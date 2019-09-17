 Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне скаргу на вирок Корнілову в справі про замах на Чорновол

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

"17 вересня о 14 годині в Апеляційному суді Києва (вулиця Солом'янська, 2А) відбудеться розгляд апеляції ГПУ на вирок Корнілову, який мене вбивав під час Майдану. Я підтримую апеляцію навіть не тому, що суд не визнав очевидного - замах на вбивство, і призначив Корнілову легке покарання (насправді, я йому вдячна, що він не виконав замовлення і не добив мене). Але я вбачаю в такому минулорічному вироці Бориспільського суду очевидний фактор тиску. Впевнена, що не обійшлося без "зовнішнього впливу". Впевнена, що Корнілову гарантували мінімальне покарання у випадку, якщо він не розколиться і не дасть слідству бодай "ниточку", щоб протягнути її до замовників замаху на мене", - заявила вона.

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"Нагадаю, що в Межигір’ї Януковича після Майдану були знайдені записи його охоронця Кобзаря, в яких йшлося про спецоперацію з моєї "зачистки". І ще нагадаю, що кримінальний бос Корнілова – авторитет Нетребко, затриманий у моїй справі в Білорусії, після екстрадиції в Україну повісився у в’язниці. Переконана, що його до цього змусили, щоб він не розкрив імена високих замовників замаху на мене. До речі, досить інтригує нинішній спікер. Разумков з Нетребком у 2006 році разом працювали помічниками депутатки Матюхи, за якою тягнувся яскраво виражений кримінальний шлейф. Вона в цей час була фігурантом резонансного вбивства убопівця Єрохіна. Цікавий простежується зв'язок. Кримінал знову повертається на найвищі посади в країні", - додала Чорновол.

Нагадаємо, що прокуратура кваліфікувала дії Корнілова за статтею "Замах на вбивство". З огляду на те, що Корнілов не розкаявся в скоєному злочині, відмовився співпрацювати зі слідством, а також те, що він має непогашені судимості (в цілому був судимий п'ять разів), суд вважає напад на Чорновол рецидивом, застосувавши таким чином вищу міру покарання за вказаними статтями - 5 років. Однак за так званим "законом Савченко", покарання Корнілову має враховуватися з початку його перебування в СІЗО - липень 2017 року.

У грудні 2013 року Чорновол жорстоко побила група людей на трасі біля Борисполя в Київській області.



