 Польща і Словаччина підтримуватимуть реформи, що проводяться українською владою, - глави МЗС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на спільній пресконференції у Варшаві заявили глави МЗС Польщі та Словаччини Яцек Чапутович і Мирослав Лайчак.

"Ми поділяємо позитивну оцінку президента Зеленського, уряду України. Ми домовилися, що обидві наші країни підтримуватимуть реформи, які здійснюються українською владою", - заявив Чапутович.

Він зазначив, що обговорював з Лайчаком ситуацію на Донбасі. На його переконання, відносини України з РФ є своєрідним лакмусовим папірцем для ОБСЄ.

Своєю чергою Лайчак погодився з польським колегою стосовно оцінки агресивних дій РФ в Україні, а також щодо підтримки українських реформ.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк заявив, що Польща продовжує підтримувати політику "відкритих дверей" для членства в ЄС інших країн, насамперед України.

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