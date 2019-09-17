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 Політика України, За кордоном
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Все про:Польща (1937) Словаччина (121) реформи (1661) Чапутович (66) Лайчак (26)

 Польща і Словаччина підтримуватимуть реформи, що проводяться українською владою, - глави МЗС

У Варшаві та Братиславі позитивно оцінюють нову владу України і мають намір підтримувати реформи, які вона здійснює.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на спільній пресконференції у Варшаві заявили глави МЗС Польщі та Словаччини Яцек Чапутович і Мирослав Лайчак.

"Ми поділяємо позитивну оцінку президента Зеленського, уряду України. Ми домовилися, що обидві наші країни підтримуватимуть реформи, які здійснюються українською владою", - заявив Чапутович.

Він зазначив, що обговорював з Лайчаком ситуацію на Донбасі. На його переконання, відносини України з РФ є своєрідним лакмусовим папірцем для ОБСЄ.

Своєю чергою Лайчак погодився з польським колегою стосовно оцінки агресивних дій РФ в Україні, а також щодо підтримки українських реформ.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк заявив, що Польща продовжує підтримувати політику "відкритих дверей" для членства в ЄС інших країн, насамперед України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина підтримує Україну в питанні будівництва "Північного потоку-2", - президент Чапутова на зустрічі з Гончаруком

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148830
 
 
 Топ коментарі
 
"Каких реформ тебе еще не хватает?" (П.А.Свыня)
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А почему украинцев нет в миссии ОБСЕ?
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Что ты считаешь хеппи-эндом? Житье в будке? Так это ненадолго Разве старый волк сможет все время отмазывать ленивого и незграбного ПЕСыка?
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Моральная потдержка тоже потдержка и дорого стоит Польша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД - Цензор.НЕТ 8845 Польша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД - Цензор.НЕТ 3744
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Это как "слуги нариду": мало того, что не читали текста законопроэкта, так через три минуты уже забыли текст заголовка за шо голосовали. Там мозгов как у улитки и то больше
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"Каких реформ тебе еще не хватает?" (П.А.Свыня)
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Не верю, ПЕСык Польша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД - Цензор.НЕТ 9046 Ваша Свыня такая алчная, что задушилась кинуть в Будку порохобота целый сапогПольша и Словакия будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью, - главы МИД - Цензор.НЕТ 3196
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Кстати в мультике "жил был ПЕС" все закончилось в итоги хеппи-эндом. Так что еще рано списывать со счетов Петра Алексеевича. Еще настанет его время рятуваты крайину!!!
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Что ты считаешь хеппи-эндом? Житье в будке? Так это ненадолго Разве старый волк сможет все время отмазывать ленивого и незграбного ПЕСыка?
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Ну так Луценко старый волк уже не при делах. Уже ж не отмажет Польща і Словаччина підтримуватимуть реформи, що проводяться українською владою, - глави МЗС - Цензор.НЕТ 2177. Ау, уже новый президент у руля с карманной радой, судами и прокурорами, и всеми силовыми структурами. А вам Порошенко все равно житья не дает... может успокоитесь?
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а кто мне расскажет - шо за реформы - пока по факту - возврат рыгов по всем фронтам
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а да еще - полная,в связи с возвратом, азоровщина ,в принятых в первом чтении законов - увеличение налоговой нагрузки. Полиция - возврат к схемам поборов с малого бизнеса - чего уже не было 5 лет и это то шо уже есть
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Підтримка з-за кордону, це - дуже добре..........
Головне щоб не було втручання у внутрішні справи.
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