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 За кордоном
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Все про:Росія (19891) санкції (2377) Естонія (264)

 Завдання Заходу - збереження єдності в підтримці України, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сподівається, що Захід не відмовиться від санкцій проти РФ.

"Тепер, дивлячись на логіку Заходу, бачимо, що існує небезпека зробити третю помилку. Занадто безсило. Грузія (відсутність на війну проти неї адекватної реакції у світі - ред.) додала Росії сміливості, щоб показати зуби. Перш за все в Криму, потім у Луганську і Донецьку. І якщо все це залишиться без вельми потужного цінника, а лише замороженими конфліктами, де Захід показує односторонню слабкість, то це відкриє шлях і до третьої пригоди інтервенціоністської політики в будь-якій точці світу", - переконаний Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він також наголошує, що в умовах нового "вікна можливостей" для пошуку рішень, аби покласти край російській агресії в Україні, завданням Заходу в цілому залишається "збереження єдності у підтримці України".

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За словами глави естонського МЗС, відмова від ціннісних принципів заради прагматичного співробітництва з Росією не відповідає інтересам Естонії. Якщо більшість країн вирішить відмовитися від санкцій і побудувати з Росією добрі відносини, Естонії доведеться "переконувати друзів, що одностороння відмова від колишніх принципів є нераціональною й аморальною".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148841
 
 
 Топ коментарі
 
Яка користь Україні від тих всіх санкцій?!
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не учите нас жить лучше помогите материально Задача Запада - сохранение единства в поддержке Украины, - глава МИД Эстонии Рейнсалу - Цензор.НЕТ 2783
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Задача єврогеїв, отримати масимально великий відсоток за здачу націонльних інтересів України. Хто проти ти - не спамьте, як ті прастітути, а аргаментуйте.
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Вам, ************, помогать - только деньги зря выбрасывать. Да и жить учить бессмысленно: дебилы необучаемы, на то они и дебилы.
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Яка користь Україні від тих всіх санкцій?!
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ну а що ??? санкції вернули Донбасс або Крим??? короч все це Пепені потуги щодо санкції як мертвому припарка
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Пепе згубило жадібність до грошей і брехливість Задача Запада - сохранение единства в поддержке Украины, - глава МИД Эстонии Рейнсалу - Цензор.НЕТ 1231
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ЯК МІНІМУМ ТРОЄ ІЗ ЦИХ 5 ПАТРІАТИ УКРАЇНИ. Ми ж нічого не пишемо про патріотів - Вальцмана, Гройсмана і **********.
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_В том числе. Но главное - решительность и сплочённость в противостоянии угрозе для всего человечества. Потому что если не остановят путлера сегодня в Украине, то завтра он вторгнется в Балтику и привет Третья Всемирная.
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Запад пассивен. Гитлеру слили всю Европу . Меркантильные суки . Подселить им в каждый дом по кацапу . Задача Запада - сохранение единства в поддержке Украины, - глава МИД Эстонии Рейнсалу - Цензор.НЕТ 8018
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_Пока Запад бездействует и даже финансирует войны людоедов (моржовия), людоеды лихороадочно вооружаются!
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