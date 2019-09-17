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 Політика України
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Все про:ВР (5724) нерухомість (181) Яценко (21) оцінка (15) Юрій Ніколов (4) Юрій Корявченков (4) Слуга народу (302)

 У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти: один прибирає схему щодо оцінки нерухомості.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Карколомний краш-тест у Зеленського щодо корупційної схеми Антоши Яценка. Спочатку три десятки нардепів слугнароду і "голосу" подали офігенний законопроєкт 2047 про нещадне знищення майданчиків, які стрижуть по мільйону гривень на добу з бази оцінок ФДМУ (перший скрин). А вчора ввечері інші два десятки слугнароду повісили текст законопроєкту 2047-1, яким тупо залишають майданчики Антоші (другий скрин). І не просто залишають, а ще й наділяють їх допфункціями. З огляду на те, що хороший законопроєкт 2047 підписали купа голів комітетів від слугнароду, а мерзенний альтернативний підписали великий друг Зеленського Юзик і маркетолог "Кварталу 95" - я реально не ручуся за психічне здоров'я сценаристів, які запропонували влаштувати розкол "Слуги народу" саме на такому очевидному і скандальному законі. Якщо б зарубилися навколо нюансів тендерного закону - було б зрозуміло, там справді є місце для плюралізму. Але ні. Взяли і підписалися під наймерзеннішою і найкорупційнішою аферою часів Порошенка. Це ціле мистецтво - так обісратися. Клоуни", - розповів журналіст.

Також читайте: "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу"

Законопроєкт 2047

законопроєкт 2047-1 

У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 01
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 02
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 03
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 04
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 05
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 06
У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148833
 
   
 Топ коментарі
 
Фотографы против парикмахеров!
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Ничего не понял, но осуждаю В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9337
на тему про майданчики щутка
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 8408

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ну шо зебилы - с почином - а вы зебильно верили - шо все вони честные ,честные)))))))))))))))))
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деньги против денег - так было всегда - просто для зебилов не нужен нож - им с три короба наврешь и делай с ними шо хош))))))))))
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Що зєбуїни, що порохоїди, одна братія будуть нищити народ Україндо кінця.
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ну шо зебилы - с почином - а вы зебильно верили - шо все вони честные ,честные)))))))))))))))))
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Да литса то все новые, молодые ишшо, не знают, как договариваться. В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 2093
Хозяева то у них разные (потому и интересы, и проекты одного закона разные), хоть партия и одна. В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 2093
С другой стороны, отчего бы не принять и два варианта закона: один по чётным дням будет работать, а второй - по нечетным. Диалектика.
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та мабуть підкотили до Юзіка, типа підпиши, конвертик в карман поклали, на харчування доплата, ну Юзіку пофіг, це ж типа депутанська робота законопроекти подавати, от він і подав, ну манагер, то добре вкурив, мабуть більше всіх бабла і зняв.
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Проблема. Відкличуть обидва. Подадуть компромісний. Свої ж люди, домовляться, кожен отримає свою частку
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буде два майданчика, або поділять один ринкову, другий податкову і обоє будуть обов'язкові.
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Ничего не понял, но осуждаю В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9337
на тему про майданчики щутка
В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 8408

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Богдан сказал, что там половина слуг тронулась.
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Яценко - золота людина. Його можна Інерполу продати на вагу золота. Його можна посадити довічно, і якби цього забажав САМ Зєля отримати ще більше золота для казни. Один мінус - не для Зєлі.
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Этих оценщиков нужно уничтожить. Барыги, около 5 месяцев назад, возродили в тайне оценщиков, которые задирают оценку в разы и с процента, живут и процветают. Дошло до того,что бы переоформить даже гаражный бокс, требуется около 1 000 долларов официально. И оценка дествительна только полгода.
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вот и я не могу понять зачем мне нужна та справка с оценкой стоимости моей квартиры, если нужна государству так пускай они и оплачивают ту оценку
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с тебя Оценщик 1000$ взял за оценку вшивого гаража? не ври. второе - а сколько по твоему должен действовать Отчет об оценки - ты про курс доллара, состояние рынка - что то слышал, ну так, хотя б в двух словах. Или что - зашел - перднул, чтоб типа очень умным показаться.
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В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости. Недвижимость Гонтаревой уже ликвидировали.
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Бабло переможе, схоже слуги дорвались до кормушки, ті самі граблі, гидко, сумно і образливо на все це дивитись....
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Шо характерно - ни одного комментария от любителей зеленой росы в очи.
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Что за майданчики, кто объяснит?
То, что коллективное сознание партии СН долго не продержится, никто и не сомневался. Под толстым занавесом большинства можно протолкнуть много чего. Поэтому журналистов и ограничивают в работе. И мы вполне можем увидеть, как некоторые слуги будут шантажировать расколом партии в угоду своим интересам.
Зеленский, когда "автоматы доставать будешь", то целься в первых своих: Шефира, Богдана, Разумкова и Юзика...
Как у президента, у тебя не должно быть фаворитов. Ты не Екатерина II.
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Да хватит уже по жидовски доить народ .
В Словакии сделка купли продажи недвижимости- 2 справки из реестра- по 8 евро. Оформление у нотаря-28 евро.
В Украине же сдирают за такую сделку не менее 1000 евро
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кандидати в депутати повинні здавати іспити з юриспруденції
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Зе пора распускать Раду бо слуги народа уже оказались слугами коррупционеров.
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ВСЕ эти лицензированные оценщики, иксперты, выдаватели дозволов и лицензий - ВСЕ они созданы для кормления.
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Журнашлюх перебрехав усе.Пропонується запровадити автоматизовану систему для цілей,які раніше виконували стартові майданчики.
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Плохо быть тупым. Как раз второй законопроект и предлагает оставить эти "майданчики". И второй законопроект поддерживают приближенные к Зеле.
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Банальные передел потоков и никакой тупости. Классика жанра. А вы дкмали они пришли жизнь улучшать) Я ж говорю, через год пецю будут с ностальгией вспоминать те же бобики.
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