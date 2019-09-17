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 Політика України, Технології
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Все про:Facebook (108) чорний піар (31) фейк (205) Instagram (5)

 Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka

Компанія Facebook зупинила діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації в Україні. Київська фірма витратила на рекламу $1,6 млн. Її акаунтам вдалося залучити 4 млн фоловерів. Серед вилучених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka.

Загалом під час цієї операції Facebook, за офіційними даними, видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

Ідентифікувати ці акаунти і групи як дезінформуючі компанії вдалося не за рахунок вмісту контенту, а завдяки поведінковому аналізу. За словами глави політики з кібербезпеки соцмережі Натаніеля Глейхера, видалені акаунти пов'язані з київським PR-агентством Pragmatico. "Я думаю, що вони розташовані в Києві. Але цей факт я б двічі перевірив", - уточнив Глейхер.

Загалом Facebook видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп. У них було в сукупності близько 4,2 млн фоловерів. Приблизно 400 000 акаунтів приєдналися до груп. Сторінки і групи керувалися фейковими акаунтами, а імена постійно змінювалися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейсбук видаляє публікації про "Азов" на сторінці-хроніці "Битва за Україну", вона ризикує бути видаленою

Бюджет, витрачений на рекламу у Facebook та Instagram, Глейхер оцінює приблизно в $1,6 млн. "Розраховувалися переважно в доларах", - уточнює він.

За мірками України це дуже велика сума. Наприклад, один з найдорожчих постів на виборах був розміщений у фан-групі "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Він називався "Якщо ти за перемогу України - тисни лайк". Він приніс мільйон показів і міг обійтися, за оцінками Facebook, в $10 000-50 000. Інші пости політиків, як правило, коштували в десятки разів менше.

Глейхер підозрює, що організатори кампанії направляли людей за межі Facebook на сайти, які позиціонувалися як новинні. Примітно, що в прикладах видалених сторінок опинилися акаунти видань Znaj.ua, Politeka, Hyser. Тепер вони не працюють.

Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka 01
Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka 02
Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148860
 
   
 Топ коментарі
 
хорошо но поздно. у зебланских ботов всех эти страницы лайкнуты были перед выборами...
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Ты бы статью прочёл, для начала.
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зЕбіл не читач, зЕбіл писака
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Наконц добрались до порохоботов, нужно еще Цензор почистить от этого совкового дерьма.
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В украинском сегменте Интернета есть такой термин "порохоботы". Впервые он был озвучен в эфире "Шустер live" Андреем Илларионовым - экс-советником Владимира Путина.
Очевидно, что Илларионов провел параллель с "фабрикой троллей" в РФ, о существовании которой давно известно. В России реальность "логова троллей" подтвердили буквально через пару месяцев с момента создания, чего не скажешь об Украине, где поиски фабрики "порохоботов" продолжаются уже более чем полтора года.»
https://bykvu.com/ru/mysli/30412-porokhoboty-ili-patrioty/

Шукають по цей час (с)
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Зато на "Цензор.нет" этого говна хоть отбавляй. Но ничего не сделаешь: Контракт - есть контракт. Надо разгонять "шоколадное говно" по трубам.. Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka - Цензор.НЕТ 5708
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хто-б на Цензоре почистил легион пете-бобиков....
засрали все ветки даже не касающиеся политики,зэ,пэ....
оплаченное недержание,как я понимаю.
хуже сепарни ей богу.
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в целом тут регистрацию ввели зря, как и мурдерацию
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в современном мире ботов и троллей-регистрация или без-уже неважно.тут минус-это не количественное,а качественное оценивание.
вот не понравиляся мне камент,но он по теме,и его по уму-это дать оценку,а не жать "спам"
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Ти пропонуєш залишити на Цензорі, тільки лахтинських і ОРДЛОвських?

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нигде и никогда нельзя регистрироваться под своим именем, ублюдочная помойка фб в первую очередь
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Кобило, ти все сплутала: зараз на Цензорі нема пороВшивих. Ну окрім тебе і ще кількох придурочних, як ти. Зараз вони в ступорі і радяться з Бутусовим як далі продовжити срач...
А до цього такогогівна було 80%.
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Не перебільшуй. Таких тут було не 80%, а 73,22%.
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Типовий тупенький зєлєбобєр.Компанія Facebook подала на офіційній сторінці зразки поширюваної ботами дезінформації про зачмирених прихильників Пороха і творця Вову.Кому ж це вигідно ?
У розумніших зєлєбобєрів вистачає клепки не називати чорне,-білим.
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Слава Богу, мою не удалили Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka - Цензор.НЕТ 5190 Надеюсь теперь экономика пойдет в рост і відсоток жирів в маслі зросте
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Моё мнение ФБ курируется и модерируется ордой.Уровень влияния орды на ФБ можно определить по 2 м фактам.Юрия Бутусова неоднократно банят на месяц и больше.А Маргариту Симоньян(Раша Тудей) забанили на3 дня и через полчаса разбанили.Вот вам и Юрьев день.Тикать надо с ФБ по тихому ,уводить рекламу оттуда.Стараться заставить платить налоги у нас .СБУ через частных провайдеров должны сделать недоступным ФБ-ФСБ не подымая шума.Учить надо монстра,который и в США бедокурит.
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