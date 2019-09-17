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 Політика України, Здоров'я
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Все про:медицина (786) Мінздоров'я (959) психіатрія (51) Зоряна Скалецька (9)

 Україна має переглянути проблеми в наданні допомоги людям із психічними розладами, - Скалецька

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні буде переглядатися ставлення до людей, які мають психічні розлади, зокрема у сфері надання психіатричної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Скалецька сказала під час онлайн-зустрічі, присвяченої захисту прав пацієнтів в Україні.

"Питання ставлення до людей із психічними розладами є надважливим. Часто у цій сфері йдеться про порушення прав не лише таких пацієнтів, а й людини. На сьогодні назріла проблема щодо підходу, ставлення держави до психічного здоров'я, а не лише до надання психіатричної допомоги. Переглядатимуться питання, як і ким психіатрична допомога має надаватися, які мають бути стандарти. Знаю, що зроблено вже багато для переходу до більш філософського ставлення до цієї проблеми. Сподіваюсь, що і законодавчо, і нами в МОЗ буде переглянуто проблеми у наданні психіатричної допомоги. Щоб не було порушень у цій галузі. Це один з основних наших викликів, це стоїть у нас на контролі", - сказала Скалецька.

За її словами, люди з психічними розладами мають бути соціалізованими, як це є у всьому цивілізованому світі.

"У нас не має бути так, що людину "закривають" у психіатричному закладі або ж, навпаки, виганяють із такого закладу без надання медичної допомоги. Ми будемо інспектувати такі заклади, можливо з омбудсменом та представниками інших відомств", - наголосила Скалецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури", - Скалецька

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148840
 
 
 Топ коментарі
 
Это она сейчас про слуг нарида, по заявлению богдана?
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- Вы слышали новость, Корейко? - спросил Лапидус-младший. - Неужели не слышали? Ну? Вы будете поражены! Бухгалтер Берлага попал в сума­сшедший дом.
- Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек!
- До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейший, - Это факт. Мне звонила его жена. У него серьезнейшее психическое заболевание, расстройство пяточного нерва.
- В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач. Даже завидно.(с)
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А знаешь, почему настоящих "зелеботов" тут "мало"? Потому что основная масса от 73% голосовавших - инертная "куча", плывущая, как дерьмо, по течению...
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Это она сейчас про слуг нарида, по заявлению богдана?
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да! в кулуарах откроют офис психатра, и введут должность психиатрического омбутсмеа...
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- Вы слышали новость, Корейко? - спросил Лапидус-младший. - Неужели не слышали? Ну? Вы будете поражены! Бухгалтер Берлага попал в сума­сшедший дом.
- Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек!
- До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейший, - Это факт. Мне звонила его жена. У него серьезнейшее психическое заболевание, расстройство пяточного нерва.
- В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверно, рычит и хохочет. Вот ловкач. Даже завидно.(с)
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Підлога Маккартні
Это она сейчас про слуг нарида, по заявлению богдана?
Украина должна пересмотреть проблемы в оказании помощи людям с психическими расстройствами, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6388

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Хорошо бы. Киньте ей кто-нибудь ссылку на фором, тут многие порохофилией страдают.
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До знайомої прийшов на роботу влаштовуватись чоловічок. Через свої канали виявила, що він агресивний шизофреник. Відмовила. Є порушення прав? Є. Тому-що на ту роботу сертифікат від психіатра не вимагається. А якщо дотриматись його прав? Він у кращому випадку пошкодить обладнання, у гіршому- когось покалічить або покалічиться сам.
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А ти думаєш, подібних випадків, не було? Керівник одної фірмочки, в Одесі, що займалась програмним забезпеченням, "потилицю чухає" - збитків на півтора мільйона "зелені", а в позові суд відмовляє, того що адвокат довідку з психіатрички, надав до суду... (Товариш, з яким колись, учились, там юрисконсультом працював... І він "потрапив під роздачу" - хазяїн його у всьому звинуватив, і вигнав...).
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Уже порешали: социализацию психи проходят в раде.
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Два зебила-это сила. Три зебила- это уже офис.
Народная мудрость (с)
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Вы адрес Рады знаете? Это туда. Спросить слугу. Или слуг.
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Это она на "сигнал" Богдана среагировала? При Советской власти, в ЦК существовал "спецкабинет", где наши "правители" "получали медицинскую помощь, не требующую вмешательства врача". (морфий и кокаин). А сейчас, при ОП и ВР, будут "спецкабинеты" для получения "неотложной психиатрической помощи"... Баканов вон, уже нуждается - объявил о создании внутри СБУ "Департамента по борьбе с путчем Порошенко и порохоботами"...
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Интересно наблюдать - в комментах к любой новости сразу появляется куча недобитых профессиональных писак, "остроумно" с пеной у рта критикующих зЕлеботов, зЕбилов и т.п. Самих же "зЕлеботов" здесь единицы, хотя казалось должно быть гораздо больше (ведь их 73%). В основном это обычные критически мыслящие форумчане, иногда заглядывающие на Цензор. А вот их "критики" живут здесь постоянно и днем и ночью, т.е. ходят сюда как на работу )
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житель юговостока
Интересно
наблюдать - в комментах к любой новости сразу появляется куча недобитых
профессиональных писак -
зЕлеботов, зЕбилов и т.п


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Придурок, ты даже не уловило о чем я писал, а наоборот подтверждаешь написанное )
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А знаешь, почему настоящих "зелеботов" тут "мало"? Потому что основная масса от 73% голосовавших - инертная "куча", плывущая, как дерьмо, по течению...
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Да нет, дело не только в этом. Просто за Зеленского голосовали обычные простые украинцы, обманутые в своих надеждах на петино покращення. Они далеко не все пользуются интернетом и тем более не сидят сутками на форумах. Вы же - профессиональные воинствующие интернет-бойцы, другого объяснения вашей рьяной активности я не вижу. Не верю что вас всех так ох#енно волнует судьба Украины. Доказательством является то, что вы все словно по отмашке кинулись "зеленых" сразу на другой день после голосования, даже не обождав хоть их каких-то начальных действий. Как говорил Портос "я дерусь потому что дерусь" )

Сразу сообщаю - сам я голосовал на президентских за Гриценко, на парламентских за партию Смешка.
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А что ещё эти "обычные" сделали? "Перемывали кости Парашенке"? "Кто угодно, только не Порох!", вопил мой сосед... А сейчас "язык в жопу запихал...". Не удивлюсь, если завтра в "ментовку" или в СБУ побежит, "стучать" на "деструктивных елементов"...
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Это уже второй вопрос. К сожалению за 28 лет у нас так и не прорезался настоящий лидер нации (как Валенса или Гавел). Поэтому каждый раз приходиться выбирать из того что есть в бюллютене (
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