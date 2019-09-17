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Все про:підпал (234) пожежа (1801) Гонтарева (297) Офіс Президента (94)

 Підпал будинку Гонтаревої: у Зеленського вимагають від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину"

В Офісі Президента вимагають розслідування підпалу будинку Валерії Гонтаревої в Гореничах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Президента у Facebook.

"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів", - сказано в повідомленні.

В Офісі Президента зазначили, що право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними (щодо останнього рішення може ухвалювати лише суд).

"Глава держави чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації", - додали у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кинули пляшку із запальною сумішшю", - ексглава НБУ Гонтарева заявила про спалення її будинку в Гореничах. ВIДЕО (оновлено)

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Підпал будинку Гонтаревої: у Зеленського вимагають від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього брутального злочину 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148834
 
 
 Топ коментарі
 
Ищите старого курчавого гражданина Израиля!
БенюФициара некой Слуги ново Иудеи....
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Гонтарева имитирует что её преследуют в Украине. Не надо иметь много ума чтоб сопоставить факты. Как только её пригласили дать показания она "попала под машину", делала фейковые фотки с палаты где если все рассмотреть табличка с именем другого пациента. Потом типа сожгли машину её детей, сейчас дом. Она явно хочет получить политическое убежище..
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А що той бідий,та ще й НЕКОШЕРНИЙ єврей Зєлюнчик зробить проти НАРОДНОГО гніву?
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А шо? Вы его в количестве 50-ти соевых голов бумажными стаканчиками от кавы закидаете?
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Брутальное преступление по отношению к женщине я себе как-то по другому представляю Поджог дома Гонтаревой: у Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления" - Цензор.НЕТ 7456
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начнут расследовать, выйдут на гонтареву))
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Сильно много внимание Гонтаревой в последнее время. От какой глобальной ***** отвлекают внимание?
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Гонтарева имитирует что её преследуют в Украине. Не надо иметь много ума чтоб сопоставить факты. Как только её пригласили дать показания она "попала под машину", делала фейковые фотки с палаты где если все рассмотреть табличка с именем другого пациента. Потом типа сожгли машину её детей, сейчас дом. Она явно хочет получить политическое убежище..
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Тут как раз её желание стимулируется финансовыми кругами Великобритании Підпал будинку Гонтаревої: у Зеленського вимагають від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину" - Цензор.НЕТ 5355
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Буде дуже смішно якщо вона не отримує його, але спалить кучу майна награбованого )))))Чомусь мені здається що так воно і буде.
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"Как человек умный, он поймет, что часть меньше целого, и отдаст мне эту часть из опасения потерять все."
Цена этого дома для гонтаревой - это настолько мизерная часть ее состояния, что об этом можно забыть.
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Куда ещё глобальней?! Вся украина годами работала, одалживала... и вот всё это забрали конкретные упыри. А разместили отжатое в фондах и трастах под английской юрисдикцией.
Не удивлюсь, если Гонтарева получит медаль от Королевы
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Беня не уймется. Беспредел может быть обоюдоострым. Калина пархатая. Бандюком был им и остался.
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Пздц. Два козака одне одному чуби рвуть. Ребе аплодує.
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Согласен, варварство редкое. Уровень Африки какой-то.
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та шото, не помню такого в Африке...
это, чисто наш метод..
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Нельсон Мандела в молодости умел и любил выбивать долги. Оденет, бывало, на должника несколько шин от авто, подпалит, смотрит и жалеет за содеянное. Отходчив был...
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Горiла сосна, падали Карпати
А пивовар продовжува варить...))))
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а якщо з'ясується що цє самопідпал ?!
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Надо бы и Петру Алексеичу, скрепя сердце, потратить пару сотен на огнетушитель, бо еще подпалят каплычку со светлыми образами святого семейства в элитном Свинарнике Поджог дома Гонтаревой: у Зеленского потребовали от правоохранителей скорейшего раскрытия этого "брутального преступления" - Цензор.НЕТ 5838
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Ищите старого курчавого гражданина Израиля!
БенюФициара некой Слуги ново Иудеи....
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все знали шо Аль Капона убивает - но доказать не могли - так же и у нас - садить его надо, за налоговые преступления - но не при этой власти - он владеет Украиной сейчас, по факту
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Он 100% акционер безмозглого 73% стада...
Он окучивает и стрижет этих глупых ГОЕВ!)))
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В итоге...после полного краха и дефолта
Тупые 73% гоев до сих пор во всем будут винить ПЕПу!))))
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Но ведь в итоге всё-таки посадили, пусть и за неуплату налогов.
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в стране нет власти при зеленском - про это будет писать вся западная пресса и это в лучшем случаи - в худшем - не кто не даст нам денег ,как яныку не давали ,только цапы (за все остальное я вообще молчу)
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как старый конспиролог, не могу не упомянуть о прошедшем на днях обыске в доме Гонтаревой
не исключено, что следователи нашли тайник с миллиардом долларов, деньги присвоили ( поделившись с Аваковым), а потом замели следы
Беня курит кальян за углом
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Тоже вариант, они это умеют и могут.

