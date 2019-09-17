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Все про:Аваков (1243) МВС (1334) підпал (234) пожежа (1801) Нацполіція (8197)

 Аваков про підпал будинку Гонтаревої: Неприпустимий прояв кримінального тиску. Це зробив ворог, який шкодить Україні

Національна поліція України почала розслідування щодо підпалу будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої в Гореничах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсен Аваков у Twitter.

"Нічний підпал будинку Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі", - написав він.

Глава МВС також додав, що поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кинули пляшку із запальною сумішшю", - ексглава НБУ Гонтарева заявила про спалення її будинку в Гореничах. ВIДЕО (оновлено)

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Аваков про підпал будинку Гонтаревої: Неприпустимий прояв кримінального тиску. Це зробив ворог, який шкодить Україні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148837
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так все сходиться. Сама і наняла.
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Рассмешил . Наркотрафика начальник , проституток бригадир .
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главное в ходе расследования не выйти на Лерку, а то неудобняк будет.
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Ну так все сходиться. Сама і наняла.
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Это первая мысль которая приходит в голову. Она в Англии будет утверждать что ей необходимо политическое убежище и невыдача в Украину. Баба Лера давно все продумала.
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- Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально ©
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Многие , оставшиеся в Украине бывшие экс руководители разных рангов , заинтересованы ,чтобы Гонтарева никогда не вернулась или сгинула на чужбине.А вдруг заговорит ?
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от короткого замыкания никто не застрахован, нету на нее никакого давления, просто пошла черная полоса в жизни великого банкира
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Спорим никто не найдёт того чувака который подпалил дом.
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Рассмешил . Наркотрафика начальник , проституток бригадир .
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главное в ходе расследования не выйти на Лерку, а то неудобняк будет.
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как она могла физически подпалить свой дом в Украине при этом находясь в Лондоне? Аваков о поджоге дома Гонтаревой: Недопустимое проявление криминального давления. Это сделал враг, который вредит Украине - Цензор.НЕТ 4739
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заказчику не обязательно быть где то за углом...
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Ты реально думаешь, что это она сама спецом себе имущество поджигает? Или вы поверите в обратное в случае если кого-то убьют, например Гонтареву. Тогда что, она себя тоже спецом заказала?
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Надо будет ПЭТЯ приберет, такой свидетель ему не нужен. Вот и старается, что бы не вернулась.
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Константин из Киева

Главное не выйти на самих себя. Тогда действительно неудобняк будет ).
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Какаков знает кто это сделал, так что искать смысла нет.
Почему Зеленский всех уволил кроме Какакова?
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Нефиг выделываться
Дом явно был оборудован сигнализацией, пожарной в том числе.
Если орлы рюкзаков а не отреагировали - однозначно, что сами и сожгли, предварительно разворована, все, что им понравилось
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Так тут 75% дописувачів схвалили підпал. Радості було більше, аніж при обговоренні ліквідації Джумаєва. Що ж виходить, 75% вороги України?
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Это сделали йеменские повстанцы,на дронах скинули зажигательные бутылки , повторили операцию с поджогом нефтезаводов в Саудовской Аравии
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Ага Пролетев 800 км. Сцук,у трахателей овец мозга никогда не было,а вот дроны и крылатые ракеты произростали в скудных пустынных оазисах Чудны деяния аллаха
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вчера Мариуполь сегодня Гореничи. Народ начинает брать функцию правосудия в свио руки.

Свиновальцу нужно бы для своего логова огнетушителями запастись.
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Ну, если народ действительно возмет эту функцию на себя - то тебя повесят еще до обеда
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И этот враг - Гонтарева. Придумывает доказы на политическое убежище в Англии
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Бородатый любитель кофе демонстрирует тем, кого еще не купил и не запугал, что будет, если с ним поссориться.
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Ну если миссию МВФ погонят ссаными тряпками, то не такой уже и врах
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Тада. А долги, которые сейчас под ОВГЗ набирают темпами Ялынковича, ты из своего зубожЫлого кармана выплатишь.
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Нет. Надо будет повыбивать золотые фиксы припакованным порохоботам с элитной Борщагивкы
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Сказала жлобина, которая только у своей бабушки пенсию выбить может.
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Что ты пытаешся убьяснить убогим?
Они то точно знают,надо отнять и поделить
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Да насрать, что они знают. За всю свою убогую жизнь эти ничтожества только пенсии своих предков делили да на пивас бабло сшибали.
Про МВФ они рассуждают...
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Согласен полностью это типичный беспредел быдла.
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це битовуха...звичайний обдуренний вкладник кинув недопалок
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или ктото из собутыльников пьяной жабы с сигаретой заснул.
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пусть хитросделанная гонтарева, приезжает в Украину и пишет заявление))
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проста математика. спалити будинок і попросити притулок в Лондоні = 2 млн. відкупитися від тюряги в Україні = 5 млн.+ купа мороки. гонтарева рахувати вміє))).
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а я думаю що це натяк нової влади - не дай бог повернутись...
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Кому это выгодно?
С латинского: Cuiprodest?Cui bono?(куй продэст, куй боно).
Из истории Древнего Рима. Автор выражения - знаменитый римский юрист Кассиан Лонгин Равилла (I в.). Как сообщают древние авторы, он рекомендовал судьям при разборе дела всегда искать, кому может быть выгодно данное преступление: как правило, этот путь рассуждений ведет к обнаружению или самого преступника и (или) того, кто за ним стоит, направляет его действия.
Смысл выражения: во всяком преступлении, запутанном деле, хитро- сплетении интриг и прочем всегда надо искать того (тех), кому выгодна сложившаяся ситуация.
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Ая-я-яй, пане Аваков. Так про зекоманду не можна говорити.
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Интересно, домик застраховали небось прямо перед поджогом?
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"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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Сабаков Ти пнрший ворог України.не здвуюсь як що це зробили мусора.
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...Это сделал враг, который вредит Украине...

- А может как раз наоборот - патриот?
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Ака. С израильско-швейцарским гражданством. Ну он еще ЗЕлюпу за яйца крепко держит.

Коломойский чи шо...
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С моста Патона ее стерву в мешке сбросить в свободное плавание как она с гривной поступила.. Аваков про підпал будинку Гонтаревої: Неприпустимий прояв кримінального тиску. Це зробив ворог, який шкодить Україні - Цензор.НЕТ 9614
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Это не ОНА, это ОН. Но вдвоем было бы веселей.
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