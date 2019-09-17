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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Human Rights Watch (18) Мінздоров'я (959) знеболювальне (2) Зоряна Скалецька (9)

 "В Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури", - Скалецька

В Україні настільки обмежений доступ до знеболення, що міжнародні організації, такі як Human Rights Watch, прирівнюють це до тортур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила під час онлайн-зустрічі, присвяченої захисту прав пацієнтів в Україні.

"Українські пацієнти мають право на усунення надмірного болю. Доступ до знеболення - це одне з дуже серйозних та дуже гострих питань. Надто для паліативних пацієнтів, які перебувають у термінальній стадії - вони потребують серйозного знеболення. У нас є міжнародні зобов’язання, які ми маємо виконувати, є певні напрацювання, які ми продовжуватимемо вирішувати. Було оприлюднено звіт Human Rights Watch, у якому констатувалося, що в Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури, і це є неприпустимим", - зазначила Скалецька.

За її словами, проблема і в тому, що українські лікарі бояться брати на себе відповідальність за призначення потужних знеболювальних з огляду на можливі звинувачення у зловживаннях. Скалецька підкреслює, що така ситуація має певний зв’язок з наркополітикою в країні.

На її думку, також є "брак комунікації між правоохоронною та медичною сферами".

"Ми маємо її налагодити, регламентувати свої дії задля інтересу пацієнта", - підкреслила міністр охорони здоровʼя.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що має намір поступово забезпечити українцям доступ до медичного канабісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми відвідуватимемо лікарні без попереджень, - Скалецька

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148829
 
   
 Топ коментарі
 
фраза "на Україні" говорить про те, що лишня хромосома трішки заважає тобі
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Пойди убейся козлорылое чучело. Твой зелёный наркоман, уже более 100 дней руководит 73% быдлом. А ты все о Порошенко Петру скучаешь 😂
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"В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1961 то з його обличчя клоунська маска злазила.
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то з його обличчя клоунська маска злазила.
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Якеі ліки можуть протистояти впливу Кравчука, Кучмо, Юща, Зєка і Бариги? А зараз рулює не менш ГІДНИЙ резидент.
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Я давно об этом писала. Скалецкая первый министр здравоохранения, которая об этом открыто заговорила.По преступной причине со стороны предыдущих властей, в Украине недоступны многим больным эффективные наркотические обезболивающие, их очень трудно получить, так как требуется целая комиссия, чтобы, например, онкобольному назначить наркотик. Он назначается не всем, не сразу и в недостаточно малых дозах и его нельзя приобрести в аптеке самому, только сами медики приезжают хрен знает когда, когда им удобно, а не больному и делают инъекции. Делается это под видимостью" борьбы" с наркоманией. Но наркомания у нас процветает, а онкобольные страдают от боли и выпрыгивают их окон так как боль непереносимая. Это действительно пытки, которые создали преднамеренно власти Украины для своего народа, так как онкобольных у нас очень много - миллионы. Из-за чего в действительности это делается? Из-за наркомафии, которая имеет связи с властью и этой мафии нужно,чтобы родственники больных не получали бесплатно наркотики, а вынуждены были покупать наркотики у наркоторговцев. Вот и вся причина. А народ страдает и это уже видет весь мир. Люди у нас молчат и терпят иногда такое, которое никто в мире терпеть бы не стал. Терпилы у нас и сами для себя и своих родных боятся хоть пальцем пошевелить.
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Не надоело пороть муру? "В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5359
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а может это фотошоп? плохо - вы зебилы, даже факты, признавать не хотите
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Ну так при цьому колєга Скалецької по уряду Аваков проти медичної марихуани!
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Це допоки в нього паркінсонізм не дебютував.
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Задача продать более другие вещества. Те что ближе к богатыревой
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Нинішнє життя простих людей на Україні можна трактувати як суцільні тортури.
"Дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги.
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фраза "на Україні" говорить про те, що лишня хромосома трішки заважає тобі
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Як у нас на Україні-всі лани квітучі,
Так у нас на Україні-люди всі співучі.
Хай же щастя буде в домі,і пісень багато,
Бо без пісні в Україні, не буває свята.
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Форму "на Україні" вживали поляки і московити, тим самим підкреслюючи, що це ознака колишнього поневолення. Хоча... стара Україна (нині - переважно Київщина), як і Волинь, Поділля, Галичина, була частиною Руси (Малоросії, як її іменували в імперських документах). То, звісно, тоді було виправданим уживання прийметника "на". Як зазначає І. Огієнко, "це бачимо в 17-18 сторіччях, напр., в універсалах Богдана Великого або в літописі Величка. Україна мислилась тоді частиною цілого народу, Руси, а тому вираз "на Україні" був нормальним на ті часи".
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,

