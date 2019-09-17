 У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"Карколомний краш-тест у Зеленського щодо корупційної схеми Антоши Яценка. Спочатку три десятки нардепів слугнароду і "голосу" подали офігенний законопроєкт 2047 про нещадне знищення майданчиків, які стрижуть по мільйону гривень на добу з бази оцінок ФДМУ (перший скрин). А вчора ввечері інші два десятки слугнароду повісили текст законопроєкту 2047-1, яким тупо залишають майданчики Антоші (другий скрин). І не просто залишають, а ще й наділяють їх допфункціями. З огляду на те, що хороший законопроєкт 2047 підписали купа голів комітетів від слугнароду, а мерзенний альтернативний підписали великий друг Зеленського Юзик і маркетолог "Кварталу 95" - я реально не ручуся за психічне здоров'я сценаристів, які запропонували влаштувати розкол "Слуги народу" саме на такому очевидному і скандальному законі. Якщо б зарубилися навколо нюансів тендерного закону - було б зрозуміло, там справді є місце для плюралізму. Але ні. Взяли і підписалися під наймерзеннішою і найкорупційнішою аферою часів Порошенка. Це ціле мистецтво - так обісратися. Клоуни", - розповів журналіст.
Законопроєкт 2047
законопроєкт 2047-1
Хозяева то у них разные (потому и интересы, и проекты одного закона разные), хоть партия и одна.
С другой стороны, отчего бы не принять и два варианта закона: один по чётным дням будет работать, а второй - по нечетным. Диалектика.
на тему про майданчики щутка
и усилении схемы по оценкенедвижимости. Недвижимость Гонтаревой уже ликвидировали.
То, что коллективное сознание партии СН долго не продержится, никто и не сомневался. Под толстым занавесом большинства можно протолкнуть много чего. Поэтому журналистов и ограничивают в работе. И мы вполне можем увидеть, как некоторые слуги будут шантажировать расколом партии в угоду своим интересам.
Зеленский, когда "автоматы доставать будешь", то целься в первых своих: Шефира, Богдана, Разумкова и Юзика...
Как у президента, у тебя не должно быть фаворитов. Ты не Екатерина II.
В Словакии сделка купли продажи недвижимости- 2 справки из реестра- по 8 евро. Оформление у нотаря-28 евро.
В Украине же сдирают за такую сделку не менее 1000 евро