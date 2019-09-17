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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2768) опитування (403) Центр Разумкова (46)

 Діяльністю Зеленського задоволені 70% українців, а новоствореної Ради - 44%, - опитування Центру Разумкова

Діяльність Президента Володимира Зеленського оцінюють позитивно 70% респондентів (негативно - 9%), новообраної Верховної Ради України - відповідно 44% і 10%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Результати опитування свідчать, що 57% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку, 17% - що події розвиваються в неправильному напрямку. 41% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми і труднощі протягом найближчих декількох років, 40% - що здатна подолати в більш віддаленій перспективі, і тільки 6% - що не здатна їх подолати.

Водночас 62% опитаних вважають, що діяльність нової влади приведе до поліпшення ситуації в країні, 7% - що її діяльність приведе до погіршення ситуації, 15% - що вона суттєво не змінить ситуацію в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу"

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Президента України (йому довіряють 79% опитаних), Збройних Сил України (74%), волонтерських організацій (69%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64%), Національної гвардії України (64%), Церкви (63%), Державної прикордонної служби (63%), добровольчих батальйонів (62%). Уряду України (57%), Верховної Ради України (57%), ЗМІ України (56%), громадських організацій (52%), Національної поліції (51%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), судовій системі загалом (72%), місцевим судам (66%), комерційним банкам (65%), політичним партіям (63%), Прокуратурі (61%), Верховному Суду (59%), Конституційному Суду України (56%), державному апарату (чиновникам) (55%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (54%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (53%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (52%), Національному банку України (51%), Антикорупційному суду (50%), профспілкам (49%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 51% українців довіряє поліції, 64% - рятувальникам, - опитування Центру Разумкова

Діяльність Президента Володимира Зеленського оцінюють позитивно 70% респондентів (негативно – 9%), нового складу Кабінету міністрів України – відповідно 45% і 8%, новообраної Верховної Ради України – відповідно 44% і 10%, фракції Партії "Слуга народу" у Верховній Раді України – відповідно 50% і 11%. Діяльність інших фракцій та депутатських груп у Верховній Раді України частіше оцінюється негативно: діяльність фракції Партії "Європейська солідарність" оцінюють позитивно лише 14% респондентів, негативно – 59%, діяльність фракції Партії "Опозиційна платформа - За життя" – відповідно 17% і 54%, фракції Партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – відповідно 23% і 44%, фракції Партії "Голос" – відповідно 23% і 35%, депутатської групи "За майбутнє" – відповідно 9% і 28%.

52% опитаних вважають, що та обставина, що у Верховній Раді Україні сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше позитивних наслідків для країни, лише 11% – що матиме більше негативних наслідків, а 23% – що матиме приблизно однаковою мірою позитивні та негативні наслідки.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148855
 
