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Все про:діти (1666) насилля (92) прокуратура (1877) Черкащина (287)

 Правоохоронці затримали жителя Черкащини, який напився і зґвалтував 11-річну дівчинку

38-річний житель Черкаської області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував 11-річну дівчинку.

Чоловіка затримали і повідомили про підозру, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

"У ході слідства з’ясовано, що 38-річний житель м. Тальне, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно дитини за місцем її проживання", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 153 (вчинення насильницьких дій сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-річна дівчинка народила дитину в Рівному: поліція проводить розслідування

Ініційовано застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі відповідне клопотання перебуває на розгляді суду. За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148850
 
 
 Топ коментарі
 
Что-то с приходом Владимира Александровича новости про педофилов появляются почти каждый день. К чему бы это?
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Через 5-10 років воно змінеться ? Таких недолюдків треба ізолювати від суспільства. Потрібне пожиттєве або повернення смертної кари
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Ну, как тольуо Зе начал налаживать контакты с Главпедофилом Раши, так его сторонники и подняли и головы и головки... Они быстро поняли, что Зе заботится об их здоровье - закон о химической кастрации педофилов Зе ветировал...
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Что-то с приходом Владимира Александровича новости про педофилов появляются почти каждый день. К чему бы это?
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Раніше злочини порохососів зазвичай - не афішувались так відверто.
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При Лексеече скрывали
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Поэтому преЗедент заветировал закон о кастрации педофилов?
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Ну, как тольуо Зе начал налаживать контакты с Главпедофилом Раши, так его сторонники и подняли и головы и головки... Они быстро поняли, что Зе заботится об их здоровье - закон о химической кастрации педофилов Зе ветировал...
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це порохоботи так мстяться суспільству за те, що Мародера скинули
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Нет! Это требование провести гей шабаш и в их городе!
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К тому, что вскрылась раковая опухоль, вскормленная алко-сое-бджолозависимыми папередниками.
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Какой президент, такие и преступления.
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На Закарпатті дівчина в 12 років народила дитину.
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Через 5-10 років воно змінеться ? Таких недолюдків треба ізолювати від суспільства. Потрібне пожиттєве або повернення смертної кари
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" або повернення смертної кари "

Я за это давно топлю .
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ну вы прям сталин какой-то..., наш президент ветировал закон об ужесточении наказания педофилам, потому-то мы гуманисты... и суд у нас гуманный, поэтому отпустят дядьку, дав пинка под зад...
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Порохоскот.
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Педофилов в Казахстане предложили сажать пожизненно
Сегодня генпрокуратура представила законопроект по усовершенствованию уголовного и уголовно-процессуального кодекса - в частности по ужесточению наказания за сексуальное насилие, пишет NUR.KZ.
Согласно новым нормам, в Казахстане усиливается ответственность за преступления против половой неприкосновенности.
«Изнасилования и преступные действия сексуального характера даже без отягчающих обстоятельств будут теперь относиться к категории тяжких преступлений.
Ужесточается ответственность за все насильственные действия сексуального характера в отношении детей», - заявил заместитель генпрокурора Мурат Ахметжанов.
Теперь за совершение сексуального насилия в отношении малолетнего в Казахстане предусматривается пожизненное лишение свободы, либо лишение свободы не менее, чем на 20 лет.
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сажать пожізнєнно - прочьол: сжігать жівйом
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Сжигать живьём - прочол: где мои обещаные два раба на семью?
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Отрубите яйца уроду . Через 5-10 лет лишения свободы он выйдет таким же .
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а шо? в 11 лєт там йєсть куда? Це ж зовсім дитина - нема геть статевих ознак
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Есть кадры суда с помощью питбультерьеров! По законам шариата! Жесть!
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