"Любовь зла: как следователи полиции Виталий и Мария Забуга поженились после совместного грабежа на обыске."



https://censor.net.ua/resonance/3105891/***************************************************************************************************



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А як же !!! Страховая баблишки скинет на счет, франшиза окупится продажей земельки
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Не факт...Если это был умышленный поджог, то пусть докажет, что не она приказала....Припотеет кувыркаться, доказывая...
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Даже не догадывался сколько в Украине людей у которых вместо головы с мозгами унитаз с говном с телевизора. Все обвиняют Гонтареву и Порошенко что они на них нажились. А откуда у вас эта информация? Пару раз видел репостинги про это которые были запущены с российских аккаунтов любителями Путена. Вместо того чтобы сказать спасибо Гонтаревой, Яценюку и Порошенко за то что сохранили страну и курс гривны не 45 и не 80 все рассуждают почему курс не по 8. Потому что ты выбрал/а Януковича!!!
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Что вы говорите, а вы поинтересуйтесь схемами и причинми дофинансирования Привата, сравните годовые отчеты независимого аудита "до" и "после" - вот потом и поговорим
Приват отжали - это факт !!! Причем Коломойша хитрый еврей, ушел по договорняку красиво - вывел заработанное через офшорную приватовскую дочку.
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"Отжали" под одобрение США, ЕС и МВФ?
Ну прямо международный преступный сговор против святого Бени.
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Покажите мне это одобрение, кроме как вливание в уши со страниц масс-медиа.
Тупой отмаз.
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Тупой орёл -магучий гавначерпий - редкая порода!
Читай долбодятел убогий!

"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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С их стороны было немало заявлений о поддержке национализации Привата.
Об их позиции говорил и член команды Зе Абромавичус.
Вы все это пропустили?

Ни МВФ, ни ЕС, ни другие партнеры не будут смотреть сложа руки на возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, - член команды Зеленского Абромавичус.



https://censor.net.ua/news/3124606/ni_mvf_ni_es_ni_drugie_partnery_ne_budut_smotret_sloja_ruki_na_vozvraschenie_privatbanka_byvshim_vladeltsam



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Беня не святой - хоть и мудак. Но согласитесь, благодаря нанятым грамотным персоналом (в том числе и ТОПидеологов), приват очень сильно развит инфраструктурно.
Или Ощадбанк лучше ?
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Тупой орёл -магучий гавначерпий - редкая порода!
Читай долбодятел убогий!

"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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Орел, ты, часом, не таксист??? Ну как-то всё складно у тебя, всё однозначно, всё-то ты знаешь, все сведения к тебе стекаются... и ты, интеллектуал-воитель руля, складываешь пазл... эти же свойства характерны парковщикам, охранникам атб идаже мусорам...
Короче говоря, зебильному стаду вкинули жвачку: а ета ана сама...
У меня всякий раз всё меньше удивления вызывает ваш выбор... да вы все там ********...
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«Главное - в ходе следственных действий не выйти на самих себя…» (с)
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Кто расследует, Аваков? Похоже на шутку от 95 квартала.

«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Скотство поселилось в Украине...шутовсткое скотство и тяга к суициду...
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Те що на Полтавщині сила лісу вигоріла нікого не хвилює. А от спалена хавіра компрадорської (британської) курви - оце дійсно резонансна подія.
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Махинации со страховкой в королевстве очень не приветствуются.
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....вкладчики постарались...

а гиде видео с других обэгтов в кончезаспе??

там кровопийцев хватает.
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Народ без своєї історії і пам'яті це не народ - це стадо. Звісно, у всьому винен Порох, але ж, ви 73%, забули або не хочете пам'ятати, що всякі риги и бені в період війни вивозили "свій" капітал та залишали нам збиткові банки...
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Просит полит.убежище в Англии,вот вам и преследование,примитивная жидовская муйня,спалить свой дом и попросить убежище.
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Похоже у народа пропала вера в справедливое возмездие. А вершить правосудие все таки надо было, а не тыкать теперь на народ, который сам взялся его выполнять.
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Один свинюшник згорів. Хряк напружився. Свині до Пасхи можуть власною долею не перейматися. Хай сало нагулюють.
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Че ж эти сраные херои не жгли ее дом , когда она спасала Приват банк от разворовывания коломойским , да и всю банковскую систему от дефолта ? Какой рейтинг был у Украины в 2014 году и какой стал после ее ухода ? Ну быдлота напишите , или только говно умеете разгонеть ? Где этот иксперд - зебил VERONCA ?
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По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.
"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже тушить. Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" - заявила она.
В свою очередь полиция Киевской области рассматривает поджог как одну из версий возгорания дачного дома бывшей главы НБУ. В то же время полиция не исключает другие версии, например, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.
Известно, что уголовное производство правоохранители пока не открыли. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Напомним, в ночь на 5 сентября в Киеве сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.
Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Она не исключает, что это месть олигарха Игоря Коломойского.
Перед этим Гонтарева заявляла, что бывший владелец Приватбанка постоянно ей угрожает.
В свою очередь Коломойский отвергает эти обвинения и утверждает, что экс-руководительница НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/pod-kievom-dotla-sgorel-dom-gontarevoj-policija-358090/
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Читайте, дыбилята убогие!:

"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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"Воронья слободка бьіла обречена..." - да еще и подожгли в нескольких местах , изнутри дома ?!
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Цей підпал вигідний тільки Гонтаревій
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Мьі ИХ зделали! (с) зекоманда

Далі буде, зебеня.
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Гореть начало после возвращения Коломойского в Украину.Совпадение?
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Для того, что бы посадить на нары нужна доказательная база и суд, а не поджег дома. Хватит думать быдло-мозгом. Никто не знает, в чем обвиняют Гонтареву, но обвиняют для того, лишь бы обвинить. Если мы так и будем дальше думать и действовать - станем тупиковой ветвью развития. Наша политика бездарная, информ-пространство куплено, суды коррупционны. Что еще надо для счастья быдло-массы.

Может кто-то точно знает, в чем виновата Гонтарева? Я прочитал много информации и охренел. Так Гонтарева - Бог экономических преступлений. Ни один олигарх не обвиняется так, как Гонтарева. Поэтому все олигархи сейчас в Украине рядом с президентом.
Мы реально не знаем, но точно уверены. Как всегда.
Скоро повседневно начнут убивать журналистов и волонтеров? Жечь киоски, как Запорожье? Мы этого достойны?
,
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В это время там был ещё и охранник. Оцените красоту постановки))
Не было бы охранника физически, то сработала бы противопожарная сигнализация. А так подождал пока хорошо разгорится, а уж потом вызвал пожарных.
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сколько сатановская получит по страховке?
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У НАБУ є записи розмов Богдана і Портнова про фальсифікацію справи ПриватБанку.
У НАБУ є чіткі записи розмов Вовка, Богдана, Портнова якраз про фальсифікацію справи стосовно Приватбанку. Тобто це рішення окружного суду, яке приймалося, що націоналізація Приватбанку незаконна - приймалося на замовлення Портнова і Богдана. Все це вирішувалося в кабінеті Вовка", саме тому в цій справі з'явився суддя, близький до Портнова. Дуже корупційна змова. Це і тиск на суддів, і підкуп суду, і політичний тиск на суд. І всі ці записи є в НАБУ
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Эта лярва , в вареник огурец засунет , что бы не отвечать за воровство
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Включаем мозг и немного логики
Бутылка с зажигательной смесью - источник этой инфы тока один. сама Лерка
По словам той же лерки, бутылку бросили через забор. Теперь давайте подумаем, если бутылка ударилась в стену или даже крышу, огонь бы не зашел внутрь дома. бутылку надо вбросить именно внутрь. Издалека. Через высокий забор накатом. И так, чтобы пробить прочные окна-стеклопакеты. Рэмбо?

Мой родственник с луганской обл, недалеко от того места. где подпольничали молодогвардейцы. В те савецкие времена всех школьников того района в обязательном порядке возили на экскурсию в ту школу, где был немецкий типа штаб и в окно которой молодогвардеец бросил три (!!!) бутылки с зажигательной смесью. И сохранилось то здание, из окна которого то ли Тюленин то ли Земнухов (я не помню кто типа бросал) бутылки в школу.
Поясняю: между этими зданиями, по словам мого родственника не менее 50 метров. Итак, 15-летний сопляк, стоя на коленях (помним, да? арочное окно открывалось тока внизу) бросил одну за одной три бутылки на расстояние более 50 метров и все они (!!!) попали в маленькое окно размером примерно 60х40 сантиметров.

Связь между событиями улавливаете?
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Тонко намекая, подставляя и обвиняя Беню, эта лупоглазая тварь ЖЕРТВУЕТ и сжигает свой один из сотни домов, чтоб только ей дали ПОЛИТУБЕЖИЩЕ в Англии . Для этого и "разыгрывается" эта комедия с её несчасными случаями , которых последнее время очень много .
Дураку понятно , что в Украину ей сЦыкотно ехать на допрос...
Посадят за все махинации и обворовывание страны.
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Читайте, дыбилята убогие!:

"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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Мне сегодня уже сказали,что зеленые сформировали из нацжон "эскадроны мести" и поставили их на содержание.Слабо что то верится,чтобы они еще и деньги платили,но дыма без огня не бывает.
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Ага , а ещё мертвые с косами стоят ...
И тишина!
😜
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Читайте, дыбилята убогие!:

"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
 показати весь коментар
 
 
Якшо Вовік негайно не заарештує цього мародера Порошенка, то Пєця і Україну спалить, аби не віідповідати за всі важкі злочини, що він і його шобла гонтаревих скоїли. І тоді відповідати за це буде вже Вовік
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Этот дом будет очень дорого стоить Зеленскому
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