   
 Топ коментарі
 
Все еще намного хуже чем я думал Зеленскому доверяют почти 80% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8481
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Путенга переплюнул ? Еще надо с такими данными сразу публиковать какой процент дебилов в стране ? Хотя наш Вовочка пока делает то что эта масса дебилов и просит ! А вот чем это закончится, посмотрим .
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Кого интересуют дутые рейтинги, на хлеб их не намажешь.
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ну, ты ж сейчас тут, значит тебя интересует
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Я тут с 14 года, когда ещё президент прибором по пианино и рейтинг его отсутствовал по определению, с чего вдруг такое доверие, актёр хороший или его режиссёр.
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тысячу раз тебе поясняли миллионы украинцев:
это гигантское доверие Зеленскому создал Петро Пятый
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Именно поэтому надо верить киношному супергерою. Может хватит доверять,уже доверили, теперь надо проверять в деле.
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Трепло,это создал тиливизер
Ну и немерянное количестко бабок,потраченное одним богатым жидом на раскрутку другого жида
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странно. умные допысувачи на Цензоре еще в апреле клялись в тотальном уменьшении рейтинга ЗЕ-команды к осени а Майдан обещали не позже ноября...
На скока переносим? На месяц? На год? На пять лет?
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странно, что такие "умные и образованные" 73% верят опросам на самих себя.
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И ШО ЦИКАВО НО ,,********" НА ТЕХ ВЫБОРАХ БЫЛ НАЗНАЧЕН ПАРАШОНКОЮ. 😂😅😂
ШО ЭТО, ЗРАДА, ИЛИ НОЖ В ДУПУ??????? 😂😅😂
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Не самый исходя из того что голосовало чуть больше половины Украины, 58%, остальные присмотривались и еще не факт что они примкнут к вашему лагерю.
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Ну так от этого(58% голосовавших) Пэци не легше.Берем 4,42% от 58% и получаем- арифметическую погрешность,а точнее ноль,если округлить.А округляют всегда или в большую или меньшую сторону.Если интересно могу посчитать?
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Саша ,не жонглируй циферами,растяжение извилины получишь ,не надо, послушай я скажу вот когда я иду по улице что все поголвно мужчины прямо падают пред моей красотой, но это же не так!Один - два ,ну может три ,упадут но явно не все ,однако почему не приврать ,может кто то и поверит.)))
Я не из армии зомбо -зебилов , мене лапшу на уши не надо,хорошо?
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Ну зачем же так фамильярно Лиля?И где ты увидела жонглированиецифрами?Данные по Одессе и области-это данные ЦВК,что еще Пэця прызначав.А алгоритм подсчета голосов от проголосовавших на выборах(58%)-это ты предложила.Я только его применил для Пэциной ЕС.В чем мухлеж-покажи?Если хочешь- сама проверь и подсчитай.Для "слуги народа" ведь посчитала,и для БППе сможешь.
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Знаете ,не удивлена , что вы меня не поняли ваша цель не меня убедить,а тех кто не дай бог увидел правду и начал сомневаться,как всегда ,работаете на публику .
Ведь истина проста как мир, если рейтинг высок ,то вам нет смысла это здесь доказывать, разве нет? То же самое и про "покращення",никто бы не спорил и не доказывал из вас ,если бы это было очевиным и люди это ясно почувствовали. Самая настоящая пропаганда ,как и этот "соцопрос"
.Ну то я не хочу вам помогать дурманить людям разум.!
Прощайте на век ,наша встреча была ошибкой.
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А мы разве встречались?Так,обмен фактами и цифрами.Ну это с моей стороны.Фамильярность,наглость,патетика и инсинуации с твоей.
А Борова подсчитать по своей формуле-слабо стало?Бывает в пылу наговоришь чего лишнего,а слово не воробей,как бумеранг к тебе и вернется.
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Тебе мадан нужен?а в бан за провокации не желаешь?Там охладят твое празднование "покращення"
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а что такое "мадан"? эт какое-то неприличное слово, мадам. перестаньте материться, вы же на форуме
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А давай проверим кого удалят ?Провокатор.Можно допустить ошибку при на боре ,а провоцировать на вооруженные конфликты несогласных, как ты делаешь ,заслуживает внимания админа.
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"Мадан"-это она круто загнула.И смешно.Описка наверное,бывает.
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Так провоцируют Пэцины адепты,все время чем то пугают.То "зрадой",то ростом доллара и инфляцией,то бегством капиталла с Украины.Даже обмен пленными им не такой был.А послушать Волкера и Госдеп-так все правильно обменяли.Ошибки есть и будут,как же без них.Главное эти ошибки вовремя находить,и исправлять.
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Могут и тебе рейтинг нарисовать какой пожелаешь. Верней какой оплатишь.
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а самому разумкову, как спикеру, доверяют 146%.
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А центр ЗЕлюпы не может опубликовать какие-нить потрясающие цифры доверия зубожЫлов к тем, кто их раздевает и разувает?
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74% доверяют армии и 80% доверяют человеку, который называл эту армию баранами. Этот нарит заслуживает жить в дерьме и чтобы им руководил клоун. Зеленському довіряють майже 80% українців, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5839
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Я вот х.з. как бы какому-то иностранцу объяснять это.... он бы наверное не раз подумал шо перед ним псих, так как такого просто не можид быть...
даже наверное поляк бы не поверил
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Особо доставляют зебилы, радующиеся опросам фейковых агенств и заказухе Разумкова. Зеленському довіряють майже 80% українців, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1940
Ананисты хреновы.
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Сегодня 68.69$ за бочку. И что? Завтра будет по 50. И, опять же, что? Каким боком цена на нефть к Зеленскому или Порошенко? На момент инаугурации Порошенко доллар был по 11.5, а на конец каденции по 26.6. Учетная ставка НБУ 9.5/18. Вот это кайф. Вспоминаем ОВГЗ много-много всяких "вкусняшек".
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а нападение Кацапии тебе за время Порошенко не вспоминается ?
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Ну почему же не вспоминается? Я живу в Мариуполе и прочувствовал все на собственной шкуре и не только. Даже пришлось окна менять у родственников после обстрела "градом" в 15-м. А еще мне вспоминается рост благосостояния господина Порошенко в 82 раз за год на фоне тотального обнищания граждан Украины и повальной трудовой миграции. Так что, давай, бухти дальше о падеже скота в тамбовской губернии.
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а откуда 82%? и тотальное обнищание? в чем оно выражается?
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Не, не! Не 82%, а именно в 82 раза! т.е. у него стало где-то под 90 лярдов зеленки???
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"... мне вспоминается рост благосостояния господина Порошенко в 82 раз за год."

Это он теперь богаче Гейтса?
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Ну да. Не благосостояния, а доходов за год. Признал. Вот, нарыл.

https://strana.ua/news/179674-dokhody-v-deklaratsii-prezidenta-poroshekno-vyrosli-v-82-raza-do-1-3-mlrd.html

Что, впрочем, тоже наталкивает на определенные мысли. Слепой траст, он такой слепой. Особенно умиляет строка о деньгах от министерства финансов Украины.
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Вас не умиляет, что Рошен платит 1,5 млрд. Грн. налогов в год? т.е. прикиньте какая прибыль и сколько зарабатывает хозяин. Это только Рошен. Я не адвокат у Пороха, но большинство этих статей полнейший бред. Кстати, Rothschild Trust это вам не офшор.

https://www.rothschildandco.com/en/switzerland/
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Зе сделал несколько правильных шагов и не так уж много времени прошло. Поэтому 80% это поддержка и ожидания.
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В «Слугу народа» набрали психически больных нардепов - Богдан.

https://ua24ua.net/v-slugu-naroda-nabrali-psihicheski-bolnih-nardepov-a-poroshenko-taki-gotovit-putch-bogdan/
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Землю продают по схеме которая Европа не видывала.Кобель с тарифами на месте.4% роста
это не о чем,40лет до нынешней Польши.Програма все продать и еще взять в займы,другой не обазначено. Меняют людей на потоках называя это борьбой с корупцией. Но надежда у ждунов умерает последней.
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4% роста
это не о чем\\\\\\\\\\

ахаха, вот чихнет какой-нить трамп или сорос, цена на металл упадет и чет там еще и будет у нас 40% спада....
так что на внушительных 4% роста(!) нужно бормотать мантры шоб не хуже было...
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Какая там борьба с коррупцией. Одесская таможня и наши больницы - индикаторы "реформ". А вот филиппинцам разрешили стрелять в ногу берущим взятки Діяльністю Зеленського задоволені 70% українців, а новоствореної Ради - 44%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6216 . А зато наш зеленый во всех отношениях президент боится дать право своим согражданам на адекватную самооборону от всякого рода подонков. И это уже не смешно.
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Да, да, конечно!
А почему не 170%???
Дебилы, *****!
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Сам спросил - сам ответил ... и довооооолен Діяльністю Зеленського задоволені 70% українців, а новоствореної Ради - 44%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9367 Давай еще опросов - не тормози , а то народ начинает понимать , какого-ж ЗЕ они выбрали .
От-же ж КЛОУНЫ ....
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Хотілось запитати а за які заслуги така довіра до президента і його команди ?Може за односторонє перемир'я при якому кожен день гинуть наші хлопці ,чи може господарювання Бені так подобаєтся,чи є якісний прорив на міжнародній арені ,чи економіка запрацювала ? Всі ці замовні опитування набридли .
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довольны 70% украинцев..

А голосовало за клоуна 73%.. Похоже 3% кретинов уже прозрели...
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Зеля уже карманный социологический центр организовал а ля путинский ВЦИОМ? Ну теперь заживёте! Скоро рейтинг в 86% будет и не опустится...
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Деятельностью они довольны? Кого опрашивали? У кур интервью брали? Или у зебилов с пометкой (склонен любить ПА-рашу)? Это же надо было, столько вони поднять вокруг пыли, осядет скоро у всех на зубах.
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почти уже как в мосляндии, рейтинговые исследования власть заказівает сама себе... просто зенеліе всех дебилами считают...
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Центр Разумкова наверное этот опрос проводил в офисе президента)
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Вот так, спустя 5 лет после Революции Достоинства, выяснилось, что у нас, как и в Рашке - не Народ, а НАСЕЛЕНИЕ.
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Порохоботская заказная статья: 70 + 44 = 124%, но никак не 100%! Проплаченные соевые шоколадные провокаторы, вы все хотите очернить нашего Народного Перзидента и наше Зе-команду! Вы никогда не угомонитесь!
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АААААААААААААААААААааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!СУКИ!!!
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Це поки-що медовий період - ЗЕбанько пустує, ЗЕ-набрід у Раді згуртовано і слухняно виконує ЗЕбатькові забаганки, а електоральні лохмандеї тільки розчулено тішаться. З одного боку все виглядає як бурхлива діяльність у правильному напрямку, з іншого не вистачає головного - припинення виведення капіталів до офшорів, тобто ліквідації економічного підґрунтя існування олігархату. А без деофшорізації всі потуги ЗЕбанька не більше, ніж грандіозне шоу, під прикриттям якого Ляльковод КолоМойша може добряче погріти рученята, енергійно пошурувавши ними у кишенях раніше згаданих лохмандеїв. Нічого, скоро все знатимемо остаточно, недовго залишилося - Зима все це достовірно протестує і випробує, а Весна наочно покаже - хто де срав.
Одразу уточнюю - Порохатий Шоколатьє мені імпонує або за ґратами у табірних хляках, або у дерев'яному макінтоші у білих капцях.
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Порохошавки в шоке. Сначала волали, что 73% это не за Зеленского, а протестное голосование. А оказывается 80% таки за Зеленского.
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