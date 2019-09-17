 "В Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури", - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила під час онлайн-зустрічі, присвяченої захисту прав пацієнтів в Україні.
"Українські пацієнти мають право на усунення надмірного болю. Доступ до знеболення - це одне з дуже серйозних та дуже гострих питань. Надто для паліативних пацієнтів, які перебувають у термінальній стадії - вони потребують серйозного знеболення. У нас є міжнародні зобов’язання, які ми маємо виконувати, є певні напрацювання, які ми продовжуватимемо вирішувати. Було оприлюднено звіт Human Rights Watch, у якому констатувалося, що в Україні такий низький рівень доступу до знеболення, що це трактується, як тортури, і це є неприпустимим", - зазначила Скалецька.
За її словами, проблема і в тому, що українські лікарі бояться брати на себе відповідальність за призначення потужних знеболювальних з огляду на можливі звинувачення у зловживаннях. Скалецька підкреслює, що така ситуація має певний зв’язок з наркополітикою в країні.
На її думку, також є "брак комунікації між правоохоронною та медичною сферами".
"Ми маємо її налагодити, регламентувати свої дії задля інтересу пацієнта", - підкреслила міністр охорони здоровʼя.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що має намір поступово забезпечити українцям доступ до медичного канабісу.
индеец, у тебя галюны?
"Дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги.
Так у нас на Україні-люди всі співучі.
Хай же щастя буде в домі,і пісень багато,
Бо без пісні в Україні, не буває свята.
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
--
Як не любити зими сніжно-синьої
На Україні моїй,
Саду старого в пухнастому інеї,
Сивих, веселих завій?
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То у Тараса Григоровича Шевченка теж проблеми з хромосомою? Не знав, не знав...
А говорити є що. І саме на захист отого «в» у цій формі. Адже говоримо: у Польщі, в Канаді, у США, в Англії, в Індії, то, отже, і в Україні, бо вона теж держава. І вже цього одного аргументу достатньо. Проте достатньо тільки для тих, хто вважає її державою, - для всього світу, крім Московії та її прислужників в Україні..
хоть за это спасибо
Своим детям делай иньекцию в попу. В цивилизованном мире дети давно пьют таблетки и сиропы.
вспомните, как в 14м в Киеве некто порешил трёх наркобандитов в погонах,
а потом был забит до смерти при «задержании» с подачи порошенки
Товар будет.
На 1-2 стадии после операции на 2-3 день выписывают домой.
Не нужно на каждый укол вызывать сестру.