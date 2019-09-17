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Все про:підпал (234) пожежа (1801) Гонтарева (297) Європейська Солідарність (112)

 "Євросолідарність" про підпал будинку Гонтаревої: У владі є представники, які хочуть їй помститися

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від влади припинити кампанію терору проти ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Переконані, що ця кампанія є помстою за державницьку і реформаторську позицію Гонтаревої під час перебування її на посаді голови НБУ. Її особиста роль у вичищенні "авгієвих стаєнь" української банківської системи визнана у світі, та, зокрема у МВФ, який назвав її одним з кращих банкірів світу", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі партії зазначають, що підпал приватного будинку Гонтаревої – це не випадковість, а результат регулярних публічних погроз.

"Не виключаємо, що у владі є представники, які мають мотиви помсти Гонтаревій", - підкреслили в партії.

У партії також зазначили, що підпал підпал автомобіля дітей Гонтаревої лишився без жодної реакції влади.

"Показова бездіяльність правоохоронних органів щодо цих публічних погроз та дій, наштовхують на думку, що українська правоохоронна система свідомо заплющує очі на терор щодо проукраїнських сил. Це є загрозою не просто для української опозиції, це є загрозою для демократії . Затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтаревої матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що партія "Європейська Солідарність" інформуватиме міжнародні структури, уряди інших країн та, зокрема, Великої Британії про загрозу життю для Валерії Гонтаревої, а також про "інші антидемократичні тенденції, які спостерігаються в Україні за нової влади".

"Наголошуємо, що саме зараз в Україні працює місія МВФ, яка вочевидь, вважатиме кампанію терору проти опозиції як явну ознаку погіршення інвестиційного клімату, що погіршуватиме умови співпраці з Україною. Ми закликаємо проукраїнські сили об’єднатися для захисту політичних прав та свобод громадян України та не допустити перетворення України на авторитарну поліцейську країну", - підсумували в партії.

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148853
 
   
 Топ коментарі
 
какой то слабый и неувереный всхрюк.
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Ей это копейки стоит! Зато теперь может просить полит убежища! Сама и заказала поджег!
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Партия "Европейская солидарность" требует от власти прекратить кампанию террора в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой


ПЕСики , вы с дуба рухнули ? Веселье только начинается . Я уже за попкорном сбегал и удобно расположился на своем диванчике "Евросолидарность" о поджоге дома Гонтаревой: Во власти есть представители, которые хотят ей отомстить - Цензор.НЕТ 8818
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Это Порошенко запугивает Валерию, что бы она на него не слила компромат как они гривну роняли, ну кароче вы поняли
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Тетяна Висоцька
24 хв. ·

Кажуть, вночі згорів будинок Гонтаревої під Києвом. Банкірша робить все, щоб отримати притулок в Лондоні, і для цього інсценує «переслідування».
Боїться повертатися, бо прийдеться не лише самій відповідати, але й порохоспільників здати. На кону - страшні гроші і страшні злочини минулої влади перед Україною. Тому навіть будинку не пожаліли. Для них це дріб'язок, порівняно з украденим.
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Клятий Свинобарига!!! Все встигає. І зебілами в штані накласти, і своїх подельників залякати.
Та навіть домовився з ****** щоб той не чіпав хатинку Зеленського в Криму.
Будь він проклятий той мародер!!!
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какой то слабый и неувереный всхрюк.
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не, это производное от *хрю - хрю* (свынопэдрот).
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Ей это копейки стоит! Зато теперь может просить полит убежища! Сама и заказала поджег!
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Во всем виноваты зеленые человечки а евромародеры тут вообще не причем
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Партия "Европейская солидарность" требует от власти прекратить кампанию террора в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой


ПЕСики , вы с дуба рухнули ? Веселье только начинается . Я уже за попкорном сбегал и удобно расположился на своем диванчике
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И когда уже эти ПЕСики в Украине срать перестанут ?
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Очевидней обратное-Гонтарева инсценирует "опасное для неё появление в Украине",которое требуют следственные органы
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Фактически это чистосердечное признание Порошенко в том, что он был в доле с Гонатревой и очень не хочет чтобы ее выдали Украине для дачи показаний.
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8% -ЭТО НЕЛОХИ. ЭТО ТЕ КТО БЫЛИ В ДОЛЕ, И НА ПОДСОСЕ. 😂😅😂
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та сгорел потому, шо томасом рядом не махали, и петя святой там псалмы не пел...
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Лупата потвора, подільниця борова мародера ! І вся країна має претензії !😈
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Гарантовано, що мародерська ПЄС Порошенка причетна до цих самопідпалів майна Гонтаревої. Всю цю фракцію треба позбавляти недоторканості і допитувати. Вони знають про ці самопідпали дуже багато.
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Розкажи це спеціалісту з психіатрії, думаю він оцінить.😁
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Это все Пэтина работа, что бы ей дали гражданство Англии. А то, вдруг, звездонет что то не по делу, а Пэтрику отвечай. Вот и старается.
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Неубедительно. Зачем политизировать уголовщину?
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За те що , лупата гидота, є подільнецею борова мародера !
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надеюсь что сию великую реформаторшу притянут за уши в Украину где и посадят
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Має бути невідворотність покарання для злодіїв. В будь-якому вигляді!
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