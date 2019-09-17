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 Політика України
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Все про:ліцензія (43) Нацрада_ТРМ (218) Костинський (61) 112_Україна (37)

 Нацрада з ТРМ планує розглянути питання про ліцензії "112 Україна", - Костинський

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення планує 26 вересня розглянути питання про продовження ліцензій групі регіональних каналів, які ведуть мовлення під логотипом "112 Україна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив член Нацради Сергій Костинський.

"Ми плануємо вже цього тижня (на засіданні 19 вересня. — Ред.) внести до порядку денного п'ять питань щодо регіональних каналів, які ретранслюють телеканал "112 Україна" (ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ". — Ред.). Розгляд питання планується 26 вересня", — сказав Костинський.

Однак він не відкидає, що розгляд цього пакету питань доведеться відтермінувати у зв'язку з тим, що представники ліцензіатів у таких випадках зазвичай відмовляються отримувати запрошення регулятора.

"Ми зараз відправлятимемо запрошення представникам мовника на цю дату (26 вересня. — Ред.). Зазвичай ліцензіати не отримують наших запрошень. Тому, можливо, 26 вересня доведеться ще й перенести розгляд. Тобто ми рухаємося в рамках закону: є рішення суду, і ми діємо оперативно, включаючи ці питання до найближчого порядку денного", — зазначив член Нацради.

Водночас він нагадав, що йдеться про те, що мовлення групи компаній, які мовлять під логотипом "112 Україна", не відповідає мовам програмної концепції, з якою ті перемогли на відповідному конкурсі Нацради.

"За умовами конкурсу, ці частоти в регіональному мультиплексі були передбачені для регіонального мовлення. А фактично на цих регіональних частотах було створено один загальнонаціональний телеканал. Це на нашу думку є неправомірним", — уточнив Костинський.

Раніше Апеляційний адміністративний суд Києва в червні 2017 року визнав протиправною бездіяльність Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо нерозгляду нею поданих компаніями групи "112 Украіна" заявок на переоформлення ліцензій через зміну керівників компанії.

Термін дії попередніх ліцензій телеканалів групи "112 Украіна" закінчився у вересні 2018 року.

16 вересня 2019 року Шостий апеляційний суд Києва відмовив телеканалу "112 Україна" в задоволенні апеляції, через що найближчим часом телеканал може бути відключений.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148845
 
   
 Топ коментарі
 
це просто боротися з наслідками хвороби - закрити канал "112", а інфекція залишиться - це Медведчук який
буде віщати через інші канали путлеровським баблом.
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Для тебя идеал-телевизор чб, 2 канала до 23-00, программа Время, помял маруху на раскладушке, перднул под одеяло, а утром на завод. Главное что бы все на трамвае.
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Просто объяснят, чью будку шатать можно, а чье пианино ни ни.
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Это же нападение на независимую журналистику!!!
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Просто объяснят, чью будку шатать можно, а чье пианино ни ни.
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партия зажопенцев должна лишится 3 каналов
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Іще би у прямого забрали. Ото би порохоботи лопнули б.
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Для тебя идеал-телевизор чб, 2 канала до 23-00, программа Время, помял маруху на раскладушке, перднул под одеяло, а утром на завод. Главное что бы все на трамвае.
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От КРЫВОГО даже КОСОЙ смеется, дарма трата времени. А в тебя видать приставка на 32, ИНФОРМИРОВАН.
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Гениальная афера-взять лицензии по регионам и обьеденить в одну,думали,что проканает
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Канал - клас. Тільки потрібно фільтрувати що кажуть.
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це просто боротися з наслідками хвороби - закрити канал "112", а інфекція залишиться - це Медведчук який
буде віщати через інші канали путлеровським баблом.
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Ни разу не смотрел, мне пох. Тебя увлекает Г+Г?
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Меня вААЩе не увлекает ТВ. Просто во время приема пищи на кухне жена любит что то включить и щелкает каналы то иногда попадает на них, а там всегда рожа мертвечины или недобитка рыговского какого нибудь и это напрягает.
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Останутся только 1+1, Прямой и 5й, ну может Интер, если Ренатик бабосиком кашлянет. Не зря Беня с Порохом встречались. Мародеры с клоунами договорятся, страну теперь будут грабить весело, с юмором
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Ты ошибся, у ренатика "Украина", а интер это хвирташа
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Не боитесь, ЗЕ слов на ветер не бросает. Ничего не закроют. МВФ и Коломойский при деле, а это демократия.
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