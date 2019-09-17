 Підпал будинку Гонтаревої: у Зеленського вимагають від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Президента у Facebook.
"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів", - сказано в повідомленні.
В Офісі Президента зазначили, що право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними (щодо останнього рішення може ухвалювати лише суд).
"Глава держави чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації", - додали у відомстві.
Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Цена этого дома для гонтаревой - это настолько мизерная часть ее состояния, что об этом можно забыть.
Не удивлюсь, если Гонтарева получит медаль от Королевы
это, чисто наш метод..
А пивовар продовжува варить...))))
БенюФициара некой Слуги ново Иудеи....
Он окучивает и стрижет этих глупых ГОЕВ!)))
Тупые 73% гоев до сих пор во всем будут винить ПЕПу!))))
не исключено, что следователи нашли тайник с миллиардом долларов, деньги присвоили ( поделившись с Аваковым), а потом замели следы
Беня курит кальян за углом
"Любовь зла: как следователи полиции Виталий и Мария Забуга поженились после совместного грабежа на обыске."
https://censor.net.ua/resonance/3105891/***************************************************************************************************
Приват отжали - это факт !!! Причем Коломойша хитрый еврей, ушел по договорняку красиво - вывел заработанное через офшорную приватовскую дочку.
Ну прямо международный преступный сговор против святого Бени.
Тупой отмаз.
Читай долбодятел убогий!
"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
Об их позиции говорил и член команды Зе Абромавичус.
Вы все это пропустили?
Ни МВФ, ни ЕС, ни другие партнеры не будут смотреть сложа руки на возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, - член команды Зеленского Абромавичус.
https://censor.net.ua/news/3124606/ni_mvf_ni_es_ni_drugie_partnery_ne_budut_smotret_sloja_ruki_na_vozvraschenie_privatbanka_byvshim_vladeltsam
Или Ощадбанк лучше ?
Читай долбодятел убогий!
"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
Короче говоря, зебильному стаду вкинули жвачку: а ета ана сама...
У меня всякий раз всё меньше удивления вызывает ваш выбор... да вы все там ********...
«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
а гиде видео с других обэгтов в кончезаспе??
там кровопийцев хватает.
"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже тушить. Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" - заявила она.
В свою очередь полиция Киевской области рассматривает поджог как одну из версий возгорания дачного дома бывшей главы НБУ. В то же время полиция не исключает другие версии, например, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.
Известно, что уголовное производство правоохранители пока не открыли. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Коломойский предлагает вывезти Гонтареву на допрос частным авиарейсом
Напомним, в ночь на 5 сентября в Киеве сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.
Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Она не исключает, что это месть олигарха Игоря Коломойского.
Перед этим Гонтарева заявляла, что бывший владелец Приватбанка постоянно ей угрожает.
В свою очередь Коломойский отвергает эти обвинения и утверждает, что экс-руководительница НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/pod-kievom-dotla-sgorel-dom-gontarevoj-policija-358090/
"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
Далі буде, зебеня.
Может кто-то точно знает, в чем виновата Гонтарева? Я прочитал много информации и охренел. Так Гонтарева - Бог экономических преступлений. Ни один олигарх не обвиняется так, как Гонтарева. Поэтому все олигархи сейчас в Украине рядом с президентом.
Мы реально не знаем, но точно уверены. Как всегда.
Скоро повседневно начнут убивать журналистов и волонтеров? Жечь киоски, как Запорожье? Мы этого достойны?
,
Не было бы охранника физически, то сработала бы противопожарная сигнализация. А так подождал пока хорошо разгорится, а уж потом вызвал пожарных.
У НАБУ є чіткі записи розмов Вовка, Богдана, Портнова якраз про фальсифікацію справи стосовно Приватбанку. Тобто це рішення окружного суду, яке приймалося, що націоналізація Приватбанку незаконна - приймалося на замовлення Портнова і Богдана. Все це вирішувалося в кабінеті Вовка", саме тому в цій справі з'явився суддя, близький до Портнова. Дуже корупційна змова. Це і тиск на суддів, і підкуп суду, і політичний тиск на суд. І всі ці записи є в НАБУ
Бутылка с зажигательной смесью - источник этой инфы тока один. сама Лерка
По словам той же лерки, бутылку бросили через забор. Теперь давайте подумаем, если бутылка ударилась в стену или даже крышу, огонь бы не зашел внутрь дома. бутылку надо вбросить именно внутрь. Издалека. Через высокий забор накатом. И так, чтобы пробить прочные окна-стеклопакеты. Рэмбо?
Мой родственник с луганской обл, недалеко от того места. где подпольничали молодогвардейцы. В те савецкие времена всех школьников того района в обязательном порядке возили на экскурсию в ту школу, где был немецкий типа штаб и в окно которой молодогвардеец бросил три (!!!) бутылки с зажигательной смесью. И сохранилось то здание, из окна которого то ли Тюленин то ли Земнухов (я не помню кто типа бросал) бутылки в школу.
Поясняю: между этими зданиями, по словам мого родственника не менее 50 метров. Итак, 15-летний сопляк, стоя на коленях (помним, да? арочное окно открывалось тока внизу) бросил одну за одной три бутылки на расстояние более 50 метров и все они (!!!) попали в маленькое окно размером примерно 60х40 сантиметров.
Связь между событиями улавливаете?
Дураку понятно , что в Украину ей сЦыкотно ехать на допрос...
Посадят за все махинации и обворовывание страны.
"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
И тишина!
😜
"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/