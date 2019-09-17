 Компроміс із Коломойським щодо "Приватбанку" можливий, але за участю МВФ, - Гончарук

Про це Гончарук повідомив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я повністю переконаний, що наразі нам потрібно зосередитися на зростанні й шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивний стосовно будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу", - сказав Гончарук.
Водночас Міжнародний валютний фонд (МВФ) розцінює відступ від націоналізації "Приватбанку" як негативний сигнал, що ставить під загрозу його резервну програму в обсязі $3,9 млрд, зазначено в публікації.
"Яке рішення ми не знайшли б, ми маємо знайти його разом із МВФ", - зазначив Гончарук.
Раніше Ігор Коломойський заявляв, що в спорі про націоналізацію "Приватбанку" готовий задовольнятися сатисфакцією за обвинувачення на його адресу та мировою угодою і бачить для цього хороше вікно можливостей. Однак деталей можливої угоди не уточнив.
Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.
Наразі сторони проводять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.
Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" і його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського й Боголюбова та ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.
Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.
Если ты не еврей, ответь на вопрос, который я тебе задал.
Если ты еврей, то и так сойдет.
Вот это для МВФ ключевое. МВФ не благотворительная организация. Естественно, что государственные гарантии интереснее.
гой сраный.
Всем кто голосовал за ЗЕлёную плесень надобно кричать:
Платите твари!!!
И евро бляхи не забудте разтаможить...кормильцы вы наши)))
Це стадо НАРОБИЛО ЦЕ РАЗОМ
А платить придется ВСЕМ...
была бы возможность...имигрировал бы на х..с этой человеческой помойки!
а в Харківській ?
а в Одеській ?
А как именно докапитализация банка привела к девальвации ?
Ты зебил ?
А Гонтарева насильно вливала в него и вливала!
гривна упала с 8 до 12 во время Майдана и вторжения паРаши.. После чего была стабильна - аж до момента, когда Беня украл и вывел из Украины 5.5 млрд.долларов - на чем гривна и упала с 12+ до 40 грн... в конце 14 - начале 15гг.
А докапитализация Привата была НАМНОГО ПОЗДНЕЕ
бумагеклавиатуре! В условиях войны и чистки банковской системы от кацапских банков и своих "прачечных" взять и завалить Приват.
Какую долю составляют активы Привата в банковской системе Украины, сколько юр и физ лиц было в числе его клиентов?
гривна упала с 8 до 12 во время Майдана и вторжения паРаши.. После чего была стабильна - аж до момента, когда Беня украл и вывел из Украины 5.5 млрд.долларов - на чем гривна и упала с 12+ до 40 грн... в конце 14 - начале 15гг.
А докапитализация Привата была НАМНОГО ПОЗДНЕЕ
Собрать в кучу всех ЗЕбобов...
Отобрать у них кошельки...вырвать золотые зубы...ииииииииии
ОТДАТЬ ВСЕ ИГРЬ ВАЛЕРИЧУ!)))))
Вот дает укурок самокатный...
Тепер все життя в компромісах - то з ним, то з фуйлом.
чергова ПОДЯКА зелєбобам.
за компроміс самі розраховуйтесь....ідійоти.
А в фильме Голобородько так красиво МВФ в жопу посылал, с олигархами боролся, на велике на работу ездил... Помните? Даже в день тишины эту брехню по телеку крутили.