--
Як не любити зими сніжно-синьої
На Україні моїй,
Саду старого в пухнастому інеї,
Сивих, веселих завій?

---
То у Тараса Григоровича Шевченка теж проблеми з хромосомою? Не знав, не знав...
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Є й досі люди, які вживають «на». І є люди, які вишукують усілякі приводи, аби звинуватити окремих: мовляв, із цим не визначаться ніяк. Визначились! Якраз «праві» визначились, однак не визнають «ліві»: ті, кому байдуже, в якій країні живуть, чий хліб жують і як ту країну називають. То що тут говорити про прийменник!..
А говорити є що. І саме на захист отого «в» у цій формі. Адже говоримо: у Польщі, в Канаді, у США, в Англії, в Індії, то, отже, і в Україні, бо вона теж держава. І вже цього одного аргументу достатньо. Проте достатньо тільки для тих, хто вважає її державою, - для всього світу, крім Московії та її прислужників в Україні..
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Я вважаю, що мають використовуватися обидва прийменники рівнозначно. Як у Шевченка. Це мова, вона жива й не має бути заборон. Я знаю таких людей, яким байдуже в якій країні живуть, чий хліб їдять... В них є маєтки за кордоном й величезні рахунки. Наприклад, Порошенко та його ПЕС! Так, так. Але вони повчають сірих який прийменник застосовувати до назви нашої держави.
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а каломойський в тебе патріот? які ви всі примітивні....
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Пойди убейся козлорылое чучело. Твой зелёный наркоман, уже более 100 дней руководит 73% быдлом. А ты все о Порошенко Петру скучаешь 😂
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Красный, а простые люди -это кто? А непростые бывают простыми?...а еще есть поговорка " простота хуже воровства"...
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Вот ты подонок лживый лахтинский,в спам,скотыняка!
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Спрощено схема така: лікар бере дозвіл у свого начальства та видає з його дозволу спеціальний пронумерований талон на придбання в аптеці.
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то есть ничего не поменяется, да?
хоть за это спасибо
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Ага... А потом делится "доходом" с "своим начальством"...
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Скорее ты дебил...
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ты это - я за зеленского не голосовал )))))
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Я бы даже прописал колоть такое порохоботам прямо в мозг! Патамуша у них там суцильна вава.
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Иди зеленки выпей, у тебя в башке вава😁
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цей бобік довго перебував в невагомості "В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2257
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"Пацієнт должен терпеть!" Тьі же мужчіна!" (Хлопчику років 8-9). Бо совкова традиція. Уся наша медицина з часів другої світової...
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Та ладно. Если вы ребёнку обрабатываете ссадину антисептиком или делаете инъекцию в попу - ему больно, неприятно и страшно. Но вы же не будете в этих случаях применять анестезию.) А так - подбодрить.
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Вправити плече, наприклад? Я бачив.
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Не. Если это привычный вывих - то травматолог может и так вправить, хотя, бесспорно, это очень больно. Если это травматический вывих - без анестезии никак нельзя.
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Ты- просто идиот.
Своим детям делай иньекцию в попу. В цивилизованном мире дети давно пьют таблетки и сиропы.
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На место иньекции сначала наклеивается пластырь с местным анестетиком - превентивная аналгезия
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Деревянным молотком по темени - лучшая анестезия.
"В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3823
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Ляшко, вроде - специалист по лапароскопии (вилами)
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Кто-нибудь застал бормашину с педальным приводом?
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Крутить пацієнт? І чим болючише сверлять, тим швидше крутить?) Шикарний винахід)
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педали крутит второй пациент чью бормашину крутит первый
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Мощные обезболивающие при употреблении более 3 дней приводят к анорексии, к внезапной смерти и т.д. инструкции к препаратам напечатаны на листе бумаги 1м×1м, польза только в обезболивании, остальное все вред и побочные эффекты.
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нет морфия в свободной продаже в Украине.. ах какая досада)) нужно исправить это)
