 Правоохоронці затримали жителя Черкащини, який напився і зґвалтував 11-річну дівчинку

Чоловіка затримали і повідомили про підозру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"У ході слідства з’ясовано, що 38-річний житель м. Тальне, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно дитини за місцем її проживання", - йдеться в повідомленні.
Зловмисника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 153 (вчинення насильницьких дій сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років) Кримінального кодексу України.
Ініційовано застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі відповідне клопотання перебуває на розгляді суду. За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Я за это давно топлю .
Сегодня генпрокуратура представила законопроект по усовершенствованию уголовного и уголовно-процессуального кодекса - в частности по ужесточению наказания за сексуальное насилие, пишет NUR.KZ.
Согласно новым нормам, в Казахстане усиливается ответственность за преступления против половой неприкосновенности.
«Изнасилования и преступные действия сексуального характера даже без отягчающих обстоятельств будут теперь относиться к категории тяжких преступлений.
Ужесточается ответственность за все насильственные действия сексуального характера в отношении детей», - заявил заместитель генпрокурора Мурат Ахметжанов.
Теперь за совершение сексуального насилия в отношении малолетнего в Казахстане предусматривается пожизненное лишение свободы, либо лишение свободы не менее, чем на 20 лет.