очагів пожежі??? Радив би голові партії Голос не робити голос одразу а спочатку позібратися,а то на істерику схоже!!
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Лерка - облигация решила ритуальное сожжение затеять в добавку к несостоявшемуся убийству английской пенсионеркой!
Хочет в политические перейти, как в анекдоте:
сидят в тюрьме собака кошка и ворона. Решили выяснить кто за что:
Собака я дворника укусила, кот я рыбу спёр а ворона важно:
я политическая, я пионэра в жопу клюнула) Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос" - Цензор.НЕТ 9807
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Шото много приключений с Гонтаревой за последнее время. Ньюзмейкер декады. До вступления в силу закона о снятии депутатской неприкосновенности времени всё меньше. У Гонтаревой аврал!
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Уверенна,что сама придумала поджог,чтобы получить вид на жительство
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Для vip-персон и vip-расследование.
Это вам не какой нибудь Шеремет или Бузина...
Здесь - большие бабки. Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1530
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странный поджог охраняемого имения.... щас она начнет верещать о преследованиях и простить убежища в Лондоне
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Сама дала команду поджечь. Что б невылали.
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а ее деятельность не должна быть приоритетом ????
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Гонтарева с Ворушилиным работали на пару: она банкротила банки он со скидкой 80% распродавал себе активы
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порохосвынячый Голос вэрэщить в подпевке Гонтаревой и хором с соевой шоблой мародёров...
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Нагла й брехлива баба, запросто сама могла організувати....
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В неї приорітетом була своя кишеня, а не держава. Чому тепер держава повинна сприймати це як приорітет?!!!
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Та задовбали зі своєю гонтарихою!! Нарада стільки що на ще 100 таких будинків вистачить!! Краще напишіть те, що кажуть мусора, коли їх викликати на підпал або пограбування звичайної людини!!!
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Вот вот - спалили машину знакомому наша доблестная полиция отказалась даже дело открывать Підпал будинку Гонтаревої не може розцінюватися як звичайний "кримінал": його розслідування має стати пріоритетом для правоохоронців, - "Голос" - Цензор.НЕТ 2058
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Надо затребовать Леру хотя бы как свидетеля
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да там сарай, а не дом! за ПМЖ по политическому якобы преследованию и два можно таких спалить!
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не голос, а СРАКА порошенки, называется партия сявки вакарчука
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недопівец Сцявік решил помочь свіньє Лєрє ?
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Який підпал ? Який кримінал ? Звичайна "*********", на сімейному підґрунті..
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І чого це Вакарчук заметушився, мабуть долари вдало в минулому обміняв.
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Столько украсть и спокойно спать? Как би не так .
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