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Потрібно. Не кожному хворому достатньо ужраться боярою...
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Полностью согласна.До сих пор вспоминаю с каким боем выбивали дополнительную дозу для умирающего от рака дедушки.И это в 21 веке, в стране идущую в Европе.В которой страдания такого рода больных немыслимые.
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Полная херня. В доступе и Трамадол и морфин для онкобольных. Бесплатно. Получал бате.
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Нет, я, конечно, понимаю, что с обезболиванием, у нас, "проблемы"... Однако, "направление мыслей" у мадам Скалецкой, "спесфисское", как говаривал Аркадий Райкин... Начала с медицинской марихуаны, продолжает "обезболивающими"... Так недолго и "погремуху" заработать, "спесфисскую" - "Доктор "Ширка", например...
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эта проблема есть важная часть потужной полицейско - державна корупції ... новая министр при всём её желании вряд ли разрулит.
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это да...трамадола даже с диагнозом хер купишь
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Не кожен лікар випише його. Страшно.
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а с раком фиг допросишься что б приходили делали уколы - так что она права, это пытки над своим народом....
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Это она о своих достижениях на посту отчитывается?
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мусорские мрази с оружием в руках защищают свою монополию на торговлю наркотиками
вспомните, как в 14м в Киеве некто порешил трёх наркобандитов в погонах,
а потом был забит до смерти при «задержании» с подачи порошенки
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И тут Порох виноват,вот ****** лахтинская ты сЭня...
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В очередной раз убеждаюсь, хорошо быть молодым, здоровым и дурным. И "с умным" видом писать о темах, в которых абсолютно не шаришь.
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Надо просто позвонить Богатырёвой и обговорить сумму отката.
Товар будет.
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Пани министр знает отличия в медикаментозном действии аспирина и ибупрофена ?
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Так вони й солпадеїн бояться назначати через1,5 відсотка кодеїна (8 мг). Хоча будь кому зрозуміло, що парацетамол (500 мг) в ньому відключить печінку раніше аніж кодеїн подіє...
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У нас в Австралии парацетамол с кодеином тоже по рецептам; но, в общем, если реально есть медицинские показания (продолжительная и/или сильная боль), то врач выпишет.
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В нас ні. Хоча, навіть, не потребує це рецепта (бо опіатів мусить бути для цього більше 10%). Бо страшно.
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В постсоветских странах нормальному человеку трудно: полиции слишком много, но с преступниками она связываться боится, и потому отыгрывается на обычных законопослушных гражданах.
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То ли дело магию использовать. Заключил сделку с демоном - он тебе любую боль "выключит". Хотя магии не существует. По крайней мере эту мысль людям постоянно внушают. А люди верят... Дебилы!
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Я где-то видел буквально крик души хирурга онколога: к нему приходят бабы с начальной стадией рака груди, он им объясняет что будет больно и сложно, но они останутся жить. Они уходят к народным целителям, а когда возвращаются через несколько месяцев - уже 4-я стадия, и он бессилен.
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Мудак этот онколог. А скорее всего - просто шарлатан.
На 1-2 стадии после операции на 2-3 день выписывают домой.
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Я же написал: то что происходит - это если бабы отказываются от операции, а вместо этого уходят к народным целителям.
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морфину в аптеки!!! 4 шприц тюбика в каждую автоаптечку!
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Благодаря Супрун в Украине появился морфий в таблетках.
Не нужно на каждый укол вызывать сестру.
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Думаю за пол годика дауны управятся и вернут все назад, Супрун же "ведьма" и т.д.
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Вещи нужно называть своими именами - это не пытки, это геноцид украинского народа грябящей 28 лет Украину быдло-элиты олигархов, казнокрадов и коррупционеров.
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Тортур - це їхати поїздом укрзалізниці без кисню в вагоні. Ще німці використовували таки тортури проти евреїв. А українці застосовують ці тортури проти пассажирів-українців.
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