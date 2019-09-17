 Підпал будинку Гонтаревої: у Зеленського вимагають від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Президента у Facebook.

"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів", - сказано в повідомленні.

В Офісі Президента зазначили, що право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними (щодо останнього рішення може ухвалювати лише суд).

"Глава держави чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації", - додали у відомстві.

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Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.