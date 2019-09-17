 Аваков про підпал будинку Гонтаревої: Неприпустимий прояв кримінального тиску. Це зробив ворог, який шкодить Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсен Аваков у Twitter.
"Нічний підпал будинку Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі", - написав він.
Глава МВС також додав, що поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця.
Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Главное не выйти на самих себя. Тогда действительно неудобняк будет ).
Почему Зеленский всех уволил кроме Какакова?
Дом явно был оборудован сигнализацией, пожарной в том числе.
Если орлы рюкзаков а не отреагировали - однозначно, что сами и сожгли, предварительно разворована, все, что им понравилось
Свиновальцу нужно бы для своего логова огнетушителями запастись.
Они то точно знают,надо отнять и поделить
Про МВФ они рассуждают...
С латинского: Cuiprodest?Cui bono?(куй продэст, куй боно).
Из истории Древнего Рима. Автор выражения - знаменитый римский юрист Кассиан Лонгин Равилла (I в.). Как сообщают древние авторы, он рекомендовал судьям при разборе дела всегда искать, кому может быть выгодно данное преступление: как правило, этот путь рассуждений ведет к обнаружению или самого преступника и (или) того, кто за ним стоит, направляет его действия.
Смысл выражения: во всяком преступлении, запутанном деле, хитро- сплетении интриг и прочем всегда надо искать того (тех), кому выгодна сложившаяся ситуация.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
- А может как раз наоборот - патриот?
Коломойский чи шо...