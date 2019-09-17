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 Політика України
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Все про:Донбас (13025) мінські угоди (1613) Хуг Александр (333)

 Це перші позитивні сигнали: є можливість зрозуміти, яким буде фінальне рішення, - Хуг про переговори стосовно Донбасу

Колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг побачив позитивні сигнали у спробах нової української влади покласти край війні на Донбасі.

"Прогрес, який зроблено в минулі тижні, дуже відрізняється від того, яким він був раніше. Думаю, це перші позитивні сигнали для сторін конфлікту: є можливість зрозуміти, яким буде фінальне рішення. Тепер черга за урядами в Києві та Москві визначитися, які дії вжити, щоб припинити агресію на сході України", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Водночас Хуг констатував, що на Донбасі, як і раніше, тривають обстріли. Він зазначив, що це можна виправити, виконуючи Мінські угоди, в яких прописано "багато технічних моментів", як, наприклад, розведення військ від лінії зіткнення і розмінування території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ще розмірковую над цим", - Хуг про те, чи є Росія агресором

"Думаю, зусилля нової влади в правильному напрямку. Люди хочуть бачити реальні дії: як поліпшується їхнє життя, як, нарешті, завершиться кровопролитний конфлікт", - наголосив Хуг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148846
 
 
 Топ коментарі
 
Проблема не в сепарах , проблема в 73 % . Они хотят назад в СССР сраны , которой уже никогда не будет.
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Не, у вафлеров было написано POHUJ. Им Украина до того места, которым они тарахтят по роялю.
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Подивіться які чесні очі в ХУГа, це яку ка..аку йьому повинні кляті москалі загнати, щоб в нього ісвіліни стали праювати.
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Не, у вафлеров было написано POHUJ. Им Украина до того места, которым они тарахтят по роялю.
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Нагнуть Україну раком , в будуть Зєлі й й Єврогеї радіти , всі патріоти їм до сраполагінди.
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А пєдік ХУГ отримує гонорари в їєвро, чи в рублях по курсу?
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Будем целоваться и обниматься, так надо?
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Траффик наркоты будет, наконец, восстановлен.
Пять с половиной лет они ждали этого момента.
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Как Кремль планировал так и будет, кто то сомневается?
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Эксам можно говорить что угодно, ответственности за это он уже не несёт.
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Гражданин Хуг эти сигналы и раньше видел, особенно когда бухал с серверами в донецких кабаках.
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Я бы украсил тушками обсешников живописные придорожные столбы. Тогда бы от этих жвачных животных был хоть какой то толк
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Це дуже добре.
З'явилась надія на припинення цієї безглуздої кровавої і нікому не потрібної бійні.
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З цього все тільки почнеться, так як кацапам вірити не можна!
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Ти забув написати "громадянська війна".
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бійня потрібна твоєму фуйлу.
він її і розпочав.
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А массовые аресты ветеранов АТО и ООС запланированы ?
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Запланована ратифікація Римського статуту. Як того вимагає угода про асоціацію з ЄС.
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Проблема не в сепарах , проблема в 73 % . Они хотят назад в СССР сраны , которой уже никогда не будет.
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Вони хочуть нормального життя. А барижні побрехеньки їм за п'ять років наостогидли.
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По этому одних барыг заменили на вторых ? Вон будете оплачивать коломоше приват банк , идите палить дома Гонтаревой дебилы.
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Дебилизм зебнявых насекомых не может не восхищать!
Любого зебила можно отправлять в палату мер и весов как образцового,эталонного дебила
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Скажем так: они хотят халявы. Они её получат. Правда, совсем не ту на которую рассчитывают.
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_Если всякий хуг, который является путлеровским подпевалой, разглядел нечто "позитивное", то это явно нехорошо для Украины.
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В Украине живут добрые и терпеливые люди , но хуг его знает , как они себя поведут , если возврат Донбасса будет равноценен потери независимости Украины от россии .
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придется вспомнить, шо такое левобережная украина
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Вам ли понимать , слившие всю Европу под гитлера, понимантели *** .
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если о позитиве говорит подельник кремлевского оккупанта Украины , то это негатив для Украины однозначео...
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Чтобы прекратить войну Рашка должна вывести войска с Украины и отдать контроль за границей украинскими пограничникам. И ВСЕ!!! И не нужно никаких формул и прочего бреда придумывать. Если Рашка не дает Украине контролировать границу то она окупант не желающий мира, со всеми вытекающими...
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+100500! Но сейчас начнутся мантры о пятидесяти оттенках серого. Такая себе дипломатия по понятиям. Кремлевским.
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Думка муділи Хуга нікого не цікавить
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Настоятельно рекомендую Зеленскому прочитать Илиаду и Одиссею Гомера, а также Энеиду Вергилия и Котляревского. Там о Троянском коне все детально написано и о том, что ждет Трою, ой Украину в случае, если он сюда запустит эту донбасскую лошадь.
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Судя по всему, он только, извините, членом по клавишам фортепиано стучать научился. Це перші позитивні сигнали: є можливість зрозуміти, яким буде фінальне рішення, - Хуг про переговори стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 6639
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