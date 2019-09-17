EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  616  10
Матеріали за темою:
Все про:апеляція (233) Корнілов (5) Чорновол Тетяна (94) Євромайдан (578)

 Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне скаргу на вирок Корнілову в справі про замах на Чорновол

Сьогодні в Апеляційному суді Києва розглядатимуть скаргу на вирок Ігорю Корнілову в справі про замах під час Євромайдану на Тетяну Чорновол.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

"17 вересня о 14 годині в Апеляційному суді Києва (вулиця Солом'янська, 2А) відбудеться розгляд апеляції ГПУ на вирок Корнілову, який мене вбивав під час Майдану. Я підтримую апеляцію навіть не тому, що суд не визнав очевидного - замах на вбивство, і призначив Корнілову легке покарання (насправді, я йому вдячна, що він не виконав замовлення і не добив мене). Але я вбачаю в такому минулорічному вироці Бориспільського суду очевидний фактор тиску. Впевнена, що не обійшлося без "зовнішнього впливу". Впевнена, що Корнілову гарантували мінімальне покарання у випадку, якщо він не розколиться і не дасть слідству бодай "ниточку", щоб протягнути її до замовників замаху на мене", - заявила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обвинуваченому в замаху на Чорновол Корнілову дали п'ять років. ФОТО

"Нагадаю, що в Межигір’ї Януковича після Майдану були знайдені записи його охоронця Кобзаря, в яких йшлося про спецоперацію з моєї "зачистки". І ще нагадаю, що кримінальний бос Корнілова – авторитет Нетребко, затриманий у моїй справі в Білорусії, після екстрадиції в Україну повісився у в’язниці. Переконана, що його до цього змусили, щоб він не розкрив імена високих замовників замаху на мене. До речі, досить інтригує нинішній спікер. Разумков з Нетребком у 2006 році разом працювали помічниками депутатки Матюхи, за якою тягнувся яскраво виражений кримінальний шлейф. Вона в цей час була фігурантом резонансного вбивства убопівця Єрохіна. Цікавий простежується зв'язок. Кримінал знову повертається на найвищі посади в країні", - додала Чорновол.

Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне скаргу на вирок Корнілову в справі про замах на Чорновол 01

Нагадаємо, що прокуратура кваліфікувала дії Корнілова за статтею "Замах на вбивство". З огляду на те, що Корнілов не розкаявся в скоєному злочині, відмовився співпрацювати зі слідством, а також те, що він має непогашені судимості (в цілому був судимий п'ять разів), суд вважає напад на Чорновол рецидивом, застосувавши таким чином вищу міру покарання за вказаними статтями - 5 років. Однак за так званим "законом Савченко", покарання Корнілову має враховуватися з початку його перебування в СІЗО - липень 2017 року.

У грудні 2013 року Чорновол жорстоко побила група людей на трасі біля Борисполя в Київській області.


Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне скаргу на вирок Корнілову в справі про замах на Чорновол 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148828
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какой бы она там не была по версии кого-то, это не повод так избивать женщину...
 показати весь коментар
 
 
И не повод приплетать Майдан, когда она просто тогда быконула на дороге и нарвалась на неадекватных гоблинов
 показати весь коментар
 
 
даже если и так, под шумок было не грех примазаться, всеровно уже побили, а так из никому не извесной женщины стала политиком. Тем более что в слугу народа брали людей с улицы и без образования, кароче всех подряд. Даже не пришлось получать по лицу или стоять голяка на морозе как Козак Гаврилюк Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне скаргу на вирок Корнілову в справі про замах на Чорновол - Цензор.НЕТ 3022
 показати весь коментар
 
Зе собираются отменять этот закон Савченко? В котором от Закона одно название
 показати весь коментар
 
 
Закон, благодаря которому на свободу вышло более 10 тысяч не досидевших свой срок уголовников, был отменен 16 июня 2017 года.

Он действителен только для тех, что был во время его действия для тех, кто был в предварительном заключении...
 показати весь коментар
 
 
Опять жтот сраный закон "недочеловека Сравченко" ?
 показати весь коментар
 
 
Срок всегда, без всякого закона Савченко, начинается с момента задержания. Что касается заказа, то Таня просто привычно для себя бредит, она никогда никому не была нужна, сливной бачок всегда легко меняется другим.
 показати весь коментар
 
Ну и комментаторы Forza, Verona и Ян Куц! Вы, *****, достойны той власти, что у нас есть! И сами ещё огребёте от неё.
 показати весь коментар
 
 
Цікаві подробиці про Разумкова) Хоча цього варто було очікувати, в нашій країні без криміналу до влади навряд чи доберешся
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору