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 Політика України
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Все про:Коломойський (556) Приватбанк (297) Гончарук_Олексій (87)

 Компроміс із Коломойським щодо "Приватбанку" можливий, але за участю МВФ, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає можливим компроміс з олігархом Ігорем Коломойським у спорі про націоналізацію "Приватбанку", власником якого був Коломойський.

Про це Гончарук повідомив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я повністю переконаний, що наразі нам потрібно зосередитися на зростанні й шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивний стосовно будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу", - сказав Гончарук.

Водночас Міжнародний валютний фонд (МВФ) розцінює відступ від націоналізації "Приватбанку" як негативний сигнал, що ставить під загрозу його резервну програму в обсязі $3,9 млрд, зазначено в публікації.

"Яке рішення ми не знайшли б, ми маємо знайти його разом із МВФ", - зазначив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі підозрюють голову правління ПриватБанку Крумханзла і фіндиректора Самаріну в розтраті чужого майна у великих розмірах

Раніше Ігор Коломойський заявляв, що в спорі про націоналізацію "Приватбанку" готовий задовольнятися сатисфакцією за обвинувачення на його адресу та мировою угодою і бачить для цього хороше вікно можливостей. Однак деталей можливої угоди не уточнив.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наразі сторони проводять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" і його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського й Боголюбова та ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко дав ДБР свідчення про націоналізацію "ПриватБанку" та про події в Керченській протоці. ВIДЕО

Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148843
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко - vs - Зеленський
Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3287
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В далекому 1945 році даній компроміс звучав би, як безуговорочна капітуляція України пенред Коломоййшею , чи Каломойшею, один хрєн, але капітуляція.
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ЗЕДЕБІЛИ !!! Всім вам трохи МАГІЇ поміж тупі баньки :
Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8431
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ну это лишнее уже. счас настучат и отправят в баню на 3 дня...
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это ты кстати на кореспонденте вату щимишь с таким же ником?
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И тот и другой не зныжують тарыфы? Разница между Свыней и Клованом как раз в том, что Свыня задрала тарифы в 8-10 раз, а при Кловане они, если и не понижаются, то хотя бы потому что, напомни ка, порохобот, когда Кабмин назначили?
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может, ты, черноротый, напомнишь, есть ли среди "первоочередных" законов в Раде законы о снижении тарифов, над которыми, как над остальными, "команда Зе" работала "с декабря 2018-го"?
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Черноротый то кобель, который смотрит на тебя с зеркала. Еще раз порохоботня. Во сколько раз повысил тарифы твой кудрявый негодяй и во сколько клоун. Отвечай
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будешь командовать своим "инструментом для игры на пианино", когда он у тебя появится.
Если ты не еврей, ответь на вопрос, который я тебе задал.
Если ты еврей, то и так сойдет.
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Чего ж ты требуешь ответы на вопросы, а сам закрываешь морду хвостом? Тем более к тебе то никто не обращался. Твой коллега стецьгав выложил дебильную картинку с манипулятивными перекрученными цифрами и фактами. Его ткнули рожей в один из них. Полез впрягаться за другана - отвечай по сути. Нет? Иди в Будку
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Их не повышали... Просто отменили ХАЛЯВУ, за чужой счет... С какого перепугу вы пользовались газом за МОЙ счет??? В чем ваша особенность???
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Вася, сколько ты платил за газ в 2013 м году? Столько же сколько и через 5 лет? Какой твой счет, несчастье, если ты не можешь от одной цифры отнять другую?
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В то же время Международный валютный фонд (МВФ) расценивает отступление от национализации "ПриватБанка" как негативный сигнал, ставящий под угрозу его резервную программу в объеме $3,9 млрд, указывается в публикации.


Вот это для МВФ ключевое. МВФ не благотворительная организация. Естественно, что государственные гарантии интереснее.
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Страна и Украинцы срали на ваши компромиссы. Преступников офшорных в тюрьму , бизнесу свободу .
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Троллям под сраку пинка .
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Зеб, ты вокруг столба со скоростью света разгонишься и пнёшь себя под зад?
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ты там не трынди, а денежки на пенсии в Израиль собирай.
гой сраный.
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С Коломойский не может быть соглашений.Он должен сидеть в тюрьме
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докази вини є чи ти теж такий брехун як Пепе попередник?
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Казначейство США и ФБР вам много за КАЛомойшу расскажут. Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2593
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Там є такий пунктик щодо другіх, крім Коломойського і Боголюбова. Думаю любителям Сватів багато чого не сподобається.
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Докази в Делавері, Україна ніколи не видасть Коломойського ФБР, як це вона зробила з Цемахом та іншими своїми громадянами, бо нарід любить цього чесного неолігарха. Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5972
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Компроміс це як,віддати наприклад замість 10 мільярдів,тільки 5?
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Вот ведь нежданчик, а? Ну кто бы мог подумать...что там про барыгу слышно кстати?
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До сих пор мародерствует и ведет бизнес на крови, кароче не успокоется никак клятый барыга Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3496
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ЗЕлохи, вы это сделали вместе. Беня один раз нас грабанул, теперь грабитель ещё за это и ПРЕМИЮ получит.

Всем кто голосовал за ЗЕлёную плесень надобно кричать:

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Предлагаю 73% дебилов скинутся своими кровными на этот каприз гражданина Израиля!)))
Платите твари!!!
И евро бляхи не забудте разтаможить...кормильцы вы наши)))
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Им придется скидываться. Жаль, что остальным, у которых есть мозг тоже придется участвовать в этом позоре(
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Да брат...
Це стадо НАРОБИЛО ЦЕ РАЗОМ
А платить придется ВСЕМ...
была бы возможность...имигрировал бы на х..с этой человеческой помойки!
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А ви звбули порохоботи як Коломойський зупинив сепаратню в Дніпропетровськой області? А ну да у вас коротка пам'ять
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Это тот чел что открыто говорил что в Украине идет ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА...и срочно нужен мир с РабСией?))))
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ну так что теперь, ему за это каждый год по несколько миллиардов дарить?
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Зеб, для чего он останавливал, стало ясно после Иловайска, но не зебам...
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а в Херсонській області також він ?

а в Харківській ?

а в Одеській ?
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Да миллион раз уже слышали историю, как беня защищал свои активы от абрамовичей, которых не так давно взул на пару лярдов, как у ахметки пытался отжать электростанцию, как в результате войска попали в окружение, и как это было преподнесено бениными же СМИ как ахереть какой патриотизм ("України вірний жид")! Так что не свисти, дебил! Никто ничего не "звбув"!
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2,5 млрд зелени. Объявляем призыв зеленых. Явиться на пункты сбора с кошельками и карточками привата.
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Гонтарева докапатализировала Приват на 10 млрд. $, это привело к девальвации гривны с 16 до 24 грн. за доллар... как по мне нужно было дать ему обанкротиться, так бы потеряли деньги только вкладчики, которые доверили свои деньги олигарху, а так потеряли деньги все граждане которые их хранили в гривне и получали зарплаты и соцвыплаты от государтсва.
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Угу...дать обанкротится второму по величине банку в Украине...и надеется что доллар был бы ниже чем по 24...?? Компромисс с Коломойским по "ПриватБанку" возможен, но при участии МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 746
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Если нет эмисии гривны курс не падает, курс падает тогда когда в экономику вливаэться ничем не обеспеченная ликвидность.
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докапатализировала Приват на 10 млрд. $, это привело к девальвации гривны с 16 до 24 грн. за доллар...

А как именно докапитализация банка привела к девальвации ?

Ты зебил ?
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Надо всего лишь допечатать 160 млрд гривен.Всего навсего.И никакой девальвации
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именно таки произошло - "допечатали" гривну и влили в Приват. На чем гривна и укрепилась тогда - от 40 к 21.65
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Докапитализировали его когда крус гривны был 16 за доллар раз дали 125 млрд. гривень потом ещё 35 млгрд. гривень, докапитализация проводилась живыми деньгами гривнами, в замен НБУ и Минфин выпустил долговые обьязательства в гривне и разместил на балансе НБУ. Так что на момент декапитализации НБУ влил 160 млрд. ничем не обеспеченной гривны в Приват тем самым девальвировал ее и обокрал все граждан стараны, а болжны были потерять деньги только лохи вкладчи Привата.
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А что делал Беня в это время, героически сопротивлялся докапитализации?
А Гонтарева насильно вливала в него и вливала!
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Так я не за Беню, нужно было дать его банку обанкротиться, а вклады потом через суды выбивать с Бени, продав его МАУ, завод феросплавов, Буковель.... не нужно было вливать деньги в Приват.
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ты дурень) мозгов не хватает посмотреть - КОГДА гривна падала??
гривна упала с 8 до 12 во время Майдана и вторжения паРаши.. После чего была стабильна - аж до момента, когда Беня украл и вывел из Украины 5.5 млрд.долларов - на чем гривна и упала с 12+ до 40 грн... в конце 14 - начале 15гг.

А докапитализация Привата была НАМНОГО ПОЗДНЕЕ
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в банке Бени было сосредоточено не меньше 60% всей наличности, ты можешь представить себе ситуацию в стране после банкротства банка?
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Как все легко и просто на бумаге клавиатуре! В условиях войны и чистки банковской системы от кацапских банков и своих "прачечных" взять и завалить Приват.

Какую долю составляют активы Привата в банковской системе Украины, сколько юр и физ лиц было в числе его клиентов?
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п.с. а выводить капиталы из Приватбанка - Беня начал сразу после Иловайска, когда понял что придется отвечать за брошенные и слабовооруженные добробаты на штурм ЗуГРЭС, что и привело к Иловайскому котлу.Вывод - путем банального изъятия всех средств - в кредиты и покупка наличного и безналичного бакса в Украине.. 5.5 млрд.бакса за 2-3 месяца. Скупка такого объема даже сейчас обрушит гривну в 2-3 раза, не говоря уже о 2014 годе..
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п.с. после докапитализации ("допечатали" гривну и влили в Приват) гривна и укрепилась - от 40 к 21.65
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т.е. когда за ночь курс падал на 20-30%, значит ночью нарисовали и разбросали?
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ты дурень) мозгов не хватает посмотреть - КОГДА гривна падала??
гривна упала с 8 до 12 во время Майдана и вторжения паРаши.. После чего была стабильна - аж до момента, когда Беня украл и вывел из Украины 5.5 млрд.долларов - на чем гривна и упала с 12+ до 40 грн... в конце 14 - начале 15гг.

А докапитализация Привата была НАМНОГО ПОЗДНЕЕ
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Коломойского нужно как можно быстрее изолировать или выдать США ,в США ему точно впаяют 200 лет тюрьмы
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Нужно как в мыле СН...
Собрать в кучу всех ЗЕбобов...
Отобрать у них кошельки...вырвать золотые зубы...ииииииииии
ОТДАТЬ ВСЕ ИГРЬ ВАЛЕРИЧУ!)))))
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Хочуть дати Бені "компенсацію" але бояться що МВФ їх відправить в еротичну прогулянку.
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Да не , не может быть это усьо марадьор , свинарчуки и Гонтарева . Ну где этот дебил VERONCA тебе платить за приват банк не Гонтаревой , которой такие же дебилы жгут дом. Идите козлы и сожгите дом коломойскому Компроміс із Коломойським щодо "Приватбанку" можливий, але за участю МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5422 слабо ?
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МВФ пофиг кому какой банк принадлежит. Им нужно свое бабло получить по кредиту. Повысят парочку тарифов, запилят парочку новых налогов и вуаля, и бене банк вернут и МВФ будет довольны. А маржу оплатят бобики, как обычно)
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вова честний! он савсєм нє маріонєтка Компроміс із Коломойським щодо "Приватбанку" можливий, але за участю МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4635 Компроміс із Коломойським щодо "Приватбанку" можливий, але за участю МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9632 прада ігор валєрьєвіч Компроміс із Коломойським щодо "Приватбанку" можливий, але за участю МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2504
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беня компромиссов не признает, ему просто нужны гроши и боле ничего Компроміс із Коломойським щодо "Приватбанку" можливий, але за участю МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3776
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Шта???!!! У марионеток Коломойского компромисс с Коломойским насчет того, что хочет отжать Коломойский?

Вот дает укурок самокатный...
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Прогнулись ви перед коломойським.
Тепер все життя в компромісах - то з ним, то з фуйлом.
чергова ПОДЯКА зелєбобам.
за компроміс самі розраховуйтесь....ідійоти.
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Ахахахахах я балдею, давайте по-больше таких новостей, может до тупого стада хоть что-то дойдет, тупые бараны думали он будет на лисапете за них переживать, он пришел - своему боссу все вернуть с процентами.
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Вообще звучит странно у еврея вора Гройсмана с коломошей компромисов не было , а у честного украинца Гончарука есть . А потом пишут Израиль не хочет выдавать коломойского , странно это, и жгут дом Гонтаревой.
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Если национализацию Привата признают незаконной и Украина будет должна Коломойскому - предлагаю компенсировать за счет имущества тех, кто за эту национализацию отвечал.
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Знаете почему Порошенко стал свиньей ? Искало компромиссы
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отличный компромисс - Зе берет у МВФ 5 млрд долларов, отдает их Бене за Приват, а украинцам - долги и дефолт. Не зря Беня говорит, что дефолт - это не страшно.
А в фильме Голобородько так красиво МВФ в жопу посылал, с олигархами боролся, на велике на работу ездил... Помните? Даже в день тишины эту брехню по телеку крутили.
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вернуть еще 4,5 лярда баксов штрафных санкций с кармана украинцев ,и вернуть обратно "приват" ,
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Держава іде на компроміс з олігархом, пардон, крупним інвестором - це п.здец. Думаю курченко тоже буде згідний на компроміс.
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Компроміс з приводу виведення Бєньою з Приватбанку 5.5 млрд баксів в офшори ?
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