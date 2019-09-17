 НАЗК заявить у НАБУ і Нацполіцію про недостовірні відомості в деклараціях Тарути, Шкірі, Атрошенка та Баласинович

Недостовірну інформацію у деклараціях подали народні депутати України Ігор Шкіря та Сергій Тарута. Крім того, не дотримались вимог закону голова Білоцерківської міської ради Геннадій Дикий, секретар, депутат Херсонської міської ради Олена Урсуленко, голова Чернігівської міської ради Владислав Атрошенко, Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, голова Рахівської районної ради Василь Дан та голова Васильківської районної ради Наталія Баласинович, йдеться в повідомленні НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

За результатами перевірки декларацій Ігоря Шкірі за 2015 (виправленої), 2016 (виправленої) та 2017 роки було встановлено, що народний депутат зазначив недостовірні відомості про отриманий власний дохід та дохід дружини у вигляді заробітної плати та процентів від банків. Також недостовірно вказав вартість транспортних засобів, що перебували у нього та його дружини у користуванні. Крім того, не задекларував відомості про власні корпоративні права та низку земельних ділянок, які належали на праві власності дружині, а також не зазначив відомості про її фінансові зобов’язання перед банком.

Сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015 (виправленій), 2016 (виправленій) та 2017 роки становить понад 59,4 млн грн, понад 59,2 млн грн та понад 64,8 млн грн відповідно.

Сергій Тарута, подаючи декларацію за 2016 рік, недостовірно вказав відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, та отриманий ним дохід. Крім того, ще одну земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, не задекларував взагалі. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2016 рік становить понад 5,3 млн гривень.

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Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомить НАБУ, направивши обґрунтовані висновки.

Геннадій Дикий у декларації за 2017 рік не зазначив відомості про корпоративні права, що належать члену сім’ї (дружині), та не задекларував земельну ділянку, яка належить їй на праві власності. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік становить понад 32 млн гривень.

Олена Урсуленко у декларації за 2016 рік (виправленій) не задекларувала причіп та фургон, які належать на праві власності члену сім’ї (чоловіку), та не вказала отриманий ним дохід від продажу транспортного засобу. Крім того, зазначила недостовірні відомості про свій та чоловіка дохід від надання майна в оренду та дохід, отриманий чоловіком від зайняття підприємницькою діяльністю. Загалом виявлено порушень на суму майже 7 млн гривень.

Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення буде направлено до Національної поліції.

Владислав Атрошенко у декларації за 2016 рік не задекларував дві земельні ділянки та квартиру, які належать члену сім’ї (дружині) на праві власності, а також недостовірно вказав відомості про власні грошові активи (кошти, позичені третім особам). Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 2,8 млн гривень.

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Олег Черниш, подаючи декларацію за 2016 рік, не задекларував земельну ділянку та вказав недостовірні відомості про легковий автомобіль, які належать йому на праві власності. Загалом виявлено порушень на суму майже 750 тис. гривень.

Богдан Андріїв, подаючи декларацію за 2016 рік, не задекларував дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також не зазначив відомості про два автобуси, які належать їй на праві власності. Загалом виявлено порушень на суму понад 435 тис. гривень.

Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомить НАБУ, направивши обґрунтовані висновки.

Василь Дан, подаючи декларацію за 2016 рік, не відобразив відомості про отримані ним доходи та земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні члена сім’ї (дружини) на праві оренди, а також недостовірно вказав відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності. Загалом виявлено порушень на суму понад 550 тис. гривень.

Наталія Баласинович у декларації за 2016 рік не зазначила відомості про наявні у неї фінансові зобов’язання та про отриманий нею дoхід у вигляді додаткового блага від банку, а також отриманий членом сім’ї (чоловіком) дохід від відчуження транспортних засобів. Крім того, зазначила недостовірні відомості про отриманий нею дохід від відчуження рухомого майна. Загалом виявлено порушень на суму понад 420 тис. гривень.

Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення буде направлено до Національної поліції.

Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.