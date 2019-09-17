 "Євросолідарність" про підпал будинку Гонтаревої: У владі є представники, які хочуть їй помститися

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Переконані, що ця кампанія є помстою за державницьку і реформаторську позицію Гонтаревої під час перебування її на посаді голови НБУ. Її особиста роль у вичищенні "авгієвих стаєнь" української банківської системи визнана у світі, та, зокрема у МВФ, який назвав її одним з кращих банкірів світу", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі партії зазначають, що підпал приватного будинку Гонтаревої – це не випадковість, а результат регулярних публічних погроз.

"Не виключаємо, що у владі є представники, які мають мотиви помсти Гонтаревій", - підкреслили в партії.

У партії також зазначили, що підпал підпал автомобіля дітей Гонтаревої лишився без жодної реакції влади.

"Показова бездіяльність правоохоронних органів щодо цих публічних погроз та дій, наштовхують на думку, що українська правоохоронна система свідомо заплющує очі на терор щодо проукраїнських сил. Це є загрозою не просто для української опозиції, це є загрозою для демократії . Затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтаревої матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що партія "Європейська Солідарність" інформуватиме міжнародні структури, уряди інших країн та, зокрема, Великої Британії про загрозу життю для Валерії Гонтаревої, а також про "інші антидемократичні тенденції, які спостерігаються в Україні за нової влади".

"Наголошуємо, що саме зараз в Україні працює місія МВФ, яка вочевидь, вважатиме кампанію терору проти опозиції як явну ознаку погіршення інвестиційного клімату, що погіршуватиме умови співпраці з Україною. Ми закликаємо проукраїнські сили об’єднатися для захисту політичних прав та свобод громадян України та не допустити перетворення України на авторитарну поліцейську країну", - підсумували в партії